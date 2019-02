Рецензия на фильм Alita: Battle Angel / «Алита: Боевой ангел»

Alita: Battle Angel стоит смотреть исключительно в 3D и на как можно большем экране. Иначе просто не имеет смысла, ведь основные достоинства «Боевого ангела» – это великолепная визуализация, образцовое 3D и действительно классная постановка драк.

Alita: Battle Angel / «Алита: Боевой ангел» Жанр фантастика, боевик

Режиссер Роберт Родригес

В ролях Роза Салазар (Алита), Кристоф Вальц (доктор Дайсон Идо), Дженнифер Коннелли (доктор Кирен), Махершала Али (Вектор), Эд Скрейн (Запан), Киан Джонсон (Хьюго), Мишель Родригес (Гелда) и др.

Студии 20th Century Fox, Lightstorm Entertainment

Год выпуска 2019

Сайты IMDb

Прокатчики совершенно неслучайно выпустили Alita: Battle Angel прямиком ко Дню Святого Валентина. Вместо мрачной киберпанковской истории, переполненной гипержестокостью и вычурными философскими размышлениями, Роберт Родригес и Джеймс Кэмерон, выпятив романтические элементы одноименного аниме и манги, превратили «Алиту» в фантастическую версию «Ромео и Джульетты». Что ж, такое прочтение тоже имеет полное право на существование, особенно учитывая влюбчивость нашего боевого киборга в последующих томах манги. Более того, буквальная экранизация манги получила бы рейтинг даже не 18+, а какой-нибудь 21+, и на нее точно не стоило бы идти с… [здесь должно быть гендерно-нейтральное определение субъекта романтического интереса].

Оригинальная манга Battle Angel Alita, известная также как Gunnm (銃夢 Ganmu, буквально «Сны оружия»), выходила в 1990–95 г. Считающиеся каноническими два первых тома, собственно, и легшие в основу голливудской киноадаптации, рассказывают достаточно простую историю страдающей амнезией девочки-киборга, которая, став охотницей за преступниками, крушит черепа плохих парней. Автор манги Юкито Кисиро вынужден был переделать свою историю под требования заказчика, поэтому именно первые два тома – это совсем не то, что автор задумывал изначально. В дальнейшем тон истории и главная героиня меняются, в манге появляется больше социальных и философских мотивов… И больше текста, ведь, если честно, в первых томах нередки развороты совсем без реплик, да и стиль рисовки в них достаточно небрежный.

Собственно, та история, которую Юкито Кисиро хотел рассказать с самого начала, стартует с шестого тома манги, вот только закончить ее он не смог. В силу личных причин автор резко прервал работу над Battle Angel Alita в девятом томе, добавив напоследок слезливый хэппи-энд. Впрочем, это не помешало ему через шесть лет вернуться к любимому персонажу, запустив прямое продолжение Battle Angel Alita: Last Order, отменяющее последнюю главу и эпилог оригинальной манги. Last Order издавался с 2000 по 2014 г. и насчитывает 15 томов, против 9 томов у Battle Angel Alita. Прямо сейчас выходит продолжение серии Battle Angel Alita: Mars Chronicle (2014–), содержащее уже шесть томов и рассказывающее, в том числе, о детстве Алиты. Учитывая спин-оффы, манга про Алиту и мир XXVI столетия выходит практически без перерывов уже 27 лет. Существует также двухсерийное аниме Battle Angel Alita (1993), представляющее собой смягченную версию двух первых томов манги, с некоторыми новыми персонажами и сюжетными линиями.

Собственно, текущая голливудская киноадаптация основана в большей мере на аниме, чем на первых двух томах манги, хотя некоторые эпизоды, тот же моторболл, взяты из 3-5 тома, а воспоминания Алиты о ее прошлом и вовсе относятся к 8-9 книгам. Аниме само по себе является несколько упрощенной и облегченной версией манги, с намного меньшим уровнем жестокости и насилия. В киноверсии количество крови, мозгов и кишок и вовсе «скрутили» почти до нуля, сам мир Свалки сделали более комфортным для жизни, а его обитателей — более человечными, в прямом смысле этого слова. Дело в том, что в оригинальной манге чистых людей на Свалке практически нет, все имеют те или иные киберусовершенствования, от банальной замены рук до полностью искусственных тел. Впрочем, не могу сказать, что это пошло фильму во вред.

Итак, середина XXVI века. Свалка – город, построенный на продуктах жизнедеятельности последнего летающего города Земли, Тифереса. Все, что есть на Свалке – это мусор, в прямом смысле слова падающий с небес. Жизнь в городе строго контролируется. Огнестрельное оружие запрещено, полеты запрещены, попытки пробраться в небесный город строго запрещены. Доктор Идо содержит клинику для людей и киборгов, живущих на Свалке, и ищет запчасти для ремонта ее обитателей. Во время одной из таких вылазок он находит торс девочки-киборга с еще работающим мозгом, решает оживить ее и дать ей тело. Алита, получившая имя умершей дочери доктора (в манге это была кошка, и вся история с дочерью выглядит слишком уж слащаво), ничего не помнит о своем прошлом, хотя ее мозг еще хранит приемы боевого искусства киборгов, забытого триста лет назад, во время Великой войны. Алита – девочка-подросток, который заново знакомится с миром, с людьми, ищет свое предназначение и, конечно же, влюбляется.

Пожалуй, одно из главных отличий фильма Alita: Battle Angel от оригинальной манги – характер Алиты. Да, в двух первых томах она еще очень наивная, очень правильная девочка, но в целом у нее характер бунтарки. Она делает многое наперекор всем, в том числе и своему отцу. Кстати, в оригинале отношения Идо и Алиты – это не только отношения отца и дочери; доктор, как и Пигмалион, ощущает в том числе и влюбленность в свою Галатею (во избежание обвинений в пропаганде педофилии эту линию из фильма решили убрать). Так вот, от бунтарского характера Алиты в голливудской версии не осталось практически ничего. Она, как пионерка или персонаж фан-фиков, слишком положительная, слишком правильная, прямо-таки «гостья из будущего» в мире постапокалипсиса. Единственная сцена, в которой Алита решает показать себя – это драка в баре, и она просто прекрасна, хотя некоторых персонажей манги, той же Коёми, очень важной для сюжета в дальнейшем, мы в ней явно недосчитались.

Вообще, большинство канонических эпизодов и предметов из манги и аниме перенесены в фильм очень близко к оригиналу. Даже нелепый реактивный молот доктора Идо, мягко говоря, странный дизайн роботов-администраторов и как будто выдернутые из видеоигры защитные лезвия-дробилки Тифереса. А вот противники Алиты – это скорее сборные образы всех злодеев, которых ей пришлось убить на протяжении 2300 страниц манги.

Изначально экранизацией Battle Angel Alita хотел заняться сам Джеймс Кэмерон, вынашивавший эту идею на протяжении десятилетий, но в итоге маэстро, занятый сейчас Avatar 2 и Avatar 3, уступил режиссерское кресло Роберту Родригесу, собаку съевшему на зрелищных боевиках. Впрочем, Кэмерон остался продюсером и сценаристом картины. И хотя последние работы Родригеса впечатляют уже не так, как его рание фильмы, вспомним хотя бы очень слабый Sin City: A Dame to Kill For, мы ждали от автора El Mariachi, Desperado, From Dusk Till Dawn, Sin City и Machete взрывного action, и мы его получили.

Боевые сцены в Alita: Battle Angel поставлены просто отменно. Все та же драка в баре, драка Идо и Алиты с Грюишкой и его бандой, сцены моторболла. За боевой хореографией просто приятно наблюдать. Кроме того, Alita – это один из немногих в последнее время фильмов, изначально снятых в 3D, а не конвертированных постфактум. И это действительно ощущается.

Как ощущается и бюджет, вложенный в компьютерную графику. От актрисы Розы Салазар, исполняющей роль Алиты, в фильме почти ничего, кроме богатой мимики, не осталось – это скорее персонаж компьютерной игры, чем живой актер. Впрочем, благодаря мимике Салазар и стараниям аниматоров героиня получилась невероятно живой, симпатичной и чрезвычайно милой. И хотя в роликах казалось, что преувеличенно большие глаза Алиты сделают персонажа несколько жутковатым (напоминая о пресловутой «зловещей долине»), на деле эта аллегория с юностью и наивностью героини вполне уместна и даже придает девушке-киборгу дополнительный шарм.

Создателям фильма удалось затянуть в картину сразу трех обладателей премии «Оскар», впрочем, то, как авторы распорядились таким богатством, несколько обескураживает. И хотя невероятно талантливый Кристоф Вальц пытается вытянуть из своей, ставшей чрезмерно слащавой роли (минус романтическая линия, плюс совершенно ненужная линия с женой) хоть что-то, ему, если честно, играть здесь нечего. Как персонаж Идо должен раскрыться в сиквеле, если таковой случится, здесь же ему отведена очень простая функция отцовской фигуры. Еще хуже обстоят дела с героями Дженнифер Коннелли и Махершалы Али. Без первой можно было бы вообще обойтись, она появляется из ниоткуда и в никуда же и исчезает. А второго превратили из самостоятельного и достаточно интересного героя, действующего в том числе и в последующих томах манги, в странный мобильный телефон, по которому главный злодей фильма, остающийся за кулисами доктор Нова (опять-таки, персонаж из поздних томов манги), общается с Алитой. Очень обидно за Коннелли и Али, они действительно очень хорошие актеры и не заслуживают того, чтобы их использовали в качестве мебели.

Впрочем, на проблемы с кастингом, смятые сюжетные линии, слишком схематичных персонажей, чрезмерную слащавость некоторых сцен в случае с Alita: Battle Angel можно закрыть глаза. За фантастически красивую картинку, отличные боевые сцены и невероятно милую героиню этому фильму можно простить вообще все. Очень хочется, чтобы Alita, чей бюджет перевалил за $170 млн., окупилась, и мы увидели бы продолжение этой истории. Может быть, чуть более взрослое и серьезное.