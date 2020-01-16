ПК месяца (январь 2020)





Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

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Базовый игровой ПК

До выхода новой десктопной платформы Intel наиболее привлекательным процессором для базовой игровой системы по-прежнему остается Core i5-9400F. Чип с функциональной формулой 6/6 и рабочей частотой 2,9/4,1 ГГц вполне неплох для своего класса, особенно с учетом фактической розничной цены в $165–170. Из-за отсутствия поддержки Hyper-Threading он точно не удивит в многопоточных проектах, но в играх способен обеспечить достойное количество кадров/c.

Именно в таких задачах ему непросто будет оппонировать даже Ryzen 5 2600 (6/12, 3,4/3,9 ГГц), который мы предлагаем в качестве базового CPU для стартовой платформы AMD. Из чипов нового поколения производитель противопоставляет дерзкому 6-ядернику Intel модель Ryzen 5 3500, но с отключенной поддержкой многопоточности и уменьшенным объемом кеш-памяти L3 эта модель выглядит не так привлекательно, как полновесные Ryzen 5 3600/3600X, а в многопоточных задачах Ryzen 5 2600 будет даже предпочтительнее. Однако в большинстве игр Ryzen 5 3500 обеспечит все же большее количество кадров/c. Потому такой вариант потратить ~$140 мы бы точно не отбрасывали. Однако стоит учесть, что базовые процессоры Matisse пока предлагаются исключительно в tray-комплектации, то есть без штатного кулера. Потому для работы чипа понадобится дополнительно купить охладитель.

Если в случае с платформой Intel экономить на процессоре без заметных последствий для производительности не получится, то для систем на AMD все еще в строю остаются 6-ядерные чипы Ryzen 5 1600, которые можно купить за $115. Спорная экономия, которая допустима разве что в случае острого дефицита на сборку ПК.

Из любопытных событий на рынке процессоров стоит отметить появление в продаже Athlon 3000G (2/4; 3,5 ГГц). Экономные любители дополнительных мегагерцев могут ликовать, но для игровой платформы мы конечно же не можем рекомендовать двухъядерные модели, даже приправленные поддержкой многопоточности SMT.

Под занавес ушедшего года компания AMD представила видеокарты Radeon RX 5500 XT, которые потенциально вполне могут оказаться в перечне рекомендуемых моделей для базовой игровой конфигураци. Эти модели уже появляются в нашей рознице, однако на старте продаж ценники очень далеки от заявленных ($170/200) даже с учетом налогов и затрат на транспортировку. При стартовой стоимости в $270–300 у них фактически нет никаких шансов. Здесь оправданием не станут даже эффективные системы охлаждения и наличие 8 ГБ памяти.

Мы уже успели оценить возможности Radeon RX 5500 XT 8 ГБ. Это хорошая энергоэффективная модель, которая способна заменить Radeon RX 570/580, а в отдельных ситуациях даже потягаться c Radeon RX 590. Однако устройства на базе чипов Polaris еще в достаточных количествах присутствуют на рынке, а учитывая фактические розничные цены этих адаптеров, они по прежнему «в игре» при выборе подходящей видеокарты для базовых конфигураций.

Представленные ранее новинки – GeForce GTX 1650 SUPER 4 ГБ уже доступны в широком ассортименте. Базовые версии предлагаются в Украине примерно от $185. И при такой цене это серьезный кандидат на покупку в данном ценовом классе.

Для базовой игровой платформы мы предлагаем внимательнее присмотреться к Radeon RX 570 8 ГБ и GeForce GTX 1650 SUPER 4 ГБ. Из этой пары модель с чипом от NVIDIA зачастую будет расторопнее в ситуациях, когда видеокарте достаточно локальной памяти. Если игре необходимо значительно более 4 ГБ, то это поможет Radeon RX 570 8 ГБ проявить свои сильные стороны.

В базовых системах мы все еще используем гибридную связку накопителей. Это недорогой SSD объемом 240/256 ГБ для установки операционной системы системы и пары-тройки самых актуальных игр, а также жесткий диск на 1 ТБ – для всего остального. Покупка подобного комплекта сейчас обходится примерно в $75 ($30 + $45). Впрочем, даже для этой категории ПК по возможности стоит уже отказываться от «механики». В продаже уже доступны терабайтные SSD стоимостью порядка $100, потому бюджет на сборку возрастает незначительно. Это точно стоит того, чтобы все проекты держать на флеше. Скорость доступа и загрузки несоизмерима с тем, что может предложить HDD.

Попутно обратим внимание на то, что примерно с конца декабря стоимость SSD начала постепенно увеличиваться. Закончился затяжной цикл перепроизводства микросхем флеш-памяти, в течение которого твердотельные накопители дешевели. В силу различных обстоятельств, по предположениям аналитиков, цена флеш-микросхем будет увеличиваться. Если вы уже давно планировали обзавестись SSD, то не стоит сильно откладывать эту покупку.

Оптимальный игровой ПК

В случае с оптимальной игровой конфигурацией на базе Intel особенно большие ожидания новой платформы Intel. Все же 6-ядерный процессор в этой категории – компромисс. Базовые чипы Core i7 прошлого поколения с функциональной формулой 6/12 фактические исчезли из продажи. В продаже осталась лишь Core i7-8700K с неадекватным по сегодняшним меркам ценником в $400. Потому для данной категории игровых ПК мы рекомендуем рассмотреть 6-ядерные чипы с разблокированным множителем Core i5-9600KF (6/6; 3,7/4,6 ГГц) за $230. Версия процессора без интегрированной графики обходится на $25–30 дешевле модели с активированным видеоядром. Если вы уверены, что «встройка» вам точно не пригодится, это возможность немного сэкономить.

Эти деньги можно потратить на более эффективную систему охлаждения, потому как комплектный кулер сносно справляется только со штатным режимом работы, да и уровень шума наверняка станет поводом для замены. Более эффективный охладитель обязателен и в контексте возможного разгона процессора. Разблокированный множитель – привычное явление для процессоров AMD семейства Ryzen, а вот для чипов Intel это событие не рядовое. И настоящая провокация поиграться с частотами, тем более, что Core i5-9600KF есть куда разгонять (4,8–5,0 ГГц), а прирост производительности может быть вполне ощутим.

Напомним, что для дополнительного форсажа обязательны материнские платы на базе Intel Z370/Z390, но модели на этих PCH мы рекомендуем даже если разгон особо не интересует – они позволяют использовать скоростные комплекты памяти, не ограничиваясь базовыми DDR4-2400/2666.

Выбор процессора для оптимальной игровой платформы на AMD прост – это Ryzen 5 3600 или чуть более скоростной Ryzen 5 3600X. В штатных режимах без дополнительного разгона эти 6-ядерные 12-поточные чипы с очень приличными показателями производительности на такт хорошо справляются с играми без досадных просадок. При минимальных или средних настройках качества графики высокочастотный 6-ядерник Intel будет немного впереди, но с повышением качества картинки ситуация зачастую выравнивается, тогда как поддержка многопоточности у Ryzen позволяет им лучше справляться с эпизодическими повышенными нагрузками.

При выборе процессора от AMD в этой категории глаз невольно цепляется за Ryzen 7 2700. Ну очень уж заманчива возможность получить 8-ядерный 16-поточный процессор за $170. Если кроме игр вы часто используете многопоточные приложения, то здесь есть над чем подумать, но для игр сейчас определенно лучше новые 6-ядерники. Мы проверяли.

С видеокартами для оптимальных конфигураций тоже все хорошо. Для этого класса систем есть много подходящих вариантов. Если на покупку графического адаптера удастся выделить бюджет в $450, то здесь оптимальными вариантами будут GeForce RTX 2060 SUPER и Radeon RX 5700 XT. Достойные оппоненты со схожими ценниками, но своими характерными особенностями. Модель с чипом от AMD в среднем производительнее (5–10%), тогда как адаптеры на TU106 экономичнее и уже позволяют пробовать проекты с трассировкой лучей. Гибридный рендеринг с просчетами трассировки будет использоваться в том числе игровыми консолями следующего поколения, потому такая возможность не выглядит такой уже бесполезной, как кому-то могло показаться во время анонса GeForce RTX. Да, спустя почти полтора года после выхода первых моделей серии с аппаратной поддержкой DXR, игр с трассировкой лучей наберется около десятка, но дальше – больше.

Если на покупку видеокарты не хочется тратить более $400, можно смотреть в сторону Radeon RX 5700, а при наличии $350 – GeForce RTX 2060 6 ГБ. На $300 претендует GeForce GTX 1660 Ti, а конкуренцию в этом сегменте вскоре должна составить анонсированная Radeon RX 5600 XT. Новинка основана на том же чипе Navi 10, что и старшие модели серии. Более того, функциональная конфигурация GPU абсолютно идентична таковой для версии, используемой Radeon RX 5700. Чтобы снизить производительность разработчики уменьшили разрядность шины памяти с 256 до 192 бит, а также поигрались с рабочими частотами микросхем GDDR6 и самого GPU. Учитывая конфигурацию контроллера памяти, общий объем локальной памяти Radeon RX 5600 XT составляет 6 ГБ.

По итогу AMD обещает очень грозного конкурента для GeForce GTX 1660 Ti. По крайней мере на презентационных слайдах разработчика видеокарта уверенно обходит именно эту модель NVIDIA. Сравнение с ней не случайно, потому как Radeon RX 5600 XT 6 ГБ получила идентичный рекомендуемый ценник – $279. Начало продаж запланировано на 21 января. Тогда же будут доступны результаты сравнительных тестирований. В любом случае AMD не стоит забывать о существовании GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ, которая мало в чем уступает Ti-версии, но имеет куда более привлекательный ценник. Именно эту модель можно считать отправной точкой для оптимальной игровой конфигурации. Мы помним о классическом варианте GeForce GTX 1660, но SUPER-модификации с памятью GDDR6 предлагают лучшее соотношение цена/производительность. К тому же это минимально затратный способ получить на 10–15% больше fps.

Прогрессивный игровой ПК

Сложные времена настали для тех, кто выбирает компоненты для мощной игровой системы на базе Intel. C одной стороны, процессоры этого производителя по-прежнему предлагают максимальную производительность в этих задачах и остается лишь определиться с функциональным составом ядер/потоков (8/8 или 8/16) конкретной модели CPU. C другой – уже рукой подать до запуска новой десктопной платформы с 10-ядерными флагманами и, теоретически, возможностью получить чуть больше производительности за те же деньги.

Увы, но на прошедшей CES 2020 мы так и не услышали никаких новостей о конкретный сроках запуска LGA1200. Производители материнских плат уже подготовили новые модели, как минимум на чипсетах Intel Z490. Однако задержка за самими процессорами. Есть предположения, что в первую очередь она связана с нюансами работы топовой 10-ядерной модели Core i9-10900K. Процессор получил TDP в 125 Вт, однако его фактическое энергопотребление под нагрузкой заметно выше. Возможно Intel необходимо еще время чтобы решить этот вопрос. Очевидно, что производитель не может представить новую линейку без флагмана, потому общий дебют LGA1200 задерживается. Никакие конкретные сроки пока не называются. Потому все ожидающие оказываются в несколько подвешенном состоянии. Конечно, перед самым анонсом новой платформы мало кому хочется серьезно тратиться на покупку уходящей. Но в случае с LGA1200 мы не ждем никаких откровений, потому если пришло время собирать игровую платформу – просто сделайте это.

На фоне небольшого повышения цен на Core i7-9700K/9700KF, вместо используемых ранее чипов предлагаем для прогрессивной конфигурации рассмотреть вариант с Core i9-9900KF. Процессор с функциональной формулой 8/16 позволяет закрыть вопрос с возможной нехваткой производительности CPU на ближайшие пару-тройку лет. В принципе 8-ядерного процессора без поддержки Hyper-Threading сейчас хватает для любых игр, но нет уверенности в больших перспективах. Особенно на фоне уже подтвержденной информации о том, что будущие консоли от Sony и Microsoft будут использовать 8-ядерные 16-поточные чипы. Чтобы со временем не пришлось себя корить за экономию $100–150 во время сборки прогрессивной системы, для ультимативной конфигурации используем Core i9-9900KF. Напомним, что процессоры поставляются без системы охлаждения. Даже для штатного режима CPU такого класса понадобится достаточно эффективный кулер, потому стоит изначально добавить в бюджет $50+.

Для противостояния со старшими моделями Ryzen 7/9 3000 и новыми Threadripper компания Intel пытается реанимировать платформу LGA2066, представив семейство процессоров Cascade Lake-X. Продажи новых чипов официально стартовали в конце ноября, но до сих пор этих CPU фактически еще нет на нашем рынке. Напомним, что линейка включает модели с количеством ядер 10/12/14/18. Процессоры мало в чем отличаются от предшественников, но стоимость CPU с одинаковыми функциональными формулами снижена вдвое. Кроме того, есть основания полагать, что в рамках этой платформы Intel еще готовит флагманскую 22-ядерную модель Core i9-10990XE. В любом случае LGA2066 малопривлекательна в контексте игровых платформ. Для этих целей куда лучше подходят топовые 8-ядерные чипы под LGA1151.

Наиболее подходящим кандидатом от AMD для прогрессивной игровой системы остается Ryzen 7 3700X (8/16; 3,6/4,4 ГГц). Близкая по цене модель Ryzen 7 3800X (8/16; 3,9/4,5 ГГц) с увеличенным термопакетом фактически не имеет преимуществ, а модели с большим количеством вычислительных ядер в контексте игр тоже не сильно помогают.

Для мощной игровой платформы мы рекомендовали использовать материнские платы на AMD X470, однако ассортимент этих моделей заметно уменьшился. Модели на AMD X570 кажутся в этом случае очевидным выбором, однако стоит учитывать, что бюджет придется немного увеличить, а также смириться с тем, что для охлаждения чипсета практически наверняка будет использоваться дополнительный вентилятор.

Любители открывать множество вкладок в браузере хорошо знакомы с ресурсоемкостью этих приложений, которые охотно расходуют ОЗУ. Два-три десятка открытых страниц легко могут потребовать несколько гигабайтов оперативки. Чтобы не закрывать браузер и другие приложения перед запуском тяжелых игр, в прогрессивных системах мы увеличиваем рекомендуемый объем устанавливаемой оперативной памяти с 16 ГБ до 32 ГБ. В продаже появились двухканальные комплекты такого объема по вполне подходящим ценам ($180–200). Для платформ от Intel и AMD мы рекомендуем использовать комплекты DDR4-3600. Для систем на базе Ryzen 3000 более скоростные наборы не принесут пользы из-за активации асинхронного режима работы контроллера памяти и Infinity Fabric. В случае с чипами Intel еще более высокие рабочие частоты памяти пойдут в плюс, но стоимость таких комплектов заметно увеличивается.

Видеокарта в составе прогрессивной игровой платформы – позиция вариативная. Рациональной покупкой здесь будет GeForce RTX 2080 SUPER. Если хочется немного сэкономить, можно поискать варианты классической GeForce RTX 2080, но количество предложений адаптеров этой линейки заметно уменьшилось за последнее время. Тем не менее, если удастся найти такую модель по хорошей цене (~$700) – никаких противопоказаний. Более того, в таким виде она будет иметь даже чуть лучшее соотношение цена/производительность. Но если последнее для вас в приоритете, можно попробовать «провалиться» до GeForce RTX 2070 SUPER. В своем классе она обеспечит максимальное количество fps в пересчете на $.

Владельцам 4K-мониторов лучше сразу смотреть в сторону GeForce RTX 2080 Ti и готовить к оплате ~ $1200–1300. Для комфортной игры с таким разрешением даже с топовой видеокартой иногда придется заходить в настройки качества графики.

Все чаще появляются слухи о предстоящем появлении флагманских моделей с чипами AMD. На прошедшей CES 2020 Лиза Су подтвердила предположения о том, что компания работает над производительными видеокартами и они будут весьма хороши. Увы, но никаких технических подробностей, а тем более сроков появления Big Navi пока не сообщалось. Компании стоит с этим поторопиться. Ну, во-первых, все уже очень заждались таких решений, а во-вторых, новым видеокартам AMD точно стоит появиться раньше будущих адаптеров NVIDIA с 7-нанометровыми чипами на архитектуре Ampere. Надеемся в нынешнем году оба производителя порадуют интересными продуктами, а реальная конкуренция позволит получить хорошие видеокарты по сходной цене.