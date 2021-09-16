Тест-драйв Ford Mustang Mach-E: спорткар-электрокар?





Похоже, что это первый тест-драйв первого в Украине электромобиля Ford Mustang Mach-E: настоящий эксклюзив! Впрочем, как и сам герой данной статьи: мало того, что первый электромобиль Ford Mustang Mach-E в нашей стране, так еще и модификация Mach-E 4X – с полным приводом и самым большим аккумулятором в линейке. Итак, «первый взгляд» на электромобиль, который открывает новую главу истории Ford в целом и семейства Mustang в частности.

Электромобиль Ford Mustang Mach-E в статике

«Купе-кроссовер» – если бы такого стиля кузова не существовало ранее, то его следовало придумать ради электрокара Ford Mustang Mach-E. Низкий и широкий, с массивными «бедрами» задних колесных арок, да с покатой каплеобразной крышей. Обычно я стараюсь избегать привычных СМИ-клише, но ради Ford Mustang Mach-E скажу: «даже в статике он излучает динамику и скорость». А еще всячески подчеркивает свою привязанность к семейству Mustang – характерный логотип в виде несущейся лошади можно отыскать буквально везде: на носу и сзади, на колпачках колесных дисков. Интересно, что традиционного «голубого овала Ford» не сыскать. Готовятся перевести Mustang в отдельный Бренд?…

Это первое общее впечатление. Но как много интересного скрыто в деталях! Перво-наперво подмечаешь кнопки для открывания дверей: маленькие кружки на стойках окон, которых следует легко коснуться для открывания дверцы. Спереди нашлось место миниатюрным ручкам, напоминающим закрылки самолета. А сзади следует браться за край двери. В плане оригинальности с дверными ручками может поспорить лишь оптика. И если узкие «нахмуренных» фар спереди подсознательно ждешь от такого автомобиля, то задние фонари приятно радуют дизайном: похоже, стилистам тут явно дали «оторваться». Классическому 3-секционнму Mustang-овскому фонарю добавлена горизонтальная линия-стрела: в итоге вышел этакий «хвост ската», что отсылает нас с другому культовому спорткару родом из США.

Облик вышел непростым – все-таки сложно скрестить купе и кроссовер – но уж точно запоминающимся и динамичным. Электромобиль словно пытается сам себе и окружающим доказать: я есть Mustang! Отчасти это реализовано и с помощью привлечения многочисленных логотипов. В передней части именно лошадь привлекает к себе больше всего внимания. На боковинах – развитые бедра задних колесных арок да необычные дверные ручки. А украшением кормы являются фонари: такие не забудешь и не спутаешь. Ввиду соотношения общей длины в 4,71 метра и почти 3-метровой колесной базы, свесы вышли небольшими. На ощущение приземистого, динамичного кузова также работает ширина (1,88 м) и высота (1,62 м) – пропорции кроссовера реально похожи на купе. И клиренс также нечто среднее между кроссовером и купе: около 15 сантиметров. Нарядные 19-дюймовые колесные диски скрывают под собой передние тормоза с 4-поршневыми красными суппортами.

Запал внешнего дизайна пытается поддержать салон. Передняя панель – это слоеный пирог из тканевой отделки, вставок «под карбон», да мягкого пластика. Центральная консоль выполнена 2-этажной: с просторной нишей снизу и многочисленными отсеками наверху. А вот вращающаяся шайба с позициями «P-R-N-D-L» уже знакома по другим моделям Ford. Также, как знакома стилистика обивки: темная кожа прошита красными нитями, что придает сиденьям и красивый дизайн, и лучшую форму для фиксации тела – визуально напоминает автомобили Ford в исполнениях ST-Line.

Надо ли говорить, что с такими габаритами места везде вдоволь – и спереди, и сзади? Хотя, конечно, спереди удобнее: масса регулировок сиденья и полукупол крыши для ощущения простора. А вот при посадке назад нужно больше пригибаться, зато внутри вас ждет достаточный простор для ног и над головой. Плюс еще вас ждет подлокотник с подстаканниками, дефлекторы вентиляции с парочкой разъемов для гаджетов… и, пожалуй, все. Откровенно говоря, хотелось бы видеть подогрев сидений, а можно даже отдельную зону «климата» для задних пассажиров. Все-таки говорим не только о спорт-купе, но также о кроссовере, который должен быть более универсальным – для семьи, для детей…

Вот, к примеру, багажник ведь не подкачал: большой погрузочный проем, правильная прямоугольная форма, различные крючки/полочки/ниши для мелких вещей. Номинальный объем в 402 литра при 5-местном салоне (максимум 1420 литров при сложенных задних сиденьях) не отражает реального удобства его использования. Аналогичное утверждение касается и переднего багажника: объем 81 литр и продуманный органайзер.

Интерьер привлекает общим дизайном и удивляет сочетанием материалов: вроде все «привычно-автомобильное», но как много интересных деталей! Передняя панель декорирована элементами «под карбон» и тканевыми вставками. Необычные ручки на дверях – в виде рычажка-ползунка. По темному салону везде встречается красная строчка. Багажников сразу два (что уже стало традицией для электромобилей такого формата), при этом они отлично проработаны (а вот это еще один плюс). Кстати, фирменный логотип Mustang также встречается очень часто: на руле, накладках порогов, крышке капота, даже на плафоне освещения.

Одним из «центров внимания» внутри Ford Mustang Mach-E является огромный 15,5-дюймовый вертикальный дисплей системы SYNC 4. Здесь качественная графика и корректные переводы, поддержка смартфонов и возможность управления голосом, управление «климатом» и выбор ездовых режимов. А еще – здесь имеется кольцо управления громкостью аудиосистемы, буквально вписанное внутрь дисплея. Одни из редких случаев, когда дизайнеры не просто «прицепили монитор» на переднюю панель, но постарались его интегрировать в общий облик салона и поиграть с обликом.

В качестве приборной панели также использован ЖК-дисплей, но теперь 10,2-дюймовый и с горизонтальной ориентацией. Он отображает скорость и запас хода, уровень заряда аккумулятора, срабатывание системы контроля рядности. А его графика слегка меняется в зависимости от выбранного ездового режима.

Центральное место на передней панели отведено сразу двум дисплеем: горизонтальный 10,2-дюймовый в качестве приборной панели и вертикальный 15,5-дюймовый для управлением «всем и все». Кстати, вот вам пример хорошей локализации – и я сейчас не о переводе, а о штатной навигации Ford Mustang Mach—E, которая знает расположение зарядных станций в Украине.

И электрокар Ford Mustang Mach-E на ходу

С каждый километром дороги пытаешься понять чего больше в модели Ford Mustang Mach-E: спортивного купе или семейного кроссовера. К примеру, жестковатая подвеска, небольшие крены, ощущение целостности кузова (пусть даже большого) в повороте – это из мира купе. А вот обычный по остроте руль (2,7 оборота от упора до упора) с нейтральным усилием – это уже из мира кроссоверов. Наконец, настройки ездовых режимов однозначно пришли к нам из мира электрокаров. Да еще и подписаны с юморком: Active, Whisper, Untamed.

Если первые два режима созданы для обычной ежедневной плавной езды, то в последнем случае под педалью оказывается весь табун из 351 «лошадки», которые живо несут вперед при малейшем касании акселератора. Конечно, сегодня встречаются и более мощные электромобили с динамикой другого уровня. Однако назвать Ford Mustang Mach-E медленным язык не повернется. Будьте уверены: динамики и управляемости Ford Mustang Mach-E вам однозначно хватит для того, чтобы быть королем местных улиц и районов. Все-таки разгон в пределах 5-6 секунд и крутые повороты даются электрокару Ford Mustang Mach-E легко, а управлять им приятно. Эх, еще бы добавить возможность регулировки рекуперации (к примеру, подрулевыми лепестками), да вынести отдельным переключателем выбор ездовых режимов…

Конечно, низкий центр тяжести (благодаря аккумулятору снизу в пределах колесной базы), полный привод (два электромотора для привода передней/задней оси), да полностью независимые подвески (спереди МакФерсон и сзади многорычажная) знают свое дело: электрокар едет четко и собранно, он по-спортивному жестковат. А в режиме Untamed еще и радует максимально острыми откликами на педаль акселератора, из-за чего воспринимается более динамичным. Но думаю, что все-таки стихия Ford Mustang Mach—E в исполнении 4Х – это не «спортивность в абсолюте», а этакий «оптимальны баланс»: между огромным запасом хода, достаточной мощностью, хорошей стабильностью кузова, средней остротой руля. А что касается 4-секундного разгона и прессования в спинку сиденья – то уверен, что это будет в других версиях электрокара: к примеру, в «заряженной версии» Ford Mustang Mach—E GT. Что еще за «заряженная версия»? Читайте дальше!

Mach-E 4X и не только – какие бывают версии Ford Mustang Mach-E

Данный электромобиль Ford Mustang Mach-E, который стал героем данной статьи, представлен в версии 4Х. Сегодня она является максимальной для Ford Mustang Mach-E: полный привод AWD и самый большой аккумулятор Extended Range. В данном случае использовано два электромотора суммарной мощностью 258 кВт или 351 л.с. и крутящим моментом 580 Нм. С такими показателями электрокар способен набирать 180 км/ч и разгонятся до 100 км/ч за 5,1-5,8 секунды (в зависимости от метода старта). При этом максимальный запас хода достигает 540 км согласно замерам по правилам WLTP. Аккумулятор имеет номинальную емкость почти 99 кВтч (реально используется около 88 кВтч) и состоит из 376 элементов. Такой аккумулятор при зарядке готов принимать постоянный ток (DC) мощностью до 150 кВт, а зарядка от переменного тока (АС) возможна с мощностью до 11 кВт. Итого для полного заряда аккумулятора потребуется порядка 9-10 часов при использовании 3-фазного зарядного устройства типа WallBox.

Все цифры и уточнения крайне важны, поскольку гамма Ford Mustang Mach-E оказывается очень широкой: помимо вышеописанного варианта, также имеются версии с задним приводом RWD и аккумулятором Standard Range емкостью 75,7 кВтч (реально используется около 68 кВтч), состоящий из 288 элементов. Пересечением заднего/полного привода и стандартного/увеличенного аккумулятора мы получаем четыре основные версии электрокара Ford Mustang Mach-E: мощностью 269/294/351 «лошадки», с запасом хода от 400 до 610 км, динамикой 0-100 км/ч за 5,1-6,9 секунды, но неизменной «максималкой» в 180 км/ч (да, одинаково для всех версий). Есть и другие отличия: к примеру, 18- или 19-дюймовые колесные диски, отделка в салоне, наличие светодиодной или матричной светодиодной оптики. Да что там – отличается даже скорость зарядки! Если от переменного (АС) тока все также можно получать 11 кВт, то при использовании источника постоянного тока (DC) версия с аккумулятором на 75,7 кВтч готова принимать только 115 кВт мощности – все для сохранности и продления срока службы АКБ. Кстати: в любой модификации электрокара Ford Mustang Mach-E используется аккумулятором с жидкостным охлаждением, что обещает нам минимальную деградацию и длительный срок службы батареи.

История из прошлого – электрокар Ford Mustang Mach-E дебютировал изначально в спецификации для США, затем вышли версии для Европы; попутно выросла мощность, изменились показатели запаса хода (выше указаны данные именно для европейских версий). А вот задел на будущее – отдельно стоящая модификация Ford Mustang Mach—E GT. И это настоящий «горячий SUV-электрокар»: мощность 358 кВт или 487 л.с., крутящий момент 860 Нм, полный привод AWD и аккумулятор 99 кВтч, запас хода 500 км (WLTP), максимальная скорость 200 км/ч, разгон 0-100 км/ч за 3,7-4,4 секунды (в зависимости от метода старта). Плюс сиденья Ford Performance, 20-дюймовые колесные диски, тормоза Brembo, регулируемая подвеска MagneRide, оригинальный декор кузова. Данный электромобиль уже доступен к заказу, но когда приедет «живьем» в Украину пока сказать сложно – ориентир на весну-лето 2022 года.

В итоге: дорогой эксклюзив

Как это часто бывает (вспомним пример Tesla Model 3) – первый экземпляр всегда оказывается довольно дорогим. Конкретно данный электрокар Ford Mustang Mach-E, который стал героем данной статьи, оценивается примерно в $80 тыс., что лишь немногим дешевле уже известных электрокаров «премиум»-марок. Но даже сейчас, уступая им в ездовых манерах (нужна «пневма»!), электромобиль Ford Mustang Mach-E может превзойти конкурентов в запасе хода. А в случае электромобиля – это, как говорится, дорого стоит. Плюс Ford Mustang Mach-E уж точно не уступает в эксклюзивности. Ведь европейские соперники продаются несколько лет, а Ford Mustang Mach-E – это «горячая новинка» для Украины.

Но главная борьба назначена даже не с «европейцем», а с другим «американцем» – электромобилем Tesla Model Y. Через год-полтора-два электромобилей Ford Mustang Mach-E станет больше, можно ожидать существенного расширения версий и падения цены. Вот тогда и начнется главная схватка за покупателя между Ford Mustang Mach-E и Tesla Model Y. Пусть Tesla делает ставку на свой фирменный стиль, большой запас хода, быстрые зарядки. Но ведь и Ford непрост: интересный дизайн и салон, масса модификаций (ждем GT!), а также культовое имя Mustang. Сложно сказать, кто в будущем выйдет победителем из этой схватки. Но однозначно можно сказать уже сейчас, что у компании Ford получился достойный и крайне оригинальный электромобиль в виде Ford Mustang Mach-E.