Тест-драйв электромобиля MINI Cooper SE: стиль и драйв всему голова





Героем данного материала стал довольно редкий электрокар MINI Cooper SE. Как он устроен и чем отличается от обычного MINI? Сколько может проехать на одной полной зарядке аккумулятора и насколько быстро разгоняется? Что с экономией на сервисе и топливе? И так ли уж важна экономия для MINI Cooper SE с учетом его стартовой цены примерно в 30 тыс. евро? Уверен, будет интересно. Поехали!

Позиционирование MINI Cooper SE

Электромобиль MINI Cooper SE в кузове F56 дебютировал летом 2019 года, а спустя примерно год он появился в Украине. Однако это не первый электромобиль в истории бренда MINI. Так, в предшественниках у серийного экземпляра MINI Cooper SE числится концепт-кар MINI Electric 2017 года. А если заглянуть еще глубже в историю – примерно в 2008-2010 гг. – то можно отыскать мелкосерийный электрокар MINI E: мотор на 150 кВт (204 л.с.) и АКБ на 35 кВтч.

Бренд MINI уже не раз экспериментировал с электромобилями и даже выпустил MINI E небольшой серией – правда, только для использования партнерами BMW/MINI. Поэтому с появлением MINI Cooper SE можно говорить, что компания открывает новую главу в своей истории – не просто электрокар, а полноценная серийная модель, доступная широкому кругу покупателей.

Как едет электромобиль MINI Cooper SE

Вспоминаю, с чего начинался тест-драйв MINI Cooper SE. Итак, у данного электромобиля заявлен запас хода хорошо так «200+ км», но когда я сел в машину, то увидел запас хода 160 км – как так?! Девушка-представитель MINI ответила, что мол «все нормально»: кто-то жестко на нем гонял, бортовой компьютер пересчитал запас хода вниз, будете ехать плавно – он пересчитает запас хода в сторону увеличения. Ну да, должно быть так. Вот только я уже начал вспоминать все известные мне розетки да зарядки по Киеву и в округе…

Хотя в реальности и правда практически всегда удавалось проезжать больше обещанного. Мой личный рекорд – проезжал 1,5 реальных км за 1 км по счетчику запаса хода: едешь 15 км, а счетчик уменьшил запас хода лишь на 10 км. Были и вовсе курьезы, когда выехал с запасом хода 166 км, а вернулся с запасом хода более 170 км, при этом суммарно проехав 10-15 километров – вот вам свободный трафик в выходной день и плавный стиль езды.

Уже думаете, что вся езда на электрокаре MINI – это вот так плавно катать на «минималках»? Совсем нет! Ведь под капотом установлен 184-сильный электромотор с крутящим моментом 270 Нм, который не сдерживается никакими эко-ужимками! Сколько нажимаешь педаль акселератора – столько сразу и получаешь отдачи. При этом первоначальный разгон довольно сглажен, понимание всех возможностей этого электрокара приходит постепенно, вначале просто не осознаешь его реальной динамики. Но при замерах разгона до 100 км/ч электромобиль MINI Cooper SE вдруг берет и «выезжает» из семи секунд. Конечно, наилучшая динамика достигается в ездовом режиме SPORT: тогда от малейшего касания акселератора стрелка указателя мощности взлетает к отметке 50-80%, а тело хорошенько прижимает к сиденью. Ах, да – и еще руль становился тяжелее. Пожалуй, даже не так. Он становился аж слишком тяжелым, из-за чего было чувство не остроты управления, а чувство управления каким-то огромным и неповоротливым автомобилем. Но ведь это совсем не так!

Ведь электрокар MINI Cooper SE умеет ехать словно карт – поворачивает резко, буквально в одно движение рулем. Минимально кренится в вираже, даже на высокой скорости. Легко перекладывается в связках. Класс! Особенно с учетом того, что и комфорт подвески присутствует. Конечно, MINI Cooper SE не перина, но электрокар показался заметно мягче, нежели обычный MINI Cooper S в прошлом. Недоставало лишь звучного выхлопа ДВС – вместо сочного бурчания приходилось слушать шелест шин: странно для «премиума»…

Электромобиль MINI Cooper SE – это, прежде всего MINI. Компактный 3-дверный хэтчбек с длиной лишь 3,85 метра, миловидные овальные фары, скрывающие в себе современную светодиодную оптику. А еще вот эти крутые фонари в стиле британского флага. Мельком в потоке даже не определишь, что рядом проехал электрический MINI. Однако присмотритесь к деталям – и вы его вмиг опознаете: на носу характерная желтая вставка, вместо привычного лючка бензобака разместился порт для зарядки, а сзади нашлось место под еще один логотип в виде буквы «Е». Но главное – конечно, оригинальные колесные диски с желтым ободом. Эти колеса вращает 184-сильный электромотор, который способен запустить MINI к «сотне» за семь секунд: быстрее паспортных данных! Максимум резкости в повадках демонстрирует режим SPORT, но мой выбор – это MID или GREEN: первый хорошо сбалансирован для обычной или слегка динамичной езды, второй позволяет экономить энергию, но не ущемлять себя (почему – детально расскажу ниже).

В салоне вас встречает огромное блюдце по центру передней панели: здесь собран сенсорный цветной дисплей системы мультимедиа, кнопки управления аудиосистемой, и даже характерная светомузыка. Перед глазами водителя установлена отдельная панель приборов комбинированного типа: с основным 5-дюймовым цветным дисплеем, стрелочным индикатором расхода энергии и эффективности рекуперации, а также указателем зарядки аккумулятора. Из других характерных особенностей электрокара отмечу лишь переключатель интенсивности рекуперации.

В остальном – салон, знакомый по любой другой модели MINI. Мягкие отделочные материалы, глянцевая вставка с зеленым декором, удобнейшие сиденья с отличной боковой поддержкой и выдвижным валиком под ноги. Сзади ожидаемо тесновато, но все-таки жить можно. Ведь нынешнее поколение MINI получило колесную базу почти 2,5 м метра – места для ног впритык, но оно есть, аналогично и с запасом над головой. Плюс подстаканники, подлокотники: все-таки MINI старается оправдать заявленный 4-местный салон. А вот багажник откровенно маленький: всего 211 литров, с возможностью увеличения максимум до 731 литров. В качестве единственного бонуса – глубокая и вместительна ниша в подполье.

В целом салон, как и внешность, узнается безошибочно – это MINI. А вот распознать электрическую суть MINI Cooper SE помогут детали: к примеру, панель приборов (правда, не слишком контрастная), селектор выбора рекуперации (который не найдешь в других MINI), пр. Сзади места немного, но все-таки это «4-местный салон», а не «двое плюс сумки». Для сумок остается 211 л, при стандартном положении спинки заднего дивана – немного, но и на том спасибо: для электрокара удалось сохранить объем багажника традиционной ДВС-версии.

Есть ли инновации в MINI Cooper SE?

Электромобиль MINI Cooper SE построен на платформе UKL, которая является основой для многих моделей BMW/MINI с поперечным расположением мотора. Данная платформа подразумевает передний или полный привод, независимые подвески из легких сплавов, а также позволяет создавать не только ДВС-автомобили (бензиновые или дизельные), но и электрифицированные версии – подзаряжаемые гибриды или полноценные электромобили, что мы и наблюдаем в данном случае.

Так, MINI Cooper SE оснащен электромотором мощностью 135 кВт или 184 л.с. и крутящим моментом 270 Нм. Тяговый аккумулятор имеет Т-образную форму, расположен частично под задним сиденьем и частично в центральном тоннеле. Номинальная емкость аккумулятора составляет 32,6 кВтч, реально используется порядка 28,9 кВт – этого достаточно для запаса хода 235-270 км (по правилам замера цикла NEDC) или 225-234 км (по более реалистичному циклу WLTP). Электромобиль MINI Cooper SE весит 1365 кг – он оказался всего на 145 кг тяжелее обычного бензинового MINI Cooper S. Кроме того, немного отличает и высота: кузов пришлось поднять на 18 мм, чтобы правильно установить аккумулятор и сохранить при этом достаточный клиренс. Встроенное зарядное устройство (инвертор) готово принимать переменный ток мощностью до 11 кВт, обеспечивая полный заряд аккумулятора за 3-3,5 часа. Если заряжаться от обычной розетки, то для полного заряда аккумулятора потребуется примерно 10-15 часов. Напротив – при использовании мощного источника питания с постоянным током, аккумулятор можно зарядить на 80% за полчаса-час. Кроме того, электромобиль получил собственные настройки системы DSC и климат-контроль с тепловым насосом (условно говоря «кондиционер наоборот» – использует тепло от нагрева тягового аккумулятора для отопления салона).

И раз уж затронули детали MINI Cooper SE, то обязательно отмечу четыре режима движения и два режима работы рекуперации – кстати, впервые для автомобилей концерна BMW Group. Так, режим SPORT ожидаемо дает наиболее резкие отклики на нажатие педали акселератора и еще больше утяжеляет руль. Позиция MID означает максимально нейтральные настройки. При выборе GREEN двигатель обычно работает в диапазоне 20-30% свой мощности, лишь при полном нажатии на акселератор. А в настройках GREEN+ дополнительно еще обрезается работа кондиционера и подогрев сидений. Теперь пару слов о рекуперации. В прошлом электромобиль BMW i3 выделялся очень сильной рекуперацией: с одной стороны – это позволяло управлять буквально «в одну педаль», с другой стороны – приходилось постоянно держать ногу на педали акселератора и нажимать ее в какой-либо позиции. Признаться, решение на любителя – при долгой езде уставала права нога. В электрокаре MINI Cooper SE, наконец, сделали 2-режимную рекуперацию: более легкую и комфортную, или максимально-эффективную с возможностью управления «в одну педаль» (электрокар реально тормозит до полной остановки). Плюс рекуперацией можно плавно управлять касанием педали тормоза. Кстати отмечу, что рекуперация хороша по своей эффективности. Даже на легком уклоне можно получить +1-2 км, а затяжной спуск дарил максимум +5-6 км – лучше энергию собирал лишь VW e-Golf. А еще отмечу, что при срабатывании рекуперации загораются стоп-сигналы, что логично, ведь электрокар замедляется. Вот только они загораются с паузой 0,5-1 секунду.

Платформа UKL и передний привод, расположение мотора и силовой электроники под капотом, тяговый аккумулятор находится в нижней части кузова – в принципе, довольно стандартная схема для построения современного компактного электромобиля. Что касается конкретно MINI Cooper SE, то он радует мощностью электродвигателя и зарядки, но несколько расстраивает емкостью аккумулятора и запасом хода. Переключение режимов движения и управления интенсивностью рекуперацией – при помощи стильных тумблеров. Как уже отмечал выше, мой оптимум – это режим MID или GREEN и слабая рекуперация. Жаль, но с каждым перезапуском выбранные настройки не сохраняются, а сбрасываются – обязательно до режима MID (ок, подходит) и сильной рекуперации (ну зачем снова так?). Для наблюдения за параметрами и зарядкой электромобиля также можно использовать приложение MyMINI UA: уровень заряда АКБ, запас хода, контроль центрального замка, пр.

Цена MINI Cooper SE и его конкуренты

Электромобиль MINI Cooper SE доступен с одним типом двигателя и одним размером аккумулятора, но у покупателя есть выбор среди четырех вариантов оснащения: S, M, L, XL. Каждый вариант означает свои детали во внешности, другую отделку салона, а также определенный пакет оснащения.

Будьте уверены – даже в стартовом варианте S электромобиль MINI Cooper SE предлагает довольно хорошую комплектацию: светодиодные фары, спортивный руль с кнопками, переключение режимов движения MINI Driving Modes, климат-контроль, круиз-контроль, систему мультимедиа MINI с 6,5-дюймовым дисплеем (навигация и поддержка Apple CarPlay), 16-дюймовые легкосплавные диски, пр. Вариант М добавляет к этому: камеру заднего вида, датчики парковки, различные системы помощи водителю, 17-дюймовые колеса, комбинированную отделку сидений из ткани и эко-кожи, пр. Следующий шаг – комплектация L, которая дополнительно предлагает: проекционный дисплей, аудиосистему Harman Kardon, характерные диски MINI Electric Power (как на тестовом экземпляре), максимальный пакет мультимедиа (8,8-дюймовый дисплей), адаптивные матричные светодиодные фары. Наконец, максимальная версия XL отличается следующим: панорамная стеклянная крыша, эксклюзивная отделка MINI Yours (руль, обивка сидений, декор), колесные диски Roulette Spoke, пр. Цена MINI Cooper SE – от 29 964 евро, тестовый электрокар был представлен в L-пакете и стоил 37 724 евро.

Отвечая своему «премиум»-статусу, тестовый электромобиль MINI Cooper SE мог похвастать хорошей комплектацией: аудиосистема Harman Kardon, матричные светодиодные фары, проекционный дисплей. А еще – топовая версия системы мультимедиа с крупным 8,8-дюймовым дисплеем: информация о работе систем электромобиля, данные бортового компьютера, настройки зарядки и предварительно прогрева/охлаждения салона, штатная навигация, картинка с камеры заднего вида, различные настройки. Наконец, тестовый электромобиль стал первым, где встретилась беспроводная поддержка технологии Apple CarPlay! Чем ответят конкуренты? И кто они – конкуренты?

Лучшими соперниками для MINI Cooper SE являются небольшие европейские электромобили: к примеру, Renault ZOE ZE50 или Peugeot e-208. Первый предлагает комфорт и большой запас хода, второй обещает хорошую динамику и также запас хода побольше, чем у MINI (но меньше, чем Renault). Однако первый к нам «так и» не доехал, а второй «еще» не доехал. Причем, скорее всего, в 2021-м году мы увидим в Украине даже не хэтчбек е-208, а кроссовер е-2008. Отличным соперником выступает электромобиль FIAT 500 нового поколения, однако не ясны перспективы его появления в Украине – вряд ли он будет представлен в сети официальных дилеров марки.

В итоге главным соперником является электромобиль BMW i3: он предлагает больше запаса хода и простора салона, также на его счету «премиум»-статус и продажи через официальных дилеров – с гарантией, сервисом, поставкой запчастей, пр. Правда BMW i3 оказывается на треть дороже. Но если уж увеличивать бюджет, то можно рассмотреть последнюю альтернативу: докладывать немало денег – но целится уже на Tesla Model 3.

Сегмент новых электромобилей-«официалов» за 30-35 тыс. евро у нас не слишком большой: недостает Renault ZOE, ждем Peugeot e-208 или е-2008. В таких условиях самым опасным конкурентом MINI Cooper SE неожиданно выступает родственный электрокар BMW i3.

Расход энергии электрокара MINI Cooper SE и содержание электромобиля

Если посчитать расход энергии в городе – а это 12-16 кВтч на 100 км пробега (запас хода выйдет порядка 200-230 км) – то при цене электроэнергии 1,6 грн за киловатт выходит, что каждые 100 км обходятся вам в 20-30 грн: т.е. цена одного литра топлива! Даже если гонять MINI Cooper SE что называется «и в хвост, и в гриву» то получите расход энергии порядка 20 кВтч на 100 км пробега – или 32 грн, дешевле 1,5 литров бензина. Правда, тогда получите и запас хода в 150 км максимум. На трассе при скорости 80-90 км/ч электромобиль потребляет около 12 кВтч на 100 км, а при скорости 110-120 км/ч потребление возрастает до 16 кВтч на 100 км пути – т.е. снова получаем затраты на уровне цены одного литра топлива. И также снова получаем максимальный запас хода от одной зарядки аккумулятора порядка 200 км, не особо больше. В качестве эксперимента, я ездил по трассе со скоростью 55-60 км/ч и смог получить расход энергии 6 кВтч на 100 км пути. Но кто так будет реально ехать несколько сотен километров?

Общая гарантия на электромобиль составляет два года без ограничения пробега. Также предложены пакеты увеличения гарантии – максимум до пяти лет или 200 тыс. км пробега. Предусмотрена отдельная гарантия на батарею: восемь лет или 100 тыс. км пробега. Сервисное обслуживание требуется каждые два года или 15 тыс. км, стандартная стоимость ТО составляет 4,7 тыс. грн. Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность MINI Cooper

Последний цикл испытаний Euro NCAP для 3-дверного MINI датируется 2014 годом и тогда автомобиль получил «4-звездочную» оценку. Хотя на самом деле невозможность получения общей максимальной оценки спровоцировала слабая безопасность для пешеходов в случае наезда и слабая оценка за дополнительные системы безопасности. А если говорить о защите водителя, пассажиров, детей в салоне, то все на довольно высоком уровне. Так, на манекене отмечена лишь одна «оранжевая» зона (средняя защита) при боковом ударе, во всех других случаях и все другие зоны были отмечены «зеленым» или «желтым» цветом (хорошая или достаточная защита).

В итоге

Что такое MINI Cooper SE? Это оригинальный дизайн, качественный салон, «бодрящий» разгон, «живая» управляемость. Вроде все неплохо. Однако если говорить с точки зрения запаса хода и запрашиваемой цены, то MINI Cooper SE вряд ли можно назвать оптимальный выбором: чтобы далеко не ходить – в конкурентах есть BMW i3. Если хотите получить небольшой, но классный современный европейский хэтчбек – то выбирайте что-то типа Opel Corsa. Наконец, если интересует минимальная стоимость содержания– то и вовсе существует Renault Sandero ГБО. С такой точки зрения, обычный MINI вообще не должен продаваться…

Однако взгляните на улицы крупных городов: автомобили MINI хорошо продаются. Почему? Потому, что модно. Эта же участь ждет и электрический MINI Cooper SE. Думаю, первый год-два в Украине он будет продаваться не столько благодаря своим характеристикам, сколько благодаря своей эксклюзивности. Плюс радость от управления и необычные эмоции от каждой поездки: ведь с одной стороны – это типичный MINI, с другой – электромобиль. На фоне соперников, автомобили MINI всегда выглядели оригиналом. А электромобиль MINI Cooper SE на фоне других MINI – это оригинал вдвойне.

Плюсы:

+ Узнаваемый дизайн снаружи и внутри, качественная отделка салона

+ Широкий перечень оснащения, возможности индивидуализации и заказа опций

+ Типично для MINI – хорошая динамика и управляемость

Минусы:

— Типично для MINI – жестковат и тесноват

— По нынешним меркам и за свою цену – уже небольшой запас хода

Технические характеристики MINI Cooper SE

Кузов – хэтчбек, 3 двери, 4 места

Габариты – 3,85 х 1,73 х 1,42 м

Колесная база – 2,49 м

Клиренс – 142 мм

Багажник – от 211 л (4 места) до 731 л (2 места)

Грузоподъемность – 405 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 365 кг

Мотор – электродвигатель

Мощность – 135 кВт или 184 л.с.

Крутящий момент – 270 Нм

Удельная мощность и момент – 135 л.с. на 1 т; 198 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – редуктор для электромотора

Динамика 0-100 км/ч – 7,3 с

Максимальная скорость – 150 км/ч

Нормативный расход энергии – 15,2-15,9 кВтч на 100 км

Емкость аккумулятора – номинально 32,6 кВтч, реально используется 28,9 кВтч

Заявленный запас хода – от 225 до 234 км (WLTP)

Страна производства – Великобритания

Шины тестового автомобиля – Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205/45R17

Стоимость автомобиля в базовой комплектации – от 997,5 тыс. грн. или 29 964 евро ($35 тыс.)

Цена тестового автомобиля – около 1,256 млн грн. или 37 724 евро ($43 тыс.)

Автомобиль предоставлен – АВТ Бавария Украина, официальный импортер MINI в Украине