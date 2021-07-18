Рецензия на фильм «Смертельный лабиринт 2: Опасность везде» / Escape Room: Tournament of Champions

«Смертельный лабиринт 2: Опасность везде» (Escape Room: Tournament of Champions) – это продолжение триллера о прохождении квест-комнат, из которых могут выбраться далеко не все участники. Смотреть первую часть совсем не обязательно, в начале ленты есть краткий пересказ событий и знакомство с героями, которым удалось выжить.

«Смертельный лабиринт 2: Опасность везде» / Escape Room: Tournament of Champions Жанр психологический триллер

Режиссер Адам Робител

В ролях Тейлор Расселл (Зоуи Дейвис), Логан Миллер (Бен Миллер), Индия Мур (Брианна), Холланд Роден (Рейчел), Томас Кокерел (Натан), Карлито Оливеро (Тео) и др.

Студии Columbia Pictures, Original Film, Shaken Not Stirred

Год выпуска 2021

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Фильм «Смертельный лабиринт» вышел в 2019 году, став для зрителей разовым развлечением, отдаленно напоминающим «Пилу» (Saw) и «Куб» (Cube). Его создатели на всякий случай оставили несколько интригующих зацепок в финале картины, чтобы получить возможность для съемок продолжения. И они не прогадали. В мировом прокате фильм собрал $155 млн (при бюджете $9 млн), поэтому режиссер Адам Робител приступил к созданию второй части.

Первая лента показала, как шестеро незнакомцев угодили в ловушку, согласившись пройти испытания в квест-комнате. Интеллектуальная игра с загадками оказалось западней с замкнутым пространством, дополненным виртуальной реальностью и вполне реальными пытками. Там участников принуждали разгадывать головоломки, решение которых спасало от смерти. Игроков испытывали огнем и льдом, переворачивали вверх ногами и заставляли жертвовать собой ради спасения других. До конца испытаний должен был дойти всего один человек, но выжило двое игроков – Зоуи и Бен.

Во второй части «Смертельного лабиринта» эти герои пытаются вернуться к обычной жизни, однако им это дается с трудом. Они видят кошмары, не могут избавиться от тревоги и воспоминаний, связанных с пережитым ужасом. Зоуи считает, что они обязаны найти организаторов квеста и разоблачить людей, которые подготавливают смертельные испытания для своего развлечения. Она уговаривает Бена поехать в Нью-Йорк, вычислив координаты компании, занимающейся похищением людей. Конечно, все не так просто, и затеяв погоню за своими мучителями, герои вновь попадают в ловушку.

Так как почти весь актерский состав первого фильма выбыл, второй «Смертельный лабиринт» знакомит зрителей с новыми персонажами. Они, как Бен и Зоуи, проявили смекалку и смогли выбраться из других смертельных квест-комнат. По идее, это должны быть довольно смышленые и неординарные герои, однако сценаристам не удается создать ни одного по-настоящему интересного персонажа.

Не удается также повторить успех первого фильма – он, по крайней мере, был увлекательным и мог заинтересовать разнообразием квестов, в которые попадали главные герои. Во второй части триллера (которому не суждено стать хоррором) такие приемы уже не работают. Ловушки кажутся однообразными, а устройство комнат больше не удивляет – теперь мы знаем, что в них возможно абсолютно все.

События, которые происходят с главными героями, показаны очень хаотично и быстро. Персонажи на ровном месте находят подсказки, выкрикивают догадки, дергают за рычаги и проскальзывают в нужные двери. Темп все ускоряется и ускоряется, но интереснее от этого не становится. Да, зрителю некогда отвести взгляд от экрана, но это всего лишь напряжение от непрекращающихся действий.

Похоже, создатели «Смертельного лабиринта» решили, что им под силу создать целую франшизу – второй фильм оставляет еще больше загадок, чем первый. А еще он дразнит обрывающимся финалом с огромным намеком на то, как будет развиваться сюжет в третьей части истории.

Если вам было интересно, кто стоит за организацией безумных квест-комнат, то придется подождать еще какое-то время. Возможно, сценаристы и сами не придумали ответы (по крайней мере, очень на это похоже) — они просто используют простейшую интригу, чтобы переигрывать один и тот же сюжет в разных вариациях.