Рецензия на фильм «Громовержцы*» / Thunderbolts*

1 мая до кинотеатров добирается очередной блокбастер от Marvel «Громовержцы*», второй из трех в єтом году (остальные два — провальный «Капитан Америка: Чудесный новый мир» и будущая «Фантастическая четверка»). На бумаге это что-то вроде марвеловского «Отряда самоубийц», поэтому фильм получил чрезвычайно тёплый приём у зрителей и критиков, которые не скупились на восторженные эпитеты. Но действительно ли все здесь настолько гладко, как уверяют многочисленные отзывы, разбираемся в нашей рецензии.

Плюсы: попытка подать более взрослую и мрачную историю вместо стандартных легкомысленных стрелялок; Дэвид Харбор неплохо отвечает за уместный юмор, а Флоренс Пью — за харизму; части зрителей это точно покажется заметно лучше типичного Marvel последних лет, и в некоторой степени так оно и есть; Минусы: слабенькая и поверхностная драматургия приводит к скуке; кому-то точно не хватит экшена, а тот, что есть — не впечатляет; не все персонажи одинаково интересны; кринжовая послетитровая сцена; вторичность многих элементов; 6 /10 Оценка

ITC.ua

«Громовержцы * » / Thunderbolts*

Жанр супергеройский экшен, типа драма

режиссёр Джейк Шрейер

В ролях Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Ханна-Джон-Кеймен, Вайятт Расселл, Дэвид Харбор, Джулия Луис-Дрейфус, Льюис Пуллман, Джеральдин Висванатан, Ольга Куриленко

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb, официальный сайт

Директорке ЦРУ, графине и просто чудо-женщине Валентине Аллегре де Фонтейн грозит импичмент, поэтому дерзкая тетка берется стремительно уничтожать все доказательства своей незаконной деятельности, в том числе связанной с экспериментами над людьми. Тем временем Елена Белова, пытаясь заглушить то ли боль от потери своей сестры Наташи Романовой, то ли банальную скуку, полностью погрузилась в работу. Она получает очередное задание от де Фонтейн, но на месте с удивлением обнаруживает, что ее пытается прикончить Капитан Америка курильщика Джон Уокер. Также сюда прибыли Антония Дрейкова и Эйва Старр, если еще кто-то помнит, кто это.

Пожалуй, в какой-то параллельной вселенной они перебили бы друг друга и на том конец. Однако встреча с таинственным Биллом, дальнейшее общение с Баки Барнсом и новая смертельная опасность заставляет героев объединить усилия и создать что-то вроде команды лузеров, которые стали гордо именоваться «Громовержцами*».

Если кто-то возьмется вам доказывать, что этот фильм — глоток свежего воздуха для Marvel, то надо иметь в виду, что свежесть эта будет отдавать искусственным запахом освежителя из уборной. «Громовержцы*» отнюдь не перезагружают скрипучую махину, которая нынче изрядно буксует, не являются спасительной палочкой и уж точно не переизобретают жанр. Секрет того, что ленте удалось завоевать расположение публики весьма прост — марвеловские умельцы за последние годы настолько приучили нас к стабильно посредственному кино, что на их фоне новинка может показаться едва ли не жанровым откровением.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Надо сказать, что здесь действительно чувствуется более приземленный, даже более человечный взгляд по сравнению с привычным для последних двух фаз КВМ бездушным конвейером, пусть там и фигурировали такие успешные тайтлы, как «Человек-паук: Нет пути домой» (2021), «Стражи Галактики 3» (2023) или прошлогодний «Дэдпул и Росомаха». И очень здорово, что на этот раз нам не пытаются снова втюхать надоевшие мультивселенские похождения или насыпать очередного фансервиса. Разве что дедпуловские метазаигрывания иногда всплывают — «никакие Мстители нас не спасут» и вот это все. К сожалению, взамен авторам удается предложить не так уж и много.

Начинается история довольно бодро: Флоренс Пью буквально забирает хлеб у Тома Круза, элегантно прыгая с небоскреба Merdeka 118, второго по высоте здания в мире, да еще и без использования дублера. Недаром в сопроводительном монологе ее Елена Белова вспомнит о всепоглощающем чувстве пустоты — это по сути лейтмотив всего фильма. Но уже через несколько мгновений повествование стремительно сбросит обороты и перейдет в основном в диалогово-страдальческое русло. Грустно, аж за край.

Собственно, если кто-то планировал пойти сугубо на типичный марвеловский замес под попкорн, чтобы как обычно, тот рискует удивиться, ведь «Громовержцы*» — точно не про экшен. Вопрос в том — в положительном или отрицательном ключе, и тут уж кому как.

Из плюсов — заметно более свежий воздух по сравнению с душными студиями с зелёными или синими стенами. Боевых динамичных сцен, таких чтобы аж дух захватывало, правда, насобирается как кот наплакал. Буквально Терминатором в одной из них появляется персонаж Себастиана Стэна, а в другой он же произносит «Господи, какая скука». По прошествии часа хронометража у зрителя могут возникнуть похожие мысли.

Типичные стрелялки-пулялки уступают место несколько более глубокому, если хотите — более взрослому подходу, это чистая правда. Плюс разбавляется он действительно искрометным юмором, за который отвечает в основном Красный Страж, уместно не перетягивая одеяло на себя. То есть в откровенную клоунаду этот замысел не скатывается. И уже такой пусть шаткий, но все же баланс способен подкупить. Однако там, где должна была развернуться эмпатийная история, способная вызвать искренний отклик, остается равнодушие. Нашпигованная поверхностными метафорами драматургия неубедительна. Даже история енота Ракеты в третьих «Стражах» больше цепляла, чем унылые метания местных страдальцев.

В сухом остатке выстраивается кино о незаживших психологических травмах, о внутренних страхах и депрессии, о том, что порой просто полезно сесть и откровенно поговорить. В конце концов, о том, что командная работа и сплоченность способны творить чудеса, и это уже более присущие для супергеройского жанра мысли. Но репрезентация подобных нарративов не делает «Громовержцев*» качественно глубже или значительно интереснее.

Не назовешь и саму команду равноценно увлекательной: если Флоренс Пью является центральной фигурой на шахматной доске и еще способна как-то запомниться, то, например, от присутствия героини Анны Джон-Кеймен ни хорлодно ни жарко. Поистине «выдающееся» появление у Ольги Куриленко — такого откровенного слива персонажа трудно вспомнить. Даже у дерева Грута было больше реплик, чем у уроженки Бердянска.

Неплохо отрывается в кадре Дэвид Харбор, жаль, что такой колоритный парень относится к представителям болот, который скучает по парадам на Красной площади эпохи Брежнева. А вот псевдозлодей — во всех смыслах пустое место, разве что выполненный им трюк Нео способен вызвать легкую улыбку на лице.

Ну и как не упомянуть о послетитровых сценах — их две. Причем одна из них уже успела вызвать возмущение украинцев в соцсетях. Мы спойлерить не будем, но эпизод, учитывая сегодняшние украинские реалии, действительно выглядит кринжово.

Авторы «Громовержцев*» честно пытаются как-то встряхнуть движущуюйся по накатанной телегу под названием Marvel, но получается скорее претенциозно, чем действенно. Кому-то такая смена вектора зайдет, кому-то — точно нет, но, кажется, кинокомиксы давно свернули куда-то не туда, если чуть более взрослое рядовое кино уже воспринимается как едва ли не сенсация.