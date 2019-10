Рецензия на фильм «Холодная кровь» / Cold Blood Legacy

«Холодная кровь» (Cold Blood Legacy) – это новый фильм с Жаном Рено. События боевика происходят в США, хотя на самом деле многие сцены были отсняты в Украине. В кадре легко узнаются Карпаты, показанные оператором Тьерри Арбогастом. Он работал над лучшими фильмами Люка Бессона.

«Холодная кровь» / Cold Blood Legacy Жанр триллер, боевик

Режиссер Фредерик Петижан

В ролях Жан Рено (Генри), Сара Линд (Мелоди), Дэвид Гяси (Малькольм), Джо Андерсон (Каппа), Игорь Цишкевич (Девис), Саманта Бонд (жена покойного) и др.

Студии Ascot Elite Entertainment Group, Eastwest Productions, Eight 35

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Жан Рено играет наемного убийцу по имени Генри. После завершения одного задания он выбирает для себя жизнь отшельника в заснеженных горах. Зимой в этой местности можно встретить лишь зверей, но бывают и исключения. В лесу ломается снегоход туристки (ее играет канадская актриса Сара Линд), она получает опасные травмы при падении и успевает доползти до дома Генри. Человек, который привык убивать, спасает незнакомку. Хоть он и выхаживает ее, Генри не доверяет девушке, у которой при себе не было ни паспорта, ни мобильного, ни кредитной карты. Пока они пытаются поладить, за десятки километров от них полицейские ведут расследование убийства богатого бизнесмена, предпринимая попытки раскрыть запутанное дело.

«Холодная кровь» стала совместным проектом Франции и Украины. Работа над фильмом проходила на территории США и Канады, а самые живописные съемки были организованы в украинских Карпатах. Для того, чтобы показать линию главного героя, в Национальном парке «Синевир» даже построили деревянную хижину. Сцены, которые не требовали характерных пейзажных видов, снимали уже в Киеве.

Что забавно, действие триллера происходит в Америке, поэтому Карпаты зрителям преподносят в качестве заснеженных склонов штата Вашингтон. Более того, в одной из сцен в психиатрической больнице можно узнать хорошо известную нам резиденцию в Межигорье.

Режиссером картины, а также ее сценаристом, выступил француз Фредерик Петижан. Опыта в постановке полнометражного кино у Петижана не было, что довольно печально отразилось на качестве фильма «Холодная кровь». Лента длится всего полтора часа, и каждая минута ленты напоминает более известные (и более удачные) боевики. Жан Рено не спасает, а только усугубляет ситуацию, соглашаясь сыграть главную роль. Актер, увы, не так бодр, как раньше, а очередное перевоплощение Рено в наемного убийцу уже не вызывает былого восхищения.

Огорчает и то, что Фредерик Петижан очень поверхностно относится к раскрытию главных героев. Он использует старые и очень избитые приемы, пытаясь дать краткую характеристику персонажам. Так, наемный убийца читает и цитирует «Искусство войны» Сунь-Цзы. Полицейский, расследующий криминальное дело, ночует и питается на работе. А персонаж, ведущий слежку за главной героиней, демонстративно бросает мусор на тротуар. Когда же приходит время объяснить важные мотивы действующих лиц, режиссер скомкано подает события, упуская их суть.

При всем этом в фильме довольно неплохое начало. В нем практически нет слов, завязка подана с интригующей последовательностью. Все портится, когда сюжет замедляется и, как бы смешно это ни звучало, в нем появляются диалоги. Реплики персонажей довольно натянуты, а местами совсем нелепы. Еще хуже дела обстоят с концовкой – в сценарии ее детали плохо проработаны, кульминация с главными действующими лицами до ужаса предсказуема.

Сложно представить западного зрителя, которому придется по душе такое кино. Для нас же во время просмотра найдется одна забава – это возможность находить в кадре украинские реалии, плохо замаскированные под американский быт. Например, в хижине главного героя красуется шерстяной карпатский плед, а на рабочем месте за спиной у следователя стоит автомат с едой, где без труда можно разглядеть украинское печенье. Это уже не говоря о ресторане или полицейском участке, где неудачно подобранные локации как бы оправдываясь украшают флагом США.

Во всем этом профессиональным подходом отличается лишь операторская работа Тьерри Арбогаста (работал над фильмами Nikita, Leon, The Fifth Element, Lucy, Valerian and the City of a Thousand Planets). Он неоднократно демонстрирует величие Карпат, окутанных снегом, в которых уединился главный герой, отказавшийся от благ цивилизации.

К сожалению, мастерства Тьерри Арбогаста совсем не достаточно, чтобы перекрыть очевидные пробелы в сценарии. Как и присутствия Жана Рено в кадре, эксплуатирующего популярный образ киллера. Подобные фильмы были актуальны много лет назад и понемногу исчерпали себя, поэтому сюжет «Холодной крови» — это лишь набор клише.