Тест-драйв Mazda CX-30: будущий хит продаж?





Популярная марка, да помноженная на популярный класс – это заготовка для бестселлера? А если добавить технологию «мягкого гибрида», много систем для безопасности и комфорта, затем намекнуть про «драйверский» характер? Но вспоминается непростая история с моделью Mazda3… Масса нюансов – однако я попытаюсь дать ответы на все вопросы.

Позиционирование модели Mazda CX-30

Все просто: кроссовер Mazda CX-30 расположен аккурат между Mazda CX-3 и Mazda CX-5. Сложно поверить, но крайне популярная ниша С-SUV пустовала несколько лет: со сменой поколения модель СХ-5 стала больше и ушла чуть выше по «автомобильной лестнице», а модель СХ-3 напротив – была уж слишком компактной, чтобы полноценной соперничать с конкурентами новой волны. Поэтому весной 2019 года появился кроссовер Mazda CX-30, созданный на основе Mazda3 нового поколения, а спустя год продажи новинки стартовали в Украине.

Без громких концептов и длинной истории – потому, что рынок не ждет: кроссовер Mazda CX-30 дебютировал весной 2019-го, продажи в Украине стартовали весной 2020-го. В статье представлен кроссовер Mazda CX-30 с 2-литровым мотором, АКПП и полным приводом, в максимальной комплектации. Также кратко будут представлены базовая и средняя версии модели.

Как едет кроссовер Mazda CX-30?

Если за точку отсчета взять бензиновый хэтчбек Mazda3, как самого ближайшего родственника новинки, то кроссовер Mazda CX-30 едет просто таки отлично. Старт с места оказывает довольно бойким, практически ушла вялость мотора на низах. Да, пусть в диапазоне 1-2,5 тыс. об/мин тяги немного, но все равно выходит лучше, чем у 1,5-литрового мотора: да просто «объем решает». Максимально мотор раскрывается после 3-3,5 тысяч, следуя правилам «атмосферной классики»: чем больше оборотов – тем больше тяги и динамики! Причем с ростом оборотов прорезается заметное р-р-р-рычание двигателя, кроссовер Mazda CX-30 дарит настроение для активного драйва. Да и «автомат» подобный запал готов поддержать: в «спорт»-режиме он не позволяет стрелке тахометра упасть ниже 2,5-3 тысяч, при динамичных ускорениях затягивает с переключением на более высокую передачу, давая возможность «покрутится» мотору. В меру тяжелый руль (хоть и не слишком короткий – около 2,5 оборотов от упора до упора) да «плотная» подвеска обеспечивают активный драйв не только по прямой, но и в поворотах. Вот подлетаешь к виражу, радуешься цельности и скорости реакций, небольшим кренам, звуку мотора, э-э-э-х-х-х!… Оп, что это было?!

А это на кочковатом асфальте переставило заднюю часть автомобиля. Не знаю, кто конкретно виноват: полузависимая задняя подвеска, 18-е диски и большие колеса, «зажатая» ходовая. Скорее всего, все вместе. Но факт – при быстрой езде в резком повороте кроссовер Mazda CX-30 может подпрыгнуть и вильнуть хвостом. Пожалуй, хотелось бы чуть больше мягкости подвески на ямах. Также отмечу сильную зависимость восприятия комфорта от давления в шинах. Но только сбрасываешь скорость, чтобы поехать «тихо-плавно» – как в пробках замечаешь «резиновые» реакции на нажатие педали газа и похожие реакции на педаль тормоза, паузы-заминки в переключениях АКПП. Признаться, «старшие» модели Mazda более выверены в своих ездовых повадках. Однако вспомните про точку отсчета: если говорить о семействе Mazda3/CX-30, то именно кроссовер назову наиболее интересным и сбалансированным. Да, даже на фоне так понравившегося дизельного седана Mazda3. Кстати, было бы интересно «махнуть» их моторы и посмотреть на результат…

Кроссовер Mazda CX-30 в жизни выглядит так, как на фото: он низкий и плоский. Вместе с зажатой подвеской, это означает небольшие крены при активном драйве. Тем более, что мотор просит – на низких оборотах двигатель с АКПП «тянут резину», но переход стрелки тахометра за 3-3,5 тыс. об/мин меняет картину: кроссовер Mazda CX-30 резво ускоряется и громко звучит. Кстати, даже обгоняет сам себя: при разгоне «0-100 км/ч» замер показал 10,2-10,3 секунды против обещанных 10,4 секунды. Хотя в целом для 150-сильного кроссовера 10 секунд – это немало. Но в том и дело, что новинка Mazda CX-30 эмоционально воспринимается более динамичной, автомобиль дарит ощущение драйва! Про широкие пластиковые накладки ничего писать не буду, чтобы не насаждать вам мои мысли – лучше вы мне в комментариях напишите свое мнение: нравится или нет?

Салон хорош для водителя и переднего пассажира. Традиционно благодаря обширным регулировкам с большим диапазоном, они найдут себе удобную посадку. В руки ложится великолепный руль, перед глазами – красивые приборы с интегрированным 7-дюймовым дисплеем. Плюс аккуратная деталировка из хрома и черного глянца. Блок «климата» лаконичен, а усилия на органах управления выверены настолько точно, будто в «премиум»-автомобилях. Обязательно отмечу дисплей системы мультимедиа MZD Connect с великолепной графикой, да его блок управления с физическими кнопками-переключателями. Чувствуешь каждый клик, каждое касание, каждый щелчок регулировки громкости. И снова вспоминаются дорогие «немцы»…

Однако низкий кузов не проходит зря – сзади тесновато: места для ног лишь на грани достаточного и над головой также. Из дополнительных удобств – только подлокотник да дефлекторы вентиляции. Даже кармашек для мелочевки нашелся лишь на спинке переднего пассажирского сиденья. Зато попутно появился еще и заметный центральный тоннель в ногах. Удивительно, насколько сильно может разниться восприятие салона: замахнувшись на «премиум» в передней части салона, кроссовер Mazda CX-30 не может поддержать этот уровень для задних пассажиров. Ладно с простором (все понимаю – размеры и платформа), но ведь можно уделять больше внимания проработке мелочей для удобства пассажиров. А еще следует уделять больше внимания запаху в салоне (выглядит как «почти премиум», а пахнет как «просто японец») или проработке багажника: недостает крючков и кармашков. Но в остальном багажник хорош: большой погрузочный проем, крышка с электроприводом, подполье со вставкой-органайзером и ремонтным комплектом для шин.

Передняя часть салона – это царство отменного стиля и качества: лаконичная передняя панель с мягким покрытием, красивый руль и приборы, удобные сиденья, искусная отделка в мелочах. Возможно, это лучший салон в классе для автомобилистов-традиционалистов. Однако сзади запал стихает: обычный компактный японский кроссовер – простор средненький, удобств немного. Багажнику также недостает внимания к мелочам, зато он хорош своей правильной формой и огромным погрузочным проемом. Крышка с электроприводом – важный «бонус» для большой доли клиентов.

Есть ли инновации в Mazda CX-30?

Как уже отмечал выше, кроссовер Mazda CX-30 построен на платформе Skyactive-Vehicle Architecture: несущий кузов с высокой долей высокопрочных сталей (около 30% стали с пределом текучести 980-1310 МПа), МакФерсон спереди и поперечная торсионная балка сзади (да-да, даже с учетом полного привода), дисковые тормоза «по кругу», электрический усилитель руля. Под капотом автомобиля расположен 2-литровый бензиновый «атмосферник» с высокой степенью сжатия (14,0) и непосредственным впрыском топлива, классическая 6-ступенчатая АКПП. В целом подход уже знаком по Mazda3, Mazda6, Mazda CX-3, Mazda CX-5.

Однако в модели CX-30 нашлось место для оригинальной инновации, которая впервые предложена в автомобилях Mazda на рынке Украины – это система M Hybrid: комбинация мощного стартера-генератора, блока управления рекуперацией/торможением, преобразователя электроэнергии, аккумулятора типа «литий-ион» (24 вольта, 600 кДж энергии, около 0,17 кВтч). Подобные системы с обозначением «Mild Hybrid» или «мягкий гибрид» уже встречались на других автомобилях и обычно они служат сразу нескольким целям. Во-первых, позволяют собирать энергию во время замедлений, которую затем можно превратить в электроэнергию и использовать для питания бортовых систем. Таким образом (это во-вторых) снижается нагрузка на генератор – что попутно означает снижение нагрузки на ДВС и пропорциональное уменьшение расхода топлива, пусть даже небольшое. Наконец, в-третьих: стартер-генератор может кратковременно выступать в роли электромотора, помогая основному двигателю при старте с места и начале движения – что снова-таки, уменьшает нагрузку на ДВС, обеспечивая снижение расхода одновременно с улучшением разгона. В автомобилях Mazda уже применялась схожая система i-ELOOP, но в технологии M Hybrid есть два ключевых отличия: использование промежуточного аккумулятора типа «литий-ион» (вместо конденсатора ранее) и помощь стартера-генератора при разгонах.

Цена Mazda CX-30 и конкуренты

Кроссовер Mazda CX-30 предлагается в Украине только с одним бензиновым мотором (2-литровый на 150 л.с.) и 6-ст. «автоматом», зато есть выбор между передним/полным приводом (2WD/4WD) и тремя комплектациями – итого выходит четыре варианта автомобиля.

Гамму модели открывает версия STYLE: светодиодные фары, тонированные стекла, 18-дюймовые литые колесные диски, 2-зонный «климат», подогрев сидений и руля, мультимедиа MZD Connect с 8,8-дюймовым дисплеем и поддержкой Android Auto/Apple CarPlay, система проекции данных на лобовое стекло, круиз-контроль, кнопка запуска двигателя, датчики света и дождя, камера заднего вида, датчики парковки спереди и сзади, семь подушек безопасности, ABS+DSC+EBD, пр. Цена Mazda CX-30 STYLE 2WD – 724 тыс. грн. или $26,5 тыс.

Следующая комплектация EXECUTIVE добавляет к вышеописанному: кожаную отделку салона, электропривод настроек сиденья водителя с памятью, салонное безрамочное зеркало заднего вида с авто-затемнением, электропривод дверцы багажника, пр. Цена Mazda CX-30 EXECUTIVE 2WD – 793 тыс. грн. или $29 тыс., версия 4WD – 859 тыс. грн. или $31,5 тыс.

Темно-синий автомобиль – это базовая комплектация STYLE. Ну как «базовая»… Фары-светодиоды, 18-е диски, хорошая ткань на сидениях, мягкие синие вставки в салоне, 2-зонный «климат», камера заднего вида, проекция данных на лобовое стекло, подогрев руля, 8,8-дюймовый центральный дисплей с красивым оформлением меню. Да некоторые конкуренты подобное оснащение даже в максимальных версиях не предлагают! Серый автомобиль – это средняя версия EXECUTIVE: добавлена кожа на сиденьях, электропривод и память настроек, отделка салона теперь в коричневых тонах. Также начиная со средней версии можно выбрать автомобиль с полным приводом.

Наконец на вершине модельного ряда Mazda CX-30 расположено исполнение PREMIUM, где добавлено: система ALH (адаптивное светодиодное освещение), круговой обзор на 360 градусов, адаптивный круиз-контроль АСС, аудио BOSE, контроль усталости водителя, мониторинг рядности движения и коррекция автомобиля в рамках своего ряда, комплекс систем безопасности I-ACTIVSENSE, пр. Важно отметить, что в данном случае кроссовер предлагается только с полным приводом. Тестовый автомобиль представлен именно в такой максимально версии. Цена Mazda CX-30 PREMIUM 4WD – около 926 тыс. грн. или $34 тыс.

Максимальная комплектация PREMIUM предлагает круговой обзор, аудиосистему BOSE, адаптивный «круиз», контроль рядности и «слепых зон» зеркал заднего вида, комплекс I—ACTIVSENSE (системы безопасности): экстренное торможение при движении вперед/назад, контроль перекрестного трафика при движении вперед/назад, пр. Чем ответят конкуренты?

Соперников не просто много, а очень много. Прямых и косвенных конкурентов наберется с два десятка: Citroen C3 Aircross, Citroen C5 Aircross, Honda HR-V, Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Haval H6, KIA Sportage, Mitsubishi Eclipse Cross, Mitsubishi ASX, Opel Grandland X, Renault Kadjar, SEAT Ateca, SKODA Karoq, Subaru XV. Плюс ждем новые поколения Peugeot 2008, Nissan Juke, Ford Puma. Кто-то меньше, кто-то больше, можно отыскать передний или полный привод, найдутся бензиновые и дизельные моторы, одни делают ставку на практичность, вторые акцентирую внимание на эмоции. Выбор кроссовера за $25-35 тыс. очень широк.

Но я особенно выделю ТОП-5 автомобилей-конкурентов, которые и сами по себе очень сильны, и дадут лучшее понимание модели СХ-30. Во-первых, это Volkswagen T-Roc: «немец» просторнее сзади, чуть динамичнее в разгоне и также чуть экономичнее в расходе топлива; однако предлагает уж слишком простенькое качество отделки салона и лишен версий с полным приводом на рынке Украины. Во-вторых, обновленный кроссовер Toyota C-HR: новый гибрид обеспечил достойную динамику, при этом сохранив невысокий расход топлива; здесь довольно качественный салон и комфортная подвеска; однако багажник и клиренс заметно меньше, цена чуть выше, а полный привод доступен лишь со слабым бензиновым двигателем. Стильный кроссовер Peugeot 3008 отлично едет, у него шикарный салон и даже парочка опций от автомобилей более высокого класса (массаж, панорама); однако данный автомобиль в Украине ориентирован на дизельные моторы и не имеет полного привода. Обязательно отмечу Nissan Qashqai: просторнее в салоне, мягче на ходу, дешевле по цене, шире выбор моторов и комплектаций; но не может похвастать «драйверским» характером и передовым оснащением.

Наконец, пятый конкурент – это старшая модель Mazda CX-5: при наличии акционных предложений СХ-5 можно купить примерно по цене СХ-30. Вынужден признать, что СХ-5 едет едва ли не лучше: здесь тонко выдержан баланс между четкостью реакций, легкостью руля, комфортом подвески, здесь больше динамики. Кроме того, СХ-5 просторнее и удобнее для задних пассажиров, да и багажник вместительнее. Однако на фоне новинки СХ-30 уже заметен возраст модели СХ-5, особенно в салоне: оформление меню системы мультимедиа, качество картинки кругового обзора, перечень вспомогательных систем безопасности для водителя. А если убрать временные акционные предложения, то ценовая разница между СХ-30 и СХ-5 все-таки заметна: около $1-1,5 тыс. в чистом виде и порядка $1,5-2 тыс. с учетом оснащения.

Выше я расписал максимально широкий перечень конкурентов, если кого забыл – можете добавить в комментариях. Поэтому здесь позволю себе привести лишь пятерку фотографий: наиболее сложных, опасных, важных соперников. Новинке Mazda CX-30 будет непросто – но думаю, что СХ-30 легко войдет в десятку популярных моделей своего класса.

Реальный расход топлива Mazda CX-30, гарантия и стоимость ТО

Городской расход топлива Mazda CX-30 в моем случае постоянно находился у отметки 9-9,5 л на 100 км пути. При максимально плавной езде и пустых дорогах можно получить расход 7-7,5 л на 100 км, а если постоянно гонять в «спорт»-режиме и/или будут большие пробки – то готовьтесь к расходу 12 л на 100 км в городе. На трассе при скорости 80-90 км/ч расход топлива составляет 5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч – около 7 л на 100 км пути.

Гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тыс. км пробега. Регламент ТО – раз в 20 тыс. км или раз в год. Базовое сервисное обслуживание оценивается в 2,6-3,3 тыс. грн., расширенное ТО обойдется в 4,5-5,1 тыс. грн. грн. Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на конец апреля, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании. Цены на ТО – для Киева, в других городах/областях они могут незначительно отличатся.

Безопасность Mazda CX-30

Кроссовер Mazda CX-30 не просто отлично выступил в краш-тестах Euro NCAP, заслужив максимальную «5-звездочную оценку», но даже достиг рекордного уровня защиты взрослых людей – 99%, почти идеальная безопасность! Манекены водителя и пассажиров сплошь окрашены в «зеленые зоны» (хорошая безопасность): для головы, груди, шеи; при фронтальных или боковых ударах. Лишь нижние части ног при фронтальном ударе с частичным перекрытием получили «желтый» окрас (достаточная безопасность). Также высокий уровень безопасности для детей, хорошие результаты тестирования систем помощи водителю. Словом: сегодня Mazda CX-30 – самый безопасный автомобиль в мире по версии Euro NCAP.

В итоге

Отвечает на вопрос заголовка: скорее всего, кроссовер Mazda CX-30 не станет абсолютным лидером класса. Уж слишком велика конкуренция и есть сильные соперники, недостает низкой цены и широты выбора версий, имеются огрехи и замечания. Для понимания Mazda CX-30 важно вспомнить успех Mazda CX-5: заслужено один из лидеров – что отразилось на продажах. Так вот, в отличие от старшей модели, кроссовер Mazda CX-30 не переворачивает рынок, не привносит революцию, это просто «очередной игрок класса». Но игрок сильный: хорошее качество салона, много современного оснащения, бодренький ездовой характер. Не выделяясь каким-либо радикальным преимуществом, модель Mazda CX-30 вышла «ладной» в целом.

Плюсы:

+ Даже «в базе» – хороший уровень оснащения, а «в топе» – и вовсе образцовый для класса

+ Mazda CX-30 пытается восстановить репутацию бренда после «тройки»: едет, звучит, рулится

+ Стильный дизайн салона, хорошее качество отделочных материалов

Минусы:

— Есть конкуренты более просторные, доступные, экономичные, динамичные…

— Недостает выбора моторов – хотелось бы получить 1,8-литровый дизель

Технические характеристики Mazda CX-30 2.0 AT AWD

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,395 х 1,795 х 1,54 м

Колесная база – 2,655 м

Клиренс – 175-180 мм (с/без водителя)

Багажник – от 422-430 л (5 мест, с/без BOSE) до 1398-1406 л (2 места, с/без BOSE)

Грузоподъемность – 591 кг

Минимальная снаряженная масса – 1430 кг

Мотор – бензин, R4, 2,0 л, система Mild Hybrid

Мощность – 150 л.с. при 6000 об/мин

Крутящий момент – 213 Нм при 4000 об/мин

Удельная мощность и момент – 105 л.с. на 1 т, 149 Нм на 1 т

Привод – полный привод

Трансмиссия – 6-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 10,4 с

Максимальная скорость – 193 км/ч

Расход паспортный (город) – 7,3 л на 100 км

Расход паспортный (трасса) – 5,3 л на 100 км

Страна производства – Япония

Шины тестового автомобиля – Toyo Proxes R56 215/55R18

Минимальная цена автомобиля – 724 тыс. грн. или около $26,5 тыс.

Цена тестового автомобиля – 926 тыс. грн. или около $34 тыс.