Рецензия на фильм «Кролик Петрик: Побег в город» / Peter Rabbit 2: The Runaway

В большой прокат вышел анимационно-игровой фильм «Кролик Петрик: Побег в город» (Peter Rabbit 2: The Runaway) – идеальное развлечение для детей младшего школьного возраста, которое также понравится их родителям. Да и всем, кто устал от мрачного кино.

«Кролик Петрик: Побег в город» / Peter Rabbit 2: The Runaway Жанр семейная комедия

Режиссер Уилл Глак

В ролях Донал Глисон (Томас Макгрегор), Роуз Бирн (Беатрис Поттер), Дэвид Ойелово (Найджел Бэзил Джонс), Джеймс Корден (кролик Питер), Марго Робби (Флопси), Элизабет Дебики (Мопси), Колин Муди (Бенджамин Банни) и др.

Студии Columbia Pictures, 2.0 Entertainment, Animal Logic

Год выпуска 2021

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Итак, модернизированная версия книг авторства Беатрис Поттер получила продолжение – студия Columbia Pictures выпустила вторую часть ленты об ушастом кролике в куртке, который постоянно создает проблемы людям (к слову, в украинском прокате его продолжают называть Петрик, а не Питер, как обозначено в оригинале истории).

Вообще фильм должен был выйти на большие экраны больше года назад, но пандемия отсрочила встречу с пушистым героем (премьеру перенесли с весны 2020 на лето 2021 года).

Вся прелесть истории из фильма Peter Rabbit 2: The Runaway в том, что в нее можно легко вникнуть даже без ознакомления с первой частью. Здесь сюжет построен вокруг жизни в пригороде, где в уютном деревенском поместье пятеро кроликов (и несколько других животных) соседствуют с молодой парой. Новоиспеченный фермер Томас и писательница Беа недавно поженились, а неугомонный кролик Питер решил остепениться, чтобы они могли спокойно сосуществовать (конфликт первого фильма строился на противостоянии Томаса и Питера, которые усердно портили друг другу жизнь).

Ситуация меняется, когда всю семью приглашают в Лондон – там Беа предлагают заключить контракт с крупным издателем, который сможет популяризировать ее сказку о кроликах, основанную на реальной жизни с ушастыми друзьями. Это хороший шанс, но радостная новость внезапно становится причиной раздора. Питер огорчен, что в нем видят лишь отрицательного персонажа. Он сбегает, чтобы переосмыслить свои поступки и одиноко болтается по городу, пока не встречает главаря местной банды. Теперь Питер может ввязаться в сомнительные дела, ведь мало кто верит в его благие намерения.

Примечательно, что главный герой встревает в передряги, однако теперь он видит разницу между невинными пакостями и плохими поступками, Питер даже чувствует вину за некоторые шалости. Видимо, сценаристы усвоили урок после негативной реакции зрителей на спорную сцену из первого фильма (кролик бросает в фермера ежевику, тот проглатывает ягоду и у мужчины наступает анафилактический шок) – во второй части нет ничего подобного.

Создатели действительно избегают спорных моментов, но оставляют задорную атмосферу фильма. Довольно весело наблюдать за тем, как четырехлапые герои ведут себя почти как люди, погружаясь в размышления и по-современному решая свои звериные дела. Вот кролик Питер бредет по лондонским улицам, предаваясь грусти под песню «Boulevard Of Broken Dreams» Green Day, а вот лис подбирает новую физическую активность, благодаря которой он подавляет пищевую агрессию. Есть здесь и поросенок-эстет, который следит за собой, отпуская комментарии о чужой внешности.

А чего только стоит шерсть кроликов – студия Animal Logic сделала меховой покров персонажей таким ворсистым, что такого зверя хочется потрогать за его пушистые уши. Благодаря такому эффекту, а также смешным выходкам животных, во время просмотра нет неприятного ощущения, что компьютерная анимация плохо сочетаются с живыми актерами.

Единственное, что отталкивает от фильма – это долгая и упрощенная завязка. У комедии довольно затянувшееся вступление ни о чем, из-за которого «Кролик Петрик: Побег в город» кажется уж очень простой и чересчур детской историей, в которой нет ничего, кроме милых говорящих животных, скачущих вокруг овощных грядок, и нервного фермера, переживающего за свой урожай.

К большой радости, фильм все же раскачивается и становится интересным. Взрослому зрителю придется немного поскучать во время вступительных сцен, но дальше он, как и дети, будет увлечен организацией хитрых побегов, преступными налетами на сухофрукты и слаженной командной работой, проделанной ради спасения друзей.

Ну и, конечно, здесь невозможно оторвать взгляд от локаций, где пробегают главные герои. Каждый тротуар, закоулок и магазин с цветным прилавком – это просто готовая открытка с безупречной английской эстетикой, которой можно наслаждаться отдельно от сюжета. Не менее чудесным здесь представлен пригород с аккуратным особняком, окруженным всевозможными цветами. Словом, в этом фильме, как и в экранизации истории о медвежонке Паддингтоне, создатели уделяют должное внимание деталям.

Во второй части фильма есть много добрых насмешек над жизнью взрослых людей. Кролики, подобно детям, по-своему интерпретируют рутину и подмечают действительно забавные мелочи (будь то бутылка шампанского в холодильнике, дожидающаяся особенного дня, или обычное мыло, которое стоит больших денег, но все равно привлекает покупателей лавандовым запахом).

Персонажи актеров Донала Глисона и Роуз Бирн бывают занудами, но и у них во втором фильме появляются конфликты со своей долей юмора. Они не могут устоять перед шармом издателя, поэтому стараются красоваться перед ним, а после и вовсе поддаются на уговоры о коммерциализации творчества.

В фильме «Кролик Петрик: Побег в город» есть все для того, чтобы и взрослые, и дети весело провели время в кинотеатре. Продолжение истории получилось легким и веселым развлечением, от которого не стоит требовать слишком многого.