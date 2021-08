Рецензия на фильм «CODA: ребенок глухих родителей» / CODA

Компания Apple выкупила права на комедийную драму «CODA: ребенок глухих родителей» за рекордные $25 млн. Это теплая, забавная и трогательная история о девочке, которая берет на себя ответственность за всю семью, рискуя оказаться без будущего. Релиз фильма состоялся в середине августа, так что его уже можно посмотреть на Apple TV+.

«CODA: ребенок глухих родителей» / CODA Жанр драма, комедия

Режиссер Сиан Хедер

В ролях Эмилия Джонс (Руби), Эухенио Дербес (Бернандо), Фердия Уолш-Пило (Майлс), Трой Коцур (Фрэнк), Марли Мэтлин (Джеки), Дэниэл Дюран (Лео), Джон Фиоре (Тони) и др.

Студии Vendome Pictures, Pathé Films, Picture Perfect Federation

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

Первый сеанс фильма «CODA: ребенок глухих родителей» прошел в рамках «Сандэнса». После показа Apple заключила крупнейшую сделку в истории кинофестиваля, забрав себе права на показ инди-картины (до этого самую большую сумму получила комедия Palm Springs, которую сервис Hulu выкупил за $22.5 млн).

Возможно, кого-то удивит, что в фильме нет особо оригинальной завязки. Он полностью посвящен темам взросления, первой любви, отделению от семьи и преодолению себя. Казалось бы, ну сколько уже отснято подобных сюжетов, показывающих американскую провинцию, из которой мечтает выехать каждый второй школьник. Однако компания Apple не зря вложилась в ленту, разглядев в ней очень душевную историю, которая смотрится на одном дыхании. Она может рассмешить, немного опечалить, но при этом не утопить в слезах зрителя, показав ему небольшой отрывок из жизни героев – глухой семьи, в которой растет слышащий ребенок.

Руби (Эмилия Джонс) – старшеклассница, которая помогает родителям и брату с рыболовным бизнесом. Довольно часто она становится голосом семьи, переводя с языка жестов и решая рабочие проблемы. В таких ситуациях Руби всегда бойкая и смелая, в школе же она становится застенчивым подростком, над которым смеются из-за родных. Перейдя в выпускной класс, Руби записывается в хор – этот факультатив выбрал парень, который давно ей нравится, да и сама героиня очень любит петь. Вскоре девочке придется сделать выбор между хобби, которое может подарить интересное будущее, и семьей, чье существование полностью зависит от Руби.

«CODA: ребенок глухих родителей» не похож на сериал «Хор» (Glee), хоть в фильме и есть несколько музыкальных номеров (они не превращают картину в мюзикл). Легкими шутками их разбавляет мексиканский актер Эухенио Дербес, который играет школьного учителя пения – на первый взгляд надменного и усталого от жизни музыканта, но на самом деле хорошего наставника, подталкивающего учеников к исполнению грез.

Как раз таки искреннее стремление к мечте становится главной проблемой героини, которая с детства привыкла посвящать свое время родным. Здесь сразу стоит сказать, что фильм ни разу не пытается спровоцировать в зрителе жалость, наоборот – в семье Руби царит атмосфера любви, свободы и смеха. Ее родители раскрепощены и до сих пор влюблены друг в друга, что порой ставит героиню в неловкие ситуации, а старший брат старается не отличаться от других рыбаков, которые собираются в местных барах. Порой кажется, что для большего единства семьи не хватает лишь одного – чтобы Руби тоже была глухой, о чем героиня однажды беседует с матерью.

Лента раскрывает и то, как неслышащим родителям тяжело понять увлечения своего ребенка, который не только вдохновляется музыкой, но и сам становится хорошим исполнителем. В фильме есть сцена, в которой семья Руби наблюдает за тем, как их дочь поет песню, однако они не могут разделить эмоции других слушателей (интересно, что создатели драмы оставляют эту часть без звука, чтобы зритель мог понять, что в этот момент чувствуют герои). И, что очень ценно, фильм подводит к тому, как важно искать и находить пути взаимопонимания, даже если это кажется чем-то совершенно невозможным.

Постановкой «CODA: ребенок глухих родителей» занималась Сиан Хедер – одна из сценаристок сериала «Оранжевый – хит сезона» (Orange Is the New Black). Как оказалось, Хедер взяла идею фильма из французской комедии «Семейство Белье» (La famille Bélier), адаптировав ее под жизнь в небольшом рыбацком городе Глостер, расположенном в штате Массачусетс.

Роль Руби исполнила Эмилия Джонс, которая снималась в фэнтезийном сериале «Ключи Локков» (Locke & Key), где ее героиня была довольно блеклой. А вот в «CODA: ребенок глухих родителей» персонаж Эмилии Джонс очень располагает, актриса хорошо передает типичные подростковые проблемы и в то же время несет на своих плечах груз взрослой ответственности.

Стоит отметить, что другие главные роли исполнили неслышащие актеры: Трой Коцур (сыграл отца), Дэниэл Дюран (брат главной героини) и Марли Мэтлин (мать Руби). Кстати, Марли Мэтлин — единственная глухая актриса, которая стала обладательницей премии «Оскар» за главную женскую роль.

Словом, после просмотра создается впечатление, что режиссер Сиан Хедер собрала удачный актерский состав и правильно направила его в сторону трогательной, но не жалостливой истории. Так что кино стоит рекомендовать практически каждому, кто готов выделить время на душевную картину.

Единственное, что смущает в фильме – это скоростное решение давних проблем, которое происходит в один миг, чтобы картину можно было закончить на положительной ноте. Но раз это комедийная драма, то такую спешку создателям можно простить.