QLED в телевизорах — что это за технология и почему её не стоит путать с OLED

Несмотря на схожее название это фундаментально разные технологии производства дисплеев. В основе OLED лежат органические светодиоды, которые сами по себе излучают свет и содержат субпиксели, формирующие цветовую модель RGB для отображения картинки на экране. И благодаря тому, что каждый пиксель OLED дисплея может полностью выключаться, телевизоры на основе этой технологии обеспечивают эталонный чёрный цвет, высокие значения контрастности и очень красочное изображение.

В то же время органические светодиоды не могут обеспечит высокую максимальную яркость на всей площади матрицы и со временем могут терять свои свойства, этот процесс называется «выгоранием» и, как правило, он проявляется появлением статических силуэтов изображений, которые чаще всего демонстрируются на экране. Например, если вы по несколько часов смотрите один и тот же телеканал, у которого в одном из углов висит логотип, то через некоторое время его силуэт может оставаться на дисплее. В современных OLED-телевизорах производители обещают порядка 30 тыс часов воспроизведения без выгорания, впрочем, в некоторых сценариях использования выгорание может произойти уже через 5 тыс часов. Как уже сказано выше, это характерно в случае продолжительного просмотра изображения со статическими элементами. Если же смотреть разные типы контента, то выгорание OLED-матрицы может растянуться на более длительный период и теоретически достичь заявленных производителями показателей.