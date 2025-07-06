Рецензия на фильм «Мир Юрского периода: Возрождение» / Jurassic World Rebirth

2 июля стартовал прокат приключенческого научно-фантастического блокбастера «Мир Юрского периода: Возрождение» — седьмой части культовой франшизы «Парк Юрского периода», начатой Стивеном Спилбергом в 1993 году. Предыдущий фильм с подзаголовком «Доминион» (2022) получил уничижительные отзывы критиков и низкие баллы от зрителей, однако собрал по миру чуть более миллиарда долларов. В обзоре ниже рассказываем, пошло ли на пользу серии обновление актерского состава и творческой команды.

Плюсы: есть несколько захватывающих сцен в аутентичном духе франшизы; неплохой актерский состав (пусть и играть здесь абсолютно нечего); яркая визуальная составляющая; Минусы: вопиюще вторичный и предсказуемый сюжет; что ни персонаж — то архетипический образ; сюжетная линия с мексиканской семьей кажется лишней; 6 /10 Оценка

ITC.ua

«Мир Юрского периода: Возрождение» / Jurassic World Rebirth

Жанр приключенческая научная фантастика

режиссёр Гарет Эдвардс

В ролях Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли, Магершала Али, Мануэль Гарсиа-Рульфо, Руперт Френд, Эд Скрейн, Луна Блез, Дэвид Яконо, Одрина Миранда

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb, официальный сайт

Когда-то динозавры были увлекательным развлечением для рядовых ̶з̶р̶и̶т̶е̶л̶е̶й̶ посетителей соответствующего тематического парка, но их звездный час безвозвратно прошел. Сегодня уже никого не удивишь диплодоком посреди Нью-Йорка, транспортировка которого пошла не по плану. И пока соответствующие службы возятся с великаном, амбициозный глава фармацевтического гиганта ParkerGenix Мартин Кребс делает крутой наемнице Зоре Беннетт предложение, от которого невозможно отказаться.

Суть миссии заключается в том, чтобы достать генетический материал трех динозавров, который поможет создать лекарство от болезней сердца. Для этого отряд, состоящий из палеонтолога Генри Лумиса, давнего друга Зоры Дункана Кинкейда и еще нескольких статистов, отправляется на остров Иль-Сен-Юбер. Там, ввиду благоприятного климата, до сих пор обитают не только обычные динозавры, но и крайне опасные результаты генетических экспериментов.

Уже дебютная сцена этого красочного высокобюджетного действа напоминает о золотом правиле батончика Snickers — ты не ты, когда голоден. Видимо именно поэтому гибрид под названием Дистортус рекс похож не на динозавра, а скорее на мутантскую версию ксеноморфа. Впрочем, эта клыкастая почвара заявлена как финальный босс, так что к ней мы вернемся аж в самой концовке.

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Кроме большого динозавтра сценаристу первых двух фильмов франшизы, срежиссированных Спилбергом, Дэвиду Кэппу, нужно было придумать хоть какой-то минимальный сюжет там, где пространства для маневров практически не осталось, ведь несчастных динозавров и без того изрядно выдоили за последние 10 лет.

Вместе с тем режиссер Гарет Эдвардс не впервые обращается к теме доисторических ящеров после работы над «Годзиллой» образца 2014 года (и все же лучшим произведением его фильмографии по-прежнему остается «Изгой-один» по вселенной «Звездных войн»). И он точно понимал, с каким материалом придется работать.

Очевидно, что ставка делалась на возвращение к истокам — никаких тебе экспериментов, все целиком в духе приключений первых фильмов. Однако такой подход выглядит следованием по пути наименьшего сопротивления. Все здесь настолько вторично и предсказуемо, что интереснее будет делать ставки на то или иное предположение, чем собственно сам просмотр. Ну в самом деле, что еще можно извлечь из очередной истории аля «давайте блуждать по острову, кишащему причудливыми существами и рычащими во всю пасть хищниками размером с двухэтажный дом»?

В действительности же не все в «Возрождении» так плохо, как могло показаться. В свои лучшие моменты это отличный летний блокбастер как минимум для детворы. Недаром местный капиталист-фармацевт бросает метареплику «у нас очень большие бюджеты». Жаль только, что тех захватывающих моментов здесь преступно мало.

На каждую отличную сцену с кетцалькоатлем, защищающим свое гнездо от незваных гостей, или тираннозавром, который мчится за надувной лодкой с букашками homo sapiens (см. главную картинку), приходится ряд утомительных диалогов или нелогичных поступков. Есть даже целая сюжетная линия, которая кажется совершенно лишней — речь идет о мексиканской семье, которая во всех смыслах раздражающе путается под ногами. Хотя, справедливости ради, она нужна как минимум для эффектных сцен, ведь в надувной лодке оказались именно эти бедолаги.

В основном «Возрождение» — громоздкая и неповоротливая, как тот брахиозавр, лента с вымученным и уставшим сюжетом. В 93-м пришествие динозавров было настоящим чудом, ожившим на экране. Магией кино, подаренной нам Спилбергом и умельцам по визуальным эффектам. В 2025-м «Юрский период» выглядит обузой для всех; студия, кажется, и сама толком не знает, куда двигать эту гигантскую махину.

Все, что есть в фильме, мы видели ранее неоднократно. Наперед читается буквально каждый шаг. На травянистой лужайке будут мирно пастись титанозавры — держите восторг всех причастных очередной стаей безобидных растительноядных. Как уже понятно из текста, свои обязательные минуты славы получит символ франшизы тираннозавр. Скарлетт Йоханссон на этот раз будет прятаться не от Халка, но от птерозавра. Ярый адепт всепоглощающего капитализма точно окажется вредителем. Состоится игра в кошки-мышки с хищными обитателями острова, куда же без нее. Заранее известна судьба и чемоданчика с важным содержимым, и спасительного вертолета, и финальных перипетий. Уцелевшие гордо поплывут навстречу символическому рассвету.

Конечно, никакое это не «Возрождение», но по крайней мере дела пошли лучше после совершенно ничтожного «Доминиона». С другой стороны, как мы убедились в одной из сцен, даже всемогущему Ти рексу порой нужна передышка.