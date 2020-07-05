Рецензия на сериал Warrior Nun / «Монахиня-воин»

Если при словосочетании «монахини-воины», ваше воображение рисует отряд затянутых в латекс сексапильных девушек, вооруженных разнообразным холодным и огнестрельным оружием, то сериал Warrior Nun от Netflix вам явно не понравится. Здесь монахини одеваются скромно и действительно похожи на настоящих монахинь, хотя в том, что касается разнообразного оружия…

Warrior Nun / «Монахиня-воин» Жанр комиксы, мистика

Создатель Саймон Бэрри

В ролях Альба Баптиста (Ава Сильва), Тоя Тернер (Шотган Мэри), Лорена Андреа (сестра Лилит), Кристина Тонтери-Янг (сестра Беатрис), Текла Рютен (Джиллиан Сальвиус), Оливия Делькан (сестра Камила), Жоаким ди Алмейда (кардинал Дуретти), Сильвия Де Фанти (мать Суперион), Эмилио Сакраи (Джей Си) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2020

Серий 10

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Изначально, еще в начале 2010-х гг., экранизация комикса Бена Данна Warrior Nun Areala (1994 – 2003) планировалась в виде полнометражного фильма. Мало того — целой трилогией, к работе над которой привлекли как автора оригинального комикса, так и концепт-дизайнеров, участвовавших в процессе создания The Hobbit, Spiderman 2 и X-Men: Days of Future Past. Производством должна была заняться канадская студия Perfect Circle Productions, но картина попала в производственный ад, а затем и сама студия прекратила свое существование. В 2018 г. права на экранизацию приобрел Netflix, пригласивший на должность шоураннера канадца Саймона Бэрри, известного по работе над паранормальными сериалами Continuum, Van Helsing, Ghost Wars и детективным Bad Blood. Кроме того, Бэрри стал эксклюзивным продюсером шоу, а его компания Reality Distortion Field занялась съемками сериала.

От оригинального комикса Warrior Nun Areala в сериале Warrior Nun остался Орден Крестовидного Меча; неуязвимые Монахини-воины, с XII века передающие друг другу ангельский нимб, дающий им суперспособности; и демонические силы, с которыми они сражаются. Основная же история иная. Главная героиня сериала – 19-летняя девушка-паралитик Ава (Ева, как это предсказуемо!), которая получает нимб совершенно случайно, после смерти предыдущей Монахини-воина. Пикантность ситуации придает и тот факт, что в момент получения нимба Ава тоже мертва. Ангельский металл оживляет девушку и наделяет ее необычными способностями, которым она сначала радуется, а после начинает тяготиться. Кроме того, Аву преследуют сразу несколько групп людей, и не только людей. И, конечно же, в ней заинтересована Церковь.

В отличие от оригинального комикса, в котором все инкарнации Ареалы в разные времена одевались как раз в том стиле, который рисует ваше воображение при словосочетании «монахиня-воин», в Warrior Nun все, несмотря на рейтинг 16+, намного скромнее. Монахини носят монашеские робы, ведут себя скромно, проводят время в тренировках и молитвах. Ава, которая всю свою жизнь была прикована к постели, совсем не жаждет затворничества: молодая девушка хочет хотя бы попробовать, что такое жизнь. Да она и в Бога-то не верит. Она отказывается становиться следующей Монахиней-воином и бежит из Ордена, проводя время в ночных клубах, на вечеринках и т.д. Только от предназначения не убежать.

Экранизация Warrior Nun – это еще одна вариация на тему Buffy the Vampire Slayer. Молодая девушка получает силы, о которых не просила, и оказывается втянута в войну, о которой не подозревала. По большому счету, весь первый сезон сериала посвящен принятию Авой самой себя и поиску новой семьи, которой для нее станет Орден Крестовидного Меча и сестры-монахини.

Проблема сериала в том, что выглядит он очень просто. Здесь банальная, предсказуемая экспозиция и очень простые диалоги, которые не спасает даже вклинивающийся в самые неожиданные моменты внутренний голос Авы. Характеры сестер-монахинь и самой Авы прописаны очень условно, буквально парой черт. Причем самой живой из сестер выглядит даже не Ава, а вооруженная двумя шотганами сестра Мэри. Добавьте к вышесказанному отсутствие положительных мужских персонажей, очень невнятную постановку драк, слабые спецэффекты, оборванные в никуда сюжетные линии (куда делся парень Авы, которого она обхаживала полсезона?!) и общую затянутость (это при том, что каждая серия имеет хронометраж около 40 минут).

Казалось бы, это шоу можно с чистой совестью пропустить, тем не менее, у Warrior Nun есть несколько неоспоримых плюсов. И главный из них – локации, в которых происходили съемки. Красивейшие испанские города Ронда, Антекера, Малага и Севилья. Сейчас, когда из-за эпидемии COVID-19 возможности туризма ограничены, побывать в Испании хотя бы на такой манер очень приятно. Второй плюс сериала – исполнительница главной роли, португальская актриса Альба Баптиста. Да, она еще неопытна и играет, скажем так, средненько, зато она очень мила и похожа на юную версию одновременно Эллен Пейдж и Эмилии Кларк. Ну и третий плюс – неожиданный твист в финале, ставящий всю историю Ордена Крестовидного Меча, которую нам рассказывали на протяжении девяти серий, с ног на голову. Впрочем, если второй сезон шоу не состоится, такой финал просто повиснет в воздухе.

В соответствии с модными современными тенденциями, Warrior Nun — очень феминистский сериал. Он в первую очередь о сильных женщинах, которые не нуждаются в мужчинах, мало того, оказывается, все это время они борются как раз против мужского доминирования и обмана. Обидно, что в соответствии с этой тенденцией в сериале нет ни одного положительного мужского персонажа. Это уже становится не смешно. Условно положительным является парень Авы, за которым она приударяет первые пять серий, но после шестой он просто растворяется в воздухе.

Несмотря на все вышесказанное, я без особых проблем досмотрел Warrior Nun до финальных титров. Да, это явно не шедевр, но на безрыбье, как говорится…