ПК месяца — спецвыпуск об игровых ноутбуках (Сентябрь 2025)

Игровые ноутбуки сегодня обновляются быстрее, чем вы успеваете добежать на свидание с Брумаком. С выходом серии RTX 50 от NVIDIA выбор стал ощутимо интереснее: теперь игровой ноутбук уже не воспринимается как компромисс, а скорее как полноценная альтернатива десктопу. Цены постепенно сползают вниз, хотя кошелек все еще испытывает боль при взгляде на топовые конфигурации. И тут важно считать не только FPS, но и гривны. В нашем цикле «ПК месяца» мы всегда смотрим на баланс характеристик, и в этот раз решили сделать спецвыпуск, посвященный ноутбукам. От компактных моделей, которые честно запускают игры в 1080p, до настоящих монстров с RTX 5090, способных заменить настольный ПК и заодно выполнять роль обогревателя прохладными сентябрьскими вечерами.

Тенденции 2025 года в ноутбуках

Рынок игровых ноутбуков 2025-го выглядит так, будто производители решили окончательно стереть грань между «персональным компьютером» и «чемоданом с вентиляторами». RTX 50-серия принесла новую планку производительности: теперь даже средний класс может позволить себе 1440p с рейтрейсингом и не выглядеть бедным родственником десктопа.

Блэквелл реально изменил игру и теперь главный вопрос звучит не «потянет ли», а «хватит ли времени пройти хоть одну игру, прежде чем выйдет следующая серия видеокарт». Ибо, как известно, бэклог у настоящих геймеров — бездонный.

Заметная тенденция — рост автономности. Да, у «титанов» и «рейдеров» батарея всё ещё плачет за 1,5 часа в играх, но средний сегмент научился жить по 6-8 часов в смешанном режиме. То есть теперь геймерский ноутбук может реально работать на парах или в офисе, а не только на столе у розетки.

AI — слово, без которого в этом году не обходится ни одна презентация. Часть ноутов получила отдельные ядра для ускорения AI-задач. Для кого-то это шанс рендерить быстрее, а для кого-то — еще одна кнопка «сделай красиво». Но факт остается фактом: ноутбуки становятся не только игровыми станциями, но и рабочими лошадками для творчества и контента.

Цены, как всегда, кусачие. Да, RTX 5090 в Titan 18HX или Blade 18 выглядит роскошно, но и стоит, как два топовых ПК. Тем не менее снизу поджимают бюджетники, которые теперь не стыдно назвать игровыми. Средний сегмент, кажется, получил больше всего пользы от нового поколения — и именно там сейчас лучший баланс цены и возможностей.

Вывод простой: в 2025 году ноутбук уже не замена десктопа, а полноценная альтернатива, которая во многих сценариях даже удобнее. Вопрос только в вашем кармане и приоритетах: готовы ли вы жертвовать мобильностью ради ультимативного монстра или возьмете сбалансированный середнячок, который и в игре выдержит, и на работе не опозорит.

Бюджетный ноутбук до 40000 гривен

В сегменте до 40 тысяч гривен всегда идет борьба между ценой и возможностями. Здесь нет места RTX 5080/5090 или 4K-экранам, но для работы, учебы и современных тайтлов в 1080p такие ноутбуки становятся оптимальным выбором без болезненного удара по бюджету.

Модель Процессор GPU TDP Экран Автономность Оперативная память Накопитель Вес Asus TUF Gaming A15 FA507NV-LP104 Ryzen 5 7535HS NVIDIA RTX 4060 140 Вт IPS, 15,6″, 144 Гц, 250 нит до 6 часов 16 ГБ DDR5-4800 МГц 512 ГБ NVMe SSD ~2,2 кг MSI Thin A15 B7VF Ryzen 7 7735HS NVIDIA RTX 4060 45 Вт IPS, 15,6″, 144 Гц, 300 нит 5-6 часов 16 ГБ DDR5-4800 МГц 512 ГБ NVMe SSD ~1,9 кг Acer Nitro V 15 ANV15-51 Core i5 13420H NVIDIA RTX 4060 75 Вт IPS, 15,6″, 165 Гц, 300 нит 5-6 часов 16 ГБ DDR5-5200 МГц 1 ТБ NVMe SSD ~2,11 кг

ASUS FA507NV-LP104 — ноутбук, который не боится серьезных задач, но и не заберет последние копейки из кошелька. Ryzen 5 7535HS в паре с NVIDIA RTX 4060 дают возможность комфортно запускать современные игры в 1080p на высоких настройках. Видеокарта здесь с максимально возможным TDP — 140 Вт. И да, 8 Гб «хватит» всем!

Экран IPS со 100% sRGB и частотой 144 Гц. Яркость скромная — 250 нит. Плавность в играх и неплохие цвета — приятный бонус для тех, кто играет после работы или учебы. К тому же экран не «убивает глаза» яркостью, поэтому можно не бояться долгих сессий за ноутбуком.

Батарея ASUS FA507NV-LP104 держит до 6 часов офисной работы. Для игр это, конечно, меньше, но для бюджетного игрового ноутбука достаточно приемлемо. Корпус пластиковый, но прочный, а клавиатура с RGB делает работу и игры удобной даже в сумеречный час.

MSI B7VF-412XPL — выглядит как неплохой вариант среди компактных ноутбуков. Дисплей 15,6 дюймов, IPS с частотой 144 Гц радует насыщенными цветами, контрастностью и плавностью анимаций.

Сочетание Ryzen 7 7735HS и RTX 4060 выглядит как спортивный двигатель в хэтчбеке: ожидаешь экономии, а получаешь определенный драйв. Ноутбук без проблем тянет современные игры на ультрах в 1080p, а 1440p тоже вполне реалистичный вариант, хоть и довольно компромиссный. Не забывайте о подарке от NVIDIA — — Smooth Motion и для RTX 40.

Автономность прогнозируемая: около 5-6 часов в офисных задачах, что типично для ноутбука с дискретной видеокартой. Для игр батарея быстро садится, поэтому зарядка под рукой must have.

Клавиатура полноразмерная, ход клавиш приятный, есть RGB-подсветка, которую можно настроить под себя. Корпус крепкий и немного легче других альтернатив. Вес — всего 1,9 кг.

Порты MSI B7VF-412XPL расположены логично: USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet — все на месте. Можно одновременно подключать внешние мониторы, мышку и накопители без дискомфорта.

Acer Nitro V 15 ANV15-51 — типичный игровой ноутбук своего класса, который балансирует между производительностью и ценой. Здесь Core i5-13420H с 8 ядрами и RTX 4060 на 8 ГБ GDDR6 категорически гарантируют комфортный геймплей в 1080p на ультрах, а 165-Гц IPS-экран делает движение на экране плавным и ярким.

Оперативки DDR5 на 16 ГБ с частотой 5200 МГц хватает для большинства современных игр и мультитаскинга, плюс есть SSD M.2 на 1 ТБ. Для апгрейда есть дополнительный слот M.2 PCIe 4.0.

Аккумулятор Acer Nitro V 15 ANV15-51 на 57 Вт-ч — это до 5-6 часов работы в офисных задачах, что типичный показатель для ноутбуков с RTX 4060. Клавиатура островного типа с белой подсветкой приятная в использовании, тачпад — точный.

Среди портов Acer Nitro V 15 ANV15-51 есть HDMI 2.1, три USB-A 5 Гбит/с, USB4/Thunderbolt 4 и RJ-45. Ноутбук весит 2,11 кг и сделан из матового пластика.

Оптимальный ноутбук до 80000 гривен

Для тех, кто хочет совместить игровую мощность с мобильностью, «Оптимальный ноутбук до 80 000 гривен» предлагает вменяемые варианты. Здесь уже можно не ограничиваться базовой графикой и 1080p: модели тянут современные игры в 1440p или даже 4K на высоких настройках, при этом оставаясь достаточно легкими для ежедневного использования. Это золотой баланс между производительностью, качеством экрана и ценой, где каждая гривна работает в пользу пользователя.

Модель Процессор GPU TDP Экран Автономность Оперативная память Накопитель Вес Gigabyte A16 CWH Core i7 13620H NVIDIA RTX 5070 85 Вт IPS, 16″, 165 Гц 6-7 часов 32 ГБ DDR5-5200 МГц 1 ТБ NVMe SSD ~2,2 кг Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 NVIDIA RTX 5070 115 Вт OLED, 15,1″, 165 Гц 5-6 часов 32 ГБ DDR5-5600 МГц 1 ТБ NVMe SSD ~2 кг MSI Crosshair A16 HX D8WGKG Ryzen 7 8840HX NVIDIA RTX 5070 115 Вт IPS, 16″, 165 Гц 5 часов 32 ГБ DDR5-5600 МГц 1 ТБ NVMe SSD ~2,6 кг

Gigabyte A16 CWH — это пример того, что игровой ноутбук может выглядеть сдержанно. Тонкий корпус, без лишней иллюминации и агрессивных вставок, но с Core i7 13620H и RTX 5070 под капотом. В итоге получается машина, которая честно вытягивает современные игры в 1080p и 1440p.

Экран Gigabyte A16 CWH на 16 дюймов с разрешением 1920х1200 (16:10) с частотой 165 Гц дает геймерам именно то, чего они ждут: плавность и комфорт в динамичных сценах, даже если цветопередача и уступает топам. Яркость чуть выше средней — 300 нит.

Клавиатура с RGB (но без NUM-блока) — скорее декоративная, чем действительно игровая, но печатать и играть удобно, а трекпад приятно удивил точностью.

Автономность Gigabyte A16 CWH — средняя, как для этого класса: 6-7 часов в браузере и быстрое истощение под играми. Шум вентиляторов слышен, но он не переходит во «взлет Боинга». Это ноутбук для тех, кто хочет спокойного игрового опыта за адекватную цену — без пафоса, но и без болезненных компромиссов.

Legion 5 15AKP10 выглядит совсем иначе — солидный корпус из алюминия и пластика сразу намекает, что перед нами более «взрослый» геймерский ноутбук. Ryzen AI 7 350 в паре с RTX 5070 дают отличный запас мощности, и при этом ноутбук работает тише большинства конкурентов.

Даже под серьёзной нагрузкой Legion не превращается в турбину — что понравится тем, кто ценит акустический комфорт.

Дисплей Legion 5 15AKP10 — OLED с разрешением 2560×1600 и частотой 165 Гц, и он одинаково хорошо подходит и для игр, и для мультимедийной работы. Яркость достигает 500 нит в обычном режиме и до 1000 нит в пике, а сертификат DisplayHDR 600 True Black гарантирует глубокий контраст и насыщенные цвета.

Продуманное расположение портов сзади добавляет удобства при подключении периферии. Есть и USB-C с Power Delivery, что приятно.

Клавиатура Legion 5 15AKP10— в духе серии: большие кнопки, комфортный ход, RGB в меру. По автономности — в поездку надолго без зарядки лучше не брать, под играми батарея тает быстро.

Legion 5 15AKP10 — выбор тех, кто хочет серьезный инструмент для работы и игр, но без избыточной агрессии в дизайне. Такой ноутбук легко вписывается и в офисный интерьер, и в геймерскую комнату.

MSI Crosshair A16 HX D8WGKG — здесь из коробки получаем 32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD и RTX 5070 в паре с Ryzen 7 8840HX — конфигурация, которая позволяет смело запускать игры не только в 1080p, но и на 1440p, или в родном разрешении 2560×1600 (16:10). Экран на 240 Гц и со 100% цветовым охватом DCI-P3.

Корпус MSI Crosshair A16 HX D8WGKG довольно массивный, но собран качественно, без дешевых материалов. Это не ноутбук для ежедневных переездов, а скорее для тех, кто хочет иметь переносной центр гейминга со всеми портами и возможностью подключения к стриминг-сетапу.

Под нагрузкой MSI Crosshair A16 HX D8WGKG громко дышит вентиляторами, но при этом держит температуры в пределах нормы — перегрев ему точно не грозит. Естественно, автономность страдает: как и большинство подобных машин, он быстро просаживает батарею в тяжелых задачах.

Прогрессивный ноутбук до 200000 гривен

В сегменте «Прогрессивный ноутбук» собраны модели для тех, кому нужна максимальная производительность без компромиссов. Они тянут современные игры на высоких настройках, работают с рейтрейсингом и AI-рендером (можно заработать до 9000$), а также легко справляются с мультимедийными и рабочими задачами. При этом вес и габариты растут — это ноутбуки, которые тяготеют к десктопам.

Модель Процессор GPU TDP Экран Автономность Оперативная память Накопитель Вес HP OMEN MAX 16-ah0000 Core Ultra 9 275HX NVIDIA RTX 5090 175 Вт IPS, 16″, 240 Гц 6-7 часов 32 ГБ DDR5-5600 МГц 2 ТБ NVMe SSD ~2,8 кг MSI Raider A18 HX A9WJG Ryzen 9 9955HX3D NVIDIA RTX 5090 175 Вт miniLED, 18″, 120 Гц 5-6 часов 32 ГБ DDR5-5600 МГц 1 ТБ NVMe SSD ~3.6 кг Lenovo Legion 5 15AKP10 Core Ultra 9 275HX NVIDIA RTX 5090 175 Вт OLED, 16″, 240 Гц 6 часов 32 ГБ DDR5-6400 МГц 1 ТБ NVMe SSD ~2,6 кг

HP OMEN MAX 16-ah0000 — это тот случай, когда ноутбук выглядит серьезнее, чем ты ожидаешь от 16-дюймовой машины. Начинка у него топового уровня: Core Ultra 9 275HX и RTX 5090 Laptop позволяют врубать ультра с рейтрейсингом и не видеть слайд-шоу.

Визуальная часть HP OMEN MAX 16-ah0000 — сильный аргумент. Экран QHD 2560×1600 (16:10) на 240 Гц с G-Sync делает картинку плавной, а цвета — приятными даже без калибровки. Это не OLED, но картинка не блеклая и не выцветает под углом. А вот по контрастности и черному он держит лицо достойно — в темных играх не чувствуешь, что смотришь на серую мглу. Яркость — 500 нит.

У ноутбука классный набор портов. Тут реально можно собрать рабочее место без док-станций: USB-C с PD, HDMI 2.1, Ethernet и достаточно USB. Это мелочь, но когда у конкурентов приходится жить с хабами, OMEN вызывает ощущение, что о вас подумали.

Автономность HP OMEN MAX 16-ah0000 — стандартная песня для игровика. В работе вытягивает пол дня без розетки, но стоит зайти в Steam — и через пару часов ты снова в режиме стационара. Хорошо хоть зарядка быстрая: поставил кофе, и ноутбук уже ожил.

HP OMEN MAX 16-ah0000 — типичный hi-end 2025 года в лучшем смысле слова: сильный в железе, приятный на вид, сбалансированный по возможностям.

MSI Raider A18 HX A9WJG — это ноутбук, который сразу дает понять: он пришел, чтобы играть. Большой 18-дюймовый дисплей 3840×2400 (16:10) на 120 Гц заставляет забыть о мониторе на столе. Сердце ноута — мощный Ryzen 9 9955HX3D.

RTX 5090 Laptop не просто для галочки, а реально тянет все, что можно запустить в 4K, хоть и с DLSS. Кулеры тут нескромные: при пиковых нагрузках ноутбук напоминает тихий турбодвигатель.

Корпус MSI Raider A18 HX A9WJG огромный, толстый, но эргономика сделана с мыслью о пользователе: клавиатура с RGB-зонами, которые можно легко и тонко настраивать, и большой тачпад без лишних громких фишек. Порты расставлены логично: USB-C для быстрой зарядки и передачи данных, HDMI или Thunderbolt для монитора, Ethernet для стабильного интернета. Подключил все — и рабочее место готово.

Аккумулятор здесь, как у всех больших геймеров: не более пары часов в режиме игры, но быстрая зарядка спасает ситуацию. Программное обеспечение MSI Center позволяет регулировать производительность, температуру и RGB, что добавляет ощущение контроля, а не хаоса.

MSI Raider A18 HX A9WJG — это не про «все и сразу», а про то, что он может быть вашим главным игровым инструментом, если вы готовы мириться с размерами и весом. И ценой, конечно.

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H сразу бросается в глаза компактным, но строгим дизайном: 16-дюймовый OLED-дисплей 2560×1600 на 240 Гц выглядит суперово. Здесь ставка на ультимативность: RTX 5090 Laptop достаточно для всех актуальных игр в 1440p/1600p с рейтрейсингом, и при этом температура не превращает ноутбук в плиту. А 24 ГБ видеопамяти открывают двери для энтузиастов офлайн нейросетей.

Корпус Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H металлический, прочный, без лишних кричащих вставок. Порты расположены удобно. Клавиатура в Legion Pro 7 с ощутимым ходом, традиционно одна из лучших в классе.

Аккумулятор держит примерно 6 часов в смешанном режиме, что для геймерского ноутбука среднего класса — очень прилично. Legion Coldfront 5.0 охлаждает чипы без лишней громкости, поэтому в играх не приходится слушать ревущие турбины.

Еще одна сильная сторона Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H — программное обеспечение Lenovo Vantage, которое позволяет регулировать производительность, мониторить температуру и оптимизировать зарядку батареи. Здесь все понятно: не надо искать скрытые настройки, все под рукой. Но в нескольких приложениях.

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H — это ноутбук для тех, кто хочет «максимальный FPS» за каждую отданную гривну. Чтобы увидеть ноутбук во всей красе, милости просим к прочетнию нашего редакционного обзора.

Выводы

Если хотите «мощность без компромиссов», стоит смотреть в сторону настоящих флагманов — HP OMEN MAX 16-ah0000 или Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H. Это машины, которые дарят ощущение десктопной силы в формате ноутбука, тянут любую игру на максималках, справляются с рейтрейсингом и AI-рендерингом без запинки. Но вместе с этим они превращают понятие «портативность» в шутку: ежедневно носить такой аппарат — задача не для слабых. Впрочем, если хочется иметь под руками максимум возможностей без компромиссов, то это именно тот случай.

Тем, кто предпочитает разумный баланс между весом, производительностью и комфортом, больше подойдут Gigabyte A16 CWH или MSI Crosshair A16 HX D8WGKG. Они легче, компактнее и не превращают каждую игровую сессию в симфонию из рева вентиляторов. При этом возможностей хватает не только для современных игр, но и для работы с тяжелыми проектами. Такой формат уже можно взять на встречу или в путешествие.

А если бюджет ограничен, то ASUS FA507NV-LP104 или Acer Nitro V 15 ANV15-51 станут вполне уместным выбором. Они уверенно закрывают сценарии 1080p-гейминга, хорошо чувствуют себя в киберспортивных дисциплинах и справляются с повседневными задачами. Конечно, требовать от них стабильного рейтрейсинга без просадок FPS или быстрого AI-рендеринга не стоит, но и стоят они ощутимо меньше, оставаясь при этом вполне рабочим инструментом.

И здесь уместно напомнить главное: ноутбук следует выбирать под собственные задачи, а не только из-за статуса или громкого названия. NVIDIA 5000-й серии — это не очередной маркетинговый трюк, а реальная сила, но она должна работать именно на вас, а не заставлять ежедневно таскать 3-килограммовую махину без надобности.

Не всегда «максималки» — синоним геймерского счастья. Иногда куда приятнее иметь тихий ноутбук с дополнительными двумя часами автономности, чем еще десяток FPS в DOOM: The Dark Ages. Так что настоящий апгрейд — это умение найти свою золотую середину, чтобы и играть, и работать было комфортно.