Утечка зарплат «Супермена» — одна из звезд заработала в три раза больше, чем Дэвид Коренсвет

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В фильмах Джеймса Ганна исполнитель главной роли не обязательно должен получить самый большой гонорар. Дэвид Коренсвет из «Супермена» — этому доказательство.

Коренсвет заработал меньше миллиона долларов — хотя и сыграл главную роль. По данным Puck News, его гонорар составил менее $1 млн — ориентировочно $750 000. Столько же получила Рэйчел Броснахен, исполнившая роль Лоис Лейн. А вот больше всего в фильме заплатили Николасу Холту — $2 млн за роль главного злодея Лекса Лютора. Однако все трое могут заработать больше, потому что имеют контракты с бонусами, но они зависят от кассовых сборов.

Такое решение может выглядеть странно: почему главный герой зарабатывает меньше, чем злодей? Но здесь все объясняется просто: Коренсвет до этого не снимался в крупнобюджетных блокбастерах. Его самые большие роли — в «Перл» и «Смерчи», где он был на втором плане. Похожая ситуация с Броснахен — она более известна по телесериалу «Удивительная миссис Мейзел», но в кино имеет ограниченный опыт.

Вместо этого Николас Голт — известная персона в большом киноза плечами которой «Люди Икс», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Носферату» и десятки других проектов. Поэтому Warner Bros. сделала ставку именно на него как на звезду, которая привлекает зрителя сама по себе.

Кроме того, бюджет на актерский состав нового «Супермена» вообще ниже, чем у «Человека из стали» 2013 года. Тогда фильм собрал таких звезд, как Эми Адамс, Кевин Костнер, Майкл Шеннон, Рассел Кроу и другие. Однако на этот раз создатели сделали ставку на менее известных актеров — по крайней мере частично.

Сама лента уже вышла в прокат и получает положительные первые реакции. Пресса отмечает, что это кино «удивительнее, смелее и вдумчивее большинства голливудских блокбастеров». Коренсвет уже подписал контракт на продолжение, а Джеймс Ганн строит вокруг этой версии героя новую киновселенскую франшизу. Впереди у него «Чудо-женщина» без Галь Гадот, сосуществование с нуарным Бэтменом и в то же время хоррор «Глиняное лицо».

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Источник: Dexerto