QLED в телевизорах — что это за технология и почему её не стоит путать с OLED

Большинство дисплеев современных телевизоров построены на основе жидких кристаллов со светодиодной подсветкой. QLED или «квантовые точки» — это технология, которая заменяет цветной фильтр светодиодной подсветки жидкокристаллических дисплеев на нанокристаллы, формируя больше света и тем самым расширяя цветовую палитру и обеспечивая высокие значения максимальной яркости. В свою очередь это позволяет сделать изображение на экране телевизора более красочным и обеспечить широкий динамический диапазон. Поэтому если коротко, то QLED – это усовершенствованный жидкокристаллический дисплей.
QLED расшифровывается как Quantum LED и происходит от полного названия Quantum Dot Light Emitting Diode или в переводе «светоизлучающий диод на квантовых точках». И так как сокращение QDLED звучит не очень благозвучно, то его решили ещё немного сократить, в итоге получилось название QLED по аналогии с аббревиатурой OLED, которая расшифровывается как Organic Light Emitting Diode — «органический светоизлучающий диод». На сегодняшний день QLED — зарегистрированный Samsung товарный знак, поэтому в основном он ассоциируется с её устройствами.
Несмотря на схожее название это фундаментально разные технологии производства дисплеев. В основе OLED лежат органические светодиоды, которые сами по себе излучают свет и содержат субпиксели, формирующие цветовую модель RGB для отображения картинки на экране. И благодаря тому, что каждый пиксель OLED дисплея может полностью выключаться, телевизоры на основе этой технологии обеспечивают эталонный чёрный цвет, высокие значения контрастности и очень красочное изображение.
В то же время органические светодиоды не могут обеспечит высокую максимальную яркость на всей площади матрицы и со временем могут терять свои свойства, этот процесс называется «выгоранием» и, как правило, он проявляется появлением статических силуэтов изображений, которые чаще всего демонстрируются на экране. Например, если вы по несколько часов смотрите один и тот же телеканал, у которого в одном из углов висит логотип, то через некоторое время его силуэт может оставаться на дисплее. В современных OLED-телевизорах производители обещают порядка 30 тыс часов воспроизведения без выгорания, впрочем, в некоторых сценариях использования выгорание может произойти уже через 5 тыс часов. Как уже сказано выше, это характерно в случае продолжительного просмотра изображения со статическими элементами. Если же смотреть разные типы контента, то выгорание OLED-матрицы может растянуться на более длительный период и теоретически достичь заявленных производителями показателей.
В отличие от OLED, в QLED экранах для создания подсветки матрицы используются светодиоды, которые создают белый свет. И если в традиционном жидкокристаллическом экране за формирование цвета отвечает цветной фильтр, то в QLED эту работу берут на себя полупроводниковые нанокристаллы вещества (их размер может быть от 2 до 10 нанометров), каждый из которых отображает чистый монохроматический красный, зелёный и синий цвет. И так как сами нанокристаллы излучают свет, то в комбинации со светодиодной подсветкой это позволяет отображать эти базовые цвета с очень высокой яркостью. В топовых моделях QLED телевизоров максимальная яркость сегодня может достигать от 1500 до 4000 кд/м2. Это позволяет добиться динамического диапазона яркости, который выходит за рамки отображения стандартного HDR и позволяет показывать контент в стандарте HDR10+. И так как в производстве QLED используются искусственные материалы, матрицы с этой технологией не подвержены выгоранию.
Но так как в QLED экранах используется светодиодная подсветка, то отображение чёрного цвета здесь на уровне других ЖК матриц. В топовых QLED телевизорах это решается с помощью использования локального затемнения, когда дисплей делится на множество отдельных блоков, в каждом из которых подсветка полностью отключается. Соответственно в таком случае изображение получается более контрастным, а затемнение помогает с отображением чёрного цвета.
На данный момент самым активным разработчиком и производителем QLED экранов является компания Samsung, купившая в 2016 году оригинального разработчика этой технологии — QD Vision, и сумевшая значительно её доработать и внедрить в коммерческие устройства.