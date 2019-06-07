Mystic Light PC: в лучах игровой славы
Если мощные игровые ПК «зажигают», значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Ультимативный десктоп – желанный рабочий инструмент уважаемого ПК-боярина, не привыкшего даже в новых тяжелых играх снижать планку качества графики или довольствоваться 60 fps. Какой сейчас должна быть система требовательного геймера, не привыкшего размениваться по мелочам? Безудержная мощь, завораживающая подсветка, скоростной монитор, механическая клавиатура и вот это вот все… В партнерстве с компаниями MSI и ADATA мы решили на практике проверить, на что будет способна платформа, которая очень близка по конфигурации к прогрессивному игровому ПК из нашей традиционной рубрики «ПК месяца». Встречайте – Mystic Light PC.
Процессор
Для мощной игровой системы одним из лучших процессоров сейчас является Core i7-9700K (8/8; 3,6/4,9 ГГц). Восьмиядерная модель с высокими тактовыми частотами отлично справляется с самыми тяжелыми проектами.
На игровом поприще конкуренцию ей может составить разве что Core i9-9900K (8/16; 3,6–5,0 ГГц) с активированной технологией Hyper-Threading. Однако флагман линейки стоит заметно дороже. Он получше выглядит в многопоточных специализированных задачах, но вот в играх серьезных преимуществ пока не предлагает. Представленную на выставке Computex 2019 модель Core i9-9900KS (8/16; 4,0–5,0 ГГц) также можно записать в обойму потенциальных кандидатов для топовой игровой платформы, но кроме гарантрованной работы на 5 ГГц при нагрузке на все вычислительные ядра других принципиальных улучшений она не несет, да и цена новинки пока не объявлена.
Кулер
Несколько последних поколений процессоров Intel с разблокированными множителями поставляются без штатной системы охлаждения. Производитель полагает, что покупатели энтузиастских моделей наверняка будут использовать оригинальные кулеры, потому как базовые охладители для подобных чипов плохо подходят даже в штатных режимах работы CPU. Владельцам процессоров с индексом «K» в любом случае понадобится оригинальный кулер. Все же 8-ядерный кристалл с высокими рабочими частотами и заявленным TDP в 95 Вт требует более эффективного отвода тепла. Ассортимент подходящих решений здесь очень широкий.
Для рассматриваемой системы использовался воздушный кулер MSI Core Frozr L. Среднеформатная модель башенного типа с четырьмя тепловыми трубками и никелированной медной подошвой. Радиаторный блок продувается одним 120-миллиметровым вентилятором с гидродинамическим подшипником. При необходимости можно закрепить еще одну «вертушку». Преимущества этой модели – хорошее соотношение габаритов и эффективности охлаждения.
Материнская плата
Для прогрессивной системы на базе платформы LGA1151 рационально выбирать материнскую плату из моделей на Intel Z390. Топовый чипсет предлагает максимальную функциональность, которая здесь будет востребована. Это и возможность разгонять процессор/память, и большое количество доступных линий PCI Express 3.0 для подключения скоростных накопителей, и поддержка USB 3.1 Gen2, и даже возможность использовать пару видеокарт в режимах SLI/CrossFireX.
В нашем случае использовалась модель MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON. Кроме всего вышеперечисленного эта плата ATX-формата также получила мощный силовой блок с дополнительным охлаждением, крупный штатный радиатор для одного из накопителей M.2, улучшенный звуковой кодек Realtek ALC1220P с предусилительем и новым программным улучшайзером Nahimic 3.
Модель также предлагает металлическое усиление для слотов PCI-E x16 и модулей памяти. Производитель подумал о штатной подсветке, а также разъемах для подключения внешних осветительных приборов, и в нашем случае они окажутся очень кстати.
Уже ожидаемый бонус – предустановленная металлическая панель в области интерфейсных разъемов. Приятная мелочь, позволяющая наверняка ее не забыть во время сборки системы. Что касается ассортимента доступных коннекторов, то здесь представлен весь необходимый набор для подключения периферии.
Видеокарта
В рамках традиционного «ПК месяца» для прогрессивной игровой конфигурации в мы рекомендуем GeForce RTX 2080 8 ГБ. Однако еще более скоростной видеокартой игровую платформу точно не испортишь. Если есть возможность увеличить бюджет на покупку адаптера, стоит это сделать. Все же это самый действенный способ повысить количество кадров/с в играх. К тому же на этот раз мы планируем выходить за рамки привычного режима Full HD, а там требования к дискретной графике серьезно возрастают.
В данной сборке использовалась MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X TRIO – оригинальная модель с высоким заводским разгоном и серьезными аппаратными доработками. Это массивная трехслотовая видеокарта с мощным силовым блоком и эффективной системой охлаждения TRI-FROZR.
Кулер представляет собой огромный радиаторный блок с семью тепловыми трубками. В месте контакта с GPU предусмотрен медный никелированный теплосъемник. микросхемы памяти и все силовые элементы также имеют дополнительное охлаждение. Конструкция продувается тремя вентиляторами с особой формой профиля лопастей (Torx Fan 3.0) и двойными шарикоподшипниками.
Графический процессор изначально заметно ускорен. Вместо рекомендованных 1350/1545 МГц здесь используется формула 1350/1755 МГц, то есть в режиме динамического ускорения GPU зачастую работает на 200 МГц выше обычного для типичной GeForce RTX 2080 Ti.
В режиме покоя видеокарта работает в пассивном режиме, не издавая никакого шума. Это особенно ценно, когда речь идет о топовом очень производительном устройстве.
Длина видеокарты – 327 мм, при этом MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X TRIO щедро сдобрена управляемой RGB-подсветкой, а для подключения дополнительного питания предусмотрены пара 8-контактных и один на 6 контактов.
Оперативная память
Для мощной игровой платформы все еще достаточно 16 ГБ оперативной памяти. Даже самые тяжелые проекты пока не требуют большего объема ОЗУ. Причем такой емкости хватает чтобы перед запуском ресурсоемкой игры не закрывать браузер с двумя десятками вкладок.
Как мы упоминали, материнские платы на Intel Z370/Z390 позволяют использовать скоростные комплекты памяти, не ограничиваясь рекомендованными режимами. Конечно такую возможность стоит использовать, потому как увеличенная пропускная способность и сниженные задержки приносят дополнительные кадры/с в играх.
Для рассматриваемой системы использовался любопытный двухканальный набор ADATA XPG Spectrix D80 DDR4-3200 (16-18-18) общим объемом 16 ГБ. Хорошие стартовые тайминги и эффективная частота, средние габариты радиаторных блоков, микросхемы памяти серии Samsung B-die, а также управляемая RGB-подсветка на верхней кромке модулей. По заявлению производителя, это первый в мире комплект с гибридной системой охлаждения. Кроме радиаторных пластин модуль оснащен полупрозрачным резервуаром с непроводящей жидкостью. Да, маркетинговая уловка, но для нарядного Mystic Light PC вариант вполне подходящий. Покупка двухканального комплекта объемом 16 ГБ обойдется примерно в $140.
Наборы DDR4-3200 можно считать стартовыми для прогрессивной игровой системы. Процессоры Intel на платформе LGA1151 отлично работают и с более скоростной памятью, потому модулями указанного режима можно не ограничиваться. К счастью нынешние цены на ОЗУ позволяют сейчас выбирать подходящую память без серьезного ущерба для бюджета.
Накопители
Для топовой игровой системы мы использовали гибридную связку накопителей, состоящую из SSD и… еще одного SSD. Да, В случае с игровыми системами уже вполне можно обходиться без жестких дисков. Если вам не нужно хранить большие объемы медиаданных, то для резервирования лучше использовать емкие внешние HDD.
Скоростные накопители M.2 PCI-E x4 больших объемов все еще остаются достаточно дорогим удовольствием. Стоимость таких SSD вполне оправдана, когда действительно нужно максимально производительное устройство максимального объема, но в случае с игровой системой в таком SSD нет необходимости. Вполне достаточно использовать производительный накопитель для системного раздела, на котором также будут установлены все сопутствующие прикладные программы. В нашем случае использовался ADATA XPG SX6000 Pro объемом 256 ГБ. Модель стоит лишь немногим более $50. Для SSD используется контроллер Realtek RTS5763 и 64-слойная память 3D TLC от Micron. Заявленные скорости чтения/записи до 2100/1200 МБ/с, количество операций ввода/вывода на уровне 190 000/180 000 IOPS. Отсутствие DRAM-буфера позволяют скорее отнести эту модель к решениями средне-начального уровня в своем классе. Из интересных опций можно отметить тонкую алюминиевую пластину, накрывающую микросхемы памяти и контроллера. Пусть она незначительно улучшает отвод тепла, но не покрыта дополнительным стикером, ухудшающим теплопередачу при использовании внешнего радиатора.
Если хочется получить больше за небольшую доплату, интереснее может оказаться ADATA XPG SX8200 Pro – популярная модель из-за соотношения цена/производительность. Что примечательно, в обоих случаях производитель предлагает для этих SSD 5-летний срок гарантии.
Для установки игр подойдет фактически любой SSD подходящего объема. В нашем случае использовался ADATA Ultimate SU800 объемом 1 ТБ. Накопитель основан на контроллере Silicon Motion SM2258 и чипах памяти 3D TLC от Micron. После заметного снижения цен, модели емкостью 1 ТБ можно купить за ~$120–130. Обратим внимание на то, что даже если вы ориентируетесь на доступные SSD с интерфейсом SATA, не обязательно выбирать устройства формата 2,5”, особенно если на материнской плате предусмотрено 2–3 разъема M.2. На рынке уже много компактных M.2-накопителей, которые стоят не дороже классических 2,5-дюймовых устройств.
Среди самых доступных SSD наверняка попадаются модели на основе флеш-чипов с архитектурой 3D QLC. Серьезных противопоказаний в их отношении нет. При использовании в качестве хранилища игр их недостатки не критичны. Однако разница в стоимости с моделями на 3D TLC зачастую пока минимальна, потому и особых преимуществ они не дают.
SSD объемом 1 ТБ будет достаточно для установки как минимум полутора десятков актуальных игр. Если все же хочется иметь накопитель еще большего объема, то модели на 2 ТБ хотя уже и не выглядят слишком дорогим удовольствием, но даже самые доступные версии такой емкости на 3D QLC все еще стоят от $300.
Блок питания
Для систем с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti компания NVIDIA рекомендует использовать блок питания мощностью от 650 Вт. Действительно это разумный минимум для конфигурации аналогичной Mystic Light PC. Лучше систему такого класса оснащать блоком на 750–800 Вт, но мы не ищем легких путей, еще раз подчеркивая, что используемые для сборки компоненты – это не более, чем возможные варианты, а не конкретные рекомендации.
В качестве эксперимента для собираемого ПК использовался блок Corsair CX650 мощностью 650 Вт. Модель соответствует стандарту 80 Plus Bronze. Что же, добавим немного интриги, оценивая на практике, справится ли этот блок с нашей системой. Предварительно отметим, что это версия БП со стационарным креплением силовых кабелей. Да, точно не самый подходящий вариант для тех, кто привык поддерживать исключительный порядок внутри системного блока. Впрочем, из-за особенностей конструкции корпуса в нашем случае это не принципиально.
Корпус
Игровую систему мы собирали в корпусе с воинственным названием MSI MPG GUNGNIR 100. Это новая модель тайваньского производителя.
Среднеформатный Middle-Tower имеет весьма сдержанное внешнее оформление. Строгие линии без аляповатых дизайнерских изысков наверняка понравятся ценителям простых стильных решений. Принадлежность модели к серии игровых устройств на первый взгляд выдает тонированная боковая стенка, выполненная из закаленного стекла толщиной 4 мм. Эпоха скромных окошек-иллюминаторов уже позади, при наличии такой панели все внутреннее убранство корпуса видно как на ладони.
Компоновка рабочей зоны современных корпусов проста и функциональна. Максимум пространства внутри, без кронштейнов для архаичных 5,25-дюймовых устройств и нагромождений корзин для жестких дисков.
Согласно конструкции MSI MPG GUNGNIR 100, отсек для блока питания и пары HDD изолирован металлическим кожухом. Для охлаждения системы на передней панели корпуса изначально предустановлено три 120-миллиметровых вентилятора. Еще один такого же диаметра закреплен на задней стенке, при этом он также имеет управляемую подсветку A-RGB.
За рабочим поддоном предусмотрено место для укладки интерфейсных и силовых кабелей. Корпус также поможет управляться с дополнительной подсветкой, в комплекте предусмотрен дополнительный хаб на 8 выходов для лент A-RGB.
MSI MPG GUNGNIR 100 пока еще не доступен в Украине. Ожидается, что эта модель появится у нас в продаже в августе. Предполагаемая розничная цена корпуса – $120–130.
Упорный кронштейн
В качестве полезного дополнительного обвеса мы также использовали акриловый упорный кронштейн, поддерживающий видеокарту.
В комплекте с MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X TRIO предлагается металлический уголок, который предназначен для тех же целей. Все же видеокарта весит более 1,5 кг, потому дополнительная фиксация лишней не будет даже несмотря на усиленные слоты PCI Express x16 материнской платы. Скорее это подстраховка при транспортировке, но в случае с Atlas Mystic ARGB это еще и источник дополнительной подсветки. У кромки с креплением расположены четыре ARGB-светодиода поддерживающие синхронизацию Mystic Light Sync. На самом кронштейне лазером выгравирован логотип игровой серии MSI, который должен эффектно подсвечиваться во время работы системы. В свободной продаже Atlas Mystic ARGB также, увы, пока нет. Ориентировочная стоимость такого декоративного «холдера» – $20.
Светодиодная лента
Чтобы внутренней подсветки корпуса наверняка оказалось достаточно, мы решили подстраховаться, добавив компактную декоративную RGB-ленту – Phanteks RGB LED Strip 400mm.
Полоску указанной длины с набором светодиодов и небольших магнитов легко закрепить, например, на верхней панели корпуса. Для усиления яркости конечно можно использовать любые RGB-ленты, как 12-вольтовые с элементами 5050, так и адресуемые версии с напряжением питания 5В. Дополнительные огоньки не требуют больших затрат.
Общая смета для системного блока
|Процессор
|Intel Core i7-9700K (8/8, 3,6/4,9 ГГц, 12 МБ L3)
|$430
|Кулер
|MSI Core Frozr L
|$68
|Материнская плата
|MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON (Intel Z390, ATX)
|$210
|Память
|ADATA XPG Spectrix D80 DDR4-3200 16 ГБ (2×8 ГБ)
|$140
|Видеокарта
|MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X TRIO
|$1380
|Накопители
|ADATA XPG SX6000 Pro 256 ГБ, M.2, PCI-E x4
|$55
|ADATA Ultimate SU800 1 ТБ, 2,5″, SATA
|$140
|Блок питания
|Corsair CX650, 650 Вт
|$85
|Корпус
|MSI MPG GUNGNIR 100
|~$130
|Кронштейн
|Atlas Mystic ARGB
|~$20
|RGB-лента
|Phanteks RGB LED Strip 400мм
|~$20
|Итого
|$2678
Периферия
Для мощной игровой системы выбор монитора с повышенной частотой обновления выглядит вполне логичным решением. Тратя серьезные деньги на покупку платформы, хочется получать удовольствие от игры, на практике используя преимущества мощного железа.
В нашем случае использовался MSI Optix MAG271CQR. Игровая 27-дюймовая модель с изогнутым экраном, разрешением 2560×1440, быстрой VA-матрицей (1 мс), расширенным цветовым охватом и частотой обновления 144 Гц. Монитор поддерживает функцию FreeSync, позволяя динамически синхронизировать картинку на экране. Более того, модель попала в список мониторов MSI, совместимых с NVIDIA G-Sync.
При такой диагонали и радиусе кривизны 1800R едва заметен лишь минимальный изгиб панели, потому об этом можно не волноваться тем, кто с опаской смотрит на изогнутые мониторы. В то же время сочетание диагонали 27” и разрешения WQHD можно считать едва ли не идеальным для игрового монитора. С одной стороны имеем достаточно крупную панель с оптимальным физическим размером пикселей. С другой, разрешение 2560×1440 позволяет на топовом железе получить отличный fps при высоких настройках качества графики. Вряд ли для кого-то станет откровением, что 4К иногда остается неподъемным режимом даже для GeForce RTX 2080 Ti.
Возвращаясь к функциональности модели, отметим достаточно узкие верхнюю и боковые рамки. Подставка позволяет регулировать угол наклона и высоту экрана (0–130 мм). В нижнем положении панель оказывается приподнятой над рабочим столом примерно на 80 мм.
Для MSI Optix MAG271CQR заявлена яркость на уровне 300 кД/м². Согласно замерам, в центральной части фиксируем 330 кД/м². Цветовой охват действительно расширен.
Из любопытных опций монитора также можно отметить сегмент с дополнительной RGB-подсветкой на задней панели. Конечно управляемой и поддерживающей синхронизацию согласно протоколу Mystic Light.
Для подключения источников сигнала в мониторе предусмотрено три видеовхода – DisplayPort и пара HDMI. Для управления параметрами используется один джойстик.
Мышка
Для системы использовалась игровая мышь MSI Clutch GM50. Относительно новая асимметричная модель, оснащенная оптическим сенсором PixArt PMW-3330 с максимальным разрешением 7200 dpi и переключателями Omron.
Учитывая габариты (120×67×42 мм), наиболее удобной мышь покажется владельцам ладоней средних размеров. MSI Clutch GM50 получила шесть программируемых кнопок и управляемую RGB-подсветку. В центральную часть вынесен профиль дракона, подсвечиваются также сегмент у нижней кромки и колесо прокрутки.
Клавиша переключения чувствительности позволяет выбрать один из пяти предустановленных режимов (400/800/1600/3200/6400 dpi), для более точной настройки и коррекции параметров понадобится воспользоваться фирменным приложением Gaming Center. Там же можно выбрать световые эффекты и изменить частоту опроса.
Клавиатура
Еще один обязательный периферийный атрибут – клавиатура. Здесь использовалось уже проверенное решение – MSI Vigor GK80.
Это топовая модель в линейке производителя с механическими переключателями Cherry MX RGB Red и обильной подсветкой. Блок клавиш WASD выделяется на общем фоне колпачками с металлизиованным напылением, более того в комплекте предусмотрены накладки с резиновым рифленым покрытием.
Для удобства в комплекте предлагается подставка для ладоней. Возможности MSI Vigor GK80 мы детально рассматривали в отдельном обзоре этой модели.
Гарнитура
Озвучка в системе доверена MSI Immerse GH70. Это также старшая модель в семействе игровых гарнитур производителя, с которой мы уже успели ранее познакомиться. Пара 50-миллиметровых неодимовых излучателей обеспечивают сбалансированный звук. Отдельно отметим прочное металлическое оголовье, сменные накладки с другим типом материала, а также комплектную сумку для переноски.
MSI Immerse GH70 предлагает собственной Hi-Res DAC с виртуальной многоканальностью (7.1), которая может быть полезной в играх определенных жанров. В нашем случае для Mystic Light PC очень уместной также будет дополнительная подсветка на внешней стороне чаш, которую можно синхронизировать с иллюминацией других элементов системы.
Коврик
По некоторому упущению используемый коврик для мышки не имеет дополнительной RGB-подсветки. Такая модель уже есть в ассортименте MSI, но Agility GD60 анонсировали всего пару месяцев назад, потому он еще не успел к нам добраться. Для временной подмены использовался MSI GAMING SHIELD MOUSE PAD.
Недорого, сердито и вполне функционально. Габариты ковра – 320×220×5 мм. Текстильная поверхность имеет специальную фактуру для нормальной работы оптических и лазерных датчиков. Прорезиненная основа хорошо удерживает коврик на гладкой поверхности рабочего стола. Крупный принт с логотипом игровой серии не даст забыть о производителе компонентов системы.
Общая смета для периферийных устройств
|Монитор
|MSI Optix MAG271CQR (27″, 2560×1440, VA, 144 Гц, FreeSync)
|$470
|Клавиатура
|MSI Vigor GK80
|$180
|Мышь
|MSI Clutch GM50
|$60
|Игровая поверхность
|MSI GAMING SHIELD MOUSE PAD
|$10
|Гарнитура
|MSI Immerse GH70
|$85
|Итого
|$805
Сборка системы
Сборка системы – мероприятие в целом несложное, скорее даже увлекательное, особенно когда речь идет о новой игровой платформе. Последовательность наверняка хорошо известна пользователям мало-мальски увлекающимся «железками». Мы не будем останавливаться на общей последовательности, а отметим лишь отдельные нюансы сборки конкретной системы.
Традиционно процесс начинается с операций, выполняемых вне корпуса, а именно – установки процессора в материнскую плату и фиксации системы охлаждения.
Для крепления кулера MSI Core Frozr L на платформе LGA1151 предварительно нужно собрать кронштейн с направляющими, которые фиксируются пластиковыми шайбами. Итоговая платформа уходит под печатную плату.
Закручиваем до упора металлические стойки с защитными пластиковыми демпферами, не позволяющими повредить дорожки на печатной плате. На стойках с внутренней резьбой винтами фиксируется крепежная пластина.
Несмотря на скученность элементов охлаждения, свободного пространства вокруг процессорного разъема вполне достаточно для установки этого элемента. После данного этапа самое время нанести термопасту и, предварительно сняв с теплосъемника защитную пленку, установить радиаторный блок на крышку CPU.
Конструкция фиксируется с помощью прижимной пластины с выштампованными направляющими. Радиатор надежно притягивается парой комплектных винтов.
Теперь остается парой металлических скоб зафиксировать вентилятор. Несмотря на средние габариты MSI Core Frozr L, конструкция все же немного перекрывает доступ к крайнему слоту для модулей памяти. Учитывая то, что мы используем двухканальный комплект ОЗУ, этот нюанс абсолютно не является проблемой.
Если захочется увеличить объем оперативной памяти, установив четыре модуля, вентилятор кулера можно несколько сместить вверх, хотя в этом положении частично снизится эффективность обдува радиатора.
На плате предусмотрено два разъема для накопителей формата M.2. Оба порта позволяют установить как SATA, так и PCI-E-накопители. Так как в нашем случае используется достаточно скоростной SSD с производительным контроллером, логично установить его в разъем с дополнительным охлаждением. Предварительно выкручиваем три винта и устанавливаем SSD на посадочное место.
Штатную пластину радиатора мы не удаляем, она не должна заметно ухудшать передачу тепла на основной блок охладителя. Возвращаем радиатор материнской платы на место, с пластиной SSD он контактирует через теплопроводящую прокладку.
После установки CPU, модулей памяти, M.2-накопителя и крепления процессорного кулера, всю сборочную единицу можно водружать в корпус, предварительно подготовив стойки для фиксации материнской платы. Напомним, что заглушка на интерфейсной панели в нашем случае закреплена стационарно, потому во время сборки впопыхах ее точно не забудешь.
В остальном процесс довольно привычен. С установкой видеокарты никаких сложностей. Несмотря на крупные габариты адаптера, свободного пространства в корпусе более, чем достаточно, чтобы установить устройство и подключить дополнительное питание. А вот с последним возник определенный казус.
Дело в том, что для тюнингованной MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X TRIO необходимо подключать силовые кабели с двумя 8-контактными разъемами и одним 6-контактным, тогда как в блоке Corsair CX650 предусмотрена лишь пара коннекторов на восемь контактов. Чтобы получить еще один 6-контактный, понадобилось использовать дополнительный переходник с Molex-коннектора. Что же, это был первый звоночек и повод предварительно убедиться в том, что возможностей БП достаточно для платформы.
Отметим особенность установки акрилового кронштейна для поддержки видеокарты. Для его крепления необходимо, чтобы после установки адаптера в корпусе под ним оставалось еще как минимум три свободных слота. Atlas Mystic ARGB занимает три отсека и фиксируется тремя винтами. Заглушки слотов в корпусе при этом не обязательно вытягивать. Достаточно предварительно выкрутит штатные винты. После установки холдера заглушки будут зафиксированы на своих позициях.
Упорная стойка, непосредственно контактирующая с видеокартой, также крепится винтами. Выглядит соединение не очень практично, учитывая, что сама стойка и кронштейн выполнены из акрила. Но в плане функциональности здесь проблем нет. Технические отверстия в панели позволяют подобрать наиболее удачное расположение стойки для конкретной модели видеокарты.
MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON готова к экспериментам с разгоном. Косвенное тому подтверждение – использование комбинации разъемов 8+4 для подключения дополнительного питания. Это стало еще одним испытанием для используемого БП. Как оказалось, Corsair CX650 предлагает только один 8-контактный разъем для процессорного канала EPS12V. На выручки пришел один переходник с 8 контактов на 8+4×2.
Отдельно отметим крепление 2,5-дюймовых накопителей. В корпусе предусмотрено четыре посадочных места для установки устройств такого формата. Пара расположены на пограничном кожухе отсека БП, еще два размещены с обратной стороны поддона. Чтобы не перегружать основную рабочую зону, мы вынесли накопитель ADATA Ultimate SU800 на тыловую сторону панели. Для фиксации устройств предусмотрены дополнительные кронштейны, которые подвешиваются на трех направляющих и прижимаются одним винтом с накатанной головкой. Очень удобно, потому как для манипуляций не нужны дополнительные инструменты.
Практически всю силовую разводку можно сделать за поддоном, здесь достаточно свободного пространства, а технологические отверстия в панели позволяют выполнить необходимые коммуникации.
При упорядочивании силовых кабелей мы оценили наличие в корпусе специальной фиксирующей пластины. Мелочь, которая облегчает сборку системы. Кожух прижимает проводники, и, кроме эстетического эффекта, позволяет очень легко закрыть боковую стенку корпуса.
Жесткие диски мы не используем в данной конфигурации. При необходимости можно установить пару HDD, воспользовавшись корзиной со специальными кронштейнами-салазками.
На обратной стороне поддона штатно закреплен хаб A-RGB, позволяющий подключить до восьми адресуемых источников подсветки. Ленты будут светится даже в том случае, если на материнской плате не предусмотрен соответствующий коннектор. Базовые режимы управления доступны непосредственно на хабе. Но в нашем случае на MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON есть соответствующий коннектор, потому управлять параметрами можно будет посредством Mystic Light.
Из дополнительных опций отметим наличие противопылевого фильтра на нижней панели в области размещения блока питания.
Что касается органов управления, то на верхней кромке корпуса размещены подсвеченная по периметру крупная клавиша включения, индикатор активности накопителей, кнопка холодного перезапуска, два аудиоразъема для наушников/микрофона/гарнитуры и пара портов USB 3.1 Gen1 классического формата Type-A. Отметим достаточно большое расстояние между интерфейсными коннекторами, позволяющее свободно подключать флешки с любыми габаритами корпусов.
В работе
Оценку итогового ПК мы традиционно начинаем с замеров температурных параметров различных узлов. Для мощной игровой платформы это особенно важно, потому как в его составе достаточно теплообильных компонентов.
Наибольшим источником тепла в игровой системе конечно остается видеокарта. Заявленный тепловой пакет для GeForce RTX 2080 Ti составляет 250 Вт. Причем это значение TDP для базовой версии адаптера с рекомендованными частотами. В нашем же случае используется модель с основательным заводским разгоном, повысившим заявленное потребление до 300 Вт. Впрочем, как показали практические испытания, система охлаждения MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X TRIO отлично справляется со своей работой. Очевидно, что массивный кулер и три вентилятора здесь абсолютно не лишние.
В режиме покоя температура графического процессора удерживается на уровне 40–45С. В таком режиме кулер переходит на работу в пассивном режиме, останавливая вентиляторы. Под игровой нагрузкой температура GPU повышалась до 75C, а пиковая скорость вращения вентиляторов составляла порядка 1500 об/мин. Для форсированной GeForce RTX 2080 Ti это очень хорошие показатели, к тому же субъективно видеокарта работает весьма тихо.
Как видим, механизм GPU Boost динамически ускоряет графический процессор вплоть до 1965 МГц. Очень душевный авторазгон.
Что касается процессора, то в покое температура колебалась в пределах 35–40С. Под нагрузкой в стресс-тесте AIDA64 температура CPU повышалась до 70С при скорости вращения вентилятора на кулере в 1300 об/мин.
Напомним, что для организации охлаждения внутри корпуса размещены четыре 120-миллиметровых вентилятора. Три из них расположены за передней панелью и работают на приток воздуха, тогда как для выброса предусмотрен один вентилятор на задней панели. Настройке последнего стоит уделить больше внимания. Учитывая такую конфигурацию и расположение вентиляторов, стоит задать алгоритм, повышающий обороты до максимальных значений при которых сохраняется шумовой комфорт. Пиковые для установленной модели – 1900 об/мин. Если вы играете с закрытой гарнитурой, то здесь вообще никаких вопросов, если без нее, то 1500–1600 об/мин будут оптимальны с точки зрения эффективности отвода теплого воздуха и уровня издаваемого шума. Впрочем, здесь все индивидуально. В любом случае, здесь придется поэкспериментировать, учитывая еще и температурные показатели внутри помещения.
Отметим хороший температурный режим M.2-накопителя ADATA SX6000 Pro. Огромный дополнительный радиатор определенно пошел здесь на пользу. В режиме покоя температура SSD составляла порядка 39-40C, а под типичной нагрузкой не превышала 50С.
Рассматривая потребительские свойства системы, отметим, что в режиме покоя системный блок потреблял порядка 50–60 Вт электроэнергии. В самых ресурсоемких играх, создающих высокую нагрузку на видеокарту и процессор, расход энергии колебался в пределах 460–490 Вт. То есть формально используемого БП мощностью 650 Вт достаточно для работы ПК в штатном режиме. Однако запаса для экспериментов с разгоном в этом случае остается не так много. Да и на предельных заявленных режимах использовать БП – не самая лучшая идея, даже безотносительно того, что максимальный КПД блоки обеспечивают при нагрузке в 50% от номинала. В целом, мы все же рекомендовали бы для системы такого класса использовать модели мощностью 750–800 Вт.
Отдельным пунктом настройки идет дополнительная подсветка. Здесь ее много, но это все же Mystic Light PC. Используемая иллюминация позволяет не просто обозначить принадлежность отдельных компонентов системы к когорте игровых устройств. Здесь с помощью подсветки можно создавать настроение.
В нашем случае управляемую подсветку имеют практически все элементы платформы, как внутренние комплектующие, так и периферийные устройства. RGB-светодиоды размещены на материнской плате (кожух интерфейсной панели и правая кромка PCB). 400-миллиметровую линейку Phanteks мы разместили на стыке верхней и передней панели корпуса, она здорово помогает залить светом внутреннее пространство.
Интенсивной подсветкой оборудована видеокарта MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X TRIO. Здесь светодиоды размещены на торце адаптера и кожухе системы охлаждения. Последние практически не видны при классическом расположении видеокарты в корпусе, но их недостаток отлично компенсирует плексигласовый упорный кронштейн с лазерной гравировкой, который едва ли не становится ключевым элементом иллюминации системы. Он отлично просматривается через тонированное стекло боковой панели корпуса, задавая общий тон внутренней подсветки.
Яркой оказалась и подсветка оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D80. Огоньки светодиодов настойчиво пробиваются сквозь миниатюрные резервуары с жидкостью. Подобные водоблоки – спорная подмога в охлаждении модулей, но в качестве светорассеивателей они вполне работают.
В контексте внутренней подсветки также отметим два сегмента на передней стенке корпуса. Любопытно, что треугольные пластиковые фрагменты являются съемными. При желании их можно заменить на оригинальные детали, распечатанные на 3D-принтере. Необходимые модели-заготовки доступны на сайте производителя.
Заканчивая с внутренним убранством, стоит отметить и подсвечивающийся вентилятор на задней панели корпуса. Канал управления иллюминацией «вертушки» подключен к общему хабу, потому подсветка синхронизируется с таковой для упорного кронштейна видеокарты и обоих сегментов на передней стенке корпуса.
Вся периферия также сдобрена управляемой подсветкой. И клавиатура, и мышка, и гарнитура, и даже монитор. По независящим от нас обстоятельствам без RGB остался только коврик, но и это дело поправимое.
Удивительно, но для управления всем этим многообразием подсветки достаточно одного приложения Dragon Center. Все подключенные устройства с иллюминацией отображаются в закладке Mystic Light. Здесь доступны индивидуальные настройки для каждого продукта. Также есть возможность объединить подсветку всех подключенных элементов. Количество доступных режимов в этом случае сократится, но это плата за возможность общей синхронизации.
Производительность
О возможностях топовой конфигурации всегда приятно говорить. 8-ядерный процессор Core i7-9700K очень хорош для привычных потребительских задач. Процессор имеет заявленную частотную формулу 3,6/4,9 ГГц, однако фактически даже при максимальной нагрузке на все вычислительные ядра, CPU работает на 4600 МГц, ускоряясь до 4900 МГц в однопоточных задачах.
Возможно Core i7-9700K не самый лучший вариант для серьезных многопоточных вычислений, где возможности часто определяются количеством доступных ядер/потоков, но в типичных домашних задачах восьми быстрых ядер вполне достаточно. Это подтверждают хорошие показатели в комплексном тесте PCMark.
Для платформы такого класса очень уместной оказывается оперативная память DDR4-3200. Напомним, что этот режим не является штатным даже для топовых процессоров Intel, однако на платах с чипсетами Intel Z370/Z390 подобные модули работают без каких-либо проблем.
Двухканальный режим позволяет получить пропускную способность на уровне 45 ГБ/c. А в случае с формулой таймингов 16-18-18-36 имеем достаточно низкую латентность работы с ОЗУ. В целом это очень сильная сторона процессоров Intel. Платформе AMD с чипами на архитектуре Zen/Zen+ так и не удалось получить подобных показателей задержек. Очень интересно будет посмотреть, как изменится ситуация в случае с Ryzen 3000. Учитывая компоновку новых чипов AMD, вряд ли латентность оперативной памяти окажется впечатляющей, все же контроллер вынесен за пределы кристаллов с вычислительными ядрами. Чтобы сгладить эту особенность в новых чипах предусмотрена кеш-память увеличенных объемов, потому интрига сохраняется. В любом случае, с нетерпением ждем новые процессоры AMD. С повышением производительности на такт и увеличением тактовых частот возможно они и в играх смогут обеспечить максимальные fps. Пока в этих задачах все же чипы Intel зачастую расторопнее.
Возвращаясь к нашей платформе, отметим скоростные показатели накопителя DATA SX6000 Pro. Он не претендует на лидерство в своем классе, но заметно быстрее SATA-накопителей. Это касается как линейных трансферов, так и скорости работы с 4K-блоками. Неудивительно, что M.2 PCI-E становятся все более популярны и в последнее время заметно теснят накопители с интерфейсом SATA. Впрочем, несмотря на заметное снижение цен на SSD за последний год, PCI-E-модели значительной емкости все еще достаточно дороги. Именно по этой причине для установки игр мы использовали дополнительный SATA-накопитель ADATA Ultimate SU800 1 ТБ.
Даже по результатам простого экспресс-теста видно, что возможности этой модели заметно скромнее, чем у системного накопителя. Но, даже несмотря на это, подобные SSD отлично подходят для установки и хранения игр. При запуске игр или подгрузке очередной локации/уровня разница в производительности зачастую нивелируется. Процессору нужно время на обработку входящего потока данных, а потому накопитель уже не оказывается ограничителем. Конечно, если бюджет не ограничен, можно и для игр использовать скоростной SSD, но отличие в скорости загрузки придется ловить, вооружившись секундомером. Здесь скорее важно избавиться от жесткого диска, доверившись SSD, а уже тип интерфейса последнего в контексте игровой системы имеет второстепенное значение.
Возможности игрового ПК во многом зависят от видеокарты. И здесь уж в нашем сетапе точно не на что жаловаться. Если не учитывать эфемерный TITAN RTX, то GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ – самая производительная игровая видеокарта без всяких скидок и исключений. Быстрее GeForce RTX 2080 Ti может быть разве что тюнингованная версия адаптера. Именно такой является MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X TRIO. Из-за очень серьезного заводского разгона ее можно даже причислить к когорте самых производительных модификаций в своем классе.
Напомним, что GeForce RTX 2080 Ti основана на 12-нанометровом чипе TU102 с архитектурой NVIDIA Turing. Графический процессор с громоздким кристаллом площадью 754 мм² содержит 18,6 млрд транзисторов. В случае с RTX 2080 Ti в чипе активированы 4352 вычислителя, 272 текстурных модуля и 88 растеризаторов. Кроме того процессор содержит 68 RT-ядер для аппаратного просчета трассировки лучей и 544 тензорных ядра для матричных вычислений, которые в контексте графики зачастую используются для поддержки DLSS (Deep Learning Super-Sampling).
GeForce RTX 2080 Ti одинаково отлично справляется как с играми без поддержки DXR, так и с пока немногочисленными проектами, получившими гибридный рендеринг с трассировкой лучей и DLSS.
В популярном тесте 3DMark Time Spy система набирает более 13 000 баллов. Эти цифры мало о чем говорят, пока не сравниваешь их с результатами своего ПК.
Система успешно проходит ресурсоемкий специализированный этап с трассировкой лучей Port Royale, обеспечивая здесь более 40 кадров/c. А если задействовать DLSS, производительность значительно увеличивается – более, чем на 40%. Для видеокарт серии GeForce RTX это действенный инструмент повышения fps, правда разработчикам важно умело его использовать в своих проектах. На практике первые итерации не всегда были успешны. Конечно в тестовых задачах проще обеспечить высокий прирост, но даже +10–20% в реальных играх тоже можно считать хорошим бонусом.
Игры
APEX Legends
APEX Legends, устанавливающая один за другим мировые рекорды по скорости набора аудитории, в последнее время столь же стремительными темпами теряет в количестве активных игроков. Тем не менее технологичный сетевой шутер все еще в обойме ценителей этого жанра, потому мы проверили возможности собранной системе в этой игре.
Владельцы мощных систем наверняка уже знаю, что в игре APEX Legends можно снять установленное ограничение на количество кадров/c. Для этого необходимо в параметрах запуска указать строку «+fps_max unlimited». Эффект работает в том случае, если в настройках игры отключена вертикальная синхронизация В нашем случае таким образом мы сняли преграду в 144 кадра/c и оказалось, что это было не зря. При максимальных настройках качества в режиме 1440p производительность серьезно зависит от игровой локации. На открытых участках это может быть и 250 кадров/c, во время активной боевки в густозастроенном месте можно было наблюдать просадки до 90 кадров/c.
Средний fps по итогам замеров в трех раундах составил порядка 150–170 кадров/c. То есть собирать фраги будет очень комфортно, конечно, если еще есть такое желание. Отметим, что в используемом графическом режиме игра расходовала до 7,5 ГБ памяти видеокарты. Средняя загрузка процессора Core i7-9700K – 40–60%.
Battlefield V
Battlefield V стала первым большим проектом с поддержкой трассировки лучей и DLSS. Изначально здесь не все было гладко. Активация DXR очень серьезно снижала производительность даже топовых систем, а DLSS заметно сказывалось на четкости картинки. После нескольких патчей ситуация улучшилась.
В нашем случае при использовании максимальных настроек качества графики ультра-режиме трассировки на больших сетевых картах можно было получить в среднем 80–90 кадров/c с просадками до 50 кадров/c в тяжелых сценах.
С отключением DXR производительность увеличивается до 140/100 кадров/c, и нужно признать, что в в случае со 144 Гц монитором такое дополнительное ускорение воспринимается как глоток свежего воздуха. Все же в настолько динамичной сетевой игре как Battlefield V особо нет времени любоваться эффектными отражениями. Здесь любая заминка чревата последствиями.
DICE продолжает развивать свой проект. Совсем недавно разработчики порадовали любителей серии новой сетевой картой «Меркурий». Хотя сама по себе локация не очень большая, но она рассчитана на 64 игрока, потому ценители активной игры получат немало фана. Напомним, что в конце марта в Battlefield V также появился режим Battle Royale, позволяющий определить самого усидчивого и квалифицированного выживальщика. Здесь высокий fps особенно пригодится, потому как в случае лагов второй попытки уже не будет – начинать снова придется из стартового ангара.
Anthem
Долгострой Anthem был очень неоднозначно воспринят даже самыми преданными ценителями проектов BioWare. В целом интересный игровой сеттинг студии не удалось раскрыть в полной мере. Невнятный баланс, спорный интерфейс и сложности с навигацией. Но даже пустоватый как для лутер-шутера мир можно простить за реализацию полетов и неплохую боевку.
В то же время визуальная картинка выглядит вполне достойно. Для игры используется движок Frostbite Engine 3 с неплохой оптимизацией. Конечно без нюансов на старте тоже не обошлось. Но разработчики после старта активно допиливали свой проект и продолжают этим заниматься. К слову, Anthem стала одним из пока немногих проектов, получивших поддержку технологию сглаживания DLSS, которая дополнительно увеличила производительность. В нашем случае, при максимальных настройках качества графики в среднем можно было наблюдать 100–110 кадров/c при минимальных 70–75. Согласно показателей мониторинга, в процессе игра резервировала до 8 ГБ памяти видеокарты. Нагрузка на процессор – 60–70%.
Far Cry 5
Хотя любители шутеров серии Far Cry наверняка больше времени сейчас проводят в New Dawn, история Far Cry 5 все еще хороша, особенно с учетом хороших скидок на эту версию игры. Последняя часть также использует движок Dunia Engine v2, потому производительность в предыдущей части можно экстраполировать и на продолжение.
В целом показатели здесь очень комфортные. Согласно встроенному бенчмарку, в режиме с максимальным качеством платформа обеспечивает в среднем 128 кадров/c при минимальных 104 кадров/c. В реальной игре показатели fps сильно зависят от конкретных сцен. Зачастую они несколько выше обозначенного среднего значения, в то же время просадки до 90 кадров/c также имели место. Но и в этом случае производительность очень хорошая. Отметим, что при максимальном качестве графики с разрешением 2560×1440 игре выделялось до 9 ГБ памяти видеокарты.
Shadow of the Tomb Raider
Определенно в списке приключенческих игр с видом от третьего лица особое место занимает Tomb Raider. Культовая серия в целом продолжает радовать, и последняя часть Shadow of the Tomb Raider вполне оправдывает ожидания любителей этого сеттинга. Данная игра также одной из первых получила поддержку трассировки лучей и DLSS. Она активно использовалась NVIDIA во время демонстрации при запуске видеокарт линейки GeForce RTX, но официальной поддержки этих технологий пришлось подождать.
Активация DXR в ультра-качестве серьезно сказываться на производительности системы, вместе с тем GeForce RTX 2080 Ti в целом позволяет получать здесь приемлемый fps даже в режиме 2560×1440. Интегрированный тест регистрирует 87/65 кадров/c при использовании DLSS. Вполне приемлемо, учитывая сравнительно невысокий темп одиночной игры, когда есть время получить эстетическое удовольствие, рассматривая эффекты от источников света.
Отключение трассировки лучей кардинально улучшает производительность. Да, здесь уже нет таких мягких теней, но количество генерируемых кадров/c принципиально другое – 123/104. В общем, у владельцев GeForce RTX есть возможность выбирать, что для них важнее. Топовая видеокарта в целом вытягивает отрисовку лучами, но выбор в пользу высоких fps также будет оправдан, особенно при наличии монитора с высокой частотой обновления.
The Witcher 3: Wild Hunt
Именно третья часть ведьмачьих приключений позволила The Witcher стать без преувеличения культовой серией. Если неторопливо получать удовольствие от основной сюжетной кампании, попутно отвлекаясь на все побочные задания, счетчик проведенного в игре времени легко перевалит за сотню. Тем кто еще не успел приобщиться, настоятельно рекомендуем. Да, игру, выпущенную в 2015 году, уже можно назвать возрастной, но она все еще очень неплохо выглядит даже внешне.
Если говорить о количественных показателях, то владельцы тюнингованных GeForce RTX 2080 Ti могут рассчитывать на 100–130 кадров/c в режиме с максимальным качеством графики и разрешении 1440p. Даже для таких условий игра потребляет всего до 3 ГБ памяти видеокарты. Остается лишь удивляться экономному расходу ресурсов при такой визуальной картинке.
Что же, надеемся у CD Projekt и в случае с многообещающей Cyberpunk 2077 получится достойный проект. Хотелось бы анонсированную еще в 2012 году игру увидеть уже в нынешнем.
Tom Clancy’s The Division 2
Вторая «дивижка» оказалась очень достойным продолжением серии, с очень бодрым началом и развитием сюжета, и некоторым провисанием на финальной стадии со спорной сетевой составляющей. Однако многообразие оружия, одежды и аксессуаров не дает заскучать любителям лутер-шутеров, по крайней мере первые 30-40 часов игры.
Tom Clancy’s The Division 2 становится неплохим испытанием даже для производительных систем, особенно если хочется использовать высокие настройки качества графики. В целом игра хорошо выглядит и на средних, а вот с увеличением детализации требования к ресурсам возрастают непропорционально улучшению картинки.
Задвинув все ползунки до упора мы получили во встроенном тесте средние 105 кадров/c при минимальных 87. Эти показатели подтверждаются и в реальной игре. Заметное превышение стандартно комфортных 60 кадров/c здесь особенно ощущаются. Попутно отмечаем, что при используемом разрешении и настройках игра охотно расходует более 8 ГБ памяти видеокарты если ей предоставляется такая возможность.
Metro Exodus
Даже несмотря на стартовые перипетии, связанные с отказом издателя предлагать Metro Exodus в сервисе Steam, новая игра украинских разработчиков 4A Games заслуживает похвалы. В продолжении серии наконец-то удается выбраться за пределы угрюмой подземки. Как оказалось, за пределами разрушенной Белокаменной тоже есть жизнь, но, чтобы комфортно себя чувствовать на постапокалиптических просторах, понадобится весьма производительная система.
Metro Exodus также оказалась в обойме первых проектов, поддерживающих трассировку лучей. Гибридный способ рендеринга используется для реализации динамического освещения. Задача весьма ресурсоемкая, но топовая видеокарта с ней справляется. При использовании максимального качества графики вкупе с активированной трассировкой в режиме Ultra и DLSS по результатам интегрированного теста имеем в среднем 71 кадр/c при минимальных 46 кадрах/c. На стартовых локациях производительность в среднем была чуть повыше, но, судя по результатам, DXR при подобных настройках графики и разрешении 2560×1440 можно использовать только со старшими GeForce RTX. Отказ от трассировки в среднем увеличивает fps на 10–15 кадров/c.
Assassin’s Creed Origins/Odyssey
Чтобы справляться с задачами суровых ассасинов в последних проектах Ubisoft нужна очень мощная платформа. Еще в 2017 году Assassin’s Creed Origins задала весьма высокую планку, вынудив многих игроков апгрейдить свои системы.
Приключения неприметных вершителей судеб во время греческого турне потребуют еще более серьезных ресурсов. Здесь не кажется избыточной даже связка Core i7-9700K и GeForce RTX 2080 Ti.
Если во время египетского вояжа такой комплект обеспечивал 92/81 кадров/c, то в Assassin’s Creed Odyssey уже имеем 75/54 кадра/c. Впрочем в последнем случае тестовый бенчмарк насыщен тяжелыми сценами, тогда как в игре производительность все же чуть повыше. По крайней мере в начальных локациях. Конечно речь идет о максимально доступном качестве графики и разрешении 2560×1440. Как видим, даже в этом случае для рассмотренной конфигурации ПК оправдано использование монитора с повышенной частотой обновления.
Полученные результаты представим в виде диаграммы, на которой отображены средние и минимальные показатели кадров/c при максимальных настройках качества с разрешением 2560×1440. Отметим, что это оценочные показатели, позволяющие получить представление о производительности протестированной системы в конкретных играх. Для некоторых проектов это показатели встроенные тестов, для иных – усредненные значения по результатам замеров во время реальной игры.
Также предлагаем результаты в играх с активированной трассировкой лучей. Стоит уточнить, что в Battlefield V для видеокарты GeForce RTX 2080 Ti включение DLSS доступно только в режиме 4К, тогда как в 1440p соответствующий пункт настроек отключен.
Итоги
Собирать ПК из топовых компонентов и проверять возможности такой платформы – одно удовольствие. Ультимативная система с флагманской видеокартой и мощным процессором провоцирует на игровые подвиги. Качественная периферия и скоростной монитор с повышенной частотой обновления заметно улучшают общий комфорт, а настраиваемая подсветка позволяет оказаться в моменте, погружаясь в атмосферу происходящего на экране действа.
Можно ли что-то улучшить в этом ПК? Несомненно. Этим и хороша открытая платформа. На перспективу можно подумать о CPU с конфигурацией 8/16, увеличить объем оперативной памяти до 32 ГБ, использовать еще более емкие и скоростные SSD, ну и конечно заменить пресловутый блок питания на модель помощнее.