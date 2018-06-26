Первый взгляд на Perenio, IoT систему управления зданиями

Массовый потребитель не спешит привносить в свое жилище «умную» составляющую из-за кажущейся сложности и дороговизны таких систем, но энтузиасты скажут — было бы желание. При наличии последнего можно найти и готовые решения, и собрать собственные из имеющихся «кирпичиков», но компании, успешные на отдельных рынках не спешат приходить в Украину. Это стимулирует локальных игроков создавать собственные продукты — мы уже делились впечатлениями о работе AJAX и рассказывали о планах CLAP, а вчера к ним прибавилась Perenio, для знакомства с которой мы отправились в Прагу.

Perenio — новый проект крупного дистрибьютора ASBIS, со штаб-квартирой в Праге и центрами разработки в Украине и Беларуси. Представители компании утверждают, что они будут создавать не просто очередную систему «умного» дома, а сразу систему и даже платформу управления зданиями, потому что их продукт будет уместно использовать и в ресторане, и в офисе, и для ЖЭК-ов.

На старте продаж, которые начнутся в следующем месяце, компания предлагает покупателям стартовый набор из хаба, датчиков движения, открытия дверей, затопления и дыма, а также двух камер (одна обычная, вторая — поворотная), которые продаются отдельно. Все это управляется с помощью мобильного приложения под Android или iOS.

Получается действительно «стартовый» набор, который позволит самостоятельно следить за безопасностью, добавить видеонаблюдение, а также создавать некие сценарии действий. Первые устройства представляют из себя готовые решения от нескольких фабрик, которые собрали в одну систему, так что «железо» на старте китайское, но вся система управления создана силами компании «с нуля».

Устройства общаются по протоколу ZigBee. Первая версия хаба поддерживает только один канал связи (Wi-Fi), так что систему сложно сравнивать с тем же AJAX, но в компании говорят, что в первую очередь видят свою платформу «умной». Пожалуй, на старте продаж красивее всего выглядит приложение:

Кроме наличия видеонаблюдения в режиме реального времени Perenio предложит пользователям собственное «облако» и в зависимости от потребностей, пользователь сможет покупать дополнительное место для хранения Full HD видео за определенный промежуток времени.

Есть и планы на будущее — компания выходит на рынок с имеющимися решениями, но уже разрабатывает хаб со встроенным аккумулятором и 3G/4G-модемом, чтобы систему можно было превратить в полноценную сигнализацию с подключением к пультовой охраны, а из дополнительных устройств ожидаются реле, умные розетки, краны для перекрытия воды и газа. Обещают дать возможность использовать и сторонние ZigBee устройства.

С точки зрения пользователя лично мне сложно сходу оценить Perenio как минимум потому, что я еще не начал «строить» свой «умный» дом. Продукты, с которыми компания выходит на рынок выглядят неплохо, на старте можно собрать некую умную систему безопасности с видеонаблюдением. Если дополнительные модули появятся быстро и будут обещанные сценарии автоматизации действий, то можно будет говорить о наличии «умной» платформы. Но впечатление и восприятие продукта лучше строить на опыте реального использования, так что мы сначала дождемся возможности протестировать Perenio, а потом сделаем выводы.