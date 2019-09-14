Gears 5: новое поколение





Кажется, у Microsoft очень, очень серьезные проблемы с маркетингом. Ну или они просто стесняются своего игрового подразделения. Чем еще объяснить тот факт, что свой главный игровой релиз 2019 г., Gears 5, компания выпустила чуть ли не тайком? Где шумные вечеринки с обратным отсчетом и приглашенными звездами, где хэштег-шторм в социальных медиа, где десятки роликов, стримов, новостей о Gears 5? Тишина… И главное, в данном случае компании точно нечего стесняться, Gears 5 – достойное продолжение серии Gears of War и наглядная демонстрация того, как франшиза может развиваться дальше. А заодно – это практически эталонный пример правильного сочетания открытого мира и сюжетных миссий.

Gears 5 Жанр шутер от третьего лица

Платформы Windows, Xbox One

Языки английский, русский

Разработчик The Coalition

Издатель Xbox Game Studios

Сайт Steam

Да, вы не ослышались, легким движением руки коридорный шутер с укрытиями превращается в… коридорный шутер с укрытиями в открытом мире. После окончания абсолютно линейного первого акта вы, как в какой-то Metro Exodus, оказываетесь на открытом пространстве и должны передвигаться по достаточно большому уровню от локации к локации на ледовом, а позже песчаном, ялике. При этом, в отличие от той же Metro Exodus и других игр с открытым миром, повествование не провисает от того, что вы хаотично перемещаетесь между точками, выполняя побочные задания.

Дело в том, что в Gears 5 открытый мир практически пуст, здесь нет противников, очень мало секретов (да, они есть, но их можно пересчитать по пальцам одной руки) – все это грандиозное, потрясающе красивое пространство нужно лишь для того, чтобы вы насладились скоростью и отзывчивостью вашего наземного парусника, полюбовались величественными видами умирающей Сера и добрались до места действия второстепенной или сюжетной миссии. Первые, совершенно не обязательные для развития сюжета, можно проходить для того, чтобы получить самые мощные модификации для вашего робота-спутника ДЖЕКа, которые окажутся не лишними в бою, особенно на высоком уровне сложности. Эти миссии – это по сути короткие стычки на пять-десять минут, которые завершаются исследованием локации в поисках нужного предмета. Ну а при переходе к сюжетным миссиям, который сопровождается коротким роликом-связкой, вы оказываетесь в традиционных для Gears of War линейных локациях, все в тех же, хорошо знакомых по играм серии коридорах и залах для перестрелок с заботливо расставленными укрытиями.

Вот и получается, что открытый мир Gears 5 – это лишь фикция, грандиозный хаб, который позволяет отдышаться после очередной схватки с боссом и послушать болтовню персонажей о прошлом, будущем и отношениях между героями. С одной стороны, это всего лишь досужий треп, с другой же — он, наряду с величественными картинами, открывающимися во время путешествий на ялике, неплохо оживляет игровой мир, добавляя ему глубины. Реализация открытого мира в Gears 5 – это интересный пример сочетания мнимой свободы и сюжетного нарратива, который стоит взять на вооружение другим разработчикам игр. Но давайте все же вернемся к началу.

Gears 5 – это прямой сиквел Gears of War 4, продолжающий историю нового поколения Gears. В первом акте вы будете играть за Джей-Ди Феникса, сына того самого Маркуса Феникса, в остальных трех актах – за Кейт Диаз, тоже знакомую нам по предыдущей серии. Кейт пытается разгадать тайну своей матери и бабушки, заодно помогая мятежным Gears ввести в строй старое орбитальное оружие, способное переломить ход войны с Роем или окончательно стереть с лица Сера остатки человеческой цивилизации. Но не волнуйтесь, Маркус тоже никуда не делся и, как и некоторые другие персонажи первой трилогии Gears of War, не раз появится в кадре.

Игры серии Gears of War всегда были очень маскулинными, наполненными скрежетом пил «Лансеров», прогрызающих кости и сухожилия Саранчи, брызгами крови и героическим преодолением — как Warhammer 40K для тех, кто не хочет разбираться со всей этой мутью про вечно живого императора, богов Хаоса и комиссаров в пыльных шлемах. Казалось бы, женский персонаж, особенно сомневающийся в самом себе, должен выглядеть здесь несколько неуместно, но Кейт Диаз очень органично вписалась в этот мир и за ее историей, несмотря на предсказуемость финала, интересно наблюдать. Ну и кроме того, Кейт и сама неплохо владеет «Лансером» и режет бойцов Роя на раз-два-три.

Первые Gears of War в свое время принесли в игры моду на укрытия, но до сих пор никто так и не смог сделать этот геймплей лучше, чем Epic Games в первых трех играх и The Coalition в последних двух. Во-первых, часть укрытий здесь разрушаемые, что заставляет вас много двигаться; во-вторых, враги достаточно злые и даже на нормальном уровне сложности могут легко вынести ротозея, слишком часто высовывающего голову из-за укрытия; ну и в-третьих, противники всегда действуют в составе смешанных групп, активно маневрируют и пытаются обойти вас с фланга. Одним словом, укрытия укрытиями, а играть в Gears 5 все равно безумно интересно, особенно на высоких уровнях сложности, где без регулярного использования умений ДЖЕКа и взаимодействия с напарниками долго вы не продержитесь. Кстати, в кооперативном режиме один из игроков может взять на себя управление ДЖЕКом и… это интересный опыт, превращающий шутер от третьего лица чуть ли не в тактическую стратегию. Вряд ли вас хватит больше чем на одну миссию в подобном режиме, но это действительно необычное развлечение, достойное того, чтобы по крайней мере попробовать.

Что еще несомненно хорошо в Gears 5, так это стрельба. Каждая пушка ощущается по-своему и имеет свои преимущества. «Лансер» традиционно позволяет резать противников в ближнем бою, понятно, с боссами такой трюк не пройдет. «Коготь» впечатляет наносимым уроном и повышением точности в процессе стрельбы, но может потерять темп и начать сбоить в самый неподходящий момент. «Оверкил» выносит большинство противников с одного залпа, но стремительно опустошает магазин. «Болток» с легкостью заменяет снайперские винтовки, которые в Gears of War бесполезны чуть более чем полностью. И т.д. Но самое главное, из оружия очень приятно стрелять. Звук, отдача, эффекты попадания — все сделано просто на отлично. Браво, The Coalition!

Традиционно Gears 5 использует движок Unreal Engine, в этот раз UE4, и выглядит игра очень впечатляюще. Да, она проигрывает той же Control по реалистичности изображения и поддержке последнего поколения эффектов, зато и совсем не тормозит на средней по нынешним меркам конфигурации. В динамике игра смотрится просто отлично, а новая арт-стилистика, более свободное использование цвета и света, отход от исключительно мрачных тонов первой трилогии, как по мне, пошли серии только на пользу. Обладатели Ultimate-версии Gears 5, начавшие играть на четыре дня раньше, столкнулись с некоторым количеством багов, особенно в сетевой игре, но к релизу обычной версии большинство из них успели починить.

Да, сетевая игра. Честно говоря, я не считаю, что мультиплеер – это сильная сторона Gears 5, все-таки сюжетная часть кажется мне первоочередной, но знаю, что у этих режимов есть свои поклонники. Впрочем, ситуация, в которой два человека перестреливаются, сидя по разным сторонам одной бочки, здесь все еще не редкость. К стандартному Versus с расширенным набором карт в Gears 5 добавился новый кооперативный режим Escape, в котором вы с товарищами должны за отведенное время покинуть заминированный Улей. Врагов много, патронов мало, на отличных от Easy уровнях это даже весело. Что же до режима Horde, в котором у персонажей появились собственные ультимативные умения, то это развлечение для тех, кто любит жанр tower defense и имеет массу свободного времени – чтобы пережить 50 волн противников, нужно 2-3 часа, в зависимости от уровня сложности.

Авторы уделяют сетевому режиму Gears 5 повышенное внимание, добавив множество косметических предметов, открываемых персонажей, своеобразные сезоны с наградами и т.д., но я останусь при своем мнении, 10-часовая компания – основная часть Gears 5, и сделана она просто отлично.

Впрочем, совсем без критики кампании не обойтись. За время прохождения я много раз ловил себя на мысли, что отлично знаю, что же произойдет дальше. Сюжетные повороты предсказываются за несколько шагов, а секрет Кейт был очевиден еще по окончании Gears of War 4. Впрочем, это не отменяет того, насколько хорошо авторы рассказывают историю, в том числе фоновую, в том числе и с помощью элементов уровня. Те же ледяные фигуры в лаборатории в конце второго акта намного красноречивее слов персонажей, а грандиозная космическая программа Объединенных республик и история мятежа не желающих подписывать позорное мирное соглашение военных достойны отдельной игры.

Предсказуемость сюжета дополняется и предсказуемостью дизайна уровней. То ли я видел уже слишком много игр, то ли дизайнерам стоит что-то менять в самом подходе. Угадать, где лежат коллекционные предметы и запчасти для ДЖЕК и что именно произойдет, когда вы войдете в этот зал или дернете за этот рычаг, совсем не сложно. Впрочем, это проблема всех без исключения линейных шутеров.

Традиционно на ПК Gears 5 продается в Windows Store и совсем не традиционно игру теперь можно найти и в Steam. При покупке в Windows Store вы, как обычно, одновременно получаете версию игры для ПК и Xbox One, вот только цены здесь кусаются – 1540 грн. за Standard Edition или 2055 грн. за Ultimate Edition. Если копия для Xbox вам не нужна, приобретать игру стоит в Steam, здесь старшая версия стоит 929 грн., а младшая всего 699 грн.

История Gears of War еще не закончена. Gears 5 обрывается буквально на полуслове, так что продолжение следует. Учитывая, что почти в самом конце четвертого акта нам дают сделать очень важный выбор, который, вероятно, повлияет на сюжет следующей части, это должно быть интересно.

P.S. Где-то в недрах The Coalition идут работы и над пошаговой тактикой в мире Gears – Gears Tactics. Впрочем, мы совсем не уверены, что Gears будет адекватно выглядеть в формате XCOM.