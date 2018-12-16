Авто года в Украине: теперь голосуете вы

Выбор лучших автомобилей в Украине продолжается. Члены жюри сделали свой выбор – и теперь дело за вами: каждый желающий может проголосовать на своего фаворита, что повысить шансы автомобиля на победу. Кратко напомню участников акции «Автомобиль года в Украине 2019», также приведу их деление по классам. А далее – выбор за вами!

В этом году мне выпала честь входить в состав журналистского жюри акции «Автомобиль года в Украине 2019». Это позволило принять участие в двух отборочных турах – летнем и осеннем, а также проголосовать в составе жюри за понравившиеся автомобили. По правилам акции, я не могу раскрывать данные своего голосования, не могу обозначать своих фаворитов. Но могу кратко отметить все автомобили, которые принимают участие в акции и призвать голосовать вас, как гражданское жюри. Победители определяются общей итоговой оценкой в формате «балы журналистского жюри + балы гражданского жюри», причем в последнем случае действует пропорциональная система пересчета голосов, чтобы марка и модель которые «на слуху» не смогли забрать себе все голоса против какого-то другого хорошего, но малоизвестного автомобиля. Кроме того, теперь определены классы и модели в них – так будет легче разобраться с автомобилями и сделать свой выбор. В итоге вы можете выбирать и голосовать за понравившийся автомобиль в своем классе, в двух общих зачетах («Лучший легковой автомобиль» и «Лучший кроссовер/внедорожник»), а также в двух дополнительных зачетах («Дизайн» и «Соотношение цена/качество»). Итак…

Класс Мини

Здесь представлены автомобили А-класса, которые идеально подходят для городских условий, отличаются низким расходом топлива, невысокой ценой, компактными размерами.

Всего в классе представлено три модели, которые претендуют на победу: Citroen C1, KIA Picanto, Peugeot 108.

Малый и компактный класс

Согласно правилам конкурса, при небольшом количестве автомобиле в соседних классах допускается их объединение в один класс – так и вышло. Данный класс соединил в себе модели В-С-класса, которые несколько отличаются по цене, оснащению, мощности моторов. Но тем интереснее голосование!

В данном классе представлено три модели, претендующие на победу: Citroen C4 Cactus, Mercedes—Benz A—Class, Mini Cooper S.

Бизнес-класс

Здесь ожидается горячая борьба: Toyota Camry против Mazda6! Обе модели стоят на стыке D-E-класса, обе предлагают атмосферные моторы и привычные «автоматы», обе крайне популярны в Украине. И авансом скажу, что обе модели явно удались: вот обзор Toyota Camry, вскоре будет обзор на Mazda6. Третий участник – Lexus ES нового поколения.

Снова трио моделей в классе: Lexus ES, Mazda6 (на днях будет обзор), Toyota Camry. Здесь ожидается очень жаркая борьба!

Люкс-класс

В данном классе представлены легковые автомобили самого высокого уровня, который обязательно несут в своем обозначении приставку «премиум». Отчасти шутка, но так вышло в этом году, что все автомобили-участники данного класса имеют разный тип кузова: классический седан, 4-дверное купе, 5-дверный лифтбек (или, если хотите, 5-дверное купе).

Три моделей люкс-класса: BMW 6 GT, Lexus LS, Mercedes—Benz CLS.

Электромобиль

Данный класс появился совсем недавно, но уже набрал пару-тройку участников, которые реально претендуют на победу. Автомобили совершенно разные по своей конструкции и цене, а самое главное – по дальности хода. Тем интереснее сравнение!

Электромобили-претенденты на победу в своем классе: BMW i3S, KIA Soul EV, Renault ZOE.

Малый кроссовер

Пожалуй, сегодня один из наиболее популярных классов в Украине: универсальные компактные автомобили, которые одинаково хорошо подходят и для тесного города, и для дальней дороги, и для легкого бездорожья. В большинстве случае они обходятся моторами мощностью 90-120 л.с. передним приводом, но зато предлагают увеличенный клиренс и защитные накладки. Хотя без веселых уникумов не обходится…

В данном классе четыре автомобиля: Citroen C3 Aircross, KIA Stonic, Mazda CX-3, SEAT Arona.

Компактный кроссовер

Также очень популярный класс автомобилей, где в этом году представлено много важных новинок. Причем как в самом центре класса (передний или полный привод, мощность мотора около 150 л.с., $25-30 тыс.), так и с двух граничных сторон – «премиум» и «народная модель».

Четыре автомобиля-претендента на победу в классе: BMW X2, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Duster, SKODA Karoq.

Среднеразмерный кроссовер

В данном классе объединились три модели, которые совершенно разные, но также во многом похожи: мощные моторы (150-250 л.с.), просторный салон, современное оснащение. В тоже время – Peugeot 5008 всегда с передним приводом, зато всегда с 7-местным салоном. Модель BMX X3 – это ставка на динамику и мощность, но и цена высока. А большой Hyundai Santa Fe пытается быть «универсальным автомобилем для всего», но есть вопросы к его прайсу.

Три модели в классе «среднеразмерный кроссовер»: BMW X3, Hyundai Santa Fe, Peugeot 5008 (будет обзор после новогодних праздников).

Полноразмерный кроссовер/внедорожник

В данном классе соединились три классических рамных внедорожника и один кроссовер. Традиционно внедорожники лучше в грязи: модели Toyota Land Cruiser Prado и Jeep Wrangler предлагают энергоемкую подвеску, полный привод с понижающим рядом, блокировки дифференциалов. Кроссовер Mazda CX-9 выигрывает на хорошей дороге и в салоне: лучше управляемость и динамика, 7-местный салон. Плюс одна легенда. Что выбрать – решать вам.

Четыре претендента на победу в классе: Jeep Wrangler, Mazda CX-9, Mercedes—Benz G—Class, Toyota Land Cruiser Prado.

Теперь голосуете вы!

Проголосовать по понравившиеся автомобили можно на официальной сайте «Автомобиль года в Украине 2019». В качестве призов для проголосовавших: главный приз – автомобиль Renault Sandero, поощрительные призы – масло Total, шины Nokian, топливные карты UPG. Делайте свой выбор – теперь все зависит только от вас!