ПК месяца (октябрь 2019)





Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

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Базовый игровой ПК

Благодаря достаточно привлекательной розничной цене, которая оказывается даже ниже рекомендованной, 6-ядерные процессоры Core i5-9400F буквально ворвались в наши базовые игровые конфигурации, основательно улучшив возможности ПК этого класса. В составе стартовых систем на базе AMD 6-ядерные процессоры появились гораздо раньше – чипы предыдущих поколений подешевели столь стремительно, что использовать еще более доступные 4-ядерники здесь уже просто не имеет смысла. В то же время AMD планирует конкурировать в этом сегменте не только с помощью ценового демпинга на процессоры Ryzen 1/2-го поколений. Компания вскоре планирует пополнить семейство Ryzen 5 3000 более доступными моделями. Речь о чипах Ryzen 5 3500 и Ryzen 5 3500X. Любопытно, что вместо функциональной конфигурации 4/8, характерной для моделей Ryzen 5 x500 предыдущих поколений, в случае с Matisse производитель решил оставить активными 6 вычислительных ядер, при этом деактивировав поддержку многопоточности. Обе модели получили частотную формулу 3,6/4,1 ГГц, при этом старшая имеет 32 МБ L3, а Ryzen 5 3500 вдвое меньший объем – 16 МБ. Процессоры уже появляются в китайской рознице, но еще не были официально представлены на глобальном рынке. В своих презентациях AMD противопоставляет эти чипы в первую очередь Core i5-9400F, потому в планах производителя конкурировать здесь в том числе с помощью новых решений c архитектурой Zen 2.

Так как презентации еще не было, то и рекомендованных цен пока нет. Предположительно оба чипа попадут в ценовую категорию $150–180. Пока же этого не произошло, свою позицию в составе базовых игровых систем сохраняет Ryzen 5 2600. Даже после выхода новых CPU нам еще предстоит сравнить их возможности с таковыми для чипа Pinnacle Ridge.

В скором времени мы ожидаем анонса видеокарт AMD с архитектурой RDNA, которые могут быть интересны для базовых игровых конфигураций. Речь идет о Radeon RX 5500 (XT), которые будут основаны на 7-нанометровых GPU семейства Navi 14. Финальные технические характеристики видеокарт пока не раскрываются. По предварительным данным новый чип будет очень компактным – площадь кристалла составит всего порядка 170 мм². При этом GPU будет включать 1408 вычислителей. Ожидается, что в этом классе сохранится 128-битовая шина, но будет использоваться память GDDR6 c эффективной частотой 14 000 МГц. При этом будут предлагаться версии с 4 ГБ и 8 ГБ памяти на борту. Очевидно, что AMD готовит серьезного оппонента для GeForce GTX 1650. Впрочем, предлагаем все же дождаться официальной презентации новинок. В любом случае успех этим видеокартам будет гарантирован лишь в том случае, если они предложат еще более заманчивое соотношение цена/производительность, чем у нынешнего хита – Radeon RX 570 за ~$185. Пока же здесь конкуренцию им могут составить ну разве что Radeon RX 580, которые за дополнительные $10/20/30 пропорционально затратам увеличат производительность игровой платформы. Впрочем, напомним, что эти модели спустились в базовый игровой сегмент из среднего класса. Стратегия AMD по удержанию пользовательского интереса в этом сегменте работает, но запасы чипов, произведенные для майнерских задач, все же не бесконечны. В этой категории производителю наверняка нужны более экономичный решения с меньшей себестоимостью изготовления, но как минимум схожей производительностью. Наверняка таковыми и окажутся ожидаемые Radeon RX 5500/5500XT.

Какой реакции на это стоит ожидать от NVIDIA? Калифорнийцы не намерены пропускать такой анонс конкурента. Компания также готовит усиление в этом классе. Речь идет о условной GeForce GTX 1650 Ti, которая скорее все же получит название в духе последних маркетинговых инициатив компании – GeForce GTX 1650 Super. Судя по утечкам наименований готовящихся моделей, видеокарты этого семейства оснащены 4 ГБ памяти и используют тот же графический чип TU117. А вот функциональный состав GPU и тип памяти пока не раскрываются. Здесь также возможно увеличение вычислителей с 896 до 1024 и микросхемы GDDR6.

Опять же, пока новые решения AMD/NVIDIA еще не представлены, место опорной видеокарты в базовых игровых конфигурациях по-прежнему занимает Radeon RX 570 4/8 ГБ. Причем версии с 4 ГБ памяти можно купить даже $170, а модификации с 8 ГБ на борту стоят от $190. Конечно же не стоит пропускать акционные предложения Radeon RX 580. В соответствующем разделе вполне можно подыскать модели с 4 ГБ от $180–185, а версии с вдвое большим объемом стоят уже $210–220. Напомним, что в последнем случае память GDDR5 штатно работает на 8000 МГц, тогда как у 4-гигабайтовых версий Radeon RX 580 – на 7000 МГц.

Оптимальный игровой ПК

В оптимальных конфигурациях процессоры для обеих платформ сохраняют свои позиции. Для систем на Intel мы рекомендуем использовать Core i5-9600K (6/6; 3,7/4,6 ГГц). Высокие штатные частоты, разблокированный множитель и припой под крышкой – очевидные преимущества перед базовыми 6-ядерными моделями за которые стоит доплатить в этом классе. Версия без интегрированной графики – Core i5-9600KF – может быть интересна лишь если это акционное предложение со стоимостью ~$230. При равной же цене процессоров ($260–270) модель с активированным GPU предпочтительнее. Случаи разные бывают.

Стартовую материнскую плату на Intel Z370 можно купить даже за $100, но если вы всерьез планируете разгонять процессор, стоит все же немного увеличить бюджет на покупку платформы.

Оптимальный игровой ПК на AMD предлагаем комплектовать Ryzen 5 3600 (6/12; 3,6/4,2 ГГц). Очередной хит AMD очень быстро взобрался на вершину пользовательской популярности среди посетителей hotline.ua. Шестиядерный процессор с поддержкой многопоточности (6/12), достаточно высокими рабочими частотами и производительностью при цене в $220–230 выглядит как очень сбалансированный вариант для систем среднего класса. Доплата за Ryzen 5 3600X (6/12; 3,8/4,4 ГГц) в ~$25 выглядит не самой плохой инвестицией, особенно для тех, кто не планирует самостоятельно заниматься разгоном. Еще более высокие рабочие частоты плюс немного более эффективный штатный кулер в целом оправдывают и эту покупку. По крайней мере, теперь она точно не выглядит как бессмысленная переплата, что имело место на старте продаж Matisse, когда разница в цене этих моделей составляла $50–70.

В системах этого класса органично смотрятся материнские платы на AMD B450. Они изначально поддерживают процессоры Ryzen 3-го поколения, не требуя предварительного обновления прошивки. Впрочем, следить за свежими версиями BIOS все же стоит, на старте обновления микрокода могут быть полезны.

В разгар игрового сезона мы решили увеличить мощность графической подсистемы оптимальных конфигураций. Новые тяжелые проекты повышают планку, требуя повышенной производительности видеокарт. По этой причине в качестве номинального адаптера для ПК этого класса предлагаем рассмотреть Radeon RX 5700 8 ГБ. Модели этой линейки в среднем на $100 дороже рекомендованных ранее GeForce GTX 1660 Ti. В этом случае общий бюджет на сборку системного блока увеличится примерно на 10%, однако позволит на 20–25% повысить количество fps в играх. Даже при высоких, а не максимальных настройках качества графики такое усиление будет очень уместным для комфортной игры.

Стоковые модели этой серии предлагаются от $380. Если средний уровень шума под нагрузкой у адаптеров референсного дизайна вас не смущает, ориентируйтесь на самые доступные из имеющихся в продаже. Все подобные устройства отличаются лишь наклейками на кулере. Для тех, кому все же не безразличен уровень шума, лучше присмотреться к моделям с оригинальными дизайнами системы охлаждения и PCB. Такие версии уже появляются в продаже, но при выборе конкретной видеокарты придется рассчитывать на ~$420.

В этом бюджете конечно же есть предложения и от NVIDIA. Например, базовые модели классической GeForce RTX 2060 6 ГБ предлагаются от $350–370. Версии с более с более эффективными кулерами стоят порядка $400. Да, после анонса ускоренных модификаций с 8 ГБ памяти, 256-битовой шиной и увеличенным количеством вычислителей, подсознательно уже хочется смотреть именно в сторону Super-версий этой линейки, но и базовая в целом весьма хороша собой. Прохладный стартовый прием в начале нынешнего года все же в большей мере был связан с высокими розничными ценниками. Теперь же, когда стоимость практически соответствует таковой для рекомендованной на американском рынке, модели этого семейства предстают совсем в ином свете. Особенно если учесть, что разница в производительности GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5700 невелика. Преимущество зачастую на стороне решения AMD, но в среднем речь идет о 5–10%. Преимуществом RX 5700 будет и 8 ГБ памяти. Все же 6 ГБ даже для Full HD уже совсем впритык и точно без запаса. В свою очередь RTX 2060 предлагает в виде бонуса возможность уже сейчас посмотреть на эффекты, реализованные с помощью трассировки лучей. Также весомым преимуществом карты с чипом NVIDIA остается очень широкий ассортимент доступных моделей.

Чтобы избавиться от смутных сомнений по поводу достаточности 6 ГБ памяти и 192-битовой шины, придется смотреть в сторону GeForce RTX 2060 Super. Это отличное обновление серии. Тюнингованные видеокарты этой линейки показывают производительность близкую к таковой для GeForce RTX 2070. Стартовые ценники в $450 можно считать подъемными, особенно если вы планируете покупку на пару-тройку лет. Все же определенный задел здесь не помешает, а получаемый прирост производительности оправдывает умеренную доплату.

Впрочем, если вы уж решили на покупку видеокарты за $450–500, то на такую сумму будет претендовать еще одна интересная модель – Radeon RX 5700 XT 8 ГБ. Усиленную версию на чипе Navi 10 XT разработчики ориентировали в качестве оппонента для GeForce RTX 2070 по более доступной цене, но с выходом устройств Super-модификаций, приходится считаться и с этими видеокартами. Radeon RX 5700 XT и GeForce RTX 2060 Super имеют одинаковые рекомендованные цены – $399 на американском рынке. Модель от AMD чуть бодрее в играх с классическим рендерингом. GeForce RTX 2060 Super чаще немного уступает, но не настолько, чтобы однозначно говорить о явном фаворите этой пары. Обе имеют свои преимущества, здесь уже важны личные предпочтения.

Если искать способы сэкономить, то в качестве более доступной альтернативы можно детальнее рассмотреть варианты с GeForce GTX 1660 6 ГБ и Radeon RX 590 8 ГБ. По части производительности обе видеокарты очень схожи. Модель с чипом NVIDIA – более новая разработка с отличной экономичностью, а вариант с процессором AMD гарантированно имеет 8 ГБ. Обе линейки заслуживают внимания. Самые простые GeForce GTX 1660 6 ГБ стоят от $250, и именно в такие варианты наиболее привлекательны. Radeon RX 590 8 ГБ долго предлагались за ~$300, но сейчас уже такие модели можно купить за $230–250. Пожалуй, графические адаптеры этих серий сейчас предлагают лучшее соотношение fps/$. Но в составе оптимальной конфигурации все же эти видеокарты можно назвать скорее компромиссом или желанием взять паузу для выбора более дорогостоящего и производительного решения. Например, если вы решили подождать видеокарты с чипами AMD на архитектуре RDNA уже второго поколения, которые должны включать аппаратные блоки для просчета трассировки лучей. Или же хотите дождаться будущих устройств NVIDIA с 7-нанометровыми GPU, справедливо рассчитывая на увеличение мощности GeForce RTX среднего класса.

NVIDIA вскоре должна представить обновленные решения и в этом классе видеокарт. Ожидается, что компания предложит GeForce GTX 1660 Super, а дополнительный прирост производительности здесь обеспечит замена памяти GDDR5 на GDDR6. Наверняка подобные усиления позиций здесь не случайны. Не подготовка ли это к появлению условных AMD Radeon RX 5600 (XT)?

Прогрессивный игровой ПК

Процессорную позицию в прогрессивной системе на базе AMD занимает Ryzen 7 3700X (8/16; 3,6/4,4 ГГц). Восьмиядерная модель с поддержкой SMT в игровой платформе скорее даже несколько избыточна. По крайней мере на текущем этапе она не принесет значительного ускорения в сравнении с тем же Ryzen 5 3600X с функциональной формулой 6/12. Однако большее количество ядер все же лишним не будет. Это и задел на перспективу и ускорение в ресурсоемких неигровых задачах. От стартового дефицита Ryzen 7 3700X не осталось и следа, теперь эта модель широко доступна в продаже и за прошедшее время успела даже подешеветь. Напомним также о наличии 8-ядерной модели Ryzen 7 3800X (8/16; 3,9/4,5 ГГц) с еще чуть большими тактовыми частотами. Принципиальной разницы в производительности этих версиями нет, тогда как старшая стоит примерно на $50 дороже.

Платформа Intel здесь представлена Core i7-9700K (8/8; 3,6/4,9 ГГц), который все еще отлично справляется со своими задачами и в играх зачастую не дает повода посматривать в сторону Core i9-9900K (8/16; 3,6/5,0 ГГц). Однако наличие 16 потоков на этой платформе все же манит и успокаивает перспективой того, что такого процессора хватит на дольше. В целом разделяем такие чаяния, и если моральные переживания вам дороже разницы в цене процессоров (~$150), за выбор топового чипа никто не осудит. Как вариант можно присмотреться и к Core i9-9900 (8/16; 3,1/5,0 ГГц) за $500, но в этом классе разблокированный множитель почему-то хочется иметь даже в том случае, если изначально его не планируешь использовать.

В рамках платформы LGA1151 компания Intel вскоре официально представит модель Core i9-9900KS, которая будет способна работать на 5 ГГц даже под нагрузкой на все вычислительные ядра. Ожидается, что рекомендованный ценник процессора окажется на уровне $600. Напомним, что в прайс-листе производителя стоимость версии Core i9-9900K обозначена на уровне $488. Бесспорно новая модель станет лучшим чипом для игровых систем, но наверняка розничная стоимость будет отличаться от предполагаемой.

Повышение частот также также несколько увеличит энергопотребление топового чипа для LGA1151. Тепловой пакет Core i9-9900KS будет увеличен до 127 Вт, тогда как для классической модели Core i9-9900K параметр TDP заявлен в 95 Вт.

Есть и хорошие новости для «многопоточников», занимающихся созданием контента. В начале следующей недели (7 октября) начинаются официальные продажи процессоров Intel Cascade Lake-X, информацию о которых производитель раскрыл заранее.

Судя по техническим характеристикам, в этот раз обойдется без технических революций, но глядя на ценники новых CPU, очевидно, что Intel не планирует сдавать без боя не очень массовый, но весьма ценный сегмент HEDT. Стоимость новых чипов может расстроить разве что владельцев схожих процессоров предыдущего поколения. Intel фактически вдвое снизила цену сравнимых по характеристикам моделей. Здоровая конкуренция в деле.

Процессоры будут работать с имеющимися материнскими платами, оснащенными разъемами LGA2066. Понадобится лишь обновить BIOS. Конечно, производители представят улучшенные модели на Intel X299, которые помогут раскрыть потенциал и новые возможности чипов. В частности речь об эффективном использовании увеличенного количества процессорных линий PCI Express 3.0, а также поддержке сетевого контроллера для проводного подключения на скоростях до 2,5 Гб/c. Есть вероятность, что это реальная грядущая замена привычному гигабитному Ethernet. Intel уже разработала контроллер-компаньон Intel I225-V, который будет активно использоваться на новых платах с Intel X299, а позже и на будущей платформе с чипами Comet Lake-S (LGA1200).

Очевидно, что с выходом Cascade Lake-X платформа LGA2066 получит второе дыхание. Если многопоточники (10–18 ядер) Intel вас заинтересовали, время начать присматриваться к материнским платам на Intel X299. Здесь придется исключить модели, которые изначально поддерживают только 4-ядерные процессоры. Очень заманчивая цена (~$170) как для устройства на LGA2066, обусловлена тем, что такие платы работает исключительно с Core i7-7740X и Core i5-7640X, которые в нынешних условиях уже не актуальны, хотя и все еще доступны в продаже.

Полновесные материнские платы на Intel X299 – удовольствие недешевое. Базовые модели на этом PCH даже спустя два с половиной года после анонса стоят от $250. Конечно за прошедшее время ассортимент устройств этой серии периодически обновлялся, но стоимость плат не снижалась. Сложная схемотехника, обилие слотов расширения, интерфейсных портов и контроллеров увеличивают себестоимость изготовления, а соответственно и конечную стоимость плат.

AMD также основательно готовится разворошить HEDT-сегмент. Компания пообещала, что следующее поколение процессоров Ryzen Threadripper на базе архитектуры ZEN 2 будет официально представлено в ноябре. Уже известно, что для этих чипов потребуются новые материнские платы на базе чипсетов TRX40, TRX80 и WRX80. Изначально предполагалось, что процессоры Castle Peak сохранят совместимость с моделями на AMD X399, однако, по предварительным данным, разработчики все же откажутся от этой идеи из-за особенностей контроллера памяти новых CPU, значительно возросшего количества вычислительных ядер (до 32 или 64?!), а также поддержки PCI Express 4.0.

С сентября на ноябрь также перенесен запуск флагмана линейки Matisse – Ryzen 9 3950X. 16-ядерный процессор имеет очень высокую заявленную частоту 3,5/4,7 ГГц, потому AMD нужно дополнительное время, чтобы тщательно отобрать лучшие 7-нанометровые кристаллы для изготовления данного CPU. Конечно, для игровой системы эта модель будет избыточна, но интерес со стороны создателей контента ей обеспечен. Напомним, что анонсированная цена Ryzen 9 3950X – $749.

Видеокарта для прогрессивной конфигурации также остается вопросом дискуссионным. В последнее время мы рекомендовали на эту роль GeForce RTX 2070 Super. Очень хороший сбалансированный вариант в своем сегменте и вполне оправданная покупка за ~$600-650. Однако в категории прогрессивных игровых систем все же хочется видеть еще более производительное решение. Последние проекты показывают, что даже в Full HD режимы с максимальными настройками качества графики не всегда комфортны на GeForce RTX 2070 Super. Хотя на большие компромиссы идти не нужно, но в настройках уже приходится покопаться. Здесь можно сетовать на слабую оптимизацию конкретных игр и ожидать от разработчиков каких-то улучшений, но такие заплатки обычно если и появляются, то уже к тому моменту, когда общий интерес к проекту снизился.

Чтобы иметь запас мощности под графическим капотом, приходится смотреть в сторону еще более дорогостоящих устройств. Здесь приоритет у GeForce RTX 2080 Super. Она позволяет в среднем увеличить количество fps на 15%, при этом покупка устройства серии обойдется примерно на треть дороже (~$800). Да, в этом классе дополнительный прирост кадров/с дается немалой ценой. Обычно ситуация сильно улучшается с появлением реальных конкурентов, потому очень ждем официального анонса условных Radeon RX 3800 (XT). Деталей здесь пока, увы, очень мало. По предварительным утечкам, подобные модели будут основаны на 7-нанометровых чипах Navi 12, включающих до 4096 вычислителей с пиковой производительностью до 13 TFLOPs. Выглядит многообещающе, но пока нет никаких сроков появления таких моделей, а потому NVIDIA безраздельно властвует в топовом сегменте. Наверняка калифорнийцы внимательно следят за конкурентами и будут готовы к появлению грозных оппонентов. Нам же с вами только этого и нужно. Приятных осенних покупок!