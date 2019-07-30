Тест-драйв гибрида Lexus UX: маленький, но настоящий Lexus





Новый компактный кроссовер Lexus UX – автомобиль, в успешном будущем которого почти нет сомнений. Даже невзирая на… на что? В чем слабые стороны Lexus UX? А они есть. И в чем автомобиль силен? Ведь тоже парочка «козырей» найдется. Все детали о гибридном Lexus UX250h – в обзоре.

Позиционирование

Все просто: Lexus UX – это компактный кроссовер марки, который расположен в сегменте «C-SUV Premium»: 5-дверный кузов, длина 4,5 метра, преимущественно версии с передним приводом (хотя есть и с полным). Номинально предшественника у Lexus UX нет, но в реальности – это еще одна попытка компании зайти в сегмент «С-Premium», где когда-то был представлен автомобиль-гибрид Lexus CT200h.

Отчасти предшественником можно считать гибридный хэтчбек СТ, новинка добавила модную приставку «кроссовер» к своему позиционированию. Концепт-кар Lexus UX появился в 2016-м, серийный кроссовер дебютировал в 2018-м, всеукраинские продажи Lexus UX стартовали с начала 2019 года. В статье представлен Lexus UX250h в исполнении Launch.

Как едет?

В прошлом о модели Lexus RX F-Sport я написал «он едет совсем не так, как вы ждете от Lexus». А вот компактный кроссовер Lexus UX едет ровно так, как ожидается. В смысле: очень мягко и поразительно тихо! Каждая неровность смягчается и растворяется в подвеске, каждый выступ или бугорок поглощается пружинами. Причем Lexus UX на удивление умеет «разглаживать» буквально все неровности на дороги: крупные и мелки, выступы-бугры и ямы, не спасует перед колеями и «лежачими полицейскими». Единственно замечание – подобная мягкая подвеска означает заметную раскачку кузова при езде с высокой скоростью по разбитым дорогам: с учетом клиренса всего 160 мм (у кроссовера должно быть больше!) приходится осторожничать и сбавлять ход. Однако, на удивление, но эта мягкость подвески почти не сказалась на кренах кузова и кивках во время торможения – они есть, но не выходят за рамки приличия. И тишина. Просто таки оглушительная тишина… Отличная звукоизоляция колесных арок, тишина на скорости «по аэродинамике», мотор едва слышно.

Но это не означает, что автомобиль медлительный! Напротив: в ежедневной езды, когда разгоняешься «в полпедали», ускоряешься в городе или на трассе – кроссовер Lexus UX ощущается быстрым и динамичным. Высокая мощность бензинового мотора плюс добавка от электромотора позволяют не обращать внимание на гибридные пляски-танцы с мощностью: какой-то мотор – да подхватит и потянет автомобиль вперед. Плюс, традиционно для гибридов Toyota/Lexus, похвалю мягкость работы силовой установки: переключения в работе между двумя моторами совершенно незаметны по динамике, скорее их определяешь по звуку. Кроссовер Lexus UX – это, пожалуй, один из самых комфортных автомобилей своего класса и лучшее лекарство от наших дорог.

Облик специально сделан ярким, здесь много запоминающихся деталей: темные колесные диски, составные корпуса зеркал, накладки на колесные арки, модная надпись Hybrid. Пусть Lexus UX выглядит угловатым, но на деле – это мягкий и комфортный автомобиль. Разгон 0-100 км/ч в среднем занимает 9,6 секунды, спорт-режим и удачный старт позволяют набрать «сотню» за 9,2 секунды. Цифры далеки от показателей спорткара, но при реальной городской или трассовой езде «в полпедали», кроссовер Lexus UX ощущается вполне динамичным: заслуга моментального отклика гибрида на акселератор.

Кстати, переключения режимов езды происходят с помощью «рога», расположенного на верхушке приборной панели. С другой стороны – отключения ESP. Перед глазами – красивые приборы. В руках – руль с необычайно мягким ободом: будто под кожу на «баранке» положили еще и мягкую прослойку. Общий «слоеный» стиль передней панели, темная и антрацитовая отделка, элегантные стрелочные часы – вдруг, но салон задает ощущение высокого класса. Вот так: классической отделки «под дерево» или «серебро-алюминий» здесь нет, а чувство «премиума» – есть: на это работает каждая мелочь, каждый щелчок, каждая кнопка. Кроме крышки «бардачка» да нескольких вставок, которые выполнены из жутко-стучащего пластика…

Но главная проблема салона не в этом. Главная проблема – в просторе. Причем иногда места для головы было маловато даже пассажирам на переднем сиденье, хотя обычно спереди уж как-никак, а разместишься. Сзади даже я (1,73 м) непроизвольно касался заваленных стоек своей макушкой: тесно для головы! При этом запас места для коленей вполне достаточный, есть зазор для ступней, да и по ширине двое взрослых разместятся без проблем. Но когда открываешь пятую дверь и заглядываешь в багажник, то понимаешь: это еще конструкторы расщедрились на салон: багажный отсек откровенно скуп – чуть больше 200 литров, высокий уровень пола, хорошо хоть парочка ящиков-ниш есть.

Салон наполнен ощущением качества, при этом смел в использовании оригинальных идей: слоеная передняя панель, широкоформатный «планшет» с дисплеем и часами, переключатели на вершине козырька приборов… Отдельной похвалы заслуживает руль: необычно мягкий обод и продуманное расположение кнопок. Хотя должен предупредить: его выпуклая центральная часть мешает быстрому вращению с перехватом (думаю, для 90% покупателей это не важно, но вдруг). Сиденья удобны и хорошо распределяют нагрузку, необычная обивка позволяет писать записки семье. Все круто! Кроме одного – простора: внутри места «впритык», особенно для головы. Да и багажник невелик.

Есть ли инновации?

Компактный кроссовер, передний привод, гибрид – сразу напрашивается связь Lexus UX и Toyota C-HR, правда? И да, и нет. Кроссовер Lexus UX создан по общей архитектуре TNGA на платформе GA-C, здесь гибридный силовой агрегат на основе бензинового мотора и электромотора, также используется трансмиссии e-CVT. Но в модели Lexus UX использована гибридная система уже нового поколения. Так, под капотом установлен более мощный 2-литровый двигатель с двойной системой регулировки фаз газораспределения (на впуске – с электроприводом): этот мотор используется в обычной версии UX200 и RAV4. В качестве «добавки» выступает электромотор на постоянных магнитах – мощность 80 кВт (109 л.с.) и крутящий момент 202 Нм. В итоге суммарная мощность достигает 184 л.с. против 122 л.с. у Toyota CH-R, выше скорость движения без использования ДВС. Для питания электромотора в гибридной системе установлена аккумуляторная батарея типа NiMH с номинальным напряжением 216 В и емкостью 6,5 Ач. Тяговый аккумулятор состоит из 30 модулей (напряжением по 7,2 В каждый) и «упакован» под задним сиденьем.

Тестовый автомобиль – это гибрид: 2-литровый бензиновый двигатель плюс электромотор и тяговый аккумулятор под задним сиденьем. Кстати, кузов – тоже можно сказать, «гибридный»: стальная основа, алюминиевые навесные панели, плюс парочка деталей из композитных материалов. В остальном – все известно: передний привод, независимые подвески спереди и сзади, платформа TNGA GA—C.

Также в целом известны составляющие комплекса LSS+ (Lexus Safety System): адаптивный круиз-контроль на основе радара в «носу» автомобиля, контроль рядности и считывание дорожных знаков – на основе камеры в верхней части лобового стекла. Плюс мониторинг «слепых зон» зеркал и контроль перекрестного трафика – на основе датчиков-радаров в уголках заднего бампера. Знакома по Lexus RX и многофункциональная панель приборов: «рисованный» круглый тахометр и цифровой спидометр по центру, окошко цветного ЖК-дисплея слева, дизайн приборов меняется в зависимости от выбранного режима езды.

А вот что действительно нового – так это мультимедийная система, даже точнее блок управления Remote Touch. Если в прошлом управления было запутанным, то с появлением нового джойстика Remote Touch все стало более логично: отдельные шайбы громкости и настройки, отдельные кнопки переключения радио и треков, нормальный «тач-пад», клавиши меню и возврата назад – теперь управлять мультимедиа стало значительно более удобно.

Приборы красивы и понятны, облик меняется с переключением ездовых режимов или в отдельных настройках. Левая часть – окошко многофункционального бортового компьютера. Центральный дисплей имеет стартовый экран из трех окошек: удобно следить за аудиосистемой, работой гибридной силовой установки, настройками «климата». Основное меню стало более организованным и понятным, хотя для «премиум»-статуса не помешает графика получше. Зато появился новый селектор Remote Touch: зачет – удобно!

Цены и конкуренты

Кроссовер Lexus UX доступен в Украине с бензиновым 2-литровым мотором (UX200 150 л.с.) и «автоматом»-вариатором или с гибридным силовым агрегатом (UX250h 184 л.с.) и трансмиссий e-CVT, с передним приводом (UX200 и UX250h) или с полным приводом E-Four (только для UX250h), в четырех комплектациях на выбор покупателя – итого восемь вариантов.

Модельную гамму Lexus UX открывает версия Есо: система стабилизации, контроль давления в шинах, электропривод парковочного тормоза, полностью светодиодные фары, 17-дюймовые колесные диски, электропривод зеркал и всех боковых стекол, круиз-контроль, 2-зонный «климат» с функцией ионизации воздуха, 7-дюймовый дисплей в салоне, аудиосистема Lexus на шесть динамиков, переключатель режимов езды Eco/Normal/Sport, семь подушек безопасности, пр. Цена Lexus UX200 Eco – от 891 тыс. грн. или $35 тыс., гибрид Lexus UX250h Eco – от 967 тыс. грн. или $38 тыс.

Следующий шаг – комплектация Business, которая дополнительно предлагает: датчик дождя, камеру заднего вида, подогрев руля, подогрев передних сидений, электропривод крышки багажника с возможностью сенсорного открывания, безключевой доступ, рейлинги на крыше, пр. Цена Lexus UX200 Business – от 965 тыс. грн. или $38 тыс., гибрид Lexus UX250h Business – от 1,04 млн. грн. или $41 тыс.

Еще выше расположена комплектация Launch с дополнительным оснащением: датчики парковки спереди и сзади с функцией автоматического торможения, функция определения перекрестного трафика сзади и автоматическое торможение, система контроля «слепых зон» зеркал заднего вида, комплекс систем безопасности и помощи водителю LSS+ (адаптивный «круиз», распознавание дорожных знаков, контроль рядности). Цена Lexus UX200 Launch – от 1,04 млн. грн. или $41 тыс., гибрид Lexus UX250h Launch – от 1,12 млн. грн. или $44 тыс.

На вершине модельно гаммы – ТОП-версия F—Sport: передний бампер F-Sport, задний бампер F-Sport, решетка радиатора F-Sport, оригинальные 3-секционные светодиодные фары, система адаптивного дальнего света, спортивные сиденья с кожаной обивкой и электроприводом регулировок, спортивный руль F-Sport, свои приборы, центральный 10,3-дюймовый дисплей в салоне, накладки на порогах и педалях. Цена Lexus UX200 F—Sport – от 1,23 млн. грн. или $49 тыс., гибрид Lexus UX250h F—Sport – от 1,3 млн. грн. или около $51 тыс.

Кто в конкурентах? При цене около 1 млн. грн. прямыми конкурентами являются такие компактные премиальные кроссоверы, как BMW X1 и BMW X2, Audi Q2 и Audi Q3, Infiniti QX30, Mini Countryman, Volvo XC40. Отчасти в качестве конкурентов можно рассмотреть максимальные версии кроссоверов «народных» марок – к примеру, Peugeot 3008. На этом фоне Lexus UX интересен своим оригинальным обликом, «силой бренда», качественным салоном, экономичным гибридом (хотя конкуренты могут ответить дизельными моторами). Но проигрывает внутренним простором и размером багажника. А если говорить о ценовом диапазоне 1,1-1,3 млн. грн., то в конкурентах даже можно обозначить средние версии автомобилей более высокого класса: Alfa Romeo Stelvio, BMW X3, Infiniti QX50, родственный Lexus NX – обычно они и мощнее, и полный привод есть, а уж простор салона…

Кроссовер Lexus UX нельзя назвать «выгодной покупкой»: среди конкурентов есть модели дешевле или просторнее, есть варианты с дизелем и полным приводом, можно замахнуться на автомобиль классом выше. Поэтому ставка Lexus UX – на оригинальность облика, хорошее оснащение, надежность и ликвидность.

Стоимость содержания

В среднем городской расход топлива составил 7-7,5 л на 100 км пути – это немного для автомобиля подобного класса и мощности, но это много для гибридной техники Toyota/Lexus: бывали результаты и лучше. Зато стиль езды и пробки слабо сказываются на расходе в сторону его увеличения: если ехать максимально спокойно – можно «привезти» 6 л на 100 км, если ехать быстро-динамично и будут пробки на дороге – расход все равно не превысит за 8-8,5 л на 100 км пути. При скорости 80-90 км/ч расход топлива составляет 4,5-5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч – около 6-6,5 л на 100 км пути.

Общая гарантия составляет три года или 100 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. На компоненты гибридного привода (в список входит и батарея) гарантия составляет 5 лет или 100 тыс. км пробега. Периодичность ТО – 15 тыс. км или раз в год. Минимальное стандартное ТО обойдется в 3-3,5 тыс. грн. грн., более обширное ТО потребует 7,6-20 тыс. грн. Точная цена ТО зависит от выбранного дилера и перечня выполняемых работ.

Цены на автомобиль и ТО указаны по состоянию на июль, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность

Автомобиль прошел краш-тесты Euro NCAP и заработал максимальную оценку «5 звезд». Причем Lexus UX отметился высоким уровнем безопасности практически при всех видах испытаний: фронтальные и боковые удары, защита головы, шеи, груди, бедер – сплошь «зеленые» (отличный уровень безопасности) и «желтые» (достаточный уровень безопасности) зоны, хорошая защита взрослых (96%) и детей (85%).

В итоге

Что я хотел сказать о Lexus UX – я уже сказал в заголовке. Это именно тот автомобиль, который вы ждете от Lexus: небольшой в размере, но по-взрослому комфортный на ходу и качественный в проработке салоне. Конечно, хотелось бы ценник пониже и места побольше, однако в последнем случае вам нужно смотреть в сторону Lexus NX. А кроссовер Lexus UX делает ставку на эпатажную внешность и эффект новизны, что обязательно найдет своих поклонников (скорее в большинстве случаев нужно использовать слово «поклонниц»), которых будет немало. Словом: маленький, но настоящий Lexus.

Плюсы:

+ Отличный комфорт подвески, езда получается мягкая и тихая…

+ …но не медленная: гибрид «в реальной жизни» – динамичный и приятный в управлении

+ Салон, который наполнен ощущением качества

Минусы:

— Высокая цена – один из самых дорогих в классе

— Теснота в салоне над головой, маленький багажник

Технические характеристики Lexus UX250h

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,5 х 1,84 х 1,52 м

Колесная база – 2,64 м

Клиренс – 160 мм

Багажник – 225 л (5 мест)

Грузоподъемность – 570 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 540 кг

Мотор – гибрид, бензин, R4, 2,0 л

Мощность – 184 л.с. (общая мощность гибридной системы)

Удельная мощность – 119 л.с. на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – гибридная безступенчатая трансмиссия e-CVT

Динамика 0-100 км/ч – 8,5 с

Максимальная скорость – 177 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 4,3 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,6 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Michelin Primacy 4 215/60R17

Минимальная цена автомобиля – от 891 тыс. грн. или $35 тыс.

Цена тестового автомобиля – 1,12 млн. грн. или около $44 тыс.