DigiTimes: в этом году флэш-память NAND подорожает — до 40%

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Ссылаясь на данные отраслевых источников, ресурс DigiTimes заявляет, что контрактные цены на флэш-память NAND в этом году вырастут на величину до 40%. На этом типе памяти, как известно, выпускаются современные карты памяти, флэш-накопители USB, твердотельные накопители (SSD) и прочие средства хранения данных.

Благодаря перепроизводству микросхем флэш-памяти NAND стоимость конечных устройств на их основе снижалась в течение семи кварталов подряд вплоть до второго квартала 2019 года, причем снижение в первом квартале 2019 года стало самым заметным, в результате чего SSD рекордно подешевели, сравнявшись по цене с HDD. Но со второго квартала 2019 года цены на рынке флэш-памяти NAND вернулись к росту.

Специалисты аналитического подразделения DRAMeXchange компании TrendForce прогнозируют, что в первом квартале 2020 года стоимость флэш-памяти вырастет примерно на 10% по сравнению с декабрем 2019 года.

Нынешний рост обусловлен несколькими факторами. Рост спроса со стороны операторов центров обработки данных (клиенты готовятся к реализации новых проектов) и, как следствие, дефицит корпоративных SSD. Кроме того, Apple со своим более доступным iPhone SE2, ожидающимся в марте, оказала дополнительную нагрузку на поставщиков флэш-память NAND, что привело к еще большему росту цен.

Источник: DigiTimes, DRAMeXchange