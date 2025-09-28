Рецензия на сериал "Чужой: Земля" / Alien: Earth

С 12 августа по 23 сентября на платформах FX на Hulu и Disney+ транслировался научно-фантастический сериал ужасов «Чужой: Земля», являющийся приквелом к оригинальному «Чужому» (1979) Ридли Скотта. Перед выходом шоу на экраны мы подробно вспоминали, как развивалась франшиза на протяжении четырех с половиной десятилетий, а сегодня пришло время подытожить, насколько свежий взгляд на кислотную тварь предлагает шоураннер Ной Хоули и есть ли основания полагать, что выбранный им подход уместен и будет интересен зрителю.

Плюсы: достаточное количество увлекательных эпизодов и сцен; вопреки недостаткам сериал реально затягивает; попытка создателей идти собственным путем наряду с уважительным отношением к культовым предшественникам; технически — прилично, хотя и ничего выдающегося; присутствуют ссылки и аллюзии на классические ленты (высокомерного любителя вечеринок на историческую тематику недаром разорвало пополам, кот); Минусы: сюжетная линия детей и в частности главной героини выглядит сомнительно; достаточное количество кринжовых моментов; колоссальные проседания повествования, много скуки; кому-то не хватит присутствия собственно ксеноморфа и экшена; отсутствие персонажей, за которых возникает желание болеть; другие почвары не удивляют, а глаз-осьминог это вообще что-то непонятное; 6.5 /10 Оценка

«Чужой: Земля» / Alien: Earth

Жанр научно-фантастический хоррор

режиссёр Ной Хоули

В ролях Сидни Чендлер, Алекс Лютер, Сэмюэл Бленкин, Тимоти Олифант, Бабу Сизей, Адарш Гурав, Кит Янг, Эрана Джеймс, Лили Ньюмарк, Эсси Дэвис, Джонатан Аджаи, Дэвид Рисдал, Адриан Эдмондсон, Мо Бар-Эл

Премьера FX на Hulu

Год выпуска 2025

За два года до того, как слюнявому космическому чудовищу не посчастливилось познакомиться со своим ночным ужасом в лице Эллен Рипли, космический корабль «Мажино» держит курс на Землю в рамках 65-летней миссии компании «Вейланд-Ютани». На борту образовался настоящий бестиарий с разнообразной инопланетной фауной, в том числе и образцы яиц нашего старого знакомого ксеноморфа — готовьте ваши симпатичные мордашки, господа обреченные.

Параллельно в другой конторе с музыкальным названием Prodigy, во главе с молодым руководителем Боем Кавальером, который, похоже, никогда не слышал о таком изобретении, как обувь, впервые в истории происходит перенос человеческого сознания в синтетическое тело — первопроходцами становится группа смертельно больных детей. Самой первой из них является юная Марси Хармит, которая получает тело взрослой тети со «странной грудью», модной стрижкой и новым именем Венди в придачу.

Тем временем в лучших традициях жанра экспедиция на «Мажино» выходит из-под контроля, вследствие чего звездолет терпит крушение в Новом Сиаме — городе, принадлежащем Prodigy. В спасательной операции участвует брат Марси/Венди Джо, трудящийся местным медиком. Поэтому воскресшая как никто другой заинтересована в том, чтобы попасть на место аварии. На фоне локальных разборок будет разворачиваться и глобальная — между двумя корпорациями, которые из очевидных корыстных соображений стремятся как можно быстрее завладеть привезенным из космоса зоопарком.

Ох и наворотил делов этим своим «расширением мифологии» шоураннер Ной Хоули. Здесь так много вопросов и так мало ответов.

Например, как к показанному вообще относиться? Почему это больше похоже не на расширение канона, а на его насилование? Почему создателям совершенно не жалко времени и нервов своего зрителя? Почему, и это наверное самый простой вопрос, взрослую кровавую франшизу нынче пытаются так стремительно омолодить, причем каждый раз сильнее? И наконец, почему проект с озвученным бюджетом в более чем $250 млн выглядит настолько не масштабно и неубедительно?

Уже в самом начале, когда мы знакомимся с членами экипажа «Мажино», в фильмическом пространстве легко угадывается дух и эстетика славного оригинала Ридли Скотта. Если не сказать, что перед зрителем предстает едва ли не воссоздание хорошо знакомых сцен — такой сугубо фансервисный подход напоминает то, что 10 лет назад провернули голливудские умельцы в «Терминаторе: Генезис».

Однако вскоре рассказ переходит в совсем другое русло, сосредотачиваясь на детях и их перерождении в синтетических телах: так создатели дают наглядно понять, что они уважительно относятся к предшественникам, но в то же время планируют следовать собственным путем. И это же вроде правильный подход, правда? Но чем дальше развивается история, тем уязвимее становится сериал для конструктивной критики, вызывая совершенно неоднозначные чувства.

Если вам хотелось продукта достаточно крепкого, чтобы наконец забыть о давно надоевших разговорах о том, насколько персонажи — идиоты, вы обратились не по адресу.

С одной стороны во время просмотра не успеваешь заметить, как история буквально затягивает. С другой — такое дерзкое маринование зрителя, вызванное колоссальными проседаниями повествования, неоправданно и непростительно. Увлекательные моменты чередуются с откровенной скукой. Детский сад с кадрами из «Ледникового периода» и навязчивыми аллюзиями на «Питера Пэна» резко контрастирует с кровавыми расправами. И вовсе необязательно каждый раз устраивать аутентичное мигание света, когда тварь притаилась в темном коридоре.

Среди целой кучи действующих лиц ксеноморф здесь единственный, за кого искренне болеешь. Киборг Морроу кажется Зимним солдатом на минималках. Монстр Trypanohyncha Ocellus (око-осьминог) — порождением явно нездоровой фантазии. Вообще другие внеземные существа вряд ли способны кого-то всерьез удивить или напугать.

Борьба двух корпораций за биооружие — это интересный маневр, но внятного корпоративного конфликта, из-за которого невозможно оторваться от экрана, так и не получилось. Нарратив о власти мегакорпораций и комплексе Бога, этические вопросы о том, сколько в гибридах человеческого, об их самоидентичности и свободе воли, их восстание против своих создателей и т.д. — темы далеко не новые и созвучны ну хотя бы с тем, о чем шла речь в «Бегущем по лезвию» (1982) того же Скотта. Вот даже в кадре и Тимоти Олифант присутствует, который сильно напоминает репликанта Роя Батти. Да и на фоне общего сумбура, происходящего на экране, любая содержательность априори отходит на второй план.

«Чужой: Земля», учитывая позиционирование и потраченные на него ресурсы, явно задумывался как большой хит, возможно где-то переломный во франшизе, но таким он отнюдь не ощущается. Сюжетные ходы в духе «а давайте доверим кормить инопланетный скот особе с интеллектом 12-летнего ребенка» или «как приручить ксеноморфа» говорят сами за себя. Одного из самых страшных космомонстров теперь спокойно можно посылать за пивом.

Складывается впечатление, будто сценаристы попытались балансировать на грани классических предшественников, как минимум скоттовского клаустрофобного саспенса, кэмероновской экшеновости и финчеровской отстраненной от звезды шоу тягучести, добавив в мифологию собственное видение. Но это оказалось задачей неподъемной. Завершение каждого эпизода роковыми/метал композициями лишь подслащивает горькую пилюлю.

Красноречив тот факт, что лучшим эпизодом во всем шоу оказывается пятый, когда повествование возвращается к истокам и помещает историю в тесные коридоры «Мажино». Вот тогда-то «Чужой» и работает как надо, захватывает все внимание за счет проверенных наработок.

«Чужой: Земля» получился очень неровным и противоречивым. Многообещающим и совсем не таким мощным на выходе. Дискуссионным и неоднозначным. Если в космосе никто не услышит твой крик, то на Земле уж точно все увидят твой кринж.