Mystic Light PC: в лучах игровой славы

Mystic Light PC: в лучах игровой славы

Сборка системы Сборка системы – мероприятие в целом несложное, скорее даже увлекательное, особенно когда речь идет о новой игровой платформе. Последовательность наверняка хорошо известна пользователям мало-мальски увлекающимся «железками». Мы не будем останавливаться на общей последовательности, а отметим лишь отдельные нюансы сборки конкретной системы. Традиционно процесс начинается с операций, выполняемых вне корпуса, а именно – установки процессора в материнскую плату и фиксации системы охлаждения. Для крепления кулера MSI Core Frozr L на платформе LGA1151 предварительно нужно собрать кронштейн с направляющими, которые фиксируются пластиковыми шайбами. Итоговая платформа уходит под печатную плату. Закручиваем до упора металлические стойки с защитными пластиковыми демпферами, не позволяющими повредить дорожки на печатной плате. На стойках с внутренней резьбой винтами фиксируется крепежная пластина. Несмотря на скученность элементов охлаждения, свободного пространства вокруг процессорного разъема вполне достаточно для установки этого элемента. После данного этапа самое время нанести термопасту и, предварительно сняв с теплосъемника защитную пленку, установить радиаторный блок на крышку CPU. Конструкция фиксируется с помощью прижимной пластины с выштампованными направляющими. Радиатор надежно притягивается парой комплектных винтов. Теперь остается парой металлических скоб зафиксировать вентилятор. Несмотря на средние габариты MSI Core Frozr L, конструкция все же немного перекрывает доступ к крайнему слоту для модулей памяти. Учитывая то, что мы используем двухканальный комплект ОЗУ, этот нюанс абсолютно не является проблемой. Если захочется увеличить объем оперативной памяти, установив четыре модуля, вентилятор кулера можно несколько сместить вверх, хотя в этом положении частично снизится эффективность обдува радиатора. На плате предусмотрено два разъема для накопителей формата M.2. Оба порта позволяют установить как SATA, так и PCI-E-накопители. Так как в нашем случае используется достаточно скоростной SSD с производительным контроллером, логично установить его в разъем с дополнительным охлаждением. Предварительно выкручиваем три винта и устанавливаем SSD на посадочное место. Штатную пластину радиатора мы не удаляем, она не должна заметно ухудшать передачу тепла на основной блок охладителя. Возвращаем радиатор материнской платы на место, с пластиной SSD он контактирует через теплопроводящую прокладку. После установки CPU, модулей памяти, M.2-накопителя и крепления процессорного кулера, всю сборочную единицу можно водружать в корпус, предварительно подготовив стойки для фиксации материнской платы. Напомним, что заглушка на интерфейсной панели в нашем случае закреплена стационарно, потому во время сборки впопыхах ее точно не забудешь. В остальном процесс довольно привычен. С установкой видеокарты никаких сложностей. Несмотря на крупные габариты адаптера, свободного пространства в корпусе более, чем достаточно, чтобы установить устройство и подключить дополнительное питание. А вот с последним возник определенный казус. Дело в том, что для тюнингованной MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X TRIO необходимо подключать силовые кабели с двумя 8-контактными разъемами и одним 6-контактным, тогда как в блоке Corsair CX650 предусмотрена лишь пара коннекторов на восемь контактов. Чтобы получить еще один 6-контактный, понадобилось использовать дополнительный переходник с Molex-коннектора. Что же, это был первый звоночек и повод предварительно убедиться в том, что возможностей БП достаточно для платформы. Отметим особенность установки акрилового кронштейна для поддержки видеокарты. Для его крепления необходимо, чтобы после установки адаптера в корпусе под ним оставалось еще как минимум три свободных слота. Atlas Mystic ARGB занимает три отсека и фиксируется тремя винтами. Заглушки слотов в корпусе при этом не обязательно вытягивать. Достаточно предварительно выкрутит штатные винты. После установки холдера заглушки будут зафиксированы на своих позициях. Упорная стойка, непосредственно контактирующая с видеокартой, также крепится винтами. Выглядит соединение не очень практично, учитывая, что сама стойка и кронштейн выполнены из акрила. Но в плане функциональности здесь проблем нет. Технические отверстия в панели позволяют подобрать наиболее удачное расположение стойки для конкретной модели видеокарты. MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON готова к экспериментам с разгоном. Косвенное тому подтверждение – использование комбинации разъемов 8+4 для подключения дополнительного питания. Это стало еще одним испытанием для используемого БП. Как оказалось, Corsair CX650 предлагает только один 8-контактный разъем для процессорного канала EPS12V. На выручки пришел один переходник с 8 контактов на 8+4×2. Отдельно отметим крепление 2,5-дюймовых накопителей. В корпусе предусмотрено четыре посадочных места для установки устройств такого формата. Пара расположены на пограничном кожухе отсека БП, еще два размещены с обратной стороны поддона. Чтобы не перегружать основную рабочую зону, мы вынесли накопитель ADATA Ultimate SU800 на тыловую сторону панели. Для фиксации устройств предусмотрены дополнительные кронштейны, которые подвешиваются на трех направляющих и прижимаются одним винтом с накатанной головкой. Очень удобно, потому как для манипуляций не нужны дополнительные инструменты. Практически всю силовую разводку можно сделать за поддоном, здесь достаточно свободного пространства, а технологические отверстия в панели позволяют выполнить необходимые коммуникации. При упорядочивании силовых кабелей мы оценили наличие в корпусе специальной фиксирующей пластины. Мелочь, которая облегчает сборку системы. Кожух прижимает проводники, и, кроме эстетического эффекта, позволяет очень легко закрыть боковую стенку корпуса. Жесткие диски мы не используем в данной конфигурации. При необходимости можно установить пару HDD, воспользовавшись корзиной со специальными кронштейнами-салазками. На обратной стороне поддона штатно закреплен хаб A-RGB, позволяющий подключить до восьми адресуемых источников подсветки. Ленты будут светится даже в том случае, если на материнской плате не предусмотрен соответствующий коннектор. Базовые режимы управления доступны непосредственно на хабе. Но в нашем случае на MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON есть соответствующий коннектор, потому управлять параметрами можно будет посредством Mystic Light. Из дополнительных опций отметим наличие противопылевого фильтра на нижней панели в области размещения блока питания. Что касается органов управления, то на верхней кромке корпуса размещены подсвеченная по периметру крупная клавиша включения, индикатор активности накопителей, кнопка холодного перезапуска, два аудиоразъема для наушников/микрофона/гарнитуры и пара портов USB 3.1 Gen1 классического формата Type-A. Отметим достаточно большое расстояние между интерфейсными коннекторами, позволяющее свободно подключать флешки с любыми габаритами корпусов.

В работе Оценку итогового ПК мы традиционно начинаем с замеров температурных параметров различных узлов. Для мощной игровой платформы это особенно важно, потому как в его составе достаточно теплообильных компонентов. Наибольшим источником тепла в игровой системе конечно остается видеокарта. Заявленный тепловой пакет для GeForce RTX 2080 Ti составляет 250 Вт. Причем это значение TDP для базовой версии адаптера с рекомендованными частотами. В нашем же случае используется модель с основательным заводским разгоном, повысившим заявленное потребление до 300 Вт. Впрочем, как показали практические испытания, система охлаждения MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X TRIO отлично справляется со своей работой. Очевидно, что массивный кулер и три вентилятора здесь абсолютно не лишние. В режиме покоя температура графического процессора удерживается на уровне 40–45С. В таком режиме кулер переходит на работу в пассивном режиме, останавливая вентиляторы. Под игровой нагрузкой температура GPU повышалась до 75C, а пиковая скорость вращения вентиляторов составляла порядка 1500 об/мин. Для форсированной GeForce RTX 2080 Ti это очень хорошие показатели, к тому же субъективно видеокарта работает весьма тихо. Как видим, механизм GPU Boost динамически ускоряет графический процессор вплоть до 1965 МГц. Очень душевный авторазгон. Что касается процессора, то в покое температура колебалась в пределах 35–40С. Под нагрузкой в стресс-тесте AIDA64 температура CPU повышалась до 70С при скорости вращения вентилятора на кулере в 1300 об/мин. Напомним, что для организации охлаждения внутри корпуса размещены четыре 120-миллиметровых вентилятора. Три из них расположены за передней панелью и работают на приток воздуха, тогда как для выброса предусмотрен один вентилятор на задней панели. Настройке последнего стоит уделить больше внимания. Учитывая такую конфигурацию и расположение вентиляторов, стоит задать алгоритм, повышающий обороты до максимальных значений при которых сохраняется шумовой комфорт. Пиковые для установленной модели – 1900 об/мин. Если вы играете с закрытой гарнитурой, то здесь вообще никаких вопросов, если без нее, то 1500–1600 об/мин будут оптимальны с точки зрения эффективности отвода теплого воздуха и уровня издаваемого шума. Впрочем, здесь все индивидуально. В любом случае, здесь придется поэкспериментировать, учитывая еще и температурные показатели внутри помещения. Отметим хороший температурный режим M.2-накопителя ADATA SX6000 Pro. Огромный дополнительный радиатор определенно пошел здесь на пользу. В режиме покоя температура SSD составляла порядка 39-40C, а под типичной нагрузкой не превышала 50С. Рассматривая потребительские свойства системы, отметим, что в режиме покоя системный блок потреблял порядка 50–60 Вт электроэнергии. В самых ресурсоемких играх, создающих высокую нагрузку на видеокарту и процессор, расход энергии колебался в пределах 460–490 Вт. То есть формально используемого БП мощностью 650 Вт достаточно для работы ПК в штатном режиме. Однако запаса для экспериментов с разгоном в этом случае остается не так много. Да и на предельных заявленных режимах использовать БП – не самая лучшая идея, даже безотносительно того, что максимальный КПД блоки обеспечивают при нагрузке в 50% от номинала. В целом, мы все же рекомендовали бы для системы такого класса использовать модели мощностью 750–800 Вт. Отдельным пунктом настройки идет дополнительная подсветка. Здесь ее много, но это все же Mystic Light PC. Используемая иллюминация позволяет не просто обозначить принадлежность отдельных компонентов системы к когорте игровых устройств. Здесь с помощью подсветки можно создавать настроение. В нашем случае управляемую подсветку имеют практически все элементы платформы, как внутренние комплектующие, так и периферийные устройства. RGB-светодиоды размещены на материнской плате (кожух интерфейсной панели и правая кромка PCB). 400-миллиметровую линейку Phanteks мы разместили на стыке верхней и передней панели корпуса, она здорово помогает залить светом внутреннее пространство. Интенсивной подсветкой оборудована видеокарта MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X TRIO. Здесь светодиоды размещены на торце адаптера и кожухе системы охлаждения. Последние практически не видны при классическом расположении видеокарты в корпусе, но их недостаток отлично компенсирует плексигласовый упорный кронштейн с лазерной гравировкой, который едва ли не становится ключевым элементом иллюминации системы. Он отлично просматривается через тонированное стекло боковой панели корпуса, задавая общий тон внутренней подсветки. Яркой оказалась и подсветка оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D80. Огоньки светодиодов настойчиво пробиваются сквозь миниатюрные резервуары с жидкостью. Подобные водоблоки – спорная подмога в охлаждении модулей, но в качестве светорассеивателей они вполне работают. В контексте внутренней подсветки также отметим два сегмента на передней стенке корпуса. Любопытно, что треугольные пластиковые фрагменты являются съемными. При желании их можно заменить на оригинальные детали, распечатанные на 3D-принтере. Необходимые модели-заготовки доступны на сайте производителя. Заканчивая с внутренним убранством, стоит отметить и подсвечивающийся вентилятор на задней панели корпуса. Канал управления иллюминацией «вертушки» подключен к общему хабу, потому подсветка синхронизируется с таковой для упорного кронштейна видеокарты и обоих сегментов на передней стенке корпуса. Вся периферия также сдобрена управляемой подсветкой. И клавиатура, и мышка, и гарнитура, и даже монитор. По независящим от нас обстоятельствам без RGB остался только коврик, но и это дело поправимое. Удивительно, но для управления всем этим многообразием подсветки достаточно одного приложения Dragon Center. Все подключенные устройства с иллюминацией отображаются в закладке Mystic Light. Здесь доступны индивидуальные настройки для каждого продукта. Также есть возможность объединить подсветку всех подключенных элементов. Количество доступных режимов в этом случае сократится, но это плата за возможность общей синхронизации.