Intel представила новые HEDT-процессоры Core i9-10000 (Cascade Lake-X). Они не сильно быстрее старых, но зато вдвое дешевле!





Intel сегодня представила новое семейство HEDT-процессоров в конструктивном исполнении LGA2066 — Core i9-10000. Новинки семейства Cascade Lake-X являются лишь немного ускоренными вариантами прошлогодних CPU Skylake-X Refresh. То есть, техпроцесс — по-прежнему 14 нм, а архитектура — все та же Skylake, но с рядом улучшений (увеличенное число линий PCI Express 3.0, новая итерация технологии Turbo Boost 3.0 и поддержка нового набора инструкций DL Boost). А еще новые процессоры Cascade Lake-X относительно предшественников Skylake-X Refresh сильно убавили в цене — они примерно вдвое дешевле.

Например, если 18-ядерный флагман прошлого поколения стоил Core i9-9980XE почти $2000, то новый флагман Core i9-10980XE с тем же числом физических ядер предлагается всего за $979! То есть, Intel не обманула и ее новые процессоры HEDT действительно вдвое лучше нынешних по соотношению производительности к цене, что должно позволить им успешнее конкурировать с новой линейкой 7-нм CPU Ryzen Threadripper 3000 на архитектуре Zen 2, в составе которой ожидаются 32-ядерные и даже 64-ядерные модели, а также топовыми представителями потребительской серии Ryzen 3000.

Основные технические параметры и цены всех четырех новых HEDT-процессоров Core i9-10000 (Cascade Lake-X) приведены в таблице ниже.

Процессор Кол-во ядер/потоков Тактовые частоты, ГГц Объем кэш-памяти L3, МБ Кол-во линий PCIe TDP, Вт Цена, $ Core i9-10980XE 18/36 3,0-4,8 24,75 48 165 979 Core i9-10940X 14/28 3,3-4,8 19,25 48 165 784 Core i9-10920X 12/24 3,5-4,8 19,25 48 165 689 Core i9-10900X 10/20 3,7-4,7 19,25 48 165 590

Говоря об улучшениях новых HEDT-процессоров Intel поколения Cascade Lake-X относительно предшественников, то, кроме слегка повышенных рабочих частот, новые чипы обеспечивают поддержку памяти DDR4-2933 МГц объемом до 256 ГБ, предлагают больше линий PCIe — 72 (вместе с чипсетом), поддерживают технологию Turbo Boost Max 3.0 и фирменную утилиту автоматического разгона Performance Maximizer.

Таблица ниже позволит лучше понять преимущества новой технологии разгона Turbo Boost Max 3.0:

Процессор Базовая частота, ГГц Turbo Boost 2.0, ГГц Все ядра, ГГц TB Max 3.0 (два самых быстрых ядра, ГГц) TB Max 3.0 (два следующих самых быстрых ядра,ГГц) Core i9-10980XE

3.0

4.6

3.8

4.8

4.7

Core i9-9980XE 3.0 4.4 3.8 4.5 Н/Д Core i9-10940X

3.3

4.6

4.1

4.8

4.7

Core i9-10920X

3.5

4.6

4.3

4.8

4.7

Core i9-10900X

3.7

4.5

4.3

4.7

4.6

Кроме того, новые чипы получили поддержку нового набора инструкций DL Boost для ускорения задач искусственного интеллекта. За счет этого нового набора ИИ-инструкций вычислительная производительность FP16 или INT8 AVX-512 в соответствующих задачах должна быть вдвое или даже втрое выше. Это может показаться совершенно бесполезным для настольных компьютеров класса High-End, но Intel сотрудничает с несколькими компаниями, чтобы обеспечить существенный прирост быстродействия в потребительском ПО для улучшения изображений, распознавания изображений, видеоанализа и распознавания голоса.

Новая итерация технологии Turbo Boost Max 3.0 предлагает четыре высокопроизводительных ядра для приложений с поддержкой многопоточности вместо двух в предыдущей версии. Правда, частота второй пары на 100 МГц ниже максимальной частоты Turbo Boost Max 3.0 первой пары. Это хитрое улучшение позволит эффективно использовать вычислительную мощь каждого отдельного ядра. Intel внесла его, предвосхищая грядущее обновление планировщика Windows, который вскоре научится эффективно перераспределять нагрузку между предпочитаемыми ядрами (то есть, более быстрыми ядрами) для повышения производительности и стабильности. Соответствующая возможность появится в числе остальных в грядущем обновлении Windows 10 2H19.

Купить новые CPU Core i9-10000 можно будет в следующем месяце. В этом же месяце AMD представит собственную HEDT-линейку Ryzen Threadripper 3000 и выпустит 16-ядерный флагманский CPU Ryzen 9 3950X массовой платформы AM4.

Источник: tomshardware