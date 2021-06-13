«Орда» Ігоря Баранька, найвідоміший комікс, створений українцем





В коментарях до матеріалу, присвяченого коміксам за всесвітом «Відьмака» / The Witcher, нас запитували, чи плануємо ми розповідати про графічні історії українських авторів. Що ж, не будемо заперечувати, плануємо. І почнемо ми з найвідомішого на Заході українського коміксиста – Ігоря Баранька, та, мабуть, самого актуального його твору, L’Empereur Océan / Jihad / «Орда». Тим більше, що український переклад цього мальописа з’явився тільки минулого року.

«Орда» / L’Empereur Océan Жанр комікси, містика

Автор Ігор Баранько

Переклад Олена Лісевич

Видавництво Humanoids, Vovkulaka

Рік видання 2020

Сторінок 144

Формат 213 × 295 мм

Палітурка тверда обкладинка

Мова українська

Сайт Vovkulaka

Ігор Баранько народився у Києві у 1970 р., тож після закінчення школи він встиг відслужити ще в радянській армії у останні роки існування СРСР. Побачене там настільки вразило юнака, що після демобілізації він вирішив шукати просвітлення у східних духовних практиках і поїхав мандрувати Сибіром та Центральною Азією, побувавши в Бурятії, Туві та Таджикистані. Саме Тува стане одним із міст, де розгорнуться події коміксу L’Empereur Océan, що Ігор намалює через 12 років. А захоплення східними релігіями та містикою коміксист збереже на все життя. Останні роки він живе у Тайланді та працює над грандіозною мальованою версією епосу «Магабгарата».

Повернувшись до Києва, Баранько почав малювати комікси, здебільшого на українську тематику – «Повернення Мамая» (1993), «Святослав і вікінг» (1993), «Мамай-змієборець. Кіква» (1993), та намагався пробитися на Захід. А у 1999 році він виграв зелену картку США й переїхав жити та працювати у Лос-Анджелес. Але надовго Баранько у Америці не затримався, для США його стиль був занадто європейським, тож він почав співпрацювати з французьким видавництвом Les Humanoïdes Associés. Цікаво, що з 2013 р. воно стало франко-американським, зі штаб-квартирою саме у Лос-Анджелесі. Humanoïdes – це одне з найвідоміших європейських видавництв, що спеціалізується на коміксах, під їх маркою вийшли такі відомі графічні історії як The Adventures of Freddy Lombard, Arzach, Exterminator 17, The Incal та Metabarons.

У Humanoïdes Баранько працював над Exterminator 17 та познайомився з легендарним чилійсько-французьким режисером та автором коміксів Алєхандро Ходоровським (до речі, його батьки — єврейські емігранти з українських Катеринославу та Єлізаветграду). У Humanoïdes вийшли і найвідоміші самостійні твори Ігоря Баранька, в яких він виступає як автор текстів та ілюстратор одночасно. І першою стала саме трилогія L’Empereur-Ocean (2003–2004), перша частина якої має назву «Орда» / La Horde. Інші відомі твори Баранька у співпраці з французьким видавництвом: трилогія «Танок Часу» / La Danse Du Temps (2005-2006), дилогія «Максим Оса» / Maxym Osa (2008-2009), присвячена українській тематиці, та дилогія «Єгипетські принцеси» / Les Princesses Égyptiennes (2007—2011).

Трилогія L’Empereur-Ocean, що виходила французькою продовж 2003–2004 рр., складається з томів під назвами «Орда» / La Horde, «Реінкарнація» / Réincarnation та «Гробниця» / Le tombeau, причому більшість подій третьої частини розгортаються в Україні, на Печерських пагорбах Києва. Цікаво, що англійський переклад у форматі омнібуса виходив під назвою «Орда» / The Horde та… «Джихад» / Jihad. Назву «Орда» залишили для російського видання та й для українського, яке є перекладом саме з російської. І це дуже влучна назва, бо графічний роман розповідає саме про Орду, що живе на півночі та намагається заполонити весь континент.

Події «Орди» відбуваються у Росії, Україні та їх околицях у 2040 р. Російський диктатор, колишній письменник-фантаст Іван Апельсинов, намагається викликати дух Чингісхана та створити нову Золоту Орду від Тихого до Атлантичного океану. Апельсинов – це явний натяк на Едуарда Лимонова (о, він, виявляється, помер минулого року), але замість нього міг би бути будь-який інший прилєпін, лукьяненко чи воха васильєв. Для того, щоби визволити силу Чингіса, треба знайти тіло останнього лами-комісара, що похований у Києві, саме під Батьківщиною-Мати на Печерську.

«Орда» – це містично-абсурдна історія, в якій між іншим є яскраво виражені риси антиутопії та гротеску. Зокрема диктатора-фантаста, що намагається побачити майбутнє у наркотичних тріпах; тут є останній чеченець, що шукає Небесну Ічкерію; український прикордонник, що виріс у Чорнобильській зоні та отримав здібності Магнето; циганка-телепат; чаклуни з нового НКВС; шаманка, що є втіленням буддистської богині; мумія Леніна, яку викрали та оживили іншопланетяни та таке інше.

При цьому у 2003 р. Баранько дуже точно передбачив напрямок розвитку Росії на наступні двадцять років. Тягу до диктатури, бажання відродити СРСР та/чи Золоту Орду, закручування гайок та провідну роль НКВС/КДБ, спайку НКВС та церкви та інше. Баранько вдало обіграє у своїх малюнках деталі майбутнього. Тут і канонізація Леніна РПЦ, і символіка нової Росії, що схожа водночас на символіку СРСР та нацистської Германії, тут і безголові російські солдати, якім відсутність голови зовсім не заважає користуватися зброєю, і заборона переглядів американських фільмів та багато іншого. Малюнки Баранька цікаво розглядати, хоч його стиль дійсно дуже європейський та може не сподобатися читачам, більш звичним до американських коміксів. Ще комусь не стане до вподоби завеликий акцент на містиці, всі ці чудернацькі терміни, реінкарнації та велика доля абсурду в усьому, що відбувається на сторінках «Орди». Що ж, це теж досить у дусі видавництва Humanoïdes та європейських графічних історій загалом.

В будь-якому разі, «Орда» / L’Empereur Océan – це дуже цікава і пророча історія, особливо в розрізі «відносин» СРСР, вибачте, Росії та України останніх років. Як і інші книжки від видавництва Vovkulaka, «Орда» дуже добре перекладена та гарно зроблена, комікс приємно тримати у руках. Якщо ви цікавитесь українськими мальописами чи шукаєте подарунок тому, хто цікавиться, зверніть увагу на це видання.