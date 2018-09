The Gardens Between: воспоминания лета

The Gardens Between – небольшая очень трогательная и симпатичная головоломка от студии The Voxel Agents, которая, несмотря на несхожесть механик, очень напоминает по духу и настроению другую головоломку – Monument Valley от ustwo. Одновременно с этим The Gardens Between близка по используемой механике к адвентюре Life Is Strange от Dontnod Entertainment.

The Gardens Between Жанр головоломка

Платформы Windows, macOS, PlayStation 4, Nintendo Switch

Языки английский, русский

Разработчик The Voxel Agents

Издатель The Voxel Agents

Сайт Steam

The Gardens Between рассказывает историю дружбы двух подростков, мальчика и девочки, живущих в соседних домах. Собственно, крохотный садик, вынесенный в название, действительно расположен между их домами и именно его дети выбрали для совместных игр и постройки домика на дереве.

Каждый уровень The Gardens Between – это воспоминание о каком-то событии из жизни детей. О переезде Арины в соседний дом и знакомстве, о совместных играх, о постройке того самого домика на дереве, о посещении музея и т.д. Каждый уровень собран из соответствующих данному воспоминанию элементов. Игровой – из видеоприставок, игральных карт, дженга, старых картриджей, телевизора и т.д. Уровень о постройке домика – из веревок, досок, банок с краской, инструментов и пр. Каждый уровень – это остров-гора с бегущей вокруг него спиральной тропой к вершине. На тропе встречаются препятствия, уровень может разрушаться и изменяться во время прохождения. Ваша задача – довести детей до вершины и донести до маяка на самом верху зажжённый фонарь. Тогда воспоминание станет доступным, а собрав несколько связанных фрагментов, вы откроете маленький ролик, еще один кусочек истории.

Единственная игровая механика, используемая в The Gardens Between – механика перемотки времени. Клавиша вправо – время движется вперед, дети бегут по тропе до следующего препятствия. Клавиша влево – время движется назад. Пробел – взаимодействие с интерактивными объектами. Собственно, это все. Даже удивительно, что на такое простое управление и элементарную механику авторы умудряются нанизать столь много разнообразных задач. Вы можете двигать время детей или, заморозив их положение, двигать время остального уровня. Вы можете менять полярность фонарей, создавая и рассеивая тени. Вы можете передавать фонарь вперед или назад с помощью забавных полуживых подставок. Вы можете зависать в пространстве, изменяя время только для одного объекта. Использовать движущиеся элементы уровня и т.д.

Очень простая на первых взгляд игра на деле оказывается совсем не простой. Приходится следить за всем уровнем, отмечать все изменения на нем. Понимать, когда стоит пройти вперед, а когда — вернуться назад, чтобы открыть новую дорогу или интерактивный элемент. Когда стоит дать уровню разрушиться, а когда — вернуть его в первоначальный вид. Фантастическое многообразие задач при всего лишь одной механике. Браво, The Voxel Agents!

Некоторые урони – это вообще маленькие шедевры, как, например, уровень с компьютером и подбором кода, который набирают прыгающие по клавиатуре дети; или уровень с текущей из крана водой, в котором решение совершенно неочевидно, но весьма элегантно. Вот этим The Gardens Between и похожа на Monument Valley. Каждый уровень здесь – это красивая китайская шкатулка с секретом, его нужно вертеть во все стороны, много раз перематывая время вперед-назад, чтобы найти наконец-то решение, которое оказывается, всегда было у вас под носом.

The Gardens Between — инди-игра, у ее авторов не было огромных бюджетов, зато было видение и чувство стиля. Поэтому здесь достаточно простенькая, но очень милая графика и совсем нет озвучки, зато есть отличный саундтрек, великолепно передающий настроение.

Настоятельно рекомендуем всем любителям красивых и сложных головоломок с необычной механикой обратить внимание на эту игру. The Gardens Between – действительно маленький шедевр, который трудно заметить среди десятков выходящих каждый день игр, но в который так легко влюбиться.





5 Оценка ITC.UA Плюсы: Необычная игровая механика, связанная с перемоткой времени; интересные уровни; трогательная история; саундтрек Минусы: На некоторых уровнях явно не хватает подсказок Вывод: Милая и очень необычная головоломка, рассказывающая историю дружбы двух подростков

