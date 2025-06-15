Рецензия на фильм «Материнская любовь» / Echo Valley

13 июня на платформе Apple TV+ вышел драматический триллер «Материнская любовь», в котором Джулианна Мур и Сидни Суини играют мать и дочь соответственно. Одним из продюсеров фильма выступил сэр Ридли Скотт (который, кажется, наконец-то покончил с «Чужим»), в то время как для Донала Глисона, также исполнившего одну из ролей, это уже второй подряд проект на яблочном сервисе после недавнего «Источника вечной молодости» Гая Ричи. В этой рецензии разбираемся, насколько интересным и напряженным выглядит заявленный триллер и стоит ли он внимания зрителей.

Плюсы: нормальный драматический триллер, который как будто тебя обволакивает и не отпускает до финальных титров; как всегда замечательное выступление в исполнении Джулианны Мур; фильму есть чем удивлять, но здесь обойдемся без спойлеров; Минусы: драматическое явно конфликтует с триллерным вместо того, чтобы гармонично сосуществовать; с правдоподобием здесь явно беда; неторопливость повествования, пессимистический тон и сплошная мрачность части зрителей точно не понравится; 7 /10 Оценка

ITC.ua

«Материнская любовь» / Echo Valley

Жанр триллер, драма

режиссёр Майкл Пирс

В ролях Джулианна Мур, Сидни Суини, Донал Глисон, Кайл Маклаклен, Фиона Шоу, Эдмунд Донован, Ребекка Кресков

Премьера Apple TV+

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Не так давно Кейт Гарретт потеряла жену и до сих пор не может оправиться после смерти любимой. У нее есть собственная небольшая ферма с лошадьми где-то в пенсильванской глуши, однако из-за своего горя она бросила преподавать занятия по верховой езде. Не добавляет несчастной поводов для радости и дочь Клэр — наркоманка, которую, впрочем, Кейт все равно безгранично любит.

Одной дождливой ночью Клэр заваливается в дом матери, вся заплаканная, сильно смущенная и в окровавленной одежде и признается, что совершила нечто очень ужасное. Избавившись от сомнений, отчаянная женщина берется исправлять положение, однако еще не подозревает, что этот шаг может в прямом смысле стоить ей слишком дорого.

После премьеры на Apple TV+, согласно агрегатору рецензий Rotten Tomatoes на момент написания этого текста, мнения критиков относительно «Материнской любви» разделились ровно 50 на 50. И понять можно обе позиции. С одной стороны этот крайне неспешный, сплошь мрачный драматический триллер будто постепенно обволакивает и не отпускает вплоть до финальных титров. С другой — чем ближе к развязке, тем становится труднее верить в происходящее на экране.

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Наряду с триллерными разборками бушуют и драматические страсти, но сценаристу хитового «Мейр из Исттауна» (2021) Брэду Ингелсби и режиссеру Майклу Пирсу не удалось сделать так, чтобы жанры гармонично сосуществовали, а не конфликтовали друг с другом.

Например, побочная сюжетная линия с умершей женой главной героини кажется лишней, ведь не добавляет ни глубины, ни веса этой и без того печальной истории. Не надо быть большим киноэкспертом, чтобы понять, что трещина на потолке в спальне Кейт — на самом деле трещина в ее сломанной душе. Но штука в том, что с многострадальной женщины вполне хватило бы и неадекватной дочери, которая превращает ее жизнь в настоящий ад и без дополнительного трагического бэкграунда.

«Материнская любовь» из разряда тех фильмов, где повествование нисколько не торопится развиваться, а собранные перед камерой лица излучают исключительно скорбь. Даже в солнечных пляжных сценах собралась вся грусть этого мира, а картинка — заведомо обесцвечена. Так что если вам такой подход не импонирует, а также вы принципиально относитесь к правдоподобности изображаемого — лучше пройти мимо.

Для всех остальных есть шанс познакомиться с бболее или менеевменяемым триллером, который цепляет не столько саспенсом, сколько призывом к зрительскому чувству справедливости, подкрепленным уместным пессимизмом и чувственной работой от Джулианны Мур. Благодаря этому история, в которой до поры до времени происходит игра в одни ворота, отсутствует хоть какое-то сопротивление, действительно не оставляет равнодушным, и узнать, чем же все закончится — точно захочется.

«Вот же дал Бог дочь» — в какой-то момент рискует подумать зритель и будет прав. Давненько не приходилось наблюдать в кино таких мерзких девок, какой предстала на экране героиня Сидни Суини. Как тот труп, всплывший со дна озера во втором кадре, на поверхности лежит лейтмотив фильма, а именно — как далеко готова пойти мать ради своего ребенка? Пусть даже этот ребенок — влачащая жалкое существование, законченная наркоманка-эгоистка.

Неспроста фигурирует в ленте и живописное озеро под названием «Марш Крик», которое вынырнуло будто бы из какого-то классического слэшера, и Донал Глисон с прической аля Винник. Именно на этих двух столпах держится местный конфликт, в то время, как арка Клэр стремительно сходит на нет. Не сказать, чтобы от замены Сидни Суини на Глисона стало хуже или лучше, однако в этот момент вырисовывается максимально затруднительное положение для Кейт, поэтому и следить за событиями не перестает быть интересным.

Эппловская новинка точно не станет в один ряд с наиболее выдающимися представителями жанра, да и с правдоподобием здесь полная беда. Но авторам этого тихого, неторопливого и бесконечно грустного фильма удается исправно удерживать внимание, причем немалая заслуга в этом лежит на хрупких плечах Джулианны Мур. Да и, в конце концов, «Материнская любовь» — это не о напряжении, а скорее о сочувствии вперемешку с тревожным призывом к чувству справедливости. Как минимум по отношению к симпатичным лошадкам.