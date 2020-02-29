Рецензия на сериал «Ключи Локков» / Locke & Key

Сериал «Ключи Локков» (Locke & Key) – экранизация комиксов Джо Хилла и Габриэля Родригеза, которую сняли специально для Netflix. Из оригинальной истории шоураннеры убрали мрачные сцены, сделав акцент на подростковых романтических отношениях, развивающихся на фоне мистических явлений. К тому же события растянули так, чтобы сериал в случае успеха можно было продлить на второй сезон.

«Ключи Локков» / Locke & Key Жанр Хоррор, фэнтези

Создатели Карлтон Кьюз, Мередит Аверилл, Арон Эли Колейт

В ролях Дэрби Стэнчфилд (Нина Локк), Коннор Джессап (Тайлер Локк), Эмилия Джонс (Кинси Локк), Джексон Роберт Скотт (Боди Локк), Петрис Джонс (Скот Кавендиш), Лайсла де Оливьера (Додж), Гриффин Глюк (Гейб), Билл Хек (Рэнделл Локк), Аарон Эшмор (Дункан Локк), Шерри Сом (Элли Уэдон), Томас Митчелл Барнет (Сэм Лэссер), Кевин Алвес (Хави) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2020

Серий 10

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Комиксы «Ключи Локков», чей сюжет придумал писатель Джо Хилл (сын Стивена Кинга), довольно долго не получалось экранизировать. Сперва из хоррор-истории планировали сделать многосерийный проект для телеканала Fox, его пилотную серию даже показали на Comic-Con в Сан-Диего, но на телевидение сериал так и не попал.

После этого Hulu амбициозно перехватил права на экранизацию, собрав новую команду актеров, продюсеров и режиссеров. У Hulu тоже не сложилось с производственным процессом, и в 2018 году инициативу взял на себя вездесущий Netflix, предусмотрительно оставив в съемочной команде шоураннера Карлтона Кьюза, известного по сериалу «Остаться в живых» (Lost).

Сюжет сериала знакомит с семьей Локков, которая переживает трагическую смерть отца и переезжает в большое поместье, где прошло его детство. Новое место не вызывает восторга у тинейджеров Тайлера и Кинси, которым приходится заново заводить друзей и адаптироваться к новой школе. А вот младшему сыну Боди очень нравится исследовать огромный дом. Именно он однажды слышит таинственный шепот существа, которое зовет мальчика из колодца и велит ему отыскать ключи, спрятанные по всему особняку. Боди не знает, в чем кроется их сила и как они связаны с историей его семьи. Также он не догадывается, кто еще стремится заполучить ключи.

Дом Локков – важная часть сюжета, поэтому его построили специально к началу съемок, ориентируясь на детали из комиксов. Особняк впечатляет своим фасадом, а также производит впечатление внутренней обстановкой с деревянной лестницей, окруженной десятками картин и старинных ламп. Это пространство идеально создано для нервирующих сцен из зловещих хорроров.

Увы, создатели сериала не очень спешат воспользоваться преимуществами локации. Все потому, что экранизация «Ключи Локков» смягчает темные элементы, не рискуя делать по-настоящему страшное фэнтези. Конечно, здесь есть напряженные моменты, однако они работают лишь наполовину. Судя по всему, шоураннеры получили задачу ориентироваться на подростковый и отчасти семейный контент. Кстати, наивность и мягкость сюжетной линии немного странно сочетается с откровенно взрослыми сценами, которые почему-то появляются в первых эпизодах.

Что касается главных героев, то наблюдать за ними интересно ровно до тех пор, пока они не пускаются в романтические перипетии, украшенные пустыми и скучными диалогами. Эти линии прописаны настолько плохо, что отдельные моменты хочется промотать. Кажется, любовными терзаниями не только привлекают подростковую аудиторию, но и растягивают материал, чтобы его хватило на второй сезон.

А вот моменты с самым младшим братом Боди всегда интересны, поскольку его персонаж больше всех увлечен мистическими событиями, связанными с ключами. Мальчика играет обаятельный юный актер Джексон Роберт Скотт (запомнился по эпизодической, но трогательной роли в ужастике It), который изображает искренний интерес и удивление при обнаружении магических тайн. В отличие от него, актеры, играющие старших брата и сестру, на все реагируют очень обыденно, не передавая внутренние страхи своих персонажей.

Вряд ли это звучит ободряюще, но сериал «Ключи Локков» становится увлекательным ближе к последним сериям. В них не только начинают раскрываться секреты, но также меняется подача съемок. Оказывается, две последние серии ставил Винченцо Натали – режиссер фильмов «Куб» (Cube) и «Химера» (Splice). Впрочем, финальные эпизоды, в которые Винченцо Натали добавляет темный окрас, шоураннеры тоже умудряются разбавлять скучными диалогами.

Некоторые обзорщики сравнивают «Ключи Локков» с «Очень странными делами» (Stranger Things), однако у сериалов мало общего. Разве что командная работа против злых сил, которая плохо действует в «Ключах Локков» – здесь хоть и собрано большое количество разных персонажей, но им не хватает харизмы, взаимодействия и шуток.