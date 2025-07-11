Новости Кино 11.07.2025 comment views icon

Утечка зарплат «Супермена» — одна из звезд заработала в три раза больше, чем Дэвид Коренсвет

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Утечка зарплат «Супермена» — одна из звезд заработала в три раза больше, чем Дэвид Коренсвет

В фильмах Джеймса Ганна исполнитель главной роли не обязательно должен получить самый большой гонорар. Дэвид Коренсвет из «Супермена» — этому доказательство.

Коренсвет заработал меньше миллиона долларов — хотя и сыграл главную роль. По данным Puck News, его гонорар составил менее $1 млн — ориентировочно $750 000. Столько же получила Рэйчел Броснахен, исполнившая роль Лоис Лейн. А вот больше всего в фильме заплатили Николасу Холту — $2 млн за роль главного злодея Лекса Лютора. Однако все трое могут заработать больше, потому что имеют контракты с бонусами, но они зависят от кассовых сборов.

Такое решение может выглядеть странно: почему главный герой зарабатывает меньше, чем злодей? Но здесь все объясняется просто: Коренсвет до этого не снимался в крупнобюджетных блокбастерах. Его самые большие роли — в «Перл» и «Смерчи», где он был на втором плане. Похожая ситуация с Броснахен — она более известна по телесериалу «Удивительная миссис Мейзел», но в кино имеет ограниченный опыт.

Вместо этого Николас Голт — известная персона в большом киноза плечами которой «Люди Икс», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Носферату» и десятки других проектов. Поэтому Warner Bros. сделала ставку именно на него как на звезду, которая привлекает зрителя сама по себе.

Витік зарплат «Супермена» — одна з зірок заробила втричі більше, ніж Девід Коренсвет
Николас Голт в роли главного злодея Лекса Лютора / DC & Джеймс Ганн

Кроме того, бюджет на актерский состав нового «Супермена» вообще ниже, чем у «Человека из стали» 2013 года. Тогда фильм собрал таких звезд, как Эми Адамс, Кевин Костнер, Майкл Шеннон, Рассел Кроу и другие. Однако на этот раз создатели сделали ставку на менее известных актеров — по крайней мере частично.

Сама лента уже вышла в прокат и получает положительные первые реакции. Пресса отмечает, что это кино «удивительнее, смелее и вдумчивее большинства голливудских блокбастеров». Коренсвет уже подписал контракт на продолжение, а Джеймс Ганн строит вокруг этой версии героя новую киновселенскую франшизу. Впереди у него «Чудо-женщина» без Галь Гадот, сосуществование с нуарным Бэтменом и в то же время хоррор «Глиняное лицо».

Источник: Dexerto

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