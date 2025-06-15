Рецензия на фильм «Как приручить дракона» / How to train your Dragon

Новость, что «Как приручить дракона» получит лайв-экшен экранизацию в 2025 году, стало неожиданностью, которая вызвала больше удивления, чем ожиданий. Ведь оригинальный мультфильм 2010 года — это уже классика, которая вряд ли нуждалась в римейке. Но Голливуд живет по своими законами: если можно достать из полки любимую историю и переделать ее под современную аудиторию — почему бы и нет? Тем более если речь идет об одном из самых трогательных мультфильмов последних десятилетий. И, что не менее странно — получилось действительно хорошо.

Плюсы: сохранен дух оригинала, крутая графика, живая игра актеров, Беззубик выглядит фантастически, честная экранизация Минусы: слишком буквальный римейк, минимум новизны, иногда не хватает эмоционального риска 8 /10 Оценка

ITC.ua

«Как приручить дракона» / How to train your Dragon

Жанр приключения, фэнтези, семейный, комедия

режиссёр Дин Деблуа

У роли Мейсон Темз, Нико Паркер, Ник Фрост, Джерард Батлер и ин.

Прем’ера 13 июня 2025 года, кинотеатры

«Как приручить дракона» не пытается придумать велосипед, изменить канон или перевернуть знакомую историю с ноги на голову. Здесь все сделано по классике: буквально кадр в кадр, сцена в сцену, воспроизведены события мультфильма. Изменений минимум: новые актеры, немного иначе выстроенная музыкальная драматургия, несколько свежих шуток и микроскопические изменения в диалогах.

Но именно благодаря этой простоте, фильм и работает. Потому что суть осталась — и сама история о дружбе, доверии, выборе и смелости, которая пробивает броню даже в самых черствых сердцах. Это всё ещё сказка об изгнаннике и монстра, которые на самом деле ищут только понимание.

В Голливуде не просто любят ностальгию — они ее эксплуатируют. Особенно если речь идет о чем-то настолько теплом, честном и светлом вроде истории «Как приручить дракона».

Студия DreamWorks решила не не придумывать ничего нового, а просто взяла свою анимационную классику 2010 года и перенесла ее в лайв-экшенформат. На На бумаге это звучит как ещё один римейк ради римейка, и на чудо, фильм получился не о маркетинге, а о сердце.

Да, это всё ещё та самая история — о парне изгнаннике и драконе, которого все боятся. О дружбе, которая сильнее предубеждения. О потерях, выборе и том, как важно остаться собой даже тогда, когда весь мир требует другого. Просто теперь все это происходит с живыми актерами, в мир, где Туговух и Беззубик выглядят максимально реалистично.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Режиссеры не стали ломать то, что и так работает. Они просто осторожно адаптировали знакомое: переделали немного музыку, освежили диалоги, добавили несколько новых шуток и обновили второстепенные роли.

Больше всего поражает визуальный уровень фильма. Беззубик выглядит так, будто до к нему и вправду можно прикоснуться. CGI —на на уровне лучших блокбастеров последних лет. Драконы ожили, но не не потеряли ни одной эмоции из анимации. Их глаза, реакции, поведение —все прорисовано с любовью. Камера же не пытается прятаться, она дает зрителю время насмотреться и поверить. Это именно тот случай, когда можно сказать:«Да, это не просто компьютерная модель. Это персонаж».

Актерский состав справляется достойно. Мейсон Темз в роль Иккинга поразил не идеальностью, а искренностью — в нем чувствуется тот же внутренний конфликт: быть героем или остаться хорошим парнем, которого не принимают. Нико Паркер как Астрид — уверенная, умная, с собственным достоинством, которое не сводится к боевой девушки с мечом. Джерард Батлер у роли Стоика — просто подарок фанатам. Он приносит в фильм тот же уровень драматической силы, что й у в мультфильме: суровый голос, но мягкое сердце. Он не играет — он снова живет этим персонажем.

История не стала глубже, но и не потеряла главного —душевности. Она не о драконах, а об отношениях. О страхе потерять. О том, как трудно понять друг друга, и как много это стоит. Именно поэтому, несмотря на всю банальность римейков, эта версия оправдывает себя. Она не придает новый смысл, но и не искажает старика. А это —уже подвиг для современного Голливуда.

Да, некоторые сцены могли бы работать лучше. Иногда чувствуется, что актеры просто механически воспроизводят мультфильм. Можно было рискнуть немного больше — придать новое дыхание. С другой стороны, это не тот проект, где хочется экспериментов. Здесь главное — сохранить сердце, а не показать амбиции.