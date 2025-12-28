Рецензия на фильм "Анаконда" / Anaconda

25 декабря после длиннющей паузы на большие экраны вернулась франшиза «Анаконда», а вместе с ней — огромная, словно тот динозавр, рептилия, готовая полакомиться очередной компанией голливудских звезд. Новейшая версия позиционируется как метаперезапуск разгромленного критиками, но успешного в прокате и в итоге культового одноименного ужастика 1997 года с Айс Кьюбом и Дженнифер Лопес. Как беготня по джунглям от гигантской компьютерной змеи выглядит сегодня — намерены поделиться мыслями прямо сейчас.

Плюсы: присутствие смешных эпизодов и сцен; хороший актерский состав, который не бездельничает; честность создателей по отношению к зрителю и смена тональности в сторону комедии пошли на пользу; любовное письмо к хоррорам приятно ласкает киноманский глаз; ностальгические камео; Минусы: общая незатейливость и непритязательность; перегибы с придурковатостью; присутствие анаконды ничегошеньки не дает этой истории и этой комедии; хотелось бы побольше действительно смешных сцен; 6 /10 Оценка

«Анаконда» / Anaconda

Жанр приключенческий экшн, комедийный хоррор

режиссёр Том Гормикэн

В ролях Джек Блэк, Пол Радд, Стив Зан, Тэнди Ньютон, Даниэла Мельхиор, Селтон Мелу, Айони Скай, Бен Ловсон

Год выпуска 2025

Когда-то в детстве лучшие друзья Грифф, Даг, Кенни и Клэр болели кинематографом и мечтали снимать сами. Но судьба распорядилась по-другому: Даг так и не связал себя с делом своей жизни, вместо этого снимая свадьбы, а максимальным успехом в карьере Гриффа остается незначительная роль в нескольких эпизодах полицейского процедурала S.W.A.T. (2017-2025). Кенни вообще никак не может выйти победителем в борьбе с зеленым змием, да и Клэр признается, что в ее жизни сейчас тотальный беспорядок.

Но когда Грифф торжественно сообщает, что получил права на «Анаконду», компания в тот же миг берет кредит в банке, собирает манатки и отправляется в Бразилию, чтобы снять пусть любительский, но лучший в мире фильм. «Духовный сиквел», по версии Дага. Неудачники, которых одолевает кризис среднего возраста, наконец имеют возможность воплотить свою давнюю мечту. Вот только они не учли, что в неприветливых амазонских джунглях их ждет настоящая кровожадная тварь.

Оригинальная «Анаконда» притворялась серьезным фильмом ужасов, хотя во многих аспектах была смехотворной, отхватив охапку номинаций на «Золотую малину». Как бы там ни было, лента приобрела культовый статус и породила целый ряд продолжений. За ней последовали сиквелы один абсурднее другого. А кульминацией извечной борьбы суетливых болванчиков с неугомонным пресмыкающимся стал кроссовер десятилетней давности «Лейк Плэсид против Анаконды», который соединил на экране собственно саму змеюку и крокодила из озера страха. Для справки — сейчас это чудо кинематографа, о котором вы вряд ли когда-либо слышали, имеет оценку 3,2 балла на портале IMDb.

Вообще киношники с ограниченными ресурсами, ну прямо как герои нашего фильма, страх как любят снимать низкопробные ужастики про всякую враждебно настроенную речную или морскую нечисть. Проблема в том, что далеко не каждый из них — Стивен Спилберг. В 2012-м, например, если мы говорим именно об анаконде как антагонисте, наш здравый смысл и красоток модельной внешности в купальниках атаковала чупакабра под названием пираньяконда: одноименный «шедевр» проявил себя аж на 2,9 на IMDb. В прошлом году свой римейк голливудской нетленки выпустили китайцы, но все указывает на то, что дела там не намного лучше.

Создатели новой «Анаконды» во главе с режиссером Томом Гормикэном пошли, пожалуй, единственно правильным путем и сразу сбросили со своего детища клеймо серьезных ужасов, очертив кино как придурковатую комедию. Джек Блэк с Пумбой на шее, который засветился еще в трейлере, не даст соврать. То есть все здесь без всяких сомнений лишены амбиций изображать из себя искусных хоррормейкеров — последних нынче и без того хватает.

Предыдущий фильм Гормикэна «Невыносимое бремя огромного таланта» (2022) с неподражаемым Николасом Кейджем и вездесущим Педро Паскалем, что называется, выстрелил. Не в последнюю очередь благодаря своему метаироническому контексту. На этот раз американский кинодел попытался войти в одну и ту же реку во второй раз, и фрагментарно ему даже удалось.

Причем воплощает свой замысел постановщик не слишком элегантно — в одной из сцен кто-то из статистов прямым текстом озвучивает, мол, да, признаем, что у нас в Голливуде нехватка идей. Так что пока ничего не остается, кроме как плодить вторичность и выжимать соки из старых наработок, штампуя сиквелы, риквелы, приквелы, духовные перезапуски, перезагрузки, ребуты, римейки, переосмысления, метаперезапуски и еще бог знает какое приспособленчество к неутешительным реалиям, замаскированное под очередное модное словечко.

Но в этом конкретном случае авторы по крайней мере честны с самими собой и со зрителем. Их негласное обоснование существования ленты железобетонно, и заключается оно в старом добром призыве «проведите, насколько это возможно, весело время в кино». Пусть для нашего смеха здесь и прибегают к непритязательности юмора и дешевой ностальгии.

Да, Джек Блэк, который требует у Стива Зана надзюрить на него (не спрашивайте), это смешно. В основном из-за той энергетики, которую дают сцене актеры. А вышеупомянутый Джек Блэк со свиньей — уже немного перебор.

Киноманскому же глазу будет приятно здешнее, опять же, корявое, но искреннее признание в любви кинематографу, в частности жанру хоррор, транслируемое через главных героев. Те вспоминают, как непрерывно пугались до 4 утра классическими ужастиками в подвале дома, а «Техасская резня бензопилой» (1974) у них стояла на повторе. Благодаря свежей идее, придающей глубины их будущему шедевру, экранные киношники претендуют на звание «белого Джордана Пила». А как насчет романтической аллюзии на «Чужого»?

Плохо нарисованная рептилия в этом случае — не баг, а фича. Проще говоря, это ничто иное, как дань уважения оригиналу, где ползучая тварь была еще тем куском резины.

Пол Радд в этой метареальности вдохновенно изображает неудачника, который не годится даже для камео в медицинском сериале — тут можно вспомнить «Гарольд и Кумар уходят в отрыв» (2004), где с эпизодом в больнице блестяще справился Райан Рейнольдс. Джеку Блэку после двух «Джуманджи» (2017, 2029), и Стиву Зану после «Идеального побега» (2009) разгуливать по джунглям не привыкать. А Тенди Ньютон гармонично дополняет мужскую компанию влюбленных в кино идиотов и разбавляет ее толикой здравого смысла.

Если рассматривать «Анаконду» комплексно, фильм звезд с неба явно не хватает. Это простая и даже примитивная комедия, такой себе веселый бред, который выветривается из головы еще на выходе из кинотеатра. Фильм способен порадовать разве точечно, лишь бы этого было достаточно для похода в кино в наши неспокойные времена.