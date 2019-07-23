ПК месяца (июль 2019)





Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

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Базовый игровой ПК

Первая половина лета выдалась очень насыщенной в плане анонсов интересных десктопных железок. Самое время пересмотреть рекомендуемые игровые конфигурации.

Еще в мае активно снижающиеся цены на Ryzen 5 1600/1600X подтолкнули нас взять эти чипы «на пробу» в базовые игровые системы, а при нынешней стоимости стартовой 6-ядерной модели, это без сомнения самый лучший вариант для ПК такого класса. Мы решили ограничиться именно младшей моделью Ryzen 5 1600, которую сейчас можно купить за $125–130. Версия с индексом «X» обойдется на $25–30 дороже, а это нежелательные траты в данном сегменте. К тому же слегка ускоренная версия поставляется без базового кулера, позволяющего хотя бы переждать время до покупки более эффективного охладителя. Именно на процессорный кулер и стоит направить сэкономленные деньги, ну, а разницу частот несложно компенсировать легким разгоном – разблокированный множитель позволяет.

Если сильно уж смущает принадлежность чипов к первому поколению Ryzen, можно присмотреться к Ryzen 5 2600. Слегка повышенные частоты, чуть подтянутая архитектура, более агрессивный алгоритм автоматического ускорения и соответствующий прирост производительности. В целом здесь без каких-либо замечаний, за исключением того, что процессор за $150–160 для базовой платформы все же кажется несколько дороговат. Если доплата не смущает – можно брать.

Нельзя также не отметить дальнейшее снижение цен на базовые процессоры AMD. Например, 4-ядерный Ryzen 3 1200 уже можно купить дешевле $60. Длительное время эта модель попадала в игровые системы начального класса, но сейчас для ПК этой категории есть более интересные решения, да и системные требования для новых проектов продолжают увеличиваться. В целом за последнее время заметно снизилась стоимость чипов Ryzen первого и второго поколений. Очевидно перед запуском Matisse разработчик предложил дистрибьюторам хорошие условия для быстрого снижения запасов имеющихся CPU.

Цена на Ryzen 5 1400 также опустилась до $110. Неплохой вариант за свои деньги, особенно в сравнении с решениями конкурента из этой категории. Но при наличии честного 6-ядерника Ryzen 5 1600 за $130, это точно не тот случай, когда стоит экономить. Все же конфигурация ядер потоков 6/12 имеет большие перспективы, чем 4/8. В том числе и в контексте игровой системы.

Несмотря на то, что APU мы номинально не рекомендуем для игровых конфигураций, учитывая появление новинок, все же затронем и этот сегмент. Процессор Ryzen 3 2200G предлагается сейчас за $90, а за Ryzen 5 2400G просят порядка $125. Во время недавнего глобального запуска новых продуктов AMD, производитель также предложил и обновление для гибридных чипов, представив модели семейства Picasso. Для них используются архитектура Zen+ и уже проверенный техпроцесс 12 нм. В этом отношении процессоры идут на шаг позади радикально обновившихся CPU Ryzen 3-го поколения.

Новые гибриды появились в нашей рознице даже чуть раньше других новинок. Четырехъядерный Ryzen 3 3200G с уже знакомой графикой Vega 8 предлагается за $120, при рекомендованных $99. Модель Ryzen 5 3400G с Vega 11 и функциональной формулой 4/8 при заявленных $149 можно купить за $175. Доплата в целом приемлемая, учитывая недавний старт продаж, однако разница в цене с подешевевшими APU предыдущего поколения усложняет выбор. Принципиальных изменений не много, в основном речь о слегка повышенных частотах вычислительных ядер и GPU. Переход на 12 нм техпроцесс минимально улучшает потенциал, что не приоритете для процессоров этого класса.

Из любопытных особенностей старшей модели можно отметить припой под крышкой, тогда как предшественники и Ryzen 3 3200G довольствуются термопластичным материалом. В целом апдейт APU для настольных систем на первый взгляд оказался скромнее, чем того можно было ожидать. Впрочем, здесь уже работают эффекты экономической целесообразности и наличия конкурентов на рынке. Когда их нет, прогресс движется медленнее, чем хотелось бы. В любом случае, область актуальности «гибридов» с относительно мощным видеоядром – универсальные ПК с базовыми развлекательными возможностями, тогда как для игровых систем нужны более мощные вычислители и нет смысла доплачивать за интегрированную графику.

Для базовой платформы Intel столь широкого разнообразия процессоров не предусмотрено. Оценивая текущие предложения производителя, фактически имеет два наиболее рациональных варианта – Core i3-9100F и Core i5-9400F. Новый 4-ядерный чип семейства Core i3 наконец-то получил систему динамического авторазгона и неплохой розничный ценник в $110 на фоне заявленных $122. Компании Intel нужно спасать положение в этом сегменте и очевидно производитель непублично идет на определенные уступки по цене при неизменности официального прайс-листа. Любопытно, что это не касается процессоров с активированной графикой. Например, Core i3-8100 не только не подешевел, но даже вырос в цене за последние пару месяцев – теперь от $160.

В случае с Core i3-9100F приходится довольствоваться лишь четырьмя ядрами, и в масштабных новых проектах это уже может быть проблемой. В линейке Intel явно недостает процессоров с функциональной формулой 4/8, где вычислители были бы улучшены поддержкой многопоточности. Увеличением тактовой частоты здесь не решить вопрос с нехваткой потоков, потому появившиеся в продаже Core i3-9350KF (4,0/4,6 ГГц) с разблокированным множителем принесут не много пользы. К тому же старшая модель линейки Core i3 9-го поколения стоит вдвое дороже базовой – $215.

Следующей ступенькой в процессорной иерархии Intel будет Core i5-9400F. 6-ядерный чип заметно улучшит ситуацию с вычислительной мощностью, но цена в $175 все же кажется несколько завышенной для стартовой игровой платформы. Вместе с тем, высокая позиция в рейтинге популярности процессоров на hotline.ua говорит о повышенному интересу и востребованности этой модели. Если жестко не лимитировать себя, то CPU с большим количеством ядер это уже даже не покупка на перспективу, ощущать практическую пользу уже можно в имеющихся проектах. Отметим, что модель с активированной графикой – Core i5-9400 – стоит на $40–50 дороже модификации с отключенным GPU. Еще одно подтверждение того, что официальные прайс-листы производителя – лишь ориентир от которого можно отталкиваться.

Наиболее интересной видеокартой для базовой игровой системы по-прежнему остается Radeon RX 570 4 ГБ. За прошедшее время эти модели еще немного подешевели, улучшив и без того отличное соотношение цена/производительность. Стартовые версии предлагаются до $175 и свои деньги такие адаптеры отрабатывают сполна. Примерно в такую же цену сейчас обойдется покупка GeForce GTX 1650 4 ГБ. Этот вариант имеет право на жизнь. В среднем видеокарта на TU117 уступает RX 570 примерно 10–20%, но в то же время она значительно экономичнее решения AMD. Да, пожалуй, в этом классе видеокарт зачастую каждый дополнительный кадры/c важнее большего энергетического аппетита, но наверняка новинка NVIDIA на базе Turing также найдет своих почитателей.

Плавно снижающаяся стоимость оперативной памяти наконец-то сподвигла нас даже для базовых игровых конфигураций рекомендовать 16 ГБ. При наличии всего 8 ГБ именно дополнительная планка такого же объема всегда была первой на очереди для последующей покупки. Теперь также можно не мучиться вопросом, какой же вариант лучше для старта – 1х8 ГБ или 2х4 ГБ, который был особенно актуален для материнских плат всего с парой разъемов DIMM.

Для платформы на Intel достаточно комплекта DDR4-2400/2666, тогда как для ПК для AMD лучше ориентироваться на модули DDR4-3200. В последнем случае также можно попытаться подобрать стартовые комплекты с хорошим частотным потенциалом, которые точно будут работать в режиме DDR4-3200. Двухканальный набор (2×8 ГБ) обойдется примерно в $75–80. Подъемная плата за дополнительный комфорт. При этом с покупкой оперативной памяти мы бы советовали поторопиться. Активная фаза давнего неразрешенного вопроса между Японией и Южной Кореей может сказаться на стоимости чипов DRAM.

В штатном варианте гибридная подсистема накопителей базовых конфигураций включает системный SSD объемом 256 ГБ, а также жесткий диск емкостью 1 ТБ для хранения данных. Общая стоимость такого комплекта сейчас – порядка $75. На фоне заметного снижения стоимости твердотельных накопителей можно подумать над вариантом с одним лишь SSD. Самые доступные модели емкостью 960 ГБ/1 ТБ уже стоят дешевле $100. В этом случае часть накопителя можно выделить под системный раздел, но при этом все актуальные игры также устанавливать на SSD. Если хранимые на ПК данные большой ценности не имеют, а на игровых системах это зачастую так оно и есть, подобный вариант будет оптимальным. Твердотельный накопитель даже начального уровня подходит для загрузки игр значительно лучше любого HDD. Жесткий диск в таких конфигурациях уже лишь опция, которая нужна для хранения фото, видео или торрентов, занимающих большие объемы, но не требующих оперативного доступа.

Оптимальный игровой ПК

В начале лета компания AMD буквально фонтанировала новыми продуктами. Разработчик наконец-то представил процессоры Ryzen 3-го поколения с микроархитектурой Zen 2 и 7-нанометровым техпроцессом изготовления блока вычислительных ядер. Новая чиплет-компоновка с несколькими кристаллами позволяет производителю эффективно использовать доступные ресурсы, попутно предлагая уникальные чипы для своего класса. На этот раз AMD основательно переработала архитектуру процессоров, стараясь избежать слабых мест и компенсировать недостатки многочиповой компоновки. Разработчикам удалось увеличить производительность на такт и подружить процессоры со скоростными модулями памяти. Новые CPU имеют немало интересных особенностей, разбор которых заслуживает отдельного материала.

Пока же отметим, что из представленных процессоров нового семейства Matisse лучшим выбором для оптимальной игровой конфигурации будет младшая модель – Ryzen 5 3600. Это 6-ядерный процессор с поддержкой SMT, позволяющей обрабатывать до 12 потоков данных. Рабочая частотная формула – 3,6/4,2 ГГц, чип имеет 32 МБ кеш-памяти L3 и тепловой пакет в 65 Вт. Рекомендованная цена Ryzen 5 3600 – $200, однако на старте в рознице чипы стоят подороже. В первые дни продаж процессоры предлагались за ~$280, но уже спустя две недели цена опустилась до $250 и вероятно продолжит снижаться. Тем не менее, мы уже готовы использовать новый CPU в оптимальной игровой конфигурации.

Для связки с этим процессором вполне подойдет материнская плата на AMD B450. Однако для работы с Ryzen 3000 этим моделям наверняка понадобится обновить прошивку.

Нам также хотелось усилить процессорную позицию для оптимальной платформы на базе Intel. Ранее для ПК этого класса мы использовали Core i5-9400F (2,9/4,1 ГГц). Не то, чтобы он уже потерял актуальность, но дополнительный запас производительности не помешал бы. Здесь, опять же, хотелось бы использовать процессор с функциональной формулой 6/12, но Intel все еще активирует Hyper-Threading лишь на чипах Core i7/i9, да и то, не для всех моделей. В ожидании дальнейшего снижения цен на Core i7-8700, предлагаем присмотреться к Core i5-9600K (3,7/4,6 ГГц). Он и в штатном режиме имеет более привлекательную частотную формулу, а разблокированный множитель позволяет поднять планку до 4,8–5,0 ГГц.

Для разгона понадобится материнская плата на Intel Z370. Подобные модели мы в целом допускали в этой категории, даже если покупается CPU без индекса «K» в названии. Помимо способностей форсировать процессоры, платы на Z-чипсетах также позволяют использовать скоростные комплекты оперативной памяти. Для игровых систем это полезная опция. Также можно рассмотреть снизившиеся в цене модели на Intel Z390. Такие устройства уже предлагаются от $120–130. Однако выбирая самые доступные версии пусть даже не топовых чипсетах, убедитесь в наличии необходимых интерфейсных портов.

Штатно для ПК данного класса мы все еще предлагаем GeForce GTX 1660 Ti 6 ГБ. На текущий момент видеокарты этого семейства имеют оптимальное соотношение цена/производительность. Однако вскоре ситуация здесь может измениться. С повышением вычислительной мощности центральных процессоров для хорошего баланса конфигурации уже стоит смотреть на более скоростную дискретную графику. Совсем недавно и AMD и NVIDIA представили свои новые видеокарты средне-высокого класса. AMD наконец порадовала адаптерами с 7-нанометровыми GPU на базе новой микроархитектуры RDNA – Radeon RX 5700 и Radeon RX 5700 XT. В свою очередь калифорнийцы предложили для данной категории GeForce RTX 2060 Super – заметно улучшенную версию стоковой RTX 2060 с увеличенным количеством вычислительных блоков, шиной 256 бит и 8 ГБ памяти GDDR6. Пожалуй, именно в таком виде видеокарта обрела те черты, которые хотелось бы видеть у стартового адаптера серии GeForce RTX.

Итак, если учитывать появившиеся в продаже новинки, из чего же нам придется выбирать в среднем классе? Как мы уже отметили, стартовая позиция здесь за GeForce GTX 1660 Ti со стоимостью $300–320. Примерно на 15% производительнее будут GeForce RTX 2060 6 ГБ, ценники на которые стартуют с $380. К сожалению с обновлением линейки рекомендованная стоимость базовой GeForce RTX официально не снижена – $349.

Судя по предварительным результатам тестов, Radeon RX 5700 8 ГБ зачастую оказывается на 5–10% быстрее GeForce RTX 2060 6 ГБ при идентичной рекомендованной цене ($349), однако в продаже эти модели появились по ~$440, что не добавляет привлекательности покупке. К тому же на начальном этапе будут доступны адаптеры только в референсном дизайне с одним вентилятором центробежного типа. Важное преимущество такой конструкции – вывод нагретого воздуха за пределы системного блока, но в плане общей эффективности отвода тепла это не идеальное решение. Нам еще предстоит в этом убедиться, но по опыту обозревателей, уже успевших познакомиться с новинками AMD, нагрев GPU под нагрузкой до +80–90 С вполне типичен, да и уровень шума штатного кулера мог бы быть пониже. К сентябрю уже должны появиться модели с альтернативными СО, наверняка к этому времени в целом снизится стоимость Radeon RX 5700. Потенциально это очень интересная новинка, ей нужно дать немного времени, чтобы раскрыться.

Следующей видеокартой в условной градации моделей среднего класса оказывается GeForce RTX 2060 Super 8 ГБ. Новинка от NVIDIA в среднем на 5–10% быстрее Radeon RX 5700 и по производительности уже вплотную подбирается к базовой GeForce RTX 2070. Также потенциально очень достойный вариант. Рекомендованный для американского рынка ценник в $400 нужно воспринимать с поправкой на локальные особенности и налоги. GeForce RTX 2060 Super уже начинают появляться в Украине со стоимостью от $550. Дороговато, потому как за эти деньги уже можно купить GeForce RTX 2070. Здесь также требуется время для расширения ассортимента и снижения стартового ажиотажа продавцов.

На этом список потенциальных покупок не заканчивается. У нас еще есть Radeon RX 5700 XT 8 ГБ. Версия с еще более мощной модификацией GPU имеет такой же рекомендованный ценник, что и GeForce RTX 2060 Super – $400. При этом старшая модель на базе Navi 10 в среднем на 5–7% обходит новинку NVIDIA, а также опережает GeForce RTX 2070. Первые доступные в продаже устройства появились с ценниками в $550. Как и младшая модель, Radeon RX 5700 XT на старте предлагается только в референсном дизайне с одним центробежным вентилятором. Самые нетерпеливые уже могут присматриваться к доступным на рынке адаптерам, но производители видеокарт наверняка к осени порадуют оригинальными версиями с переработанными печатными платами и системами охлаждения.

С запуском новых видеокарт AMD получилась любопытная история. Изначально компания анонсировала Radeon RX 5700/5700XT с базовыми ценниками $379/$449. Еще до официального старта продаж Radeon свое слово сказала NVIDIA, предложив GeForce RTX 2060 Super за $399. На такой шаг конкурента AMD отвечает мгновенно, снижая рекомендованные цены Radeon RX 5700/5700XT до $349/$399. Такая быстрая реакция выглядела как просчитанная «домашняя заготовка». Ну, почаще бы у разработчиков дискретной графики были поводы для столь стремительного пересмотра ценников. Сам факт корректировки уже говорит о возобновившейся конкуренции еще в одном очень важном сегменте.

После запуска Radeon RX 5700/5700XT, компания AMD прекращает выпуск Radeon RX Vega 56 и Radeon RX Vega 64. До последнего момента они оставались в обойме производителя, но этим видеокартам откровенно непросто было на равных конкурировать с одноклассниками от NVIDIA. Дорогостоящий массивный GPU в спайке с памятью HBM2 не давали возможности играть ценой. Новые модели с 7-нанометровыми графическими процессорами на RDNA не только дешевле, но также значительно экономичнее и производительнее предшественников. Потому процесс смены поколений наверняка будет очень быстрым. Конечно можно попытаться во время переходного периода заполучить Vega 56/64 по интересной цене, но вряд ли скидки будут настолько уж привлекательными.

Оптимальные конфигурации мы переводим на твердотельные «рельсы». Довольно терпеть механические истязания жестких дисков. Нынешние цены на SSD позволяют без увеличения бюджета оснастить платформу накопителем на 1 ТБ. Покупка пристойной SATA-модели такой емкости обойдется в $120–130. Формат не принципиален. Это может быть либо классический 2,5-дюймовый накопитель, либо M.2-вариант того же класса по схожей цене. Компактные версии зачастую предпочтительнее – меньше лишних кабелей в корпусе.

Если жесткий диск все же необходим, лучше смотреть в сторону экономичных моделей со скоростью вращения шпинделя 5400–5900 об/мин. Его производительность абсолютно не важна, речь лишь о хранилище для медиафайлов.

Прогрессивный игровой ПК

Запуск линейки процессоров Ryzen 3-го – отличный повод обновить и прогрессивную игровую платформу на AMD. В системе этой категории мы меняем Ryzen 7 2700X на Ryzen 7 3700X. Хотя такой апгрейд на старте продаж новых чипов требует заметной доплаты, все же при сборке нового ПК такого уровня стоит уже ориентироваться на CPU семейства Matisse.

Ryzen 7 3700X представляет собой 8-ядерный процессор с частотной формулой 3,6/4,4 ГГц, он оборудован 32 МБ кеш-памяти третьего уровня и довольствуется TDP в 65 Вт. Нам еще предстоит на практике изучить особенности новых чипов, но уже доступные в сети результаты показывают значительное преимущество Ryzen 3000 над предшественниками в самых различных задачах. Прирос есть как в многопоточных приложениях, так и при слабой оптимизации параллельного исполнения кода. В интересующем нас игровом контексте новые Ryzen прибавили 5–15%. Зачастую этого все еще недостаточно для того, чтобы сравниться с топовыми чипами Intel, но разница ощутимо сокращена, а при использовании режимов с высоким качеством графики отличие будет и вовсе непринципиальным.

Рекомендованная цена Ryzen 7 3700X – $329, однако на старте розничная стоимость на $80–90 выше. Производитель предлагает еще одну 8-ядерную модель – Ryzen 7 3800X cо слегка увеличенными рабочими частотами и TDP в 105 Вт. Эта версия оценена производителем в $399.

В продаже также появились 12-ядерные чипы Ryzen 9 3900X, но возможности этих процессоров явно избыточны для игровой платформы. Даже проекты с относительно неплохой многопоточной оптимизацией не всегда получают прирост производительности при переходе с шести ядер на восемь. 12-ядерный CPU – идеальный вариант для специализированных многопоточных задач, как то видеокодирование. В играх такие чипы пока не дадут каких-либо преимуществ, а вот ценник увеличивается заметно: рекомендованная стоимость – $500, розница на старте – $620.

Вместе с процессорами Ryzen 3000 разработчик также представил чипсет AMD X570, а партнеры позаботились о том, чтобы к старту продаж CPU на прилавках уже были доступны платы на его основе. Из принципиальных нововведений можно выделить разве что поддержку шины PCI Express 4.0. Контроллер PCI-E 4.0 также есть в новых процессорах Ryzen 3000, потому связка с платой на AMD X570 выглядит органичной, хотя и вовсе необязательной. Практическую пользу от PCI-E 4.0 можно увидеть разве что при использовании новый скоростных M.2-накопителей, поддерживающих такой же стандарт интерфейса передачи данных. Для подобных SSD производители заявляют пиковые скорости передачи данных на уровне 4000–5000 МБ/c, вместо 3500 МБ/c характерных для топовых M.2 PCI-E 3.0. Пока это не массовые решения (Corsair MP600, Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD).

Дискретная графика в играх не получает каких-либо преимуществ от PCI-E 4.0. Для таких задач пропускной способности PCI-E 3.0 вполне достаточно. При этом, чтобы даже теоретически использовать новый стандарт, кроме процессора и материнской платы его также должна поддерживать и видеокарта. Спецификации PCI Express 4.0 пока соответствуют лишь Radeon RX 5700/5700XT.

Не очень приятной особенностью чипсета AMD X570 стал тепловой пакет на уровне 11 Вт, вместо 6 Вт у AMD X470. Высокие скорости передачи данных PCI-E 4.0 требуют контроллера соответствующей производительности и энергопотребления. В этом случае для большинства материнских плат на AMD X570 используется активная система охлаждения чипсета. Компактные вентиляторы обдувают чипсетные радиаторы. Уровень издаваемого в процессе шума – частный случай для конкретной модели.

Материнские платы на AMD X570 стоят дороже предшественниц. Самые доступные версии начинаются со $180–200, в среднем имеют ценник в $250–300, а топовые функциональные модели с различным дополнительным обвесом могут потянуть на $750–850. Производители плат здесь уже ни в чем себя не ограничивают, оснащая свои устройства как минимум не хуже таковых для схожих версий на платформе Intel. C одной из нерядовых моделей на AMD X570 мы уже успели познакомиться поближе, подробности в соответствующем обзоре.

Платы на AMD X570 желательны, но вовсе не обязательны для работы с Ryzen 3000. Все производители подготовили обновленные версии BIOS, позволяющие использовать новые чипы и на моделях предыдущего поколения. Если вы намеренно не гонитесь за поддержкой PCI Express 4.0, которая в играх не дает никаких преимуществ, то даже для прогрессивной платформы вполне можно выбирать что-то из моделей на AMD X470. Они доступнее и точно обходятся без вентилятора для охлаждения чипсета. Единственный нюанс – для работы с Ryzen 3000 плате наверняка понадобится обновление BIOS.

Если говорить о платформе Intel, то здесь свою позицию уверенно удерживает Core i7-9700K. Даже после выхода новых процессоров AMD, этот 8-ядерный процессор в играх по-прежнему остается в топе. По среднему количеству кадров/c соперничать с ним может только Core i9-9900K с активированной технологией Hyper-Threading. В общем, свои $400+ в игровых дисциплинах этот процессор вполне отрабатывает. В продаже также доступна версия с отключенной интегрированной графикой – Core i7-9700KF, но при равной стоимости интереснее модель с GPU. Случаи ведь разные бывают.

Интегрированной графикой в игровой платформе не обойтись, потому прогрессивные ПК мы рекомендуем оснащать видеокартами уровня GeForce RTX 2080. Модели этой линейки за прошедшие пару месяцев сбросили в цене всего $20–30. Стартовые версии предлагаются за $770–780. Адаптеры без гарантии производителя можно найти и за $700, но при такой стоимости видеокарты все же хотелось бы иметь официальную поддержку и сервис.

При очень большом желании сэкономить, можно смотреть в сторону новых моделей GeFore RTX 2070 Super. «Суперские» версии на базе GPU с увеличенным количеством функциональных блоков по факту оказались настолько хороши, что уступают GeForce RTX 2080 всего 5–7%. Хороший апдейт и реакция на появление угрозы, исходящей от Radeon RX 5700 XT. Пока в нашей рознице доступен очень скромный ассортимент GeFore RTX 2070 Super, но даже на старте продаж достойные модели серии предлагаются за $650.

Однако для прогрессивной конфигурации мы ждем другую видеокарту. Сегодня NVIDIA представит GeForce RTX 2080 Super. Она будет основана на том же графическом процессоре TU104, но количество активных вычислителей возрастет с 2944 до 3072. Пропорционально увеличится и количество других функциональных блоков, а также повысятся штатные рабочие частоты памяти GDDR6 и GPU. Ожидается, что такие улучшения дадут дополнительный прирост производительности в 10%, а вот рекомендованная цена останется прежней – $700 (для американского рынка).

Дополнительного ускорения все же не хватит чтобы настичь GeForce RTX 2080 Ti на базе процессора TU102. Не так давно мы проверяли, на что способна эта модель в связке c Core i7-9700K. Комбинация беспроигрышная, но удовольствие стоит денег. Топовая видеокарта игровой линейки все еще требует облегчить семейный бюджет на $1100+. При этом NVIDIA пока не планирует выпускать Super-вариант этой модели. Увы, но в данном классе у нее пока нет конкурентов.

Судя по всему завершается жизненный цикл Radeon VII 16 ГБ. Как мы и предполагали, она оказалась символичным продуктом, позволившим AMD до запуска устройств на базе Navi поддерживать реноме производителя мощных игровых видеокарт. Одомашненный вариант специализированного вычислителя Radeon Instinct все же имел слишком высокую себестоимость для того, чтобы оставаться конкурентным в сегменте массовой дискретной графики. Самые преданные и в то же время требовательные фанаты AMD получили своего рода знаковый эксклюзив, но отвоевывать долю рынка компания будет уже с помощью других решений. Средне-высокий сегмент заняли Radeon RX 5700/5700XT, пора бы компании подумать и о более производительных устройствах. Надеемся увидеть подобные продукты аккурат к началу активного игрового сезона «back-to school».