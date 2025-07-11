Intel выпала из десятки полупроводниковых компаний, ей поздно догонять гигантов ИИ, — CEO Лип-Бу Тан

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Во внутреннем разговоре Intel, о содержании которого узнала пресса, глава компании Лип-Бу Тан сказал много радикального и откровенного.

Генеральный директор Intel говорит, что компании слишком поздно догонять конкурентов в сфере искусственного интеллекта, а также, что Intel выпала из десятки лучших полупроводниковых компаний.

«Двадцать, тридцать лет назад мы действительно были лидерами. Сейчас, я думаю, мир изменился. Мы не входим в 10 лучших полупроводниковых компаний. … Мы должны быть скромными», — сказал Тан во время разговора, транслируемого для сотрудников Intel по всему миру.

По словам Тана, клиенты низко оценивают Intel, а компания слишком отстает от лидера отрасли NVIDIA в разработке технологий для искусственного интеллекта. Переход Intel к новому режиму будет «марафоном»: увольнения, начавшиеся на этой неделе, он описывает как попытку сделать Intel более похожей на NVIDIA, Broadcom и AMD, которых Тан считает более быстрыми и гибкими.

«Что касается обучения, я думаю, для нас уже слишком поздно. … Я считаю, что это отрасль, которая сейчас развивается, становится очень популярной, и мы хотим убедиться, что мы ее охватим. Следите за обновлениями, еще несколько человек присоединяются», — сказал Лип-Бу Тан об ИИ и усилиях компании в этой области.

Позиции Intel в иерархии индустрии полупроводников действительно значительно ухудшились. Рыночная стоимость компании составляет около $100 млрд, что примерно вдвое меньше, чем 18 месяцев назад. NVIDIA, напротив, в среду ненадолго достигла рыночной стоимости в $4 трлн. Недельная сессия вопросов и ответов Лип-Бу Тана совпала с началом увольнений тысяч сотрудников Intel.

Источник: OrigonLive