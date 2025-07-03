Opera 120 получила собственный ИИ-переводчик на 40 языков и улучшение безопасности

Обычно обновление веб-браузера — вещь обыденная, которая происходит раз в несколько недель и остается почти незаметной для пользователя. Но иногда случаются релизы, которые действительно заслуживают внимания. Именно такой случай имеем с Opera 120 — новой версией популярного браузера, которая уже доступна для загрузки. Команда разработчиков не просто улучшила мелочи, а добавила несколько важных функций, включая перевод на основе ИИ.

Итак, главной новинкой в Opera 120 стала встроенная система перевода на базе ИИ, которая поддерживает более 40 языков. Среди них есть и украинский. Чтобы активировать Opera Translate, нужно нажать кнопку в виде земного шара рядом с адресной строкой. Перевести язык сайта можно однократно или настроить автоматический перевод сайтов для определенных языков.

Особенность Opera Translate в том, что перевод обрабатывается без участия сторонних сервисов. Весь процесс происходит на европейских серверах Opera с помощью языковой модели от Lingvanex. Это позволяет сохранять конфиденциальность и не передавать никакой информации третьим лицам.

Также стоит заметить, что новейшая версия браузера теперь основана на Chromium 135. Это должно улучшить совместимость с современными веб-стандартами.

Кроме перевода, Opera 120 предлагает ряд других усовершенствований:

Лучшее управление паролями в обновленном всплывающем окне, что облегчит авторизацию на сайтах.

Улучшение режима Split Screen, который позволяет работать с несколькими сайтами одновременно в одном окне. Эти усовершенствования сделаны на базе запросов пользователей.

Расширение Tab Islands — функции группировки вкладок, которая делает навигацию более удобной.

Отдельного внимания заслуживает исправление критической уязвимости CVE-2025-6554 в движке JavaScript V8. Она потенциально может позволить злоумышленникам получить контроль над устройством. Новая версия браузера с этим успешно борется.

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Скачать Opera 120 можно с официального сайта проекта. Уже установленный браузер автоматически установит обновление после перезагрузки.

Вместе с тем, стоит заметить, что Opera Crypto Wallet прекращает свою работу. Кошелек будет иметь полную функциональность до 15 июля 2025 года. После этого пользователи будут иметь ограниченный доступ к своей фразе восстановления. Кошелек будет полностью удален 1 января 2026 года.

Напомним, недавно компания Opera Software запустила новый браузер под названием «Opera Air», который содержит интересные дополнения для «психического здоровья» пользователей и концентрации внимания.

Источник: pcworld