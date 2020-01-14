Характеристики первого в своем роде 22-ядерного потребительского CPU Intel Core i9-10990XE





В июне 2018 года, когда были представлены первые чипы AMD Threadripper, появилась информация о том, что Intel работает над новым 22-ядерным процессором архитектуры Skylake-X, чем-то средним между 18-ядерным чипом с использованием кристаллов HCC (High Core Count) и 28-ядерным чипом с использованием кристаллов XCC (Xtreme Core Count). Микросхему XCC размером 700 мм² с 6 каналами памяти оказалось невозможным интегрировать в разъём LGA2066, поэтому она была зарезервирована для корпоративного разъёма LGA3647, который дебютировал вместе с 28-ядерным серверным процессором Xeon W-3175X. Тогда ходили слухи, что компания разрабатывает промежуточный 22-ядерный CPU совместимый с LGA2066. В итоге получился 18-ядерный Core i9-10980XE – флагманский процессор линейки HEDT поколения Cascade Lake-X. Теперь китайские источники утверждают, что Intel готовит Core i9-10990XE, скриншот с характеристиками из CPU-Z, а также результаты тестирования в Cinebench R20 уже появились в сети.

Core i9-10990XE основан на архитектуре Cascade Lake-X, он имеет 22 ядра / 44 потока, 1 МБ кэш-памяти второго уровня, 30,25 МБ кэш-памяти третьего уровня и TDP в 380 Вт, а I/O, вероятно, соответствует Core i9-10980XE, поскольку это напрямую относится к платформе и сокету. Самое интересное – это частоты. В строке спецификации CPU-Z указана номинальная частота 4 ГГц, а на скриншоте показан процессор, работающий на частоте 5 ГГц. В тесте Cinebench R20 неанонсированный CPU набрал чуть более 14 тыс. баллов, что делает его аналогом Ryzen Threadripper 3960X (24 ядра / 48 потоков).

Источник: Techpowerup