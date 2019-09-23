AMD: 16-ядерный Ryzen 9 3950X и первые процессоры Ryzen Threadripper 3-го поколения выйдут в ноябре





На днях AMD назвала сроки выпуска следующих процессоров, которые имеют особое значение для компании и, вероятно, окажут, существенное влияние на рынок. Конечно же, речь о новом флагмане массовой платформы AMD AM4 — Ryzen 9 3950X (16 ядер/32 потока, 3,5/4,7 ГГц), и высокопроизводительных HEDT-процессорах следующего поколения Ryzen Threadripper (семейство Castle Peak).

Напомним, первоначально ожидалось, что Ryzen 9 3950X выйдет 30 сентября, а Ryzen Threadripper 3-го поколения — в октябре. Теперь же говорится, что и 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X, и новое поколение Ryzen Threadripper выйдет в ноябре. Увы, более точных дат производительно не называет.

16-ядерный Ryzen 9 3950X станет на ступень выше уже хорошо знакомого нам 12-ядерного Ryzen 9 3900X, который спустя три месяца после выпуска по-прежнему в дефиците. В «красном» лагере ситуацию объясняют крайне высоким спросом. На прошлой неделе в сети проскакивала информация, что контрактный производитель TSMC, предлагающий на сегодня наиболее передовые технологии (7 нм) производства полупроводниковой продукции не справляется с объемами заказов и увеличивает срок поставки продукции втрое (с двух месяцев до полугода). Вероятно, именно это и стало причиной переноса сроков выпуска Ryzen 9 3950X и, скорее всего, эта модель, как и Ryzen 9 3900X, первое время будет очень сложно купить.

«Мы сосредоточены на том, чтобы удовлетворить высокий рыночный спрос на наши процессоры AMD Ryzen третьего поколения. Уже в ноябре этого года мы планируем представить не только AMD Ryzen 9 3950X, но и первые процессоры семейства AMD Ryzen Threadripper третьего поколения. Мы уверены, что как только энтузиасты получат в свои руки первый в мире 16-ядерный процессор массового сегмента и наши высокопроизводительные HEDT-процессоры следующего поколения, они подтвердят, что ожидание того стоило», — говорится в корпоративном блоге AMD.

Что касается новое поколения HEDT-платформы AMD, 3-е поколение Ryzen Threadripper вслед за массовыми Ryzen 3000 и серверными Epyc 2 (Rome) перейдет на семинанометровый техпроцесс и архитектуру Zen 2. Пока подробностей о модельном ряде и точных характеристик нет, но предыдущие утечки указывали, что Ryzen Threadripper 3000 будут разделены на две линейки: sTRX4 HEDT и sWRX8 Workstation. Первые выступят прямыми преемниками нынешних Ryzen Threadripper 2000-й серии и будут конкурировать с готовящимися процессорами Cascade Lake-X в конструктиве LGA2066; они будут отличаться разблокированным множителем, поддержкой DDR4-3200 в 4-канальном режиме и 64 линиями PCI Express 4.0. Вторые же с заблокированным множителем, 8-канальным контроллером DDR4-3200 и 128 линиями PCI Express 4.0 создаются для конкуренции с чипами Xeon W-3200 платформы LGA3647.

Источник: AMD