Обзор телевизора Samsung The Serif (QE55LS01TAU)

Samsung The Serif принадлежит к так называемым дизайнерским телевизорам компании – в противовес современной тенденции, когда последние модели у всех производителей выглядят практически одинаково и отличаются по большей части лишь дизайном ножек, серия The Serif (как и другие линейки у Samsung, например, The Frame и The Sero) отличается необычным и интересным дизайном, благодаря чему отлично вписывается в современный интерьер.

Дизайн

Внешний вид телевизоров The Serif был разработан французским дизайнерским дуо – братьями Буруллек. Их студия специализируется в первую очередь на дизайне мебели, и The Serif также больше напоминает предмет интерьера, чем бытовую электронику.

В противоположность типичным современным телевизорам, у которых рамки пытаются сделать как можно тоньше и незаметнее, так что весь телевизор превращается в «экран на ножках», у The Serif рамка – это, можно сказать, ключевой элемент дизайна. Это то, что сразу притягивает к себе взгляд, на что обращаешь внимание в первую очередь. Она широкая и рельефная, и в профиль напоминает латинскую букву I с засечками (судя по всему, именно отсюда и происходит название линейки). Кроме того, плавные линии и отсутствие прямых углов и острых граней чем-то напоминают органический предметный дизайн в стиле Захи Хадид.

Рамка выполнена из белого матового пластика. Модель 2020 года представлена в трех размерах – 43, 49 и 55 дюймов, у нас в редакции побывал последний вариант. The Serif можно устанавливать как на телевизионную тумбу, так и на пол – для второго варианта предназначены дополнительные ножки (вдоль одной из них можно проложить кабели, чтобы они не портили внешний вид).

Ножки длинные и довольно тонкие, но телевизор стоит на них очень устойчиво и надежно. Верх рамки плоский и сравнительно широкий (чуть больше 10 см), так что он играет роль своего рода полки, на которой можно разместить какие-то мелкие предметы вроде фоторамки и т.д.

Для доступа к разъемам необходимо снять декоративную панель, прикрывающую собой всю нижнюю половину тыльной стороны телевизора. Блок с разъемами находится в левой части корпуса, здесь пользователь может подключить две антенны (одну эфирного или кабельного телевидения и еще одну спутниковую). Также тут можно найти 4 входа HDMI, цифровой аудиовыход и два порта USB (один из которых способен запитать внешний HDD-накопитель). Модуль условного доступа устанавливается через специальный переходник, идущий в комплекте. К домашней сети телевизор подключается по Wi-Fi – возможность проводного соединения отсутствует.

Пульт ДУ

В комплекте с телевизором идет «умный» пульт управления – Samsung One Remote. Он очень небольшой, эргономичной формы, с минимальным набором кнопок. Основные кнопки (Home, Play, Back) находятся прямо под большим пальцем, регулировка громкости и переключение каналов производится с помощью тонких «качелек», которые реагируют на отклонение вверх-вниз. Пульт не гироскопический, так что управлять взмахами рукой не получится, зато у него есть голосовое управление.

Функциональность

В качестве умной оболочки здесь используется собственная Smart-платформа на базе ОС Tizen, которая отличается простым и удобным интерфейсом. Основной способ его представления – ленточное меню в нижней части экрана, поверх текущего контента. Если выбрать в основной нижней ленте какой-нибудь пункт, сверху раскрывается его подменю — список фильмов и сериалов в Netflix, рекомендованное видео в Youtube, главные параметры в «Настройках» и т.д. Дополнительные приложения можно установить в разделе Apps, также пользователь может редактировать содержимое ленты по своему вкусу.

Какой интересной с точки зрения дизайна ни была бы рамка вокруг экрана, в выключенном состоянии телевизор все равно превращается в огромный черный прямоугольник – так что режим Ambient оказывается очень уместным. Он позволяет во время неактивности выводить на экран своеобразные заставки – статические «обои», динамические «скринсейверы», ваши персональные фотографии и т.д. Также с помощью мобильного приложения SmartThings можно поставить заставкой фото вашей стены и сделать телевизор «полупрозрачным». Кроме того, в отличие от других моделей Samsung, The Serif получил эксклюзивную категорию заставок от различных дизайнерских студий.

Любопытной «фишкой» верхней полки является возможность автоматического подключения смартфона с помощью NFC – достаточно положить его на телевизор, и вы сможете проигрывать музыку со смартфона на телевизионных динамиках.

Встроенный медиаплеер может воспроизводить медиаконтент из локальной сети, а также с подключенных по USB накопителей. Он поддерживает разрешение 4K, формат H265, HDR-видео, позволяет переключать аудиодорожки и текстовые субтитры. Производительности системы хватает для того, чтобы плеер без малейших притормаживаний воспроизводил самое «тяжелое» видео, которое было в нашей коллекции (~160 Мбит/с).

При подключении к компьютеру или игровой консоли можно активировать игровой режим – в нем отключаются оптимизаторы изображения, за счет чего снижается время отклика и повышается «отзывчивость» в видеоиграх. Если же вы собираетесь использовать подключение к ПК для просмотра фильмов, то лучше переключить тип устройства с «ПК» на «проигрыватель Blu-ray» — поскольку в первом случае будет доступен выбор лишь из двух режимов изображения (Стандартный и Динамический), тогда как во втором к ним добавляются еще два (Натуральный и Фильм), плюс становится доступным интеллектуальный режим обработки изображения.

Качество звучания

За звук отвечает стереосистема, состоящая из четырех динамиков мощностью 10 Вт каждый. Звук получается громкий и достаточно качественный: у него хорошо проработанные высокие частоты и весьма неплохие средние. Полноценных басов, разумеется, нет, как и у любого встроенного аудио без выделенного низкочастотного динамика – так что любителям качественной музыки или зрелищных боевиков лучше задуматься о приобретении саундбара или полноценного комплекта окружающего звучания.

Качество изображения

В Samsung The Serif (QE55LS01TAU) используется 55-дюймовая панель с 4K-разрешением и экраном на основе квантовых точек – Quantum Dot. Экран QLED означает, что вместо традиционных светофильтров здесь применяется тонкая пленка с нанесенными на ней квантовыми точками (мельчайшими полупроводниками, светящимися под воздействием слабого облучения LED-светодиодов). Это позволяет добиться большего цветового охвата и более высокой контрастности.

Благодаря использованию SVA-панели черный цвет у телевизора – действительно черный, без едва заметного «серого налета», а статическая контрастность оказывается на уровне 6000:1 – очень достойный показатель.

Видеорежимы «Динамический» и «Стандартный» предлагают насыщенную, яркую картинку, подходящую для демонстрации возможностей QLED, в то время как в «Натуральном» получается более спокойное изображение с более точной контрастностью. Во всех трех режимах телевизор демонстрирует 100%-ный охват цветового пространства DCI-P3.

Оптимальным для просмотров кинофильмов оказывается режим «Фильм»: он дает сбалансированное изображение с точной цветопередачей и естественными цветами, с хорошей проработкой деталей как в тенях, так и на светлых участках кадра. Цветовой охват сужается с полного до пространства sRGB. Яркость экрана при этом чуть снижается, что будет более уместным в помещении с приглушенным светом, а цветовая температура становится теплее, что делает длительный просмотр более комфортным.

SDR-видео, режимы слева направо: динамический, стандартный, натуральный, фильм:

У телевизора есть поддержка расширенного динамического диапазона трех стандартов: HDR10, HDR10+ и HLG. Как и для стандартного видеоконтента, тут можно использовать один из четырех режимов изображения. «Динамический» мы бы рекомендовали включать, если нужно произвести впечатление на гостей – он показывает максимально яркую и насыщенную картинку с буквально кричащими цветами, но исходное изображение при этом заметно искажается, главным образом за счет «вытягивания» теней, что может привести к потере глубины сцены. В «Стандартном» этот эффект проявляется чуть слабее, но тоже хорошо заметен. Для получения более естественного отображения HDR-контента мы бы рекомендовали режим «Натуральный» — в нем HDR хорошо ощущается, но при этом картинка не превращает телевизор в «демонстрационный стенд» возможностей QLED-панели. И, наконец, режим «Фильм» выдает наиболее естественное и достоверное изображение, как и в случае SDR-контента, однако HDR-эффект в нем ощущается слабее всего.

HDR-видео, режимы слева направо: динамический, стандартный, натуральный, фильм: