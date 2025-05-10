Рецензия на фильм «Безумные копы» / Greedy People

С 8 мая на экранах кинотеатров разыгрывать формально криминальную комедию взялись Джозеф Гордон-Левитт и Химеш Патель, а название ее, согласно официальной украинской локализации, — «Безумные копы». Насколько они безумны, и есть ли от этого безумства какая-то польза зрителю — уже готовы рассказать в обзоре ниже.

Плюсы: история, которой удается неплохо заинтриговать; это приличная криминальная комедия в первой половине; хороший актерский состав с замечательным Джозефом Гордоном-Левиттом во главе; Минусы: посредственный драматический триллер во второй половине, мрачность которого сильно диссонирует с легкомысленностью первой; не всем актерам удается проявить себя в кадре; затянутость; 6 /10 Оценка

ITC.ua

«Безумные копы» / Greedy People

Жанр криминальная комедия, триллер

режиссёр Потси Пончироли

В ролях Джозеф Гордон-Левитт, Химеш Патель, Узо Адуба, Лили Джеймс, Трейси Лордс, Джои Лорен Адамс, Тим Блейк Нельсон, Саймон Рекс, Джим Геффиган, Нина Арианда, Хосе Мария Яспик, Инглинг Жу

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Молодой полицейский Уилл Шелли и его беременная жена Пейдж переезжают в небольшой город Провиденс. В первую рабочую смену он знакомится с напарником Терри Броганом, который проводит новичку небольшую экскурсию по городу и рассказывает, что в этих спокойных местах не стоит изображать из себя Рэмбо — в этом нет особой необходимости, да и от бумажной волокиты потом хлопот будет достаточно. Проведя свой краткий инструктаж, Терри отправляется в гости к китайской любовнице, а Уилл тем временем отвечает на вызов, впрочем, неправильно толкует полицейский код и считает, что речь идет о краже со взломом.

Прибыв на место, озадаченный коп наталкивается на конфликт с хозяйкой дома, в результате которого женщина случайным образом умирает. Вскоре сюда подтягивается и Терри, и когда мужчины находят в доме не очень хорошо спрятанный миллион долларов наличными, то решают инсценировать ограбление, а деньги разделить поровну. Однако это лишь вопрос времени, когда их на первый взгляд безошибочный план даст трещину и приведет к непредсказуемым последствиям.

Нетрудно догадаться, откуда у «Безумных копов» ноги растут — это такие себе братья Коэны на минималках, только режиссеру Потси Пончироли и сценаристу Майку Вукадиновичу еще весьма далеко до яркого коэновского стиля.

Начинается история в жанре криминальной комедии, завязка которой составляет хрестоматийную ситуацию в виде трупа на руках главных героев и миллиона баксов в придачу. Пусть такой зачин и вторичен, особенно в рамках обозначенного жанра, но он по крайней мере способен заинтриговать, ибо некоторые мизансцены буквально намекают на будущий антагонизм, плюс уместный юмор удачно разряжает обстановку и приятно веселит.

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Структурно повествование разделено на главы, каждая из которых ведется с позиции того или иного персонажа. Кроме пары главных героев в кадре фигурируют действующие лица разной степени важности и придурковатости: недоверчивая беременная жена Уилла Пейдж, муж убитой и владелец креветочного бизнеса с хмурым лицом Тима Блейка Нельсона по имени Уоллес Четло, его секретарша Дебора, массажист-идиот Кит Кроуфорд, киллеры с выдающимися прозвищами Ирландец и Колумбиец, а также начальница незадачливых копов Мерфи. Последняя является единственным положительным персонажем среди когорты сомнительных дельцов и откровенных мерзавцев.

До определенного времени местный замес неплохо работает, и если сама история вряд ли способна удивлять, то актерский состав (а это именно та составляющая, которая играет важнейшую роль в кино подобного рода) и комедийный подход делают свое дело. Однако во второй половине создатели кардинально меняют первоначальное направление и лента стремительно покидает территорию криминальной комедии, переходя в русло драматического триллера. Например, легкомысленные дневные сцены с непутевыми обитателями сонного городка уступят место поистине кровавым разборкам посреди ночи, на фоне неуемного проливного ливня и мрачного саундтрека. А вместо полушутливых цитат из «Криминального чтива» заговорят пушки.

Несмотря на то, что рассказ набирает остросюжетные обороты, ощущается интонационный диссонанс, ведь резкая смена настроения не идет на пользу, к ней банально оказываешься не готовым.

Подкрепляется трансформация в сплошь серьезное кино простенькой моралью о цене жадности, которая охватывает каждого, кто претендует на несметные богатства. В этом контексте украинскую локализацию, предполагающую скорее комедийность, не назовешь удачной — оригинальное «Жадные люди» куда лучше подходит к происходящему на экране. При этом «Копам» не хватает компактности — авторам не удается уложиться в стандартные полтора часа, из-за чего чувствуется некоторая затянутость.

Джозеф Гордон-Левитт выдает хороший перфоманс и кажется самым интересным персонажем среди всех присутствующих. В последнее время актер редко радует своих поклонников яркими ролями (в прошлогоднем «Полицейском из Беверли-Хиллз он был скорее на подпевках у звезды шоу Эдди Мерфи), но эту партию точно может занести в свой актив.

А вот Химеш Патель откровенно теряется на фоне энергичного выступления коллеги, да и момент с больным глазом его героя выглядит лишним. Лили Джеймс воссоединяется на съемочной площадке с Пателем после музыкального ромкома «Вчера», но ничем не запоминается. Приятно было увидеть и Саймона Рекса — звезду пародийных комедий 2000-х «Очень страшное кино» (3 и 4 части) и «Супергеройское кино».

В итоге у очередных коэновских последователей получилось местами неплохо, но прямолинейно, сильно диссонансно по настроению и немного затянуто. Так что миллион в корзине для белья — находка настолько же ложно выигрышная для героев, насколько обманчиво лента притворяется легкомысленной комедией в начале — для зрителя.