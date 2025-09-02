Ютубер зарабатывает по $9 000 ежемесячно, создавая "мусорные" ИИ-видео о рыжем котенке

21-летний студент из Филиппин зарабатывает около $9 000 ежемесячно на ИИ-видео, которые многие считают «мусорными». Его узнаваемый персонаж — рыжий кот.

Марк Лоуренс I. Гарилао, автор канала FUNTASTIC YT, выкладывает ежедневно один-два ролика. В каждом из них фигурирует мультяшный котенок с его отцом в абсурдных ситуациях. Например, как котенок плавает в пруду, наполненном мармеладными мишками — видео собрало почти 2 млн просмотров. Или другие идеи: герой летает на дирижаблях из блинов или управляет машинками, сделанными из бутылок сладкой воды.

Чтобы создать один такой «шедевр» ютубер тратит от часа до двух. Для этого он комбинирует разные инструменты: ChatGPT для создания диалогов, KlingAI для анимации и дополнительное приложение для монтажа. Как результат: канал набрал более 500 млн просмотров и почти 600 000 подписчиков. Аналитики Social Blade прогнозируют, что годовой доход Гарилао может колебаться от $123 000 до $2 млн.

Критики называют такую волну видео «искусственным мусором». Короткие видео массово генерируются ИИ и распространяются благодаря алгоритмам соцсетей — фактически ИИ стал «суперсилой спама». Ранее YouTube обновлял правила, чтобы не платить за «неаутентичный» контентно его регулирование затруднено из-за масштабов и скорости появления новых роликов. Например, на днях Google выпустил генератор Nano Banana, который позволит еще лучше и качественнее делать подобные ролики. Параллельно Марк Цукерберг радуется, что время в Facebook и Instagram выросло благодаря ИИ-мусору. Поэтому ожидать, что таких видео станет меньше на разных платформах не стоит.

Можно долго спорить, что такие видео полный мусор, но искусственный интеллект стал главным инструментом для тех, кто хочет быстро получить просмотры. И пока одни хейтят такие ролики, ютуберы (и не только) — нашли способ заработать серьезные деньги.

Источник: Dexerto