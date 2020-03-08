Рецензия на фильм «Вперед» / Onward

«Вперед» (Onward) стал 22-м анимационным фильмом, выпущенным Pixar Animation Studios. Его можно описать как жанровую смесь роуд-муви и городского фэнтези, где центральное место занимает трогательная семейная история двух братьев. Главные герои, кстати, вовсе не люди, а эльфы, внезапно открывшие для себя существование магии.

«Вперед» / Onward Жанр мультфильм

Режиссер Дэн Скэнлон

В ролях Том Холланд (Иэн Лайтфут), Крис Прэтт (Барли Лайтфут), Джулия Луи-Дрейфус (Лорел Лайтфут), Лина Уэйт (Спектр), Октавия Спенсер (Кори) и др.

Компании Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

История происходит в мире, населенном кентаврами, циклопами, драконами и даже мантикорами. Похоже на реальность из волшебной сказки, но на самом деле все эти существа ведут обычную жизнь, пользуясь благами цивилизации и преодолевая повседневные трудности.

Так, например, подросток-эльф Иэн чувствует себя неловко в школе, страдая от собственной нерешительности, а его старший брат Барли ведет себя как чудаковатый гик, помешанный на своем автомобиле. В день 16-летия Иэна герои получают подарок от покойного отца, полностью меняющий их представление о жизни. Во-первых, братья узнают, что магия на самом деле существует. Во-вторых, у них появляется шанс провести один день в компании любимого папы. Для этого им нужно понять, как использовать заклинание, которое поможет воскресить родителя, а также научиться взаимодействовать между собой.

Создателем истории выступил режиссер Дэн Скэнлон (работал над мультфильмом Monsters University). Он написал сценарий, в основу которого вложил очень личные воспоминания о дружбе с братом, которая налаживалась после смерти их отца. Серьезность темы, поставленной в центр мультфильма, не должна отталкивать того, кто собрался повести на мультфильм ребенка. На самом деле «Вперед» показывает многие моменты образно, используя магию, поэтому в нем нет ничего, что может напугать или же сильно огорчить юного зрителя.

Начало истории тоже не обременяет, все начинается довольно задорно. Режиссер Скэнлон обыгрывает то, как наука и развивающиеся технологии вытеснили все волшебство. Это станет поводом для шуток, которые будут попадаться в сюжете до самого финала мультфильма. К тому же история буквально пестрит разнообразными персонажами, которые ведут себя точь-в-точь как люди, игнорируя свои копыта или, скажем, наличие крыльев.

В какой-то момент «Вперед» становится настоящим анимированным роуд-муви, где есть место для погонь, исследований незапланированных маршрутов и, как это часто бывает, душевных бесед, навеянных пережитыми приключениями. Кажется, что цель, которой задались главные герои, поможет быстро пройтись по событиям и заодно развеселит зрителей любого возраста. Так и есть, но при этом сценарий Дэна Скэнлона довольно чутко и осторожно подводит финал истории к трогательному выводу, касающемуся семьи. Задумка сценария настолько хороша, что мультфильму хочется простить любые несовершенства.

Что касается недостатков, то против нового мультфильма Pixar сыграло то, что студия ранее уже выпускала достойные мультфильмы, местами перекликающиеся с новой работой, да еще и с более удачным стилем анимации. Увы, не все события из «Вперед» одинаково увлекательные, но, к счастью, все они ведут к интересной развязке.

А вот чего раньше не было в анимационных фильмах Pixar, так это ЛГБТ-персонажей. В мультфильме «Вперед» такой герой появляется впервые – это полицейская-циклоп по имени Спектр, которую братья-эльфы встретят на своем пути. Если честно, ее история в сюжете скорее условная, нежели четко обозначенная. Не зная о том, какой смысл создатели вкладывают в ее персонажа, зритель попросту упустит это из виду, запомнив лишь представителя правоохранительных органов, пытающегося разобраться с подозрительными водителями. На самопрезентацию или какую-либо историю у Спектра времени попросту нет.

В целом мультфильм похож на квест, который проходят главные герои, попутно раскрывая свои лучшие черты и осознавая ценность близких. Смотреть «Вперед» точно стоит, даже если анимация на первый взгляд не вызывает восторга.