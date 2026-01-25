Рецензия на фильм "Вечник"/ "Вічник"

«Вечник» одна из самых амбициозных украинских лент последних лет. Это работа, которая вызревала более десятилетия и ощущается именно как большое, серьезное кино. Фильм Ивана Миколайчука охватывает почти столетие жизни одного человека и одновременно говорит об истории, памяти и внутренней силе. Это кино не спешит, не заигрывает со зрителем и не пытается упростить сложные темы, зато предлагает погружение, и размышления. Нашими впечатлениями по этому поводу поделились в рецензии ниже.

Плюсы: атмосферная, эмоционально сильная история; впечатляющая операторская работа и сильный визуал; качественный звук и использование Dolby Atmos; хорошо прописанные персонажи и убедительные актерские работы. Минусы: местами излишняя литературность сценария, которая замедляет темп; чрезмерное стремление охватить все периоды жизни героя. 7.5 /10 Оценка

«Вечник»/ «Вічник»

Жанр драма, биография

режиссёр Иван Николайчук

В ролях Павел Текучев, Анастасия Иванюк, Роман Мацюта, и др.

Премьера 22 января 2026 года, кинотеатры

В основе фильма «Вечник» история Андрея Ворона, человека, чья судьба охватывает почти целое столетие и проходит сквозь самые болезненные страницы украинской истории. Кино прослеживает путь героя от юности до зрелости, показывая его жизнь на фоне смен эпох, войн, репрессий, потерь и внутренних трансформаций.

Фильм Ивана Миколайчука не пытается быть легким или удобным для зрителя, не заигрывает с модными трендами и не гонится за динамикой современного массового кино. «Вечник» предлагает погружение, внутренний диалог и разговор о человеке, его пути, памяти и способности сохранять себя даже тогда, когда история безжалостно ломает судьбы. Именно с таким настроением стоит подходить и к фильму, и к разговору о нем.

Режиссер создал историю, которая охватывает почти целое столетие, поэтому не сложно представить, насколько это сложная и многослойная работа. Фильм готовили долгих двенадцать лет, и во время просмотра на большом экране становится понятно, насколько кропотливым был этот процесс и с какой серьезностью к нему отнеслись все, кто работал над лентой.

Фильм цепляет зрителя почти всем от хорошо адаптированного сценария до удивительного визуала, который на большом экране выглядит по-настоящему сочно, особенно когда речь заходит о сценах в Карпатах. Камера буквально влюбляется в эти пейзажи, позволяя зрителю не просто смотреть, а находиться внутри этого пространства.

Отдельно стоит сказать об уникальности новой ленты для украинского кинематографа. Кроме сильной операторской работы, фильм действительно поражает звуком. Это первое украинское кино, использовавшее технологию объемного звучания Dolby Atmos, и это чувствуется с первых минут. Кино буквально звучит иначе, особенно в сценах природы. Для нашего кино это без преувеличения новый уровень и важный прецедент, который хочется видеть не исключением, а началом тенденции.

Сценарно «Вечник», конечно, не лишен проблем, но сама история настолько цепляет, что не дает отворачиваться на протяжении всех двух часов. «Вечник» рассказывает историю человека, который смог найти себя, несмотря на все попытки его уничтожить, покорить или вычеркнуть из жизни. Андрей Ворон проходит долгий и мучительный путь, но сумел сохранить в себе то, что делает его человеком.

Впрочем, если возвращаться к минусам сценария, то нельзя не отметить кое-где излишнюю литературность истории. Она иногда съедает динамику, а отдельные сцены выглядят затянутыми, причем складывается ощущение, что это сделано несколько искусственно. Также фильм слишком спешит охватить все периоды жизни мольфара, и поэтому повествование местами выглядит фрагментарным. Возможно, лента выглядела бы целостнее, если бы авторы сфокусировались на одном или нескольких ключевых периодах жизни главного героя, позволив им глубже раскрыться.

Несмотря на это, фильм смотреть действительно интересно. Сам путь Андрея Ворона к становлению мольфаром настолько захватывает, что иногда трудно оторваться от экрана. Душевные размышления, внутренние трансформации героя написаны и сняты с большим вниманием к деталям. В украинском кино редко случается такое ощущение единения зрителя с персонажем. Во время просмотра в зале неоднократно возникала почти физически ощутимая тишина и она говорит больше любых слов. Реакция зрителей, наполненные слезами глаза, сосредоточенные взгляды, все это лишь подтверждает, что создатели достигли своей цели.

Сильной стороной фильма являются и персонажи. Они хорошо прописаны, имеют логические мотивации и понятные внутренние конфликты. Это именно тот случай, когда актерам есть что играть, а зрителю за кем наблюдать. Часто украинским фильмам не хватает именно этого глубокого бэкграунда героев, но здесь ситуация противоположная, ведь персонажи живые, объемные и убедительные.

Об актерских работах сложно говорить выборочно, потому что каст подобран очень точно, и каждый актер точно попал в своего персонажа. Все сыграли ровно то, что требовал сценарий, и сделали это убедительно. Для украинского кино такая уверенная, слаженная актерская работа, приятный и важный знак.

Но больше всего создателям удалась атмосфера. Режиссеру удалось погрузить зрителя в философские размышления, внутренний мир человека, который пережил многое и сумел сохранить себя. Визуал здесь работает на максимум, поэтому хочется ставить кадр на паузу и рассматривать каждую сцену.