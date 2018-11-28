Тест-драйв Audi Q8: лучший автомобиль 2018 года?

Даже репортаж с презентации Audi Q8 собрал массу просмотров и комментариев: премиальная марка, интересная модель, популярный класс, инновационная техника. В итоге нынешней осенью я взял кроссовер Audi Q8 для тест-драйва, пытаясь понять его суть. Итак: Audi Q8 – это действительно один из лучших автомобилей на рынке Украины или просто красивая обертка «за дорого»? Ответы вы найдете в данном материале.

Позиционирование

Модель Audi Q8 – первый выход компании в класс динамичных «купеобразных» кроссоверов. Номинально у Audi Q8 нет модельных предшественников. Но есть идеологические: компания связывает Q8 с моделью Audi quattro – мол, динамичный стиль кузова, угол наклона широких задних стоек, развитые колесные арки. Вместе с тем, Audi Q8 построен на технике современного поколения Audi Q7: платформа, двигатель, трансмиссия.

Рецепт Audi Q8 – стиль модели quattro плюс лучшая техника из арсенала Audi Q7 и Audi A8. Автомобиль дебютировал в начале лета 2018 года и в конце лета уже приехал в Украину.

В статье представлен кроссовер Audi Q8 с турбодизелем 3,0 л 286 л.с. и многочисленными опциями. Также кратко будут представлены другие версии автомобиля, включая Audi Q8 S line (пакеты внешней и внутренней отделки, стайлинг, опции – детально разберем ниже).

Как едет?

Дорого, тихо, мягко, классно. Кроссовер Audi Q8 обеспечивает поразительный комфорт, даже с учетом 22-дюймовых колесных дисков и профиля шин 40. Все нипочем: на волнах нет раскачки, «мелочь» растворяется в шинах и подвеске, крупные неровности и ямы отрабатываются сдержанно-мягко и очень тихо. «Высочайший комфорт» – вот главное определение характера Audi Q8. При этом кроссовер также отлично управляется. У него небольшие крены, он едет «по-легковому плоско». Руль легкий, реакции на поворот руля – быстрые и точные. В обычных режимах и при быстрой езде руль может казаться легким, но стоит включить спорт-режим – и все встанет на свои места: руль потяжелеет, а шасси соберется. В итоге Audi Q8 вполне может жить в разных мирах: комфортно, мягко, тихо ездить каждый день, либо позволяет «выпустить пар» при динамичной езде.

Единственное замечание касается заминки мотора на нажатие педали акселератора при резком старте: до 2-2,5 тыс. об/мин есть пауза и неспешная раскрутка коленвала. Но как только «Рубикон перейден» – мотор уверенно демонстрирует свою силу: тяга и мощь дизельного V6 без проблем справляется с 2,2-тонным кроссовером, почти превращая его в «хот-хэтч». А что до заминки на старте и низких оборотах… Во-первых, в продаже есть бензиновый V6 на 340 л.с., во-вторых, наверняка все замечания устранят для условного Audi SQ8. Ведь все-таки перед нами Audi Q8 – премиальный кроссовер-купе на каждый день, а не для трека.

Выглядит свежо, дорого, современно. Характер под стать – уверенный и динамичный: мотор обеспечивает высокую мощность и, кажется, безграничный запас тяги, «автомат» переключается быстро и без малейших нареканий. Спорт-режим не позволяет избавиться от задержки при старте, но в остальном делает автомобиль чуть более динамичным в ощущениях. Эко-режим позволяет не просто ехать накатом, но также отключать двигатель на ходу (см. ниже). Хотя главное для Audi Q8 – это все-таки комфорт и тишина. К слову, стекла – двухслойные. Даже сзади. На кроссовере. С безрамочными окнами. Бах! Это взорвался мой мозг от понимания того, насколько сложное решение показано в этих фотографиях. Но, к чести Audi, ни малейшего лишнего скрипа и писка по салону.

А что на бездорожье? Будем реалистами: максимум, что требуется от Audi Q8 – проехать по глубокому снегу, преодолеть небольшую грязь, да доехать по грунтовке к частному дому. В целом, возможностей Audi Q8 для подобного хватит. Во-первых, автомобиль на пневматической подвеске позволяет заметно поднять кузов и получить 254 мм клиренса. Во-вторых, есть собственный режим для езды по бездорожью: в этом случае «автомат» не будет спешить переключаться вверх, активируется система помощи при спуске с горки, пр. Наконец, третье – полный привод Audi Q8 построен на основе дифференциала Torsen, который не боится перегревов. Результат – на Audi Q8 можно уверенно бороздить осенне-зимнюю грязь, разгоняя осенне-зимнюю депрессию скольжениями огромного 5-метрового кузова: сначала скользит тяжелый нос, но траектория автомобиля легко корректируется газом и смещением задней оси. А еще радует, что даже при «ходовой» езде по бездорожью при максимально поднятом положении кузова подвеску не «пробивает», у нее еще остается запас хода вверх. Наконец, при вывешивании колес кузов сохраняет свою жесткость: ничего не скрипит, двери и багажник нормально открываются/закрываются.

На бездорожье Audi Q8 дает ровно то, чего от него ждешь: грунтовки, песок, снег, грязь «по плечу» – большего и не требуется. Пневматическая подвеска обеспечивает до 254 мм клиренса, есть особый режим для бездорожья. Жаль нет отдельных кнопок или селектора регулировки клиренса: все завязано на ездовые профили Audi drive select и уже в меню этой системы можно найти виртуальную кнопку управления «пневмой». Но в целом – зачет.

Вот в чем сила Audi Q8: автомобиль позволяет просто комфортно ездить по делам, ускориться под настроение, преодолеть грунтовку в лесу – и все это не выходя из салона «люкс»-класса. Великолепный дизайн и еще лучше качество отделки: ни малейшего замечания, удобные комфортные сидения с вентиляцией и массажем, высококлассная кожа, мягкие пластики, красивый декор. Конечно, тестовый автомобиль оснащен почти всем, что возможно для Audi Q8; но я видел (и привожу примеры ниже) другие версии Audi Q8 – и они создают впечатление ничуть не хуже.

Сзади ожидаемо просторно, даже невзирая на купе-образный силуэт крыши: ведь при 3-метровой колесной базе по-другому и быть не может, да и динамичный скос задних стоек начинается после зоны, где находятся головы пассажиров. Добавьте к этому 4-зонный «климат» с дополнительными дефлекторами вентиляции, 3-ступенчатый подогрев сидений, регулировка угла наклона спинки и возможность смещения второго ряда вперед/назад. Лишь жаль, что регулировки второго ряда сидений ручные – тут уже просятся электрические. К примеру, для огромного багажника сделали сразу два электропривода: не только открывания/закрывания крышки, но также и для сворачивания/разворачивая шторки багажника.

Качество и стиль – вот два определяющих пункта в салоне Audi Q8: отличные материалы, тщательность в каждой мелочи, аккуратный дизайн, который подчеркивает цветная подсветка (с раздельными контурами!). Спереди и сзади сидеть удобно и места с запасом. Багажник огромен (605 л), есть кармашки-сетки, автомобиль умеет приседать при загрузке; однако подполье уже занято – «запаска» и сабвуфер.

Есть ли инновации?

Для тех, что читал репортаж с презентации Audi Q8 и обзор Volkswagen Touareg (если пропустили – обязательно загляните) техника новинки Audi Q8 в целом знакома. Напомню вкратце: кузов из алюминия и высокопрочных сталей, платформа MLB Evo, независимые подвески «по кругу», адаптивные амортизаторы или «пневма» с возможностью изменения клиренса, система подруливания задними колесами. Что касается силовой части – то используются турбо-моторы V6 объемом 3,0 л (бензин или дизель), 8-ст. АКПП ZF 8HP-65A, постоянный полный привод quattro на основе самоблокирующегося дифференциала Torsen. «Изюминки» внешности – безрамочные двери и полностью светодиодная оптика Audi Matrix HD LED с двумя рядами светодиодов.

Несущий кузов выделяется широким использованием алюминия и высокопрочных сталей. Привод всегда полный, а подвеска – независимая. Но в качестве упругих элементов могут выступать либо амортизаторы и пружины, либо пневматические баллоны. У нас для Audi Q8 доступны моторы V6 – на тестовом автомобиле был установлен турбодизель с системой впрыска мочевины и сложной многокомпонентной выхлопной системой. Фары всегда светодиодные: либо «ближний/дальний» свет и функция всепогодного освещения (узнаются по паре продольных линий светодиодов ходовых огней), либо еще более функциональные фары Matrix HD LED (узнаются по частоколу вертикальных «зубцов»).

Однако на правах одного лидеров марки, кроссовер Audi Q8 получил ряд самых инновационных технологий – видно, что создатели отнеслись к модели Audi Q8 с особой любовью. К примеру, вне зависимости от мотора V6 используются большие вентилируемые тормоза: спереди – диски размером 375 х 36 мм, сзади – диски размером 350 х 28 мм. Еще пример – для Audi Q8 изначально предлагается прогрессивное рулевое управление, а опционально доступно более острое спортивное рулевое управление от Audi SQ7.

Есть изменения и под капотом: двигатель оснащен системой MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle), которая включает в себя отдельную 48-вольтовую сеть, дополнительный литий-ионный аккумулятор, собственный стартер-генератор с ременным приводом для основного двигателя. Эта система «умеет» накапливать энергию при движении, торможениях, а также перезапускать двигатель после остановок. Ведь отныне при езде в «Еко»-режиме не только АКПП переводится на нейтральную передачу, но и полностью глушится двигатель – то есть автомобиль катится на «нейтралке» и с выключенным мотором. Но малейшее ускорение или, наоборот, торможение означает включения ДВС и подключение передачи: подтверждаю – двигатель и передача включаются совершенно незаметно по ощущениям, это можно проследить лишь по индикации тахометра. Система MHEV, согласно уверениям Audi, экономит 0,7 л на 100 км.

Кроссовер Audi Q8 – как «любимое детище» создателей получил лучшие наработки в ассортименте марки: технология «мягкого гибрида» и сеть на 48 В, прогрессивное рулевое управление и поворотные задние колеса, большие вентилируемые тормоза…

Кроме того, Audi Q8 отличается инновационной электроникой. Я часто рассказываю об адаптивных «круизах», контроле рядности, авто-торможении, камерах в автомобиле – и обычно эти системы похожи между собой. Но кроссовер Audi Q8 делает шаг вперед, имя которому «лазерный адаптивный круиз-контроль».

Под двумя глянцевыми коробочками в решетке радиатора тестового автомобиля скрыты сразу два датчика-радара для адаптивного «круиза»: традиционный дальнобойный радар и инновационный лазерный радар (не путайте с лидаром для систем экстренного торможения), который впервые появился на новейшем поколении Audi A8. Первый отличается хорошей дальностью работы (до 250 м), но не очень большим углом охвата (35 градусов по горизонтали). Второй – лазерный – наоборот: работает на дальности до 80 м, но зато предлагает обзор 145 градусов по горизонтали. Причем широкий угол обзора достигается вращением зеркала внутри радара, в то время, как сам лазерный луч является очень узким и точно-направленным: фактически это зеркало «разбрызгивает» лазерный луч вокруг себя, подобно душевой лейке, которая разбрызгивает воду. Кроме увеличенной ширины охвата, лазерный радар также позволяет более точно определять тип объекта путем сканирования его формы и размера – а это позволяет точнее оценивать обстановку для принятия решений.

Адаптивный круиз-контроль Audi Q8 использует не только привычный «дальнобойный» радар, то также и лазерный датчик-радар. Среди других систем помощи водителю – контроль рядности, который умеет самостоятельно ровнять автомобиль в своем ряду, «умный» свет, предупреждение об опасной дистанции до впередиидущего автомобиля, система ночного видения с функцией распознавания людей, пр.

Наконец, отмечу обустройство салона, мультимедиа, панель приборов. Изначально Audi Q8 предлагает панель приборов с традиционными стрелочными приборами и 7-дюймовым цветным дисплеем, плюс пара сенсорных дисплеев на центральной консоли: верхний – управления аудиосистемой, подключением телефона, настройками автомобиля; нижний – управление климатом, подогревом и вентиляцией сидений, пр. Но в качестве опции (как на тестовом автомобиле) можно заказать продвинутый комплекс MMI Navigation plus, который включает в себя сразу несколько пунктов. Во-первых, увеличенный дисплей передней панели: диагональ 10,1 дюйма, навигация, возможность сформировать свою колонку виртуальных кнопок для доступа к часто-используемым функциям, возможность рукописного ввода текста при навигации. Во-вторых, в этом случае будет установлена ЖК-панель приборов Audi Virtual Cockpit: 12,3-дюймовый дисплей, «рисованные» приборы, возможность развернуть навигационную карту во весь экран.

Но все это описание не раскрывает той сути и простоты, которая радует в обычной жизни. К примеру, есть 2-зонный «климат» спереди – как синхронизировать его зоны? Просто «стянуть» («свапить») оба нарисованных кресла к центру дисплея. Как включить массаж? Есть отдельная кнопка на торце сиденья, нажатие которой автоматически включает массаж и дополнительно выводит меню управления на дисплей: т.е. либо сразу запускается предыдущая программа массажа, либо можно пойти в детальные настройки. Как сменить радиостанцию? Либо кнопками на руле, либо на выдвижной шторке нижнего дисплея – в этом случае верхний дисплей можно вовсе отключить. Или вот еще пример: рукописный ввод текста хорошо распознает буквы – если писать их слитно или врознь, если писать слово в линию или одна буква поверх другой… Наконец, отмечу и круговой обзор с объемным 3D-эффектом: на автомобиль можно посмотреть со стороны, слева/справа, вращать и наклонять картинку.

Атмосферу в салоне Audi Q8 задают сразу три дисплея. Изначально кажется, что сложно и запутано, но затем понимаешь, что все на своих местах – и быстро привыкаешь. Да, дисплеи надо протирать, равно как и глянцевую вставку перед пассажиром. Базовый вариант – с обычными кнопками на центральной консоли и привычными приборами. Кстати, о «базе», оснащении, комплектациях, ценах…

Цены и конкуренты

Кроссовер Audi Q8 предлагается в Украине с парой 3-литровых моторов V6 (дизель на 286 л.с. или бензин на 340 л.с.), всегда с АКПП и полным приводом quattro, комплектация набирается по желанию клиента. Однако также есть пакет S line, который я ниже выделю и опишу отдельно. Итого имеем четыре основные версии, плюс опции к ним.

Основная комплектация Audi Q8 включает в себя: полностью светодиодные фары («ближний/дальний» свет), задние светодиодные фонари, 3-спицевый руль «в коже» и с кнопками, заднее сиденье с возможностью раздельной регулировки 60/40, 2-зонный «климат», пружинная подвеска с адаптивными амортизаторами, система Audi drive select, фронтальные и боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности, парктроник, аудиосистема Audi Sound System (10 динамиков и 180 Вт), мультимедийная система MMI radio plus (сенсорный 8,8-дюймовый дисплей) плюс MMI Touch (сенсорный 8,6-дюймовый дисплей с возможностью рукописного ввода текста), контроль давления в шинах, традиционные приборы плюс 7-дюймовый цветной дисплей для водителя, 19-дюймовые легкосплавные диски, ключ Keyless Go, электропривод крышки багажника, круиз-контроль, пр. Цена Audi Q8: с бензиновым мотором – от 1,82 млн. грн. или $65 тыс., с дизелем – от 2,05 млн. грн. или $73,5 тыс. Однако, с учетом новых законов, дизельные версии могут подешеветь до уровня бензиновых.

Следующий шаг – это версия S line, которая являет этаким «пакетным предложением со стайлингом S-line»: здесь и комплектация лучше, и некоторые около-спортивные детали присутствуют. Итак, Audi Q8 в исполнении S line предлагает дополнительно к «базе»: спортивные передние сиденья с электроприводом настроек, обивка сидений «кожа/алькантара», темную отделку потолка, отделку салона матовым алюминием, спортивный руль, пневматическую подвеску, пакет «S line» для внешности (свой бампер, боковые накладки, пр.), 21-дюймовые колесные диски, накладки на пороги с подсветкой. Цена Audi Q8 S line: бензин – от 2,11 млн. грн. или $76 тыс., дизель – от 2,35 млн. грн. или $84 тыс. Снова уточнение: потенциально дизельные версии должны подешеветь до уровня бензиновых.

Тестовый автомобиль, конечно, имел массу опций: поворотные задние колеса (43 тыс. грн.), пневматическая подвеска (35 тыс. грн.), 22-дюймовые кованные легкосплавные колеса (146 тыс. грн.), 4-зонный «климат» (30 тыс. грн.), панорамная стеклянная крыша-люк (58 тыс. грн.), вентиляция и массаж передних сидений (58 тыс. грн.), отделка перфорированной кожей Valcona и контурные сиденья (84 тыс. грн.), ассистент ночного виденья (78 тыс. грн.), проекционный дисплей (52 тыс. грн.), мультимедиа и навигация MMI Navigation plus (127 тыс. грн.), пр. В итоге тестовый автомобиль Audi Q8 с учетом многочисленных опций стоил около 3,85 млн. грн. или $138 тыс. Причем отмечу, что часть опций связаны между собой, либо включают дополнительное оснащение. К примеру: массажные сиденья возможны только с классной кожаной отделкой, 4-зонный «климат» тянет за собой дополнительные дефлекторы вентиляции, а развитый комплекс MMI Navigation plus «по умолчанию» включает в себя систему MMI Touch плюс Audi Virtual Cocpit (ЖК-панель приборов перед водителем). В итоге: иногда выбирая одну опцию – приходится раскошелиться на вторую, и наоборот – подчас дорогая опция означает сразу несколько пунктов в одном пакете. Поэтому вышеупомянутая версия S line вдруг – но выгодное предложение: классный салон, «пневма», красивые диски.

Здесь представлено несколько разных вариантов Audi Q8 ценой 90-120 тыс. евро: кроссовер Audi Q8 выглядит и воспринимается одинаково дорого и «круто» при любом ценнике. Среди наиболее частых опций, которые заказывают клиенты: версия S line (спортивные сиденья, обивка «кожа/алькантара», 21-дюймовые диски), 4-зонный «климат», камера заднего вида. В зависимости от мотора, такой автомобиль обходится в 2,5-2,9 млн. грн. (80-90 тыс. евро). Ценник достигнет и перевалит 100 тыс. евро только в случае объединения многих «дорогих» опций: спец-кожа, массаж, «панорама», круговой обзор, «круиз» с лазером…

Возможно, цены кажутся высокими, но в реальности – это цены основных конкурентов Audi Q8: крупных кроссоверов-купе и полноразмерных моделей «SUV-премиум» (кстати, у нас прайс на Audi Q8 вышел даже ниже, чем в Германии). Два ключевых конкурента – BMW X6 и Mercedes GLE Coupe. И здесь следует отметить, что Audi Q8 выходит в очень удачное время: конкуренты устарели, но запуска их новых поколений придется ждать 1-1,5 года, поскольку сейчас все силы производителей будут брошены на запуск и производство основных моделей BMW X5 и Mercedes GLE. К слову, подобные автомобили, равно как и Volvo XC90 или родственный VW Touareg, нет смысла рассматривать в конкурентах – против них выступает Audi Q7.

Однако в качестве смежных конкурентов есть можно рассматривать Maserati Levante и Porsche Cayenne. Эти автомобили только начинаются с мощности 340-350 л.с. и ценника около 2,5 млн. грн. – а за эти деньги можно «собрать» уже достойный вариант Audi Q8, при этом в ощущении новизны и «премиума» он будет не хуже. С другой стороны – есть Range Rover Velar: сейчас он в основном продается в средних версиях (ценник около 70 тыс. евро или 2,2 млн. грн, за 4-цилиндровые 2-литровые моторы 200-250 л.с.), радует дизайном и оригинальным стилем, но не дотягивает ощущением комфорта и отделкой.

В диапазоне 60-100 тыс. евро можно подобрать массу автомобилей, но Audi Q8 оказывается постоянно в выигрышном положении: прямые конкуренты – уже устарели, а их новые поколения выйдут нескоро; косвенные – оказываются либо мощнее, но дороже, либо привлекают ценной, но заметно проще в деталях.

Стоимость содержания

В городе автомобиль потребляет 10-12 л топлива, однако на выходных и при пустых дорогах можно «привозить» расход 8-8,5 л на 100 км пути. Напротив, при динамичной езде и/или постоянных пробках расход топлива возрастал до отметки около 13,5 л на 100 км пути. При езде по трассе со скоростью 80-90 км/ч расход топлива составлял 5,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход возрастал до 7-7,5 л на 100 км пути. В целом цифры хорошие как для столь крупного и тяжелого автомобиля, но не могу обойтись без сравнения с Volkswagen Touareg. Последний оказывается более экономичным в городе – примерно на 1-2 л в обычном или динамичном стиле езды: ответ кроется в весовой разнице примерно 150-200 кг, что сказывается и на разгоне – двигателю приходится больше работать. А вот трассовый расход отличается на едва заметные 0,5 л: увеличенная ширина автомобиля и покрышек оказывает лишь небольшое влияние на расход топлива.

Общая гарантия на автомобиль составляет два года без ограничения пробега, также есть опция увеличенной гарантии – в таком случае можно рассчитывать на 4-летнюю гарантию с ограничением пробега 120 тыс. км. Сервисное обслуживание следует проводить раз в год или 15 тыс. км., минимальное стандартное ТО обойдется в 7-8 тыс. грн. в зависимости от исполнения автомобиля, проводимых работ, конкретного дилера.

Цены на автомобиль и ТО указаны по состоянию на ноябрь, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность

Кроссовер Audi Q8 не проходил испытания Euro NCAP, однако серию краш-тестов прошел ближайший «родственник» Audi Q7 – для примера может взять его результат: автомобиль получил максимальную оценку «5 звезд». Главное замечание касается высоких нагрузок на грудь водителя – здесь отметка лишь «средний уровень защиты». Но в остальном автомобиль безопасен: сплошь отметки «приемлемо» и «хорошо».

В итоге

Итоги просты: Audi Q8 – это лучший автомобиль из того, что побывало у меня в руках за 2018 год. Вы скажете: «ха, конечно, самая дорогая и технологичная машина – вот и самая лучшая». Вовсе нет. К примеру, откровениями в этом году стали Toyota Camry и Infiniti Q50, порадовали относительно недорогие Honda Civic Sedan и SEAT Arona. А еще у меня есть смелость, чтобы заявить: среди «электричек» Renault ZOE и Nissan LEAF 2 лучше, чем BMW i3. Да и с памятью тоже все нормально: я помню великолепные модели Peugeot 3008 и Mazda CX-5, удачный Hyundai Accent, честный Subaru Forester…

Логика определения «хорошего автомобиля» в моем случае проста и сложна одновременно: он должен хорошо ехать (не обязательно комфортно или спортивно, а именно «хорошо» – важна цельность характера), не иметь явных провалов, но иметь несколько характерных деталей-преимуществ над конкурентами. Так вышло, что родственный Volkswagen Touareg не собрался в один подобный образ, хотя использует аналогичную великолепную технику. А вот автомобиль Audi Q8 собрался: передовые отличные технологии, упакованные в стильный кузов, приправленные высококлассным салоном, выпущенные под премиальной маркой. Кроссовер Audi Q8 дорогой, но он каждую секунду и мгновение дарит впечатление высококлассной вещи, где деньги были заплачены не зря: это чувствуется в езде, это видно в отделке салона, это слышно в звукоизоляции. Поэтому, пребывая в полном здравии и рассудке, отдавая себе отчет в написанном, понимая список автомобилей до конца года, я еще раз твердо и уверенно заявляю: в моих обзорах Audi Q8 – это лучший автомобиль 2018 года. Вот и все.

Плюсы:

+ Великолепный дизайн снаружи и внутри, много интересных деталей в отделке

+ Хороший класс езды в любом ездовом режиме: комфортно, тихо, быстро

+ Широкий выбор, причем даже средние версии хороши впечатлением и оснащением

Минусы:

— Для дизельного мотора – заминка при резком старте/ускорении

— Немалая цена, однако Audi Q8 ее оправдывает сполна

Технические характеристики Audi Q8 50 TDI

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,986 х 1,995 х 1,705 м

Колесная база – 2,99 м

Клиренс – 164-254 мм

Багажник – от 605 л (5 мест) до 1 755 л (2 места)

Грузоподъемность – 750 кг

Минимальная снаряженная масса – 2 220 кг

Мотор – турбодизель, V6, 3,0 л

Мощность – 286 л.с. при 3 500-4 000 об/мин

Крутящий момент – 600 Нм при 2 250-3 250 об/мин

Удельная мощность и момент – 129 л.с. на 1 т; 270 Нм на 1 т

Привод – постоянный полный привод с межосевым дифференциалом Torsen

Трансмиссия – 8-ст. АКПП (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 6,3 с

Максимальная скорость – 245 км/ч

Расход топлива (смешанный) – 6,6-6,8 л на 100 км (в зависимости от размера колес и веса)

Шины тестового автомобиля – Vredestein Wintrac Xtreme S 285/40R22

Минимальная цена автомобиля – от 1,82 млн. грн. (около 57 тыс. евро или около $65 тыс.)

Цена тестового автомобиля – около 3,85 млн. грн. (около 121 тыс. евро или около $138 тыс.)

Автомобиль предоставлен – Порше Украина, отделение Audi