Рецензия на фильм «Ведьмы» / The Witches

К Хэллоуину в украинский прокат выходит ремейк фильма «Ведьмы» (The Witches) с Энн Хэтэуэй в роли злой колдуньи, которая ненавидит детей. Постановкой фантастической истории занимался Роберт Земекис, подаривший нам кинотрилогию «Назад в будущее» (Back To The Future). А среди продюсеров нового фильма оказались Гильермо дель Торо и Альфонсо Куарон. Довольно удивительно, что даже им не до конца удается преобразить абсурдный сюжет в экранную магию.

«Ведьмы» / The Witches Жанр фэнтези

Режиссер Роберт Земекис

В ролях Энн Хэтэуэй (мисс Эва Эрнст / Верховная Ведьма Мира), Октавия Спенсер (бабушка), Стэнли Туччи (мистер Стрингер), Джазир Бруно (главный герой), Крис Рок (голос главного героя, превратившегося в мышь), Джозетт Саймон (Зельда), Чарльз Эдвардс (мистер Дженкинс), Моргана Робинсон (миссис Дженкинс) и др.

Студии Warner Bros. Pictures, ImageMovers, Double Dare You (DDY)

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Сюжет истории о ведьмах, которые превращают детей в мышей, появился благодаря писателю Роальду Далю (он же автор сказочной повести «Чарли и шоколадная фабрика»). Книга стала классикой детской британской литературы, а в 1990-х по ее мотивам сняли семейную ленту с Анжеликой Хьюстон, сыгравшей повелительницу ведьм всего мира (эта же актриса вскоре стала лучшим экранным воплощением Мортиши Аддамс из The Addams Family). В те времена для съемок фильма гримеры по шесть часов работали над перевоплощением Хьюстон в горбатую лысую ведьму, а игрушечными мышами в кадре руководили кукловоды.

В 2008 году появились слухи о том, что Гильермо дель Торо заинтересован в собственной адаптации книги в формате кукольной анимации. После этого со стороны режиссера не было никаких новостей, десять лет спустя оказалось, что задумка новых «Ведьм» все еще в силе, однако планы на нее несколько изменились. Во-первых, Гильермо дель Торо перешел в статус продюсера, объединив свои силы с Альфонсо Куароном, и лично приложил руку к созданию сценария. Во-вторых, режиссером проекта был назначен Роберт Земекис, у которого вместо кукол были задействованы актеры и компьютерная графика.

К слову, Роберт Земекис тоже поучаствовал в написании сценария, придерживаясь финала, который написал Роальд Даль. Однако в его ремейке есть несколько заметных корректировок. Так, действия нового фильма происходят на Юге США, а главными героями становятся темнокожие американцы (в оригинале события происходили в Англии и Норвегии).

Итак, «Ведьмы» Земекиса переносят зрителей в 1968 год. Главный герой теряет родителей в автокатастрофе и переезжает жить к своей бабушке (Октавия Спенсер). Она всячески подбадривает внука, возвращая интерес мальчика к повседневным мелочам. Когда жизнь начинает налаживаться, герой встречает подозрительную женщину в закрытой одежде, которая настойчиво предлагает ребенку конфету. После происшедшего бабушка довольно неожиданно проявляет себя знатоком колдовских дел и просит внука остерегаться ведьм. Оказывается, ведьмы не только живут рядом с людьми, но и тщательно маскируют свою неприглядную внешность. И, что хуже всего, они ненавидят детей, мечтая превратить их в животных. Именно этим собирается заняться Верховная Ведьма Мира (Энн Хэтэуэй), организовавшая большой съезд нечистой силы в респектабельном отеле.

Создатели фильма открыто не поднимают проблему расовых отношений того периода (фильм все же нацелен на детскую аудиторию), а лишь намекают об этом устами героини Октавии Спенсер, которая озвучивает адаптированный бэкграунд истории от сценаристов. Спенсер, к слову, удачно берет на себя роль заботливой бабушки, которая располагает внука к себе беседами и музыкальными пластинками. Ее стараниями на фоне очень кстати звучит песня «Reach Out I’ll Be There» группы Four Tops (композицию можно услышать и в трейлере), которая погружает зрителя в атмосферу 60-х.

Дальше фильм набирает колдовские обороты, уделяя внимание описанию безобразной внешности ведьм и тому, как они умудряются скрывать свою сущность от этого мира. Трансформацию подчеркивают костюмеры фильма, которые выбирают для Энн Хэтэуэй и ее свиты довольно яркие и вычурные наряды. Хэтэуэй манерно вышагивает в остроносых туфлях и почесывает голову под пышным париком, произнося злобные речи. Всю прелесть ее стараний нам не услышать из-за дубляжа, в оригинале актриса говорит с акцентом, растягивая английские слова. Актерскую игру Энн Хэтэуэй дополняет компьютерная графика, благодаря которой у Верховной Ведьмы Мира появляется улыбка до ушей, напоминая жуткую версию Чеширского Кота.

С помощью компьютерной графики появляются и мыши, которые активно участвуют в событиях фильма. Естественно, для юных зрителей они будут более интересны, чем игрушечные грызуны из старой ленты. Также компьютерная графика заменила большинство декораций, благодаря чему в новом фильме видны изысканные интерьеры отеля.

Все вместе взятое порой не может заглушить некую абсурдность сюжета, даже с учетом того, что перед нами разворачивается весьма магическая история. Возможно, дело как раз в оригинале книги, где сборище ведьм бесчинствовало над детьми, а одна бабушка была уж очень наслышана об их происках. Тем не менее, эту несообразность моментами удается сделать волшебной благодаря музыке композитора Алана Сильвестри (написал саундтрек для фильмов Back to the Future, Forrest Gump, The Avengers).

Каким бы странным ни был новый фильм «Ведьмы», это пока что самое зрелищное из того, что можно посмотреть в кинотеатрах. В США, к слову, фильм под конец октября появился на HBO Max, у нас же есть возможность увидеть его на больших экранах.