Рецензия на фильм «Титан» / Titane

В украинский прокат выходит фильм-победитель Каннского кинофестиваля – боди-хоррор «Титан» (Titane) от режиссера Жюлии Дюкурно. Картина, мягко говоря, неоднозначная и вызывающая споры. У кого-то лента спровоцирует отвращение, а для кого-то она откроет новую волну франко-бельгийского кино с непредсказуемым сценарием.

«Титан» / Titane Жанр хоррор, фантастика, драма

Режиссер Жюлия Дюкурно

В ролях Агата Руссель (Алекса), Венсан Линдон (Венсан), Геранс Марилье (Жюстин), Бертран Бонелло (отец Алексы), Мириам Акеддиу (мать Адриена) и др.

Студии Kazak Productions, Frakas Productions, Arte France Cinéma

Год выпуска 2021

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Каннский международный кинофестиваль уже довольно давно принимает в свою программу провокационные фильмы, которые шокируют интимными сценами и физическим насилием. Здесь в свое время проходили показы самых вызывающих картин Гаспара Ноэ и Ларса фон Триера, с которых прямо посреди сеансов с возмущением уходили кинокритики.

Удивлять завсегдатаев Канн становится все сложнее, но в киноиндустрии все равно находятся молодые режиссеры, которые не только привлекают внимание рецензентов, но и получают одобрение со стороны бывалых кинематографистов. Француженка Жюлия Дюкурно — одна из таких сенсаций, которая обратила на себя внимание жюри основного конкурса – в 2021 году его возглавил американский режиссер Спайк Ли (чей голос решил, кому достанется «Золотая пальмовая ветвь»). Примечательно, что в рамках конкурса жюри также оценивало ленты Леоса Каракса, Пола Верховена, Франсуа Озона и Уэса Андерсона.

Описать сюжет картины в двух словах достаточно сложно, как и определить жанр, в котором снимает Жюлия Дюкурно. После показа на Каннском кинофестивале ее фильм окрестили боди-хоррором, однако к этому определению стоит добавить фантастику и драму о поиске себя. Но даже эти характеристики не могут полностью охарактеризовать направление «Титана», в котором происходит слишком много необъяснимых событий.

Главная героиня фильма – девушка Алекса, которая выросла без родительской любви. В детстве она попала в автомобильную аварию, из-за которой девочке вживили титановую пластину в голову. С тех пор Алекса испытывает влечение к металлу и плохо ладит с людьми. Однажды, когда к девушке начинает приставать назойливый поклонник, в ней пробуждается неконтролируемая агрессия и она превращается в убийцу. Кроме того, Алекса вступает в сексуальные отношения с автомобилем и обнаруживает, что она беременна.

И это только завязка, дальше нас ждет непредсказуемая и очень откровенная история, в которой сложно отыскать целостный финальный вывод. С уверенностью можно сказать лишь то, что это сюжет о трансформациях – физических и эмоциональных. В интервью изданию Slant Magazine Жюлия Дюкурно объяснила это так: «Чем меньше героиня становится похожа на человека, тем больше она соприкасается со своей человечностью».

По сути, главные события «Титана» начинаются, когда Алекса пытается скрыться от полиции, выдавая себя за пропавшего без вести парня. Здесь стоит отметить работу актрисы-дебютантки Агаты Руссель, которая принимает отсутствие запретов перед камерой и соглашается на съемки в сценах, где другие актеры чувствовали бы себя слишком уязвимо. Ее героиня, которая сперва кажется совершенно бесчувственной, постепенно ощущает очертания эмоций, однако ей приходится скрывать внутренние и внешние перемены.

Помимо Руссель, в кадре появляется еще один сломленный персонаж, который то ли разрушается, то ли возвращается к жизни – это начальник пожарной команды, тоскующий по сыну. Его играет знаменитый французский актер Венсан Линдон (снимался в фильме The Measure of a Man).

Вряд ли на Titane в кино пойдут зрители, которые предпочитают фантастику. Советовать картину любителям хорроров тоже нет смысла – здесь происходят ужасы, далекие от эффекта тревожного испуга. Многие сцены в фильме не имеют четкого объяснения (что характерно для авторского кино, не ограниченного рамками больших киностудий). Сравнения «Титана» с фильмами Дэвида Кроненберга, которые появились еще во время Каннского кинофестиваля, тоже обманчивы – в работе Жюлии Дюкурно гораздо больше парадоксов и пространства для толкований неоднозначной концовки.

Идти на Titane стоит, если искренне интересно, какой фильм получил «Золотую пальмовую ветвь», обогнав работы знаменитых режиссеров. Впечатления после просмотра будут крайне противоречивые – видимо, такого эффекта и добивалась Жюлия Дюкурно.