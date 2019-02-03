Рецензия на фильм «Смертельный лабиринт» / Escape Room

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Большая популярность тематических квест-комнат подтолкнула голливудских сценаристов к созданию масштабной киноголоволомки, сюжет которой крутится вокруг смертельной опасности, грозящей игрокам. Так получился «Смертельный лабиринт», который во многом напоминает другие триллеры, но все равно удерживает внимание зрителя.

«Смертельный лабиринт» / Escape Room Жанр триллер

Режиссер Адам Робител

В ролях Тейлор Расселл (Зои), Логан Миллер (Бен), Джей Эллис (Джейсон), Дебора Энн Уолл (Аманда), Тайлер Лабин (Майк) и др.

Студии Columbia Pictures, Original Film

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Фильм показывает шесть незнакомцев, получивших странное приглашение в квест-комнату. Если они примут его, у них появится шанс разгадать загадки и получить большое денежное вознаграждение. Так совершенно разные люди (среди них — работник магазина продовольственных товаров, застенчивая студентка, успешный финансист) оказываются заперты в одном пространстве, из которого они должны найти выход. Их одолевает азарт, но на смену ему приходит страх, когда герои осознают, что атрибуты квеста несут угрозу жизни, а покинуть комнату можно, лишь раскрыв головоломку и перейдя на другой уровень.

Сюжет фильма не назовешь новым – отдельными элементами он напоминает серию ужасов «Пила», а также фильмы-загадки «Куб» и «Экзамен». Но в «Смертельном лабиринте» все же есть моменты, которые оживили знакомый формат триллера. Это, к примеру, возможности квест-комнат – они отличаются между собой не только визуальными составляющими, но и климатическими условиями. Каждый шаг героев может повлиять на смену расположений предметов и спровоцировать масштабное разрушение.

Зритель не принимает участия в решении головоломок. На экране все устроено так, что у нас нет возможности рассматривать подсказки и размышлять над побегом вместе с героями. Этот момент полностью компенсирует темп фильма. События очень насыщенны – персонажи быстро принимают решения, спасая свою жизнь. Благодаря непрерывному экшену «Смертельный лабиринт» хорошо удерживает внимание, что просто необходимо для фильма подобного жанра.

Атмосферу триллера могли испортить небольшой бюджет и плохая актерская игра. Но с этими пунктами все в порядке – в «Смертельном лабиринте» решили не злоупотреблять спецэффектами, а лидеры эмоционального напряжения фильма (актеры Тейлор Расселл, Логан Миллер и Джей Эллис) реалистично демонстрировали панические атаки своих персонажей. Поэтому наблюдать за главными героями вполне интересно – по мере прохождения квеста они раскрываются, проявляя характер и смекалку. Да, это происходит вполне предсказуемо, но такие правила игры.

Режиссер «Смертельного лабиринта» Адам Робител ранее работал над фильмами ужасов. Он снял хоррор «Демоны Деборы Логан» и написал сценарий к последнему сиквелу из серии «Паранормальное явление».

В «Смертельном лабиринте» Робител отказался от привычных для себя приемов изматывающего ожидания, которое погружает в нервный страх. Единственное, что режиссер привнес из жанра ужасов, – это напряжение, которое передается зрителю от главных героев, и неоднозначную концовку.

Финал фильма нельзя назвать разочарованием, он скорее вызывает удивление своим амбициозным намеком на продолжение. При таком положении вещей остается несколько нераскрытых моментов (они не пробуждают сильное любопытство и желание услышать новость о старте съемок второго «Смертельного лабиринта»). В целом можно оставить все так, как есть.