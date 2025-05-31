Рецензия на второй сезон сериала «Последние из нас» / The Last Of Us, 2 season

Когда вышел первый сезон «Последних из нас» HBO фактически сделали невозможное — адаптировали культовую игру так, что она сработала как самостоятельное художественное произведение, без необходимости знать что-то наперед. Атмосферный, трагический и одновременно интересный, тот сезон поставил очень высокую планку, превратив обычную историю о зараженных в болезненную медитацию о любви, потере и морали в разрушенном мире. Второй сезон выходил уже с другим статусом — не просто «среди многих», а называемый наследник крепкой истории, которая теперь обязана не повторять себя, а развиваться. Удалось ли создателям удержать баланс между игровым каноном и собственным видением? Смогли ли они найти новый фокус, не потеряв старую магию? И главное — стоят ли новые раны тех старых шрамов, которые мы уже успели взрастить в первом сезоне?

Плюсы: актерская игра (особенно Белла Рамзи), жесткость сюжета, крепкая драма, особенно Элли, продолжение лора, музыка, качественный экшен Минусы: просадки в темпе, некоторые диалоги и сцены выглядят лишними 7.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Последние из нас» / The Last Of Us

Жанр драма, фантастика, постапокалипсис, …

Руководители проекта Нил Дракманн и Крейг Мезин

В ролях Белла Рамзи, Педро Паскаль, Габриэль Луна, Изабелла Мерсед, Кейтлин Девер, и др.

Премьера 13 апреля, 2025 года, Megogo

Второй сезон «Последних из нас» должен был стать взрывом. После грандиозного первого — атмосферного, напряженного, драматического, — продолжение выглядело, как шанс закрепить статус одного из лучших сериалов последних лет. Но вместо взрыва зритель получил нечто другое. Вдумчивое, жестокое и противоречивое. И хотя многим такой поворот может показаться шагом назад, на самом деле это шаг в сторону — в новую тональность, к новым смыслам и новым рискам.

Если первый сезон показывал, как выживать в мире после апокалипсиса, то второй спрашивает: а что осталось от тебя в этом выживании? И что с тобой сделает месть?

Этот сезон не просто меняет ритм — он меняет саму эмоциональную оптику. Мы меньше гуляем по разбитым дорогам (акцент на два города, один развивающийся и второй, уничтоженный Сиэтл), реже останавливаемся на зараженных и почти не имеем времени вглядываться в детали мира.

Зато камера фокусируется на людях, их внутренних изломах, их мотивациях, их ярости и вине. Сериал буквально замыкается в персонажах — и в этом его сила и одновременно слабость.

Лор игры раскрывается, но неторопливо: зрителя знакомят с Джексон-сити, намекают на новые группы и клановую структуру, но делают это не через остроинтересные эпизоды, а скорее вскользь, фоном к основной линии. И хотя это обогащает вселенную, ощущение открытого, опасного мира, которое было в первом сезоне, немного растворяется.

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Зато история становится глубже в эмоциональном смысле. Здесь много о потере — личной, внезапной, необратимой. Сериал очень четко показывает, что ссоры, обиды, молчания могут стать последними — и в этом есть страшная правда. Люди умирают не тогда, когда ты успеваешь попрощаться. Они умирают внезапно, оставляя тебя с тем, что ты не сказал. И на этом фоне тема мести начинает расцветать. Когда боль становится двигателем, сложно оставаться человеком. Но и остановиться уже нельзя.

Сериал и на этот раз не боится жестокости. Каждый удар здесь имеет вес, каждая смерть — следствие. В финале это особенно чувствуется: ничто не забывается, и все возвращается. И если кому-то кажется, что сцены насилия — это просто попытка шокировать, то нет. Это часть структуры. Только через боль и кровь в этом мире можно узнать, кто ты есть на самом деле.

С технической точки зрения — опять все на уровне. Декорации, костюмы, свет, саундтрек — без нареканий. Музыка Густава Сантаолальи снова ловит нужные нотки — грусть, тревогу и так далее. Экшен-сцены поставлены четко и без перегибов — без хаоса, с классным монтажом, реалистичными трюками и ощущением физической опасности.

Актерский состав тянет весь этот эмоциональный груз уверенно. Педро Паскаль остается харизматичным, даже в сценах, где его герою приходится быть не героем, а человеком с грязью на руках. Этот человек способен передать боль своего персонажа только глазами. Вспомните, каким был Джоэль в первом сезоне: Педро передал всю боль и бремя своего героя холодным, почти стеклянным взглядом, от смерти дочери, до момента эмоциональной привязки Джоэля к Элли. Невероятный актер.

Габриэль Луна добавляет глубины своему персонажу, который в первом сезоне был скорее фоном. Но настоящий стержень сезона — Белла Рамзи. Ее Элли на этот раз проходит через внутренний ад, и Рамзи играет это тонко, без надрыва, но с той правдой, которая болит.

И именно здесь хочется сказать важное: как бы ни хейтили актрису, как бы ни обсуждали ее внешность или соответствие образу, — грань давно перейдена. Обсуждать игру — окей. Но травить человека за то, как он выглядит — это не критика. Это мерзость. Белла Рамзи — замечательная актриса, и она заслужила уважение, а не хейт. Остановитесь на секунду и подумайте, пожалуйста, что чувствует 19-летняя девушка, открывая комментарии, или твитер с соответствующим хештегом. Буллинг — не нормально.

И все же, несмотря на все эти сильные стороны, второй сезон уступает первому. Атмосфера, тот самый нерв постапокалипсиса, тишина перед выстрелом, — все это либо уменьшено, либо отодвинуто на второй план. Некоторые сюжетные линии ощутимо затянуты, некоторые диалоги кажутся лишними, и в нескольких сценах персонажи просто «ходят», без внутренней динамики. Это просаживает темп и создает ощущение, что история могла бы двигаться быстрее и решительнее.

Но несмотря на это, второй сезон «Последних из нас» — это точно не провал. Это смена вектора. Попытка заговорить о сложном и неприятном, не теряя при этом уважения к первоисточнику. И хотя эта часть получилась менее зрелищной, она, возможно, более честная. Потому что в конце концов, самое страшное в мире, где все выживают, — то, что внутри тебя уже никому выжить не удастся.