Тест-драйв FIAT 500: For Your Eyes Only





Так называется один из фильмов про агента «007», география которого идеально подходит для FIAT 500: Средиземноморье и Альпы, Италия и Греция. Тепло и красота. Ну что, уже создал нужную атмосферу под автомобиль? Однако украинская реальность может оказаться другой. Как с ней уживается FIAT 500? Сейчас расскажу.

Позиционирование FIAT 500

Вроде все просто: маленький, компактный, доступный автомобиль А-класса. Но главная особенность в том, что FIAT 500 (или FIAT Cinquecento) добавляет к этому списку еще и слово «стильный». Он открыто эксплуатирует ретро-мотивы своих славных предков: в числе предшественников назову и FIAT 500 Topolino 1930-х годов, и модели FIAT 500/600 1950-60-х, и FIAT 126 1970-1980-х, и FIAT Cinquecento 1990-х, и концепт-кар Trepiuno. Одним словом: маленький, компактный, доступный автомобиль, который открывает модельную линейку бренда FIAT и создан быть «по-настоящему народным». Что, впрочем, не исключает возможности быть еще стильным и оригинальным.

Автомобиль FIAT 500, о котором пойдет речь, дебютировал в 2007 году и обновился в 2015-м: легкими штрихами освежили внешность и салон. Однако главное дизайнерское направление всегда оставалось неизменным: ретро-мотивы в стиле славных предков. За долгую жизнь «малыш» собрал немало наград – включая даже европейский титул «Автомобиль года 2008»!

Как едет FIAT 500?

Это зависит от того, где вы живете и ездите. Потому, что главная проблема FIAT 500 – его подвеска. Чем больше ям и заплаток на дороге – тем больше тряски для людей в салоне автомобиля. Не сказать, чтобы подвеска откровенно жесткая, однако ее подводит короткий ход рычагов, пружин, амортизаторов: порой эти элементы замыкаются на ограничители. Причем если «передок» еще работает сносно, то задняя подвеска в разгруженном состоянии частенько подскакивает и брыкается на каждой второй неровности. Правда, если посадить пару человек назад, то станет лучше – задняя часть попросту будет лучше нагружена и придавлена к земле.

Кстати, а ведь сзади реально могут расположиться два человека. Да, тесно над головой и мало места для коленей. Но все-таки при необходимости, вы сможете перевезти пару человек сзади. Словом, FIAT 500 является 4-местным автомобилем – пусть и без особых удобств или простора для задних пассажиров. Потому, что это все осталось спереди: и простор, и комфорт, и стиль. Благодаря куполообразной крыше, у водителя и переднего пассажира много места над головой. Небольшая передняя панель и узкие двери оставили достаточный простор для коленей. Сиденья регулируются в широких пределах – спереди поместится даже рослый человек (правда, в таком случае сиденье будет сдвинуто до упора назад и там уже никто не поместится). Причем все это сдобрено огромным количеством ретро-стиля, продуманной экономией в мелочах, на удивление достойной отделкой даже в деталях.

Экстерьер и интерьер выполнены в едином ретро-стиле, здесь много хрома и глянца: мило. Все это хорошо маскирует следы экономии. К примеру, две кнопки стеклоподъемников на центральной консоли – это экономия: проводки и коннекторов, лишней кнопки-дубликата на водительской двери. Такое порой встречается на бюджетных автомобилях. Но добавили дизайна, хромированный ободок, глянцевое покрытия – и вышла красота. Плюс подобное решение с кнопками стеклоподъемников позволило еще и отыграть пару сантиметров толщины дверной карты – а это означает больше простора для ваших коленей. В этом весь FIAT 500. Еще пример: простенькая панорамная стеклянная крыша не открывается (это не люк, стекло вклеено), зато сетчатая шторка дает проникать свету внутрь даже в закрытом состоянии – что придает «воздуха», салон кажется просторнее. Руль украшен кнопками, глянцем, хромом: да он сделает честь и более дорогому автомобилю! Сзади тесно, но все-таки два небольших человека или подроста поместятся. Багажник предлагает объем 185 л в стандартном варианте: хватит для парочки больших сумок.

Возвращаясь к ходовым качествам: важно отметить, что жестковатая подвеска с коротким ходом – это не равно автоматически «хорошая управляемость». Вообще автомобиль FIAT 500 едет довольно весело по рулевому управлению: он быстро меняет направление движения, минимум упирается на входе и нормально стоит на дуге поворота, четко следует за рулем, который «налит» нормальный усилием в обычном режиме (или может становиться очень легким по нажатию кнопки «CITY»). Однако это все следствие не только подвески, но и других конструктивных особенностей автомобиля: расположения колес по углам кузова, общей легкости и компактности конструкции. Словом, если вы живете и ездите там, где хорошие дороги – то будете воспринимать FIAT 500 приятным «живчиком». Но если нужно ездить по разбитым улочкам или трассам – то вы никогда не купите FIAT 500.

На фоне подвески, которая приняла на себя все негодование, связка двигателя и «автомата»-РКПП как минимум не огорчила. Кажется: 1,2-литровый атмосферный мотор да «робот», заставляющий кивать при переключениях, навевают грусть. Но чем раньше приходит смирение – тем раньше вы начинаете правильно использовать дует, постоянно напевающий одну песню: «мы никуда не спешим». Кто-то советует при разгоне «выкручивать» двигатель к более высоким оборотам, чтобы минимизировать кивки от переключений РКПП. Но мой способ кардинально другой: режим «Есо», который дает ранние переключения передач (примерно на 2-2,5 тыс. об/мин) когда двигатель еще не набрал большой момент и разрыв тяги «роботом» будет не столь заметным. Ведь при отдаче мотора в 69 л.с. и 102 Нм говорить о сколько-нибудь динамичной езде все равно не приходится. Поэтому готовьтесь радоваться малым вещам: вот доехали в нужное место – уже хорошее. С такой точки зрения вы возрадуетесь самому факту возможности передвижения с минимальными усилиями: легкий руль и отсутствие необходимости переключения передач (пусть даже и «робот»). При этом FIAT 500 порадует небольшим расходом топлива и убережет вас от штрафов за превышение скорости – ведь даже на трассе комфортная скорость лежим в пределах 100-110 км/ч, не особо выше.

Езда на FIAT 500 – это совсем «не про разгон» (потому даже динамику не замерял), а про «ЕСО»-режим РКПП и «CITY»-режим руля. Максимум легкости и простоты в езде: не нужно искать хорошие ездовые манеры, нужно просто наслаждаться самым фактом перемещения в пространстве. Кстати, обратите внимание на оформление панели приборов: идеальный ретро-стиль спидометра/тахометра, плюс желание выжать максимум функций даже из таких простых решений, как окошко бортового компьютера.

Есть ли инновации в FIAT 500?

Автомобиль FIAT 500 – это простой хэтчбек А-класса с довольно привычной конструкцией: несущий кузов, поперечная установка мотора, передний привод, независимая подвеска спереди, полунезависимая сзади. В ходе обновления 2015 года автомобиль получил небольшой 2-цилиндровый турбо-мотор, также для модели предлагаются турбодизельные двигатели, 5- и 6-ст. МКПП – но все это осталось где-то там в Европе. А у нас автомобиль доступен с единственным двигателем: 1,2-литровым 4-цилиндровым «атмосферником», который располагает 8-клапанной ГБЦ (да, здесь два клапана на цилиндр). Из особенностей модели можно выделить разве что электрический усилитель Dualdrive с дополнительным режимом «CITY» (что отмечал выше), да РКПП Dualogic – это обычный 5-ступенчатый «робот» с одним сцеплением. Также в ходе обновления автомобиль обрел систему мультимедиа с 5-дюймовым цветным сенсорным дисплеем: аудио, подключение телефона, бортовой компьютер – именно такая была установлена в тестовом экземпляре FIAT 500. Но более «свежие» версии автомобили, начиная с 2019/2020 модельного года, могут получать новую систему мультимедиа (7-дюймовый дисплей, интеграция смартфонов) и ЖК-панель приборов.

В основе FIAT 500 лежит платформа модели Panda: привычная схема с МакФерсоном спереди и балкой сзади, передний привод и поперечное расположение мотора. В ходе обновления автомобиль получил не только перемены во внешности, но и в технике: к примеру, были увеличенные передние тормозные диски, а в салоне «поселился» сенсорный цветной дисплей. Опционально для FIAT 500 предложены приборы на основе ЖК-дисплея (тестовый автомобиль был с обычной панелью – стрелочные приборы и маленький экран).

Цена FIAT 500 и его конкуренты

Все просто – FIAT 500 доступен в Украине только в одной версии, как тестовый автомобиль: бензиновый 1,2-литровый атмосферный бензиновый двигатель, 5-ст. РКПП-«автомат», комплектация Lounge. Которая, впрочем, довольно хороша: системы ABS и ESC, семь подушек безопасности, электрический усилитель руля, климат-контроль, круиз-контроль и ограничитель скорости, система мультимедиа Uconnect, 15-дюймовые легкосплавные колесные диски, хром-пакет. Цена FIAT 500 1.2 8v Lounge РКПП – от 405 тыс. грн. или около $15 тыс.

Единственно альтернативой описанному автомобилю FIAT 500 является версия Abarth. Но это совсем другая история: 1,4-литровый турбо-мотор (минимум 145 л.с., а бывают и более мощные лимитированные версии), огромные колесные диски и задние дисковые тормоза, спортивные сиденья, аэродинамический обвес. Цена – от 570 тыс. грн или около $20 тыс. Также в гамме FIAT 500 встречалась открытая версия FIAT 500С и даже электромобиль FIAT 500е: помнится, тот экземпляр на более мягкой подвеске, с лучше загруженным задом, да «линейным» управлением электро-разгоном мне запомнился цельной и приятной натурой…

Спорт-версия Abarth – полная противоположность тестовому автомобилю FIAT 500, хотя и построена на его базе: мощный мотор, оригинальная подвеска и тормоза, развитая аэродинамика, темный салон со спортивными акцентами…

Пару слов о конкурентах. К примеру, если вам нужен компактный и стильный автомобиль для города, то ранее я мог бы рекомендовать Peugeot 108 или Citroen C1: выбор типа кузова и комплектации, ниже стартовый ценник, лучше поведение «автомата»-РКПП. Однако эти автомобили в настоящий момент не предлагаются на рынке Украины. Конкуренцию FIAT 500 мог бы составить стильный хэтчбек Mini, но даже стартовая версия One оказывается дороже – в данном случае корректнее говорить о конкуренции с вариантом от Abarth.

Альтернатива с другой стороны: Renault Sandero – более практичный и доступный автомобиль, есть широкий выбор версий и моторов. Но, стильности здесь мало, «автомат»-РКПП в работе уступает даже FIAT, а чтобы получить «климат» или боковые подушки – придется или брать комплектацию повыше, или доплачивать за опции. Или вот еще пару вариантов: ценники на более габаритные и просторные 5-дверки Citroen C3, SEAT Ibiza, SKODA Fabia тоже стартуют с отметки около 400 тыс. грн. Но это будут автомобили с МКПП и в базовых комплектациях, которые уступают FIAT 500 что в оснащении, что в узнаваемости дизайна.

Если отбросить бюджетные седаны, то выбор европейских автомобилей А-В-класса окажется не столь уж и обширен. А если добавить требования хорошей комплектации, обязательное наличие «автомата», миловидную внешность, да при этом ценник в $15 тыс. – то получим рецепт популярности FIAT 500.

Расход топлива FIAT 500 и содержание автомобиля

В среднем при езде по городу автомобиль FIAT 500 потреблял 7-7,3 л на 100 км пути. С учетом большого количества пробок – расход мог возрастать до 7,5-8 л на 100 км, при максимальной плавной езде и без пробок – падал ниже 7 л на 100 км. При движении по трассе со скоростью 80-90 км/ч автомобиль потребляет 4-4,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход возрастает примерно до 5,5 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тыс. км пробега. Регламентное сервисное обслуживание необходимо проводить каждые 15 тыс. км. Стоимость периодического стандартного ТО составляет около 4,2 тыс. грн. и может несколько меняться в зависимости от выбранного дилера, пробега автомобиля, объема выполняемых работ.

Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на июль, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность FIAT 500

Автомобиль FIAT 500 проходил краш-тесты Euro NCAP дважды: в 2007 и 2017 годах. В первом случае безопасность взрослых пассажиров получила «5-звездочную» оценку, а вот оценка безопасности пешеходов и детей составила лишь 2-3 звезды. Во втором случае (2017 год) автомобиль получил общую «3-звездочную оценку». Но как так произошло? Все дело не в автомобиле, а в ужесточении цикла испытаний Euro NCAP: к примеру, теперь большую роль играет наличие различных вспомогательных систем для водителя (авто-торможение, контроль рядности, пр.), а безопасность детей и пешеходов отныне учитываются в общем рейтинге автомобиля. В тоже время, если говорить об ударах о деформируемый барьер со смещением (имитация фронтального удара на встречных полосах движения), или если говорить о боковых ударах – то автомобиль FIAT 500 по-прежнему «хорошист»: сплошь «зеленые» и «желтые» отметки (высокий и достаточный уровень) за безопасность водителя и переднего пассажира.

В итоге

Много замечаний к езде, нет возможностью выбора других версий, тесно сзади… Если судить «по уму», то FIAT 500 не имеет шансов найти себе клиентов, которые подходят к покупке с трезвым расчетом. Но ведь FIAT 500 выбирают не умом. С точки зрения эмоций, модель FIAT 500 по-прежнему может заинтересовать покупателей с «бабочками в животе». Вот вам итоги одной фразой: FIAT 500 – это автомобиль, который покупают глазами.

Плюсы:

+ Максимум стиля за минимум денег – что снаружи, что внутри

+ Связка двигателя и РКПП не столь плоха, как кажется на первый взгляд – при этом экономична

Минусы:

— Поведение подвески на плохих дорогах: нет комфорта, есть раскачка и подпрыгивания

— Нет выбора версий от «официалов» – по моторам, типам КПП, комплектациям

Технические характеристики FIAT 500 1.2 8v Lounge РКПП

Кузов – хэтчбек, 3 двери, 4 места

Габариты – 3,57 х 1,62 х 1,49 м

Колесная база – 2,3 м

Клиренс – 115 мм

Багажник – от 185 л (4 места) до 550 л (2 места)

Грузоподъемность – 400 кг

Минимальная снаряженная масса – 865 кг

Мотор – бензиновый, атмосферный, R4, объем 1,2 л

Мощность – 69 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент – 102 Нм при 3000 об/мин

Удельная мощность – 80 л.с. на 1 тонну, 120 Нм на 1 тонну

Привод – передний привод

Трансмиссия – 5-ст. «автомат» (роботизированная КПП с одним сцеплением)

Динамика 0-100 км/ч – 12,9 с

Максимальная скорость – 160 км/ч

Расход паспортный (город) – 6,2 л на 100 км

Расход паспортный (трасса) – 4,2 л на 100 км

Страна производства – Польша

Шины тестового автомобиля – Continental ContiEcoContact 5 195/45R16

Минимальная цена автомобиля – от 405 тыс. грн. или около $15 тыс.

Цена тестового автомобиля – от 405 тыс. грн. или около $15 тыс.