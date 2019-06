Mystic Light PC: в лучах игровой славы

В качестве эксперимента для собираемого ПК использовался блок Corsair CX650 мощностью 650 Вт. Модель соответствует стандарту 80 Plus Bronze. Что же, добавим немного интриги, оценивая на практике, справится ли этот блок с нашей системой. Предварительно отметим, что это версия БП со стационарным креплением силовых кабелей. Да, точно не самый подходящий вариант для тех, кто привык поддерживать исключительный порядок внутри системного блока. Впрочем, из-за особенностей конструкции корпуса в нашем случае это не принципиально.

Производительность

О возможностях топовой конфигурации всегда приятно говорить. 8-ядерный процессор Core i7-9700K очень хорош для привычных потребительских задач. Процессор имеет заявленную частотную формулу 3,6/4,9 ГГц, однако фактически даже при максимальной нагрузке на все вычислительные ядра, CPU работает на 4600 МГц, ускоряясь до 4900 МГц в однопоточных задачах.

Возможно Core i7-9700K не самый лучший вариант для серьезных многопоточных вычислений, где возможности часто определяются количеством доступных ядер/потоков, но в типичных домашних задачах восьми быстрых ядер вполне достаточно. Это подтверждают хорошие показатели в комплексном тесте PCMark.

Для платформы такого класса очень уместной оказывается оперативная память DDR4-3200. Напомним, что этот режим не является штатным даже для топовых процессоров Intel, однако на платах с чипсетами Intel Z370/Z390 подобные модули работают без каких-либо проблем.

Двухканальный режим позволяет получить пропускную способность на уровне 45 ГБ/c. А в случае с формулой таймингов 16-18-18-36 имеем достаточно низкую латентность работы с ОЗУ. В целом это очень сильная сторона процессоров Intel. Платформе AMD с чипами на архитектуре Zen/Zen+ так и не удалось получить подобных показателей задержек. Очень интересно будет посмотреть, как изменится ситуация в случае с Ryzen 3000. Учитывая компоновку новых чипов AMD, вряд ли латентность оперативной памяти окажется впечатляющей, все же контроллер вынесен за пределы кристаллов с вычислительными ядрами. Чтобы сгладить эту особенность в новых чипах предусмотрена кеш-память увеличенных объемов, потому интрига сохраняется. В любом случае, с нетерпением ждем новые процессоры AMD. С повышением производительности на такт и увеличением тактовых частот возможно они и в играх смогут обеспечить максимальные fps. Пока в этих задачах все же чипы Intel зачастую расторопнее.

Возвращаясь к нашей платформе, отметим скоростные показатели накопителя DATA SX6000 Pro. Он не претендует на лидерство в своем классе, но заметно быстрее SATA-накопителей. Это касается как линейных трансферов, так и скорости работы с 4K-блоками. Неудивительно, что M.2 PCI-E становятся все более популярны и в последнее время заметно теснят накопители с интерфейсом SATA. Впрочем, несмотря на заметное снижение цен на SSD за последний год, PCI-E-модели значительной емкости все еще достаточно дороги. Именно по этой причине для установки игр мы использовали дополнительный SATA-накопитель ADATA Ultimate SU800 1 ТБ.

Даже по результатам простого экспресс-теста видно, что возможности этой модели заметно скромнее, чем у системного накопителя. Но, даже несмотря на это, подобные SSD отлично подходят для установки и хранения игр. При запуске игр или подгрузке очередной локации/уровня разница в производительности зачастую нивелируется. Процессору нужно время на обработку входящего потока данных, а потому накопитель уже не оказывается ограничителем. Конечно, если бюджет не ограничен, можно и для игр использовать скоростной SSD, но отличие в скорости загрузки придется ловить, вооружившись секундомером. Здесь скорее важно избавиться от жесткого диска, доверившись SSD, а уже тип интерфейса последнего в контексте игровой системы имеет второстепенное значение.

Возможности игрового ПК во многом зависят от видеокарты. И здесь уж в нашем сетапе точно не на что жаловаться. Если не учитывать эфемерный TITAN RTX, то GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ – самая производительная игровая видеокарта без всяких скидок и исключений. Быстрее GeForce RTX 2080 Ti может быть разве что тюнингованная версия адаптера. Именно такой является MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X TRIO. Из-за очень серьезного заводского разгона ее можно даже причислить к когорте самых производительных модификаций в своем классе.

Напомним, что GeForce RTX 2080 Ti основана на 12-нанометровом чипе TU102 с архитектурой NVIDIA Turing. Графический процессор с громоздким кристаллом площадью 754 мм² содержит 18,6 млрд транзисторов. В случае с RTX 2080 Ti в чипе активированы 4352 вычислителя, 272 текстурных модуля и 88 растеризаторов. Кроме того процессор содержит 68 RT-ядер для аппаратного просчета трассировки лучей и 544 тензорных ядра для матричных вычислений, которые в контексте графики зачастую используются для поддержки DLSS (Deep Learning Super-Sampling).

GeForce RTX 2080 Ti одинаково отлично справляется как с играми без поддержки DXR, так и с пока немногочисленными проектами, получившими гибридный рендеринг с трассировкой лучей и DLSS.

В популярном тесте 3DMark Time Spy система набирает более 13 000 баллов. Эти цифры мало о чем говорят, пока не сравниваешь их с результатами своего ПК.

Система успешно проходит ресурсоемкий специализированный этап с трассировкой лучей Port Royale, обеспечивая здесь более 40 кадров/c. А если задействовать DLSS, производительность значительно увеличивается – более, чем на 40%. Для видеокарт серии GeForce RTX это действенный инструмент повышения fps, правда разработчикам важно умело его использовать в своих проектах. На практике первые итерации не всегда были успешны. Конечно в тестовых задачах проще обеспечить высокий прирост, но даже +10–20% в реальных играх тоже можно считать хорошим бонусом.

Игры

APEX Legends

APEX Legends, устанавливающая один за другим мировые рекорды по скорости набора аудитории, в последнее время столь же стремительными темпами теряет в количестве активных игроков. Тем не менее технологичный сетевой шутер все еще в обойме ценителей этого жанра, потому мы проверили возможности собранной системе в этой игре.

Владельцы мощных систем наверняка уже знаю, что в игре APEX Legends можно снять установленное ограничение на количество кадров/c. Для этого необходимо в параметрах запуска указать строку «+fps_max unlimited». Эффект работает в том случае, если в настройках игры отключена вертикальная синхронизация В нашем случае таким образом мы сняли преграду в 144 кадра/c и оказалось, что это было не зря. При максимальных настройках качества в режиме 1440p производительность серьезно зависит от игровой локации. На открытых участках это может быть и 250 кадров/c, во время активной боевки в густозастроенном месте можно было наблюдать просадки до 90 кадров/c.

Средний fps по итогам замеров в трех раундах составил порядка 150–170 кадров/c. То есть собирать фраги будет очень комфортно, конечно, если еще есть такое желание. Отметим, что в используемом графическом режиме игра расходовала до 7,5 ГБ памяти видеокарты. Средняя загрузка процессора Core i7-9700K – 40–60%.

Battlefield V

Battlefield V стала первым большим проектом с поддержкой трассировки лучей и DLSS. Изначально здесь не все было гладко. Активация DXR очень серьезно снижала производительность даже топовых систем, а DLSS заметно сказывалось на четкости картинки. После нескольких патчей ситуация улучшилась.

В нашем случае при использовании максимальных настроек качества графики ультра-режиме трассировки на больших сетевых картах можно было получить в среднем 80–90 кадров/c с просадками до 50 кадров/c в тяжелых сценах.

С отключением DXR производительность увеличивается до 140/100 кадров/c, и нужно признать, что в в случае со 144 Гц монитором такое дополнительное ускорение воспринимается как глоток свежего воздуха. Все же в настолько динамичной сетевой игре как Battlefield V особо нет времени любоваться эффектными отражениями. Здесь любая заминка чревата последствиями.

DICE продолжает развивать свой проект. Совсем недавно разработчики порадовали любителей серии новой сетевой картой «Меркурий». Хотя сама по себе локация не очень большая, но она рассчитана на 64 игрока, потому ценители активной игры получат немало фана. Напомним, что в конце марта в Battlefield V также появился режим Battle Royale, позволяющий определить самого усидчивого и квалифицированного выживальщика. Здесь высокий fps особенно пригодится, потому как в случае лагов второй попытки уже не будет – начинать снова придется из стартового ангара.

Anthem

Долгострой Anthem был очень неоднозначно воспринят даже самыми преданными ценителями проектов BioWare. В целом интересный игровой сеттинг студии не удалось раскрыть в полной мере. Невнятный баланс, спорный интерфейс и сложности с навигацией. Но даже пустоватый как для лутер-шутера мир можно простить за реализацию полетов и неплохую боевку.

В то же время визуальная картинка выглядит вполне достойно. Для игры используется движок Frostbite Engine 3 с неплохой оптимизацией. Конечно без нюансов на старте тоже не обошлось. Но разработчики после старта активно допиливали свой проект и продолжают этим заниматься. К слову, Anthem стала одним из пока немногих проектов, получивших поддержку технологию сглаживания DLSS, которая дополнительно увеличила производительность. В нашем случае, при максимальных настройках качества графики в среднем можно было наблюдать 100–110 кадров/c при минимальных 70–75. Согласно показателей мониторинга, в процессе игра резервировала до 8 ГБ памяти видеокарты. Нагрузка на процессор – 60–70%.

Far Cry 5

Хотя любители шутеров серии Far Cry наверняка больше времени сейчас проводят в New Dawn, история Far Cry 5 все еще хороша, особенно с учетом хороших скидок на эту версию игры. Последняя часть также использует движок Dunia Engine v2, потому производительность в предыдущей части можно экстраполировать и на продолжение.

В целом показатели здесь очень комфортные. Согласно встроенному бенчмарку, в режиме с максимальным качеством платформа обеспечивает в среднем 128 кадров/c при минимальных 104 кадров/c. В реальной игре показатели fps сильно зависят от конкретных сцен. Зачастую они несколько выше обозначенного среднего значения, в то же время просадки до 90 кадров/c также имели место. Но и в этом случае производительность очень хорошая. Отметим, что при максимальном качестве графики с разрешением 2560×1440 игре выделялось до 9 ГБ памяти видеокарты.

Shadow of the Tomb Raider

Определенно в списке приключенческих игр с видом от третьего лица особое место занимает Tomb Raider. Культовая серия в целом продолжает радовать, и последняя часть Shadow of the Tomb Raider вполне оправдывает ожидания любителей этого сеттинга. Данная игра также одной из первых получила поддержку трассировки лучей и DLSS. Она активно использовалась NVIDIA во время демонстрации при запуске видеокарт линейки GeForce RTX, но официальной поддержки этих технологий пришлось подождать.

Активация DXR в ультра-качестве серьезно сказываться на производительности системы, вместе с тем GeForce RTX 2080 Ti в целом позволяет получать здесь приемлемый fps даже в режиме 2560×1440. Интегрированный тест регистрирует 87/65 кадров/c при использовании DLSS. Вполне приемлемо, учитывая сравнительно невысокий темп одиночной игры, когда есть время получить эстетическое удовольствие, рассматривая эффекты от источников света.

Отключение трассировки лучей кардинально улучшает производительность. Да, здесь уже нет таких мягких теней, но количество генерируемых кадров/c принципиально другое – 123/104. В общем, у владельцев GeForce RTX есть возможность выбирать, что для них важнее. Топовая видеокарта в целом вытягивает отрисовку лучами, но выбор в пользу высоких fps также будет оправдан, особенно при наличии монитора с высокой частотой обновления.

The Witcher 3: Wild Hunt

Именно третья часть ведьмачьих приключений позволила The Witcher стать без преувеличения культовой серией. Если неторопливо получать удовольствие от основной сюжетной кампании, попутно отвлекаясь на все побочные задания, счетчик проведенного в игре времени легко перевалит за сотню. Тем кто еще не успел приобщиться, настоятельно рекомендуем. Да, игру, выпущенную в 2015 году, уже можно назвать возрастной, но она все еще очень неплохо выглядит даже внешне.

Если говорить о количественных показателях, то владельцы тюнингованных GeForce RTX 2080 Ti могут рассчитывать на 100–130 кадров/c в режиме с максимальным качеством графики и разрешении 1440p. Даже для таких условий игра потребляет всего до 3 ГБ памяти видеокарты. Остается лишь удивляться экономному расходу ресурсов при такой визуальной картинке.

Что же, надеемся у CD Projekt и в случае с многообещающей Cyberpunk 2077 получится достойный проект. Хотелось бы анонсированную еще в 2012 году игру увидеть уже в нынешнем.

Tom Clancy’s The Division 2

Вторая «дивижка» оказалась очень достойным продолжением серии, с очень бодрым началом и развитием сюжета, и некоторым провисанием на финальной стадии со спорной сетевой составляющей. Однако многообразие оружия, одежды и аксессуаров не дает заскучать любителям лутер-шутеров, по крайней мере первые 30-40 часов игры.

Tom Clancy’s The Division 2 становится неплохим испытанием даже для производительных систем, особенно если хочется использовать высокие настройки качества графики. В целом игра хорошо выглядит и на средних, а вот с увеличением детализации требования к ресурсам возрастают непропорционально улучшению картинки.

Задвинув все ползунки до упора мы получили во встроенном тесте средние 105 кадров/c при минимальных 87. Эти показатели подтверждаются и в реальной игре. Заметное превышение стандартно комфортных 60 кадров/c здесь особенно ощущаются. Попутно отмечаем, что при используемом разрешении и настройках игра охотно расходует более 8 ГБ памяти видеокарты если ей предоставляется такая возможность.

Metro Exodus

Даже несмотря на стартовые перипетии, связанные с отказом издателя предлагать Metro Exodus в сервисе Steam, новая игра украинских разработчиков 4A Games заслуживает похвалы. В продолжении серии наконец-то удается выбраться за пределы угрюмой подземки. Как оказалось, за пределами разрушенной Белокаменной тоже есть жизнь, но, чтобы комфортно себя чувствовать на постапокалиптических просторах, понадобится весьма производительная система.

Metro Exodus также оказалась в обойме первых проектов, поддерживающих трассировку лучей. Гибридный способ рендеринга используется для реализации динамического освещения. Задача весьма ресурсоемкая, но топовая видеокарта с ней справляется. При использовании максимального качества графики вкупе с активированной трассировкой в режиме Ultra и DLSS по результатам интегрированного теста имеем в среднем 71 кадр/c при минимальных 46 кадрах/c. На стартовых локациях производительность в среднем была чуть повыше, но, судя по результатам, DXR при подобных настройках графики и разрешении 2560×1440 можно использовать только со старшими GeForce RTX. Отказ от трассировки в среднем увеличивает fps на 10–15 кадров/c.

Assassin’s Creed Origins/Odyssey

Чтобы справляться с задачами суровых ассасинов в последних проектах Ubisoft нужна очень мощная платформа. Еще в 2017 году Assassin’s Creed Origins задала весьма высокую планку, вынудив многих игроков апгрейдить свои системы.

Приключения неприметных вершителей судеб во время греческого турне потребуют еще более серьезных ресурсов. Здесь не кажется избыточной даже связка Core i7-9700K и GeForce RTX 2080 Ti.

Если во время египетского вояжа такой комплект обеспечивал 92/81 кадров/c, то в Assassin’s Creed Odyssey уже имеем 75/54 кадра/c. Впрочем в последнем случае тестовый бенчмарк насыщен тяжелыми сценами, тогда как в игре производительность все же чуть повыше. По крайней мере в начальных локациях. Конечно речь идет о максимально доступном качестве графики и разрешении 2560×1440. Как видим, даже в этом случае для рассмотренной конфигурации ПК оправдано использование монитора с повышенной частотой обновления.

Полученные результаты представим в виде диаграммы, на которой отображены средние и минимальные показатели кадров/c при максимальных настройках качества с разрешением 2560×1440. Отметим, что это оценочные показатели, позволяющие получить представление о производительности протестированной системы в конкретных играх. Для некоторых проектов это показатели встроенные тестов, для иных – усредненные значения по результатам замеров во время реальной игры.

Также предлагаем результаты в играх с активированной трассировкой лучей. Стоит уточнить, что в Battlefield V для видеокарты GeForce RTX 2080 Ti включение DLSS доступно только в режиме 4К, тогда как в 1440p соответствующий пункт настроек отключен.

Итоги

Собирать ПК из топовых компонентов и проверять возможности такой платформы – одно удовольствие. Ультимативная система с флагманской видеокартой и мощным процессором провоцирует на игровые подвиги. Качественная периферия и скоростной монитор с повышенной частотой обновления заметно улучшают общий комфорт, а настраиваемая подсветка позволяет оказаться в моменте, погружаясь в атмосферу происходящего на экране действа.

Можно ли что-то улучшить в этом ПК? Несомненно. Этим и хороша открытая платформа. На перспективу можно подумать о CPU с конфигурацией 8/16, увеличить объем оперативной памяти до 32 ГБ, использовать еще более емкие и скоростные SSD, ну и конечно заменить пресловутый блок питания на модель помощнее.

Материал подготовлен при поддержке компаний MSI (ua.msi.com) и ADATA (www.adata.com/ua).