Рецензия на сериал "Последний рубеж" / The Last Frontier

5 декабря на сервисе Apple TV+ завершился показ 10-серийного шпионского триллера «Последний рубеж», по сюжету которого на Аляске происходит падение самолета, перевозившего группу заключенных. В итоге уцелевшие преступники оказываются на свободе, что становится большой проблемой для местного маршала. Такое развитие событий вполне могло вписаться в жанр прямолинейного боевика где-то родом из 90-х (вспоминаем «Воздушную тюрьму» (1997) с Николасом Кейджем), но создатели шоу пошли несколько иным путем. В обзоре ниже будем разбираться, каким именно и что в итоге из этого получилось.

Плюсы: в начале история выглядит многообещающе; неплохой актерский состав; увлекательная кульминационная часть; чрезвычайно живописные зимние пейзажи; Минусы: создатели слишком много маринуют зрителя скукой и побочными сюжетными линиями; как следствие, при меньшем количестве эпизодов эта история могла только выиграть; абсолютная нереальность происходящего на экране; 6.5 /10 Оценка

«Последний рубеж» / The Last Frontier

Жанр шпионский триллер, боевик, драма

Создатели Джон Бокенкамп, Ричард Д’Овидио

В ролях Джейсон Кларк, Доминик Купер, Хейли Беннет, Симона Кэсселл, Даллас Голдтут, Элфри Вударт, Джон Слеттери, Клифтон Коллинз-младший, Джонни Ноксвилл

Премьера Apple TV+

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Во время воздушной транспортировки заключенных на Аляске происходит авиакатастрофа, в результате которой до отказа набитый преступниками самолет падает в обильные снега неподалеку от Фэрбанкса. Среди них — особо опасный и фантастически изобретательный предатель в рядах ЦРУ Хевлок, на которого охотится его прибывшая на место крушения бывшая коллега Сидни Скофилд.

Тем временем местный федеральный маршал Фрэнк Ремник с непоколебимостью привыкшего к морозам человека возглавляет группу по поиску уцелевших беглецов, внезапно обрушившихся в эту тихую местность прямо с неба. Ситуация осложняется чередой зловещих тайн, которые привезла с собой Скофилд, и это рискует превратить операцию по поимке мерзавцев в опасную шпионскую игру. Очевидно лишь одно: в Фэрбанксе и близлежащих лесах, даже несмотря на привычную для этих краев морозную погоду, в ближайшее время будет очень горячо.

Начинается «Последний рубеж» многообещающе. После авиакатастрофы преступники в оранжевых робах разбегаются по заснеженной округе, словно тараканы на кухне, когда включается свет. И это составляет еще ту головную боль для и без того печального маршала. Но перед тем он станет участником чрезвычайно увлекательной и хорошо снятой, в стиле «Рейда» (2011), сцены засады, когда заключенные больше напоминают ходячих мертвецов, от которых должны отбиваться ошарашенные правоохранители.

Таким бодрым началом мы во многом обязаны Сэму Харгрейву — режиссеру обоих «Эвакуаций» с Крисом Хемсвортом, где подобный экшен был единственной причиной существования нетфликсовской дилогии. Но вскоре выясняется, что этот сериал — точно не про экшен. По крайней мере последний стоит явно не на первом месте. И что сама история — не о горстке смертельно опасных беглецов. Точнее, они выступают лишь побочными квестами основной, шпионской сюжетной линии. И это не идет на пользу истории.

Здесь еще надо отметить абсолютную нереальность происходящего на экране. Это становится понятно едва ли не с первой динамичной сцены, когда удобным для сценаристов персонажам и законы физики уже нипочем.

Красноречивой выглядит страдальческая судьба Хевлока в исполнении Доминика Купера. Мало того, что во флешбеках бедолаге приходится скрываться в Хабаровске, так он еще и умудряется без существенных последствий для здоровья пережить авиакатастрофу, падение в пропасть и две автомобильные аварии, причем последние в течение одного дня. Этот тип не ЦРУшник, а супермен. Есть здесь и своя Аманда Уоллер, коль уж мы вспомнили о супергероике.

В какой-то момент в сценаристов вселяется дух «Форсаж», помноженного на «Миссию невыполниму»: достаточно знать, что в кадре взаимодействуют грузовик, вертолет, край вышеупомянутой пропасти и борьба за пистолет. При этом сценаристы как бы невзначай и очень удобно для себя выпиливают ряд более ненужных для истории персонажей — извини, Джонни Ноксвилл, но поводов для шуток у тебя так и не найдется.

Пока за окном, даром что наступила календарная зима, хозяйничает осенняя пасмурность, понемногу представляешь, как финализируешь рецензию словами вроде «зато зимние пейзажи здесь чудо как хороши». Но даже они не в силах замаскировать тот факт, что весь местный экшен меркнет на фоне чертовски запутанной и не такой чтобы сильно увлекательной шпионской возни, стремительно набирающей обороты. Беглецы тем временем резко становятся элементом второстепенным.

Более того, эпизоды, посвященные отдельным персоналиям — сумасшедшему конспирологу, бешеным тетям или сумасшедшему врачу — кажутся такими, что сильно отвлекают от основной арки и тормозят ее развитие.

В целом же авторы шоу выбирают грамотный, но точно не выгодный для зрителя подход к повествованию — все самое интересное они бережно оставляют на финал серии, пока остальное время нагло маринуют у экрана.

Заметное оживление происходит в кульминационных эпизодах, когда создатели наконец перестают распыляться на всякие глупости и раскрывают карты. Развешанные на стенах ружья начинают выстреливать. Напряжение достигает своего апогея. Такое развитие событий выводит довольно вялый сериал на тот уровень, когда о потраченном времени будто уже и не жалеешь. Но не слишком ли поздно это происходит?

Услышать в «Последнем рубеже» можно Unchained Melody (также звучавшую в культовом «Призраке» (1990) Джерри Цукера) и даже Scorpions. Увидеть — титр Kyiv, а не Kiev, как это было в первой «Миссии невыполнимой» в 96-м. А еще, например, трагический флешбек, а буквально через 10 минут — карикатурную сценку с заключенным-здоровяком, вынырнувшую где-то из слэпстика.

В этом сериале запредельная фантастичность сюжета встречается с натурными съемками на фоне реального холода. Фигурируют палачи из ФСБ и мерзавцы из ЦРУ. Происходит блэкаут среди белых снегов и празднование вместо похорон. Соседствуют скука и искреннее любопытство к показанному. Имеет место обман зрительских ожиданий и жанровые клише. Есть качели и непостоянство, которые постоянно сопровождают историю.

Таким вот нестабильным и несколько контрастным получился «Последний рубеж». Противоречивым и неоднозначным. Зато зимние пейзажи здесь чудо как хороши.