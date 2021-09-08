Тест-драйв JAC J7: хорош снаружи, но что внутри?





Китайские автомобили – уже «годные»? Ищем ответ на данный вопрос с лифтбеком JAC J7, который пытается зайти в сегмент «C-High» по цене лишь чуть дороже автомобиля «В»-класса. При этом – под капотом скрыт турбо-мотор и «автомат» (пусть даже CVT-вариатор), а в салоне имеется многоцветная декоративная подсветка и огромный дисплей. Одни плюсы?…

Позиционирование JAC J7

Автомобиль JAC J7 являет собой 4,77-метровый лифтбек: 5-дверный кузов, но с довольно растянутой задней частью, пологим скосом стекла, а также небольшим выступом крышки багажника. В прошлом такую длину имели автомобили D-класса, сегодня подобные размеры предлагают автомобили-«переростки» класса «С-High»: седаны или лифтбеки. Интересно, что впервые автомобиль появился под именем JAC Jiayue A5 пару лет назад, но когда поехал на экспорт, то сменил название на более лаконичное – JAC J7.

История данного автомобиля начинается в 2019 году, пусть и под другим именем; в 2020-м автомобиль готовится к экспортным поставкам – уже с названием JAC J7. В статье представлен автомобиль в комплектации Luxury с мотором 1.5Т и CVT-вариатором, также вкратце будет представлена стартовая комплектация с МКПП.

Как едет лифтбек JAC J7?

Известная история: «у меня для вас две новости – одна хорошая, вторая плохая». Хорошая новость касается настройки подвески и общего комфорта автомобиля. Он и правда очень мягкий на неровностях любого типа и размера: легко проезжаешь ямы и выступы, на серии неровностей лишь немножко плавно покачивает. Пожалуй, это один из самых мягких автомобилей в классе! И если к работе передней части обычно вопросов не возникает, то задняя часть многих автомобилей В-С-класса, бывает, неприятно скачет на неровностях. Вот здесь у автомобиля JAC J7 обнаруживается неожиданный «бонус» – у него сзади независимая многорычажная подвеска, которая ведет себя куда аккуратнее полунезависимой подвески на основе поперечной балки. Да, с такой настройкой подвески не стоит искать спортивности: вас ждут заметные крены и уводы кузова при резких поворотах, а руль не становится сколько-нибудь «спортивным», даже при выборе спортивных настроек в меню бортового компьютера. Просто примите за факт, что стихией автомобиля JAC J7 является комфорт и требуйте спортивности от других моделей. Тем паче, что слово «комфорт» в случае JAC J7 касается также звукоизоляции и управления разгоном. При неспешной езде в городе или при движении по трассе (до 100-110 км/ч) обычно в салоне автомобиля есть звуки и от мотора, и от шин, и от аэродинамики. Однако все эти звуки выверены между собой по тональности и небольшой громкости, они создают общий нейтральный фон, который не давит на уши и мозг в целом.

Теперь новость плохая – разгоны и ускорения, мощность мотора. Всего этого мало, откровенно мало. Технические характеристики в стиле «1,5 литра турбо, 150 лошадей и 210 Нм» для 1,4-тонного лифтбека обещают неплохую динамику. На деле автомобиль разгоняется так, будто под капотом у него и правда 1,5 литра, но не «турбо», а лишь «атмо». Неспешный разгон в диапазоне до 2-2,5 тысяч оборотов и попытка более активного ускорения на 3-4 тысячах. Но вся эта попытка быстро заканчивается сильным гулом мотора на 4,8-5 тысячах, в которые упираешься при разгоне «газ в пол». А теперь загляните в ТХ ниже и посмотрите отметку, при каких оборотах заявлена мощность в 150 л.с. (ладно, вот ответ – на 5,5 тысячах). При этом выше я не просто так упоминал про скорость до 100-110 км/ч на трассе. Ведь более высокая скорость означает более высокие обороты, а с ними происходит резкая смена тональности и громкости звука мотора: вот было «тихо-нормально», чуть нажал акселератор, стало больше оборотов – и вдруг также стало «громко-гулко» от мотора. С таким можно мириться при выполнении обгона, но невозможно смирится при длительной езде пару часов к ряду. Плюс добавьте сюда CVT-коробку с ее классической традиционно-неспешной логикой работы вариатора, которая будто еще раз подтверждает: лифтбек JAC J7 – это автомобиль для плавной и размеренной езды с акцентом на комфорте, а не на спортивности. Словом, все очень напоминает кроссовер JAC S4.

Равно, как и подходом к дизайну: удачные пропорции, отсутствие китча, но присутствие парочки аккуратных запоминающихся деталей – заслуга дизайнера Даниэля Гальйоне, который раньше работал с «авто-итальянцами». Жаль, но динамичный облик не находит своего продолжения в ездовых повадках. Турбо-мотор и CVT-вариатор способны примерно на 13 секунд при разгоне 0-100 км/ч – далеко до заявленных 9,8 секунд. Частично такой результат можно списать на летнюю жару (когда проводился замер динамики) и неполную обкату автомобиля. Однако лучше просто забыть о динамике, но говорить о неторопливой и размеренной езде: в таком случае отмечу неплохой комфорт и мягкую подвеску.

В салоне вас также ждет аккуратный, не напрягающий дизайн: привычные формы передней панели, сиденья с интегрированным подголовником, серебристая отделка на крупных дефлекторах вентиляции, декоративные панели с многоцветной подсветкой. Все сделано так, чтобы при первом взгляде очаровать покупателя и продать автомобиль, пока не началась фаза внимания к мелочам. К примеру, поиск регулировки вылета руля. Вдруг оказывается, что этого нет. Ввиду чего после подбора посадки «по ногам/педалям», человеку ростом до 1,75 м сложно достать руль – приходится ставить спинку кресла вертикально. Далее из-за этого голова оказывается близко к потолку, а опустить сиденье ниже уже не выходит. Признаю, что у рослых водителей с длинными руками такой проблемы не будет. Да и при нормальной установке спинки с небольшим наклоном назад становится ясно, что высота салона достаточная. Но неясно, почему сэкономили копейку на регулировке руля, которая затем вот так может обернуться проблемами с эргономикой и посадкой водителя.

Кстати, на счет высоты салона: сзади вполне нормальный простор, даже невзирая на скос крыши – вот, что значит нормальный наклон спинки сиденья. Да и места для ног хватает – вот, что значит 2,76-метровая колесная база. Плюс присутствуют дефлекторы вентиляции, подлокотник с подстаканниками, разъемы для зарядки гаджетов: «зачетная программа минимум» для данного класса выполнена. Аналогично и с багажником, где вас ждет неплохой объем, нормальная отделка, большой грузовой проем, но лишь один боковой кармашек для мелочевки да фиксатор для знака аварийной остановки. Плюс в подполье багажника нашлось место под «докатки», что уже неплохо по нынешним временам.

Салон также хорош общим спокойным дизайном, в котором удалось избежать крайностей. Аккуратная передняя панель, вставки с декоративной подсветкой – неплохо! Но посадка вызывает нарекания: скользкая и жаркая обивка «эко-кожей», взаимные настройки руля и сиденья. При этом высоты салона вполне достаточно даже сзади, плюс имеется хороший запас места для ног, а также вентиляция для пассажиров. Да и багажник достойный. Но ему не помешает большее количество деталей-органайзеров: всевозможные крючки, ниши-кармашки, резинки-фиксаторы. А еще не помешали бы другие подголовники заднего ряда, которые можно было бы утопить вниз максимально глубоко. Потому, что нынешние подголовники заметно перекрывают и так небольшой проем заднего стекла: вот такая расплата за красивый силуэт кузова.

Есть ли инновации в JAC J7?

Снова вспомню кроссовер JAC S4 – потому, что в лифтбеке JAC J7 установлен схожий 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбо-мотор серии Green Jet с кодовым обозначением HFC4GB2. Только в конце обозначение отличается на одну букву: дописан суффикс «4E», а не «4D», что может указывать на разную отдачу. Так, встречалась информация про версию данного мотора на 136 л.с. и 200 Нм, хотя согласно украинским ТХ заявленная мощность и крутящий момент идентичны – 150 л.с. и 210 Нм. В паре с двигателем может работать 6-ступенчатая «механика» или «автомат» в виде CVT-вариатора Punch VT3. Последний рассчитан на передачу крутящего момента 150-220 Нм, а также предлагает стандартный режим работы «D» (Drive) или спортивный режим «S» (Sport, ниже передаточное число и выше обороты мотора). В чем глобально автомобиль JAC J7 выигрывает у кроссовера JAC S4, так это наличием задней независимой подвески и разделенной двойной выхлопной системой.

А вот чем проигрывает JAC J7 своему «кросс-брату», так это в оснащении. Контроль рядности, мониторинг «слепых зон» зеркал, круговой обзор, предупреждение о возможном фронтальном столкновении, электропривод крышки багажника с сенсором открывания – ничего подобного нет. Фактически из высокотехнологичного оснащения имеются только полностью светодиодные фары, да огромный 10,4-дюймовый дисплей в салоне: подключение смартфонов, управление аудиосистемой и «климатом», картинка с камеры заднего вида. Еще один дисплей использует в качестве приборной панели. Он предлагает три варианта цветового оформления, но в остальном функционал невелик: данные бортового компьютера, управление аудиосистемой, базовые настройки.

У модели JAC J7 привычная конструкция: несущий кузов, поперечная установка двигателя, передний привод. Из технических особенностей можно отметить турбо-мотор да полностью независимые подвески колес. А из особенностей оснащения – полностью светодиодные фары и крупный вертикальный дисплей в салоне: сенсорное управление «климатом» требует привыкания, дисплей порой подтормаживает в выполнении команд, но картинка хороша и есть возможность интеграции смартфонов. В качестве приборной панели – также цветной дисплей с тремя вариантами оформления.

Цена автомобиля JAC J7 и его конкуренты

Лифтбек JAC J7 доступен в Украине только с одним вышеописанным мотором, но можно выбрать трансмиссию («механика» или «автомат») и комплектацию. Причем они связаны между собой: «механика» плюс комплектация Comfort, «автомат» плюс комплектация Luxury.

Старт JAC J7 дает версия Comfort: системы ABS и ESC, фронтальные и боковые подушки безопасности, контроль давления в шинах, светодиодные фары, электрические стеклоподъемники, электропривод и подогрев зеркал, руль с кнопками мультимедиа, кондиционер, тканевая отделка салона, подогрев передних сидений, легкосплавные колеса, аудиосистема на четыре динамика, пр. Стандартная цена JAC J7 6МТ Comfort – от 517,5 тыс. грн или чуть больше $19 тыс.

Комплектация Luxury добавляет следующее: люк с электроприводом, датчик света и датчик дождя, климат-контроль, отделку салона из «эко-кожи», дефлекторы обдува для задних пассажиров, датчики парковки, шесть (а не четыре) динамиков аудиосистемы, пр. Стандартная цена JAC J7 CVT Luxury – от 560,6 тыс. грн или $20,8 тыс.

Вот автомобиль в комплектации Comfort: обычные приборы, «механика», нет фоновой подсветки салона спереди и дефлекторов вентиляции сзади. Но сиденья с тканевой обивкой обеспечиваются лучшую фиксацию тела (ввиду лучших фрикционных качеств), в салоне все также имеется большой дисплей (пусть и без «климата»), а снаружи – имеются легкосплавные колесные диски и LED-фары. Попутно я надеюсь, что версия с МКПП будет более динамична: и по причине жесткой связи «мотор-трансмиссия», и по причине возможности достичь оборотов максимальной мощности. Доплата за 2-цветный окрас с черной крышей составляет примерно 10-11 тыс. грн. Сейчас на автомобили действуют скидки примерно 20-30 тыс. грн в зависимости от комплектации: выходит самый низкий прайс от 498 тыс. грн или чуть меньше $18,5 тыс.

Теперь несколько слов о конкурентах. На первый взгляд кажется, что лифтбек JAC J7 хорош по соотношению размера/оснащения/цены – это традиционный козырь китайских автомобилей. Но если хорошенько подумать, то ситуация оказывается не столь однозначна…

Если вы хотите получить «много автомобиля за мало денег», то почему не Opel Astra Sedan? Да, уступит в комплектации. Но лучше с точки зрения европейского происхождения и наличия мощного турбо-мотора в паре с традиционным «автоматом». Если готовы доплатить порядка $5-7 тыс., то существуют SKODA Octavia и Honda Civic: довольно продуманные и практичные автомобили с просторными салонами. Да, за такие деньги будет лишь 1,6-литровый мотор, но по итогу они поедут на уровне с турбо-JAC. Наконец, между вышеозначенными вариантами находятся седаны Toyota Corolla и Hyundai Elantra: за 500+ тыс. грн можно взять 1,6-литровые версии с простым оснащением, но зато с неизменным комфортом подвески.

Лифтбек JAC J7 попадает в самую гущу класса «C—High», где имеются очень сложные конкуренты. За один из самых низких ценников в сегменте, амбициозный новичок готов предложить хороший комфорт, довольно просторный салон, неплохое оснащение. Но хватит ли этого для соперничества с лидерами класса? Сложный вопрос…

Реальный расход топлива JAC J7 и содержание автомобиля

Расход топлива в городе колебался у отметки 8,5-10 л на 100 км – в зависимости от загрузки дорог и стиля вождения. На трассе при скорости 80-90 км/ч расход топлива составлял 5,5-6 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч – порядка 7 л на 100 км пути.

Общая гарантия составляет три года или 100 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее). Сервисное обслуживание требуется каждые 10 тыс. км или раз в год. Также, как и с ценой, сейчас действует бонус: при покупке автомобиля предоставляется три ТО бесплатно. В будущем цену ТО надо будет просчитывать для каждого дилера/города отдельно, т.к. действуют разные тарифы на нормо-час и стоимость сервиса может отличаться. Все данные указаны по состоянию на начало сентября.

В итоге

Почти каждый массовый автомобиль – это компромисс. Обычно в китайских автомобилях данный компромисс выстроен с учетом крайне низкой цены. И модель JAC J7 также демонстрирует неплохой прайс, но разница в цене с прямыми конкурентами уже не выглядит столь радикальной. Хотелось бы получить базовую версию с атмосферным мотором («турбо» все равно толком не едет, а вот «ГБО наше все»), простой магнитолой и кондиционером (долой дисплей из салона!), ценником в $15-16 тысяч. Потому, что в данном случае JAC J7 перейдет от конкуренции с вышеупомянутыми моделями «C-High» к соперничеству с компактными седанами за $15 тыс. – и у него появится еще больше шансов привлечь покупателя. Только в погоне за снижением цены важно не потерять те преимущества, что уже были найдены в автомобиле JAC J7: лаконичный дизайн и очень комфортную подвеску.

Плюсы:

+ Внешний вид и оформление салона

+ Просторный салон, большой багажник с удобным доступом (лифтбек!)

+ Комфорт подвески, мягкость езды на плохих дорогах

Минусы:

— Турбо-мотор на пару с трансмиссией CVT не оправдывают ожиданий по динамике

— Замечания к посадке; причем виноваты не столько сиденья, сколько регулировка руля

— Отсутствие базовой версии с максимально низкой ценой «от»

Технические характеристики JAC J7 1.5T CVT

Кузов – лифтбек, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,77 х 1,82 х 1,49 м

Колесная база – 2,76 м

Клиренс – 145 мм

Багажник – от 540 л (5 мест) до 1 650 л (2 места)

Грузоподъемность – нет данных

Снаряженная масса – 1 440 кг

Мотор – бензиновый, турбо, R4, 1,5 л

Мощность – 150 л.с. при 5 500 об/мин.

Крутящий момент – 210 Нм при 2 000-4 500 об/мин.

Удельная мощность и момент – 104 л.с. на 1 т; 146 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – «автомат» (CVT-вариатор)

Разгон 0-100 км/ч – 9,8 с

Максимальная скорость – 170 км/ч

Расход топлива (паспортный), смешанный цикл – 8 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), городской цикл – 9,5 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), загородный цикл – 7,3 л на 100 км

Страна производства – Китай

Шины тестового автомобиля – Chao Yang SU318a H/T 215/50R17

Минимальная цена автомобиля – от 498 тыс. грн. или $18,5 тыс.