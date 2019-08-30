AMD готовит сразу три чипсета для новых HEDT-процессоров Ryzen Threadripper 3000: TRX40, TRX80 и WRX80





Компания AMD готовится удивить Intel своими новыми процессорами Ryzen Threadripper 3-го поколения, производными от многочиповых модулей Rome (кодовое название Castle Peak для клиентской платформы). Такие чипы получили до 64 вычислительных ядер, 8-канальный интерфейс памяти DDR4 и 128 линий PCIe 4.0.

Для платформы HEDT AMD может реконфигурировать кристалл контроллера ввода-вывода для двух отдельных подплатформ внутри HEDT — одна предназначена для геймеров и энтузиастов, а другая — для пользователей, которые покупают процессоры Xeon W. Линейка процессоров, ориентированных на геймеров и энтузиастов, может иметь 4-канальный интерфейс памяти DDR4, 64 линии PCI-Express 4.0 от сокета процессора и дополнительные линии от чипсета. В то же время линейка процессоров, предназначенных для рабочих станций, по сути, может быть модифицированными чипами EPYC с более широкой шиной памяти и большим количеством линий PCIe, при этом сохраняя обратную совместимость с AMD X399.

Чтобы обеспечить поддержку столь разнообразной линейки процессоров, компания AMD предлагает не один, а сразу три новых чипсета: TRX40, TRX80 и WRX80. TRX40 может иметь менее богатый набор функций ввода/вывода (аналогичный X570) и, возможно, будет поддерживать 4-канальную память на материнских платах. TRX80 и WRX80 смогут использовать полный набор возможностей ввода/вывода Rome MCM с 8-канальной памятью и более чем 64 линиями PCIe. Информации об отличиях TRX80 от WRX80 пока нет.

Чипсеты уже прошли сертификацию на USB-IF, и ASUS уже готова к выпуску своих первых материнских плат на базе TRX40: Prime TRX40-Pro и ROG Strix TRX40-E Gaming.

Источник: techpowerup