Рецензия на фильм «Кролик Джоджо» / Jojo Rabbit

Фильм «Кролик Джоджо» (Jojo Rabbit) получил шесть номинаций на премию «Оскар». Он начинается как озорная комедия, высмеивающая фанатизм нацистов, и постепенно становится драматичным напоминанием о печальных последствиях военных действий. Картина очаровывает своей постановкой, выбором актеров и детским взглядом на мир.

«Кролик Джоджо» / Jojo Rabbit Жанр комедия, драма

Режиссер Тайка Вайтити

В ролях Роман Гриффин Дэвис (Йоханнес «Джоджо» Бетцлер), Скарлетт Йоханссон (Рози Бетцлер), Томасин Маккензи (Эльза Корр), Тайка Вайтити (воображаемый Адольф Гитлер), Сэм Рокуэлл (капитан Кленцендорф), Ребел Уилсон (фрейлейн Рам), Стивен Мерчант (капитан Дирц), Алфи Аллен (Финкель) и др.

Компании TSG Entertainment, Piki Films, Defender Films

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

События фильма происходят во время Второй мировой войны. Десятилетний мальчик Джоджо под влиянием пропаганды увлекается идеологией фашистской Германии. Он полон энтузиазма и желания стать настоящим нацистом, но чтобы продемонстрировать это, ему порой не хватает смелости. В моменты сомнений он общается с воображаемым другом – Адольфом Гитлером, который дает герою сомнительные наставления. Дабы доказать свою верность фюреру, Джоджо с присущей ему наивностью мечтает однажды найти и выдать властям еврея. Мальчик пока не догадывается, что вскоре по-настоящему встретит еврейскую девочку, и уж точно не может предсказать, как он себя поведет.

Фильм «Кролик Джоджо» вышел в удачный период, когда кинематограф волен высмеивать любую тему, особенно нацистские убеждения. Правда, для полноценной реализации этой идеи понадобилось несколько лет. Все началось в 2011 году, когда режиссер Тайка Вайтити вдохновился книгой «Небеса в клетку» Кристины Люненс и создал сценарий о мальчике, проходящем через взросление в условиях войны.

В оригинале история была довольно мрачной, поэтому Вайтити переписал ее, добавив характерную для него шутливую ноту. Тайка придумал воображаемого Гитлера, который является главному герою, и ребенок мысленно наделяет его дурашливо-нереалистичными качествами. Когда сценарий был готов, режиссера не поддержала ни одна кинокомпания, все единогласно отказались экранизировать фильм с фюрером.

Следующие годы Тайка Вайтити работал над лентами «Реальные упыри» (What We Do in the Shadows) и «Тор: Рагнарек (Thor: Ragnarok), наглядно демонстрирующими его чувство юмора. После успешных фильмов к режиссеру обратились представители Fox Searchlight Pictures – они вдруг воодушевились идеей снять «Кролика Джоджо» при условии, что Вайтити сам перевоплотится в Гитлера. Предложение было принято, и так появилась неожиданно трогательная картина, в которой комедия соседствует с военной драмой.

Манера съемки, насыщенность красок и постановка некоторых сцен в «Кролике Джоджо» непременно напомнят фильмы Уэса Андерсона, в которых существует своя безобидная реальность. В новой картине Тайка Вайтити пользуется похожими приемами, которые делают акцент на том, что история отображена глазами ребенка. От этого все вокруг лишь наполовину серьезно и отчасти смешливо.

Это наглядно подтверждает сам Вайтити, который игриво дурачится в кадре, тем самым высмеивая диктатора, не позволявшего себе проявления легкомысленного поведения. Но перед нами лишь воображаемый предводитель, посему с ним может случиться что угодно, даже непринужденный полет из окна.

Под сатиру в фильме попадают все последователи нацистской идеологии, поэтому действия некоторых персонажей доведены до абсурда. Бессмыслицу, пропагандируемую подрастающему поколению, по-разному представляют герои Ребел Уилсон и Сэма Рокуэлла, так что на долю этих актеров выпадает наибольшее количество шуток.

Из-за непринужденной подачи и дерзкого комизма может сложиться впечатление, что «Кролик Джоджо» – всего лишь несолидная комедия, которая будет жонглировать забавными моментами до конца фильма. Это не так. По мере развития сюжета военные действия напоминают о себе, а главный герой постепенно меняет мировоззрение, поэтому юношеская беззаботность не кажется вечной.

Хоть главный герой и привык общаться с воображаемым другом, его настоящей наставницей является мать. Ее играет Скарлетт Йоханссон, которая очаровательно вписывается в 1940-е годы и совершенно чудесно изображает своего персонажа. Все сцены, в которых появляется актриса, наполнены любовью к жизни, материнской заботой и чувством превосходства над установленным режимом. Даже если Йоханссон не получит «Оскар», сама номинация за лучшую роль второго плана уже отмечает ее вдохновляющую работу в ленте.

Также «Кролик Джоджо» может получить премии Академии в категориях лучший фильм, лучший адаптированный сценарий, лучшая работа художника, лучший дизайн костюмов и лучший монтаж. С последним вряд ли получится победа, так как некоторые сцены слегка выпадают из общего темпа, быстро переключаются между собой, а порой не всегда срабатывают в нужной драматичной или комедийной тональности.

Фильм действительно смонтирован не так задорно, как может показаться по трейлеру, но в конечном итоге это не делает его незадачливым. Во многих моментах существенно помогает музыка – это саундтрек авторства Майкла Джаккино (писал композиции для фильмов Marvel и мультфильма Coco). Также настроения добавляют немецкие версии песен «I Want To Hold Your Hand» The Beatles и «Heroes» Дэвида Боуи.

Как бы странно это ни звучало, но «Кролик Джоджо» с воображаемым диктатором – это симпатичное кино о взрослении и разочаровании в том, что казалось правильным. Фильм не показывает настоящий ужас нацизма, однако с помощью сатиры с детской непосредственностью проходится по идеологии, возводя ее в степень бессмысленности.